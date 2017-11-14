رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / هل يعود إمام المسجد “عبدالله السالم” للغناء؟

هل يعود إمام المسجد “عبدالله السالم” للغناء؟

هل يعود إمام المسجد “عبدالله السالم” للغناء؟
حجم الخط A A A
المرصد 62 2٬310 1 ساعة

صحيفة المرصد: قال موقع العربية أن الفنان الشعبي عبدالله السالم، المعتزل منذ 30 عاماً، رفض تأكيد أو نفي عودته للغناء، على خلفية تسرب مقطع مُسجل بصوته لأغنية “يا علي” بجلسة خاصة في حائل، فيما تناقل مغردون على تويتر، لحنا جديدا له مع فنان كويتي.. وأكد عدد من الفنانين أن الأغنية في المقطع بصوته، وكذلك مهارة عزف العود التي عُرف بها “السالم” منذ زمن بعيد.

نزع العقال وإمامة مسجد حائل

كان “الفنان السالم”، قد نزع في وقت سابق، عند تركه الغناء، العقال، وارتدى غترة بيضاء، وأطلق لحيته مع بداية الصحوة التي عمت البلاد حينها، وفي ذلك الوقت، قام بتسجل مقاطع صوتية، يدعو على الذين اتهموه بالعودة للغناء مرة أخرى، بعد أن ترك الغناء، وتولى إمامة أحد المساجد في حائل، قبل أن يتم عزله في حينه بواسطة الشؤون الإسلامية.. فيما يؤكد مقربون منه أن عودته للغناء مسألة وقت، وأنه يغني في جلساته الخاصة، وأن المقطع المتداول صحيح ويرجع له.

اعتزال في الصحوة وعودة للغناء

يُذكر أن السالم، وفهد بن سعيد، وعبد الله الصريخ وسلامة العبدالله، و عبدالله السالم وخالد السلامة وفهد عبد المحسن، أشهر أعمدة الفن الشعبي في فترة الثمانينات، كانوا قد اعتزلوا الفن، إبان حركة الصحوة في البلاد، وعاد بعضهم لاحقا، فيما توفي البعض وهم في موجة الصحوة، وبقي البعض الآخر مترددا، تتسرب له أعمال هنا وهناك.. ومن بين العائدين للغناء “الصريخ”، فيما ظل بن سعيد على اعتزاله حتى وفاته، منذ سنوات.

وكان الفنان المعتزل السالم، قد ظهر منذ شهرين في أحد الأعمال الغنائية الجديدة للفنان الشعبي الكويتي دريع، باسم “قل الدقايق”، من تلحين السالم، وجمعتهما صورة في حائل أثناء زيارة عمل فنية ل”دريع”.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

62 - الثقفي
2017-11-14 16:32:19
وانتم ايش دخلكم بالرجال ترك الغناء لوجه الله ليش تتدخلوا بخصوصياته واختياراته بجد عالم فاضيه خليكم في نفسكم واشتغلوا فيها عن احوال الناس الله يثبته على الهدايه 🙏🏼😎
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 2 )
61 - العنيد
2017-11-14 16:27:36
بني ليبرال طاروا بهذا الخبر ويريدون الكل ضال مثلهم؟ فالرجل اعتزل قبل 30 سنة وعمره حينها 37 سنه وعمره الآن قريب من الـ 70 نسئل الله له الثبات ولكل ليبرالي الخذلان والخسران وسريع العقوبة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 30,720 )
60 - قلم الحقيقه
2017-11-14 16:27:18
لايمكن لأخونجي صحونجي طرطنقي أن يرضى عنك في كلا الحالتين سواء مع جلساتك الغنائية الفنية أو مع محاضراته الدينية التوعية مالم تكن مكتمل الشروط عنده وعلى رأسها اما أنك من الأخوان أو أنك من الدواعش مفهوم.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
59 - سبحان الله
2017-11-14 16:26:46
: { ليكونن من أمتي قوم يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف } أخرجه البخاري
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 2 )
58 - العنيد
2017-11-14 16:26:02
اللهم إني أسألك يا حي يا قيوم أن تثبته على الحق ولا تشمت به أحدا من خلقك اللهم امييييين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
57 -
2017-11-14 16:25:27
****. يارب ثبتنا على دينك حتى نلقاك وانت راضي عنى .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 2 )
56 - العنيد
2017-11-14 16:25:15
ربنا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ) اللهم يامقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك ..
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
55 - متاااابع
2017-11-14 16:24:02
اللهم ثبتنا على دينك وعلى طاعتك واحسن عاقبتنا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 30,720 )
54 - قلم الحقيقه
2017-11-14 16:23:57
الدين لله وحده لاشريك له وصلاتك وعباداتك لربك ترجي به رضاه ومغفرته وجناته لاهي لأخونجي ولاصحونجي أو طرطنقي وهو ليس شريك لك فيها من دون الله سبحانه وتعالى.فاذا شاركك الأخونجي بها مصيرك النار بحزام ناسف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 2 )
53 - العنيد
2017-11-14 16:23:57
كذب وافتراء من بني ليبرال اكرمكم الله ،، حاربوه علشان الرقيه وكثير غيره وقفوه عن الامامه بسبب الشروط الجديده للإمامة المساجد. الليبرالين يبون عرس ويرقصون فيه،موتو بغيضكم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
52 - زائر
2017-11-14 16:23:08
مستحيل على من يذق حلاوة الايمان ان يتركها ثبتك الله ورعاك يابوسامي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
51 - كوكو
2017-11-14 16:22:52
((بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم))،بادروا بالأعمال يعني: الصالحة ((فتناً كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مسلماً ويمسي كافراً، ويمسي مؤمناً، ويصبح كافراً، يبيع دينه بعرض من الدنيا))[2]
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 2 )
50 - العنيد
2017-11-14 16:22:40
أتوقع من شخص جرب لذة الايمان والهداية كل هذه الفتره ويبحث عن السعادة في المعاصي اللهم ثبت عبدك عبدالله السالم على طريق الهدايه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
49 - كوكو
2017-11-14 16:22:04
((بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم))،بادروا بالأعمال يعني: الصالحة ((فتناً كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مسلماً ويمسي كافراً، ويمسي مؤمناً، ويصبح كافراً، يبيع دينه بعرض من الدنيا))[2]
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
48 - .[خالد].
2017-11-14 16:21:59
لاتصدقون ولاتسمعون لشياطين الانس الذين يزينون لكم المعاصي فوا الله انهم كاذبين وأولهم قلم واشكاله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 2 )
47 - العنيد
2017-11-14 16:20:00
جاء في الحديث الشريف ( ان منكم من يعمل بعمل اهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينه الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيدخل النار) نسال الله الثبات
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
46 - .[خالد].
2017-11-14 16:19:38
قال الله تعالى : (( وماخلقت الجن والانس الا ليعبدون )) ............. فهل الله خلقك للغناء أو للعباده
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 2 )
45 - العنيد
2017-11-14 16:19:12
قلم الخنبقه /// ستظل في كآبه. لأن المعصيه مثل ماء البحر المالح .كلما شربت منه . زادك عطشا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
44 -
2017-11-14 16:19:05
اعوذ بالله يرجع للغناء الغناء ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
43 - سبحان الله
2017-11-14 16:18:44
اللهم يامقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
42 - ابو سليمان
2017-11-14 16:17:38
اللهم اني اعوذ بك من السلب بعد العطى وثبت قلوبنا على طاعتك ولا تزغ قلوبنا بعد ان هديتنا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 30,720 )
41 - قلم الحقيقه
2017-11-14 16:17:30
عش حياتك مع جلساتك الغنائية وخل الدنيا وحياتك كلها لونها وردي منها تسعد نفسك وتسعد جيبك وتسعد الدنيا وبشرها من خلفك اللي معظمهم أصابهم اكتئآب واحباط بسبب الأخونجية الصحونجية اسقطونظم عربية ودمرو أوطان
لا يعجبني(4) اعجبني(0)
40 - .[خالد].
2017-11-14 16:16:34
قال الله تعالى : ( الا بذكر الله تطمئن القلوب ) >> لا إله إلا الله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 2 )
39 - العنيد
2017-11-14 16:15:12
لاتواخذون ولاتشرهون على قلم الخنبقه ،، والرخاله والماضيه.. ورع الوطن ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
38 - .[خالد].
2017-11-14 16:14:53
قال الله : (( إلا بذكر الله تطمئن القلوب )) .... والقرآن شفاء لما في الصدور
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
37 - .[خالد].
2017-11-14 16:12:27
(( الغناء لهو عن الدين والصلاة وذكر الله ومرض للنفوس والقلوب ))
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
36 - ابو الحقيقة
2017-11-14 16:12:01
الفن الشعبي من اجمل الفنون المحبوبة للنفس لا نها تلامس الواقع الذي نعيشه ::: الاخ الذي يقول عبدالحليم نعم عبد الحليم فنان ولكن له جمهوره ولا يجب ان نفرضه على الناس فكل شخص يسمع مايشاء
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
35 - ابو طلق العمري
2017-11-14 16:11:21
مستحيل يعووود .... مرحله في العمر وعدت .... مشتاقلك بس المسافه طويله &&بيني وبينك يا حايل ما اقدر اصلك وأجييك ... مسكين ابو سامي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 30,720 )
34 - قلم الحقيقه
2017-11-14 16:10:44
وشــــ عطوك الأخونجية الصحونجية عندما انضممت الى أسراب غربانهم العدوانية المتوحشة المتخلفة الارهابية غير الريش في يدينك حتى هذا ربما لم تجده من خلفهم تجارهم أو فجارهم تجارتهم أحزمة ناسفة تصنيع وتفجير.
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
33 -
2017-11-14 16:10:04
الله يهديكم ياقلم رحااال وأمثالكم للحق ويطهر قلوبكم وانفسكم من المعاصي والحقد والكذب والافتراء
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
32 - ✅✅✅
2017-11-14 16:06:49
اذا أردت الراحه لنفسك وقلبك فجرب ان تترك سماع الأغاني شهرين وحافظ على الصلاة وقراءة القرآن وسماعه
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
31 - ابو طلق العمري
2017-11-14 16:06:15
والله انك انت يا الشهري محد دراى عنك ... هذا الاسطوره الفن ابو سامي ... ملك الاوتارر ... الله يثبته ع طاعته وحنا معه .... ولا بيجي ع وجه الكون فنان مثله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
30 - ابو الحقيقة
2017-11-14 16:06:09
اول اغنية سمعتها له اغنية سافري خلي حبيبك ينجرح . دوري حظك تراى حظي عثر . في تبوك علم 1405 ايام المراهقة والحب الاول هههههههههه ومن الاغاني اللي اعزف كثير على العود ذيك الايام هههههههههه الزمن الجميل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
29 - تعابير
2017-11-14 16:05:24
خنبوقي غنت عليك التريلة المسرعة ☠️ كيف يغني ويصلي ماتجي هذي انت ماتتوب من مناقزتك ومطامرتكً الأغاني حرام وعيب فاهم وكلهاذنوب ومعاصي وسهروكدروبلاوي
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
28 - ابو الحقيقة
2017-11-14 16:04:36
اول اغنية سمعتها له اغنية سافري خلي حبيبك ينجرح . دوري حظك تراى حظي عثر . في تبوك علم 1405 ايام المراهقة والحب الاول هههههههههه ومن الاغاني اللي اعزف كثير على العود ذيك الايام هههههههههه الزمن الجميل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
27 - ✅✅✅
2017-11-14 16:04:05
فرق بين الغناء وسماعه وبين قراءة القرآن وسماعه ولايجتمعان في قلب مؤمن.الله يعفو عنا وعن المسلمين والمسلمات
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
26 -
2017-11-14 16:02:03
سافري خلي حبيبك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
25 -
2017-11-14 16:01:49
بتوعين التويتر دَول _ ناس فاضية مورهمشي حاقة ^_^
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
24 - محمد الشهري (🌎)
2017-11-14 16:00:26
الله وكبر يا عبدالحليم زمانه والله محد درا عنك هههههههههههه
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
23 - ✅✅✅
2017-11-14 15:59:50
والله مافي الغناء خير وشوف أشكال أكثر المطربين تجدها شاهبة كئيبة حزينة مهمومه واكثرهم تعبان نفسياً
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
22 -
2017-11-14 15:59:38
في مصر كذا الصباح امام مسجد وفي الليل يرقص هههه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
21 - حوقل
2017-11-14 15:59:15
لاحول ولاقوة الابالله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
20 - عباس كاتم الانفاس
2017-11-14 15:56:33
الله لايوفق من كان السبب.. الطرب والفن والعود . صعب جدا ان الواحد ينساه بسهولة . وتجدالفنان السالم كان يقاوم بسدة ويتذكر الألحان والمقامات والجلسات طرب صعب. المفروض يجداحديساعده ويهرب عن الماضي
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 30,720 )
19 - قلم الحقيقه
2017-11-14 15:56:18
غني لقلبك وللناس واسعادهم وصلي لربك . اطرد الصحونجية الأخونجية بجميع لحاهم وتشكيلاتهم وأفكارهم الشيطانية الارهابية المتخلفة المتشددة من صندوق راسك واترك طيور غربانهم ترحل منه وعش حياتك دنيا ودين.
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
18 - سعيدان
2017-11-14 15:52:49
يمكن تخريب سمعه له من اعدائه ا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
17 - عباس كاتم الانفاس
2017-11-14 15:52:07
ليش عزلوه الشؤن الاسلامية؟هذا اكبر خطاء فادح وله نتائج وخيمة وكارثية لدى المسلم التائب ويكون هناك انتكاسة قاسية لايستطيع مقاومتها لوحده. يجب تبني التائب من ذنب وراجع الى الله والى المسجدوصفوف المسلمين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
16 - سفر الشهراني
2017-11-14 15:48:28
ياايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد....لين ينفعك من يحاول ان يغريك على ان تستبدل القران بالغناء ولعلك تذكر الراحل فهد بن سعيد كيف تبته الله رغم الإغراءات التي عرضت عليه ...
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
15 - الدوسري
2017-11-14 15:47:44
سمعوناها طيب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
14 - من هناك
2017-11-14 15:44:17
تعليق ٤ المنافق هو من يبطن محاربة الله ورسوله لا ويلعن المسلمين واللعن طرد من رحمة الله كيف يلعن وهو اصلا مايؤمن بالله ولابرحمة الله، عجبي !
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
13 -
2017-11-14 15:43:11
اللهم ثبتنا على الحق واحسن خاتمتنا وارزقنا الفردوس الاعلى من الجنة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
12 - ღღ
2017-11-14 15:41:26
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
11 -
2017-11-14 15:39:56
تذكير بالاستعداد لصدقة كسوة الشتاء ابحث وقد تجد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
10 - من هناك
2017-11-14 15:38:57
مراح يضر الاسلام وتعاليمه بشي غنى ولا صار امام الاسلام باقي الي قيام الساعه شأتم ام ابيتم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
9 - شوعي النصر
2017-11-14 15:38:09
ان الله غني عن العالمين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8 -
2017-11-14 15:37:57
كان يغني ومحدش في الاعلام يتحدث عنه الان عاوزينه يرحع وبعدها يتركونه الزي كودا يسلطون على اللي ترك الغنا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 - من هناك
2017-11-14 15:37:06
هل انتم فرحانين يالعربيه ومن على شاكلتكم انه عصى الله ورسوله !!؟
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
6 - ღღ
2017-11-14 15:35:37
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
5 - حياة القلوب بمعرفة علام الغيوب
2017-11-14 15:33:46
بالله ياجماعه ابيكم تقنعوني شخص صاير عليه حادث والرجل قاعد ينازع الموت ومن حوله يقولون له قل لا اله الا الله ولكن لايقولها ويغني
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 - الاخضر
2017-11-14 15:31:27
أتمنى أن يعود الفنان عبدالله السالم للفن ويعلم أن الصحوة غسلت دماغه بالكذب والبهتان وأن الغناء ليس له علاقة بالدين وأنه ولى زمن الصحوة الخداعة والصحويين المنافقين لعنهم الله.
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 31,485 )
3 - برق _ الحرم
2017-11-14 15:29:03
(((((( مامعنى النفاق الاجتماعي وماهي صفاته ؟ ))))
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 2 )
2 - Ali5556
2017-11-14 15:27:58
حرية شخصية له والغناء ليس حرام فيه اختلاف بين العلماء واحنا من عشرات السنين ادلجونا مشايخ الصحوة
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
1 - ابونادر
2017-11-14 15:27:09
الله يثبته
لا يعجبني(0) اعجبني(1)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : الثقفي

وانتم ايش دخلكم بالرجال ترك الغناء لوجه الله ليش تتدخلوا بخصوصياته واختياراته بج...
بواسطة : المُزن

🍃🍁ديكتاتورية فرنسية لها أول مالها آخر!!! كنها مازالت مستعمره لبنان !!!حسبي الله...
بواسطة : العنيد

بني ليبرال طاروا بهذا الخبر ويريدون الكل ضال مثلهم؟ فالرجل اعتزل قبل 30 سنة وعمر...
بواسطة : قلم الحقيقه

لايمكن لأخونجي صحونجي طرطنقي أن يرضى عنك في كلا الحالتين سواء مع جلساتك الغنائية...
كتاب الرأي
mm

محمد آل الشيخ

سفراؤنا في الخارج وضرورة التغيير
185 2
mm

هيلة المشوح

الحريري في حمى الكبار !
105 1
mm

عقل العقل

حزب الله.. من مسرحية الممانعة إلى الإرهاب
94 0
mm

أ.د.صالح بن سبعان

ما الذي يحول بيننا وتحقيق أهدافنا !؟
126 1
mm

فهد الأحمري

فساد الوعاظ
279 7
mm

قينان الغامدي

خيارات لبنان مع تنظيم حسن: نهاية إرهاب الولي الفقيه حتمية
251 2
mm

د. محمد العوين

لبنان المحتل!
101 0
mm

كوثر الأربش

تناقضات كلمة نصر الله في يوم الشهيد
316 3
mm

خلف الحربي

مساعد الرشيدي الذي لا يغيب
209 1
mm

محمد الساعد

نصر الله.. أخشى أن كل ما فعلناه هو إيقاظ المارد «السعودي» !
336 0
كتاب الرياضة
mm

عادل التويجري

الفساد !
234 4
mm

عادل التويجري

الواقعية !
368 7
mm

صالح الهويريني

الهلال وما عجز عنه الآخرون
477 12
mm

عبد العزيز الدغيثر

ستعود الكرة كما كانت
291 1
mm

أحمد الشمراني

شيك العقار الفضيحة..!
1٬420 16
mm

عادل التويجري

طنش !
336 6
mm

أحمد الشمراني

الموت لـ«حزب الشيطان» الإيراني
299 4
mm

عادل التويجري

الهبوط !
683 4
mm

أحمد الشمراني

معاقبة البرقان وحده لا تكفي
710 10
mm

أحمد الشمراني

قالها «تركي» ومضى..!
771 3
الاخبار الدولية
الأمير تشارلز: اليهود سبب مشاكل الشرق الأوسط!

الأمير تشارلز: اليهود سبب مشاكل الشرق الأوسط!

 المرصد 23 1٬849 3 ساعات
فرنسا تهدد باللجوء إلى “مجلس الأمن” في حال عدم عودة الحريري

فرنسا تهدد باللجوء إلى “مجلس الأمن” في حال عدم عودة الحريري

 المرصد 65 9٬029 4 ساعات
باحث يروي موقف مضحك للراحل صدام حسين مع صاحب مطعم مصري في القاهرة عام 1960

باحث يروي موقف مضحك للراحل صدام حسين مع صاحب مطعم مصري في القاهرة عام 1960

 المرصد 63 7٬938 15 ساعة
شاهد : تقنية كاميرات جديدة تحدد هوية الأشخاص من مسافات بعيدة في الأماكن العامة

شاهد : تقنية كاميرات جديدة تحدد هوية الأشخاص من مسافات بعيدة في الأماكن العامة

 المرصد 22 5٬883 21 ساعة
المرصد الرياضي
بعد هزيمة السعودية من بلغاريا.. آل الشيخ يثير الجدل حول مستقبل المدرب: باوزا تحت المجهر

بعد هزيمة السعودية من بلغاريا.. آل الشيخ يثير الجدل حول مستقبل المدرب: باوزا تحت المجهر

 المرصد 16 1٬136 1 ساعة
مع اقتراب دخولهم للملاعب الرياضية.. شاهد: العباءات النسائية الملونة بألوان الأندية تغزو الأسواق.. وهذا سعرها!

مع اقتراب دخولهم للملاعب الرياضية.. شاهد: العباءات النسائية الملونة بألوان الأندية تغزو الأسواق.. وهذا سعرها!

 المرصد 170 6٬019 6 ساعات
مكون من 6 فرق .. انطلاق دوري كرة القدم للفتيات في جدة !

مكون من 6 فرق .. انطلاق دوري كرة القدم للفتيات في جدة !

 المرصد 81 4٬968 9 ساعات
هل تذكرون الملاكم اليمني “نسيم حميد”.. شاهدوا كيف أصبح الآن!

هل تذكرون الملاكم اليمني “نسيم حميد”.. شاهدوا كيف أصبح الآن!

 المرصد 77 17٬864 13 ساعة
اخبار فنية
هل يعود إمام المسجد “عبدالله السالم” للغناء؟

هل يعود إمام المسجد “عبدالله السالم” للغناء؟

 المرصد 62 2٬310 1 ساعة
بـ7 حفلات غنائية.. الجمهور السعودي يستعد للقاء “ياني والساهر وبلقيس” في جدة والرياض!

بـ7 حفلات غنائية.. الجمهور السعودي يستعد للقاء “ياني والساهر وبلقيس” في جدة والرياض!

 المرصد 136 4٬177 9 ساعات
من كلمات تركي آل الشيخ .. راشد الماجد يغني لولي العهد “يا محمد” – فيديو

من كلمات تركي آل الشيخ .. راشد الماجد يغني لولي العهد “يا محمد” – فيديو

 المرصد 17 2٬839 13 ساعة
هذه رسالة الفنان” خالد عبدالرحمن” لصنّاع الترفيه .. ولهذا السبب وصف موقفه بالشجاع

هذه رسالة الفنان” خالد عبدالرحمن” لصنّاع الترفيه .. ولهذا السبب وصف موقفه بالشجاع

 المرصد 51 9٬005 يوم واحد
اخبار منوعة
شاهد..رقص الفنانة” يسرا “ما بعد عمر الستين مع عمال مطعم

شاهد..رقص الفنانة” يسرا “ما بعد عمر الستين مع عمال مطعم

 المرصد 36 9٬778 24 ساعة
شاهد بالصور: زفاف حفيدة “عبد الحليم خدام” الذي كلّف الملايين ووصِفَ بالأسطوري وأغضب السوريين !

شاهد بالصور: زفاف حفيدة “عبد الحليم خدام” الذي كلّف الملايين ووصِفَ بالأسطوري وأغضب السوريين !

 المرصد 71 11٬928 يوم واحد
الفتاة التي اتهمت الفنان المغربي “سعد لمجرد” باغتصابها تطل “أخيرا” وتروي التفاصيل

الفتاة التي اتهمت الفنان المغربي “سعد لمجرد” باغتصابها تطل “أخيرا” وتروي التفاصيل

 المرصد 22 13٬020 يوم واحد
بالفيديو:شاهد كيف اختبرت “بيبي عبدالمحسن” خطيبها..وهذا كان رد فعل الأخير!

بالفيديو:شاهد كيف اختبرت “بيبي عبدالمحسن” خطيبها..وهذا كان رد فعل الأخير!

 المرصد 38 9٬302 يومين
يوتيوب المرصد
بالفيديو .. هكذا أثبتت الإعلامية “بولا يعقوبيان” أن مقابلة الحريري على الهواء وليست مسجلة ؟

بالفيديو .. هكذا أثبتت الإعلامية “بولا يعقوبيان” أن مقابلة الحريري على الهواء وليست مسجلة ؟

 المرصد 1 3٬934 14 ساعة
بالفيديو .. حقيقة السطو المسلح على جهاز صراف آلي بالباحة وقتل أحد الحراس

بالفيديو .. حقيقة السطو المسلح على جهاز صراف آلي بالباحة وقتل أحد الحراس

 المرصد 21 9٬404 18 ساعة
شاهد .. حوثي يطلق النار على معتقل يمني رفض “شتم” السعودية

شاهد .. حوثي يطلق النار على معتقل يمني رفض “شتم” السعودية

 المرصد 91 10٬703 20 ساعة
شاهد : محجبتان تسرقان أموال التبرعات من محلات تجارية بانجلترا

شاهد : محجبتان تسرقان أموال التبرعات من محلات تجارية بانجلترا

 المرصد 38 1٬755 21 ساعة
اخبار ثقافية
1000 دولار بداية الصيد .. ناشر مصري نصّاب يشارك في “كتاب جدة” بعالمية “محفوظ” ويصطاد الأدباء السعوديين!

1000 دولار بداية الصيد .. ناشر مصري نصّاب يشارك في “كتاب جدة” بعالمية “محفوظ” ويصطاد الأدباء السعوديين!

 المرصد 22 4٬548 3 أيام
صحيفة “اميس تريبيون” تكشف عن قصة صورة لفتاة أمريكية كانت مقيمة في الرياض قبل 40 عاما

صحيفة “اميس تريبيون” تكشف عن قصة صورة لفتاة أمريكية كانت مقيمة في الرياض قبل 40 عاما

 المرصد 37 5٬652 6 أيام
بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟

بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟

 المرصد 31 3٬281 أسبوعين
بالفيديو .. مؤرخ مصري : سعد زغلول كان مدمنًا للقمار والخمر !

بالفيديو .. مؤرخ مصري : سعد زغلول كان مدمنًا للقمار والخمر !

 المرصد 17 3٬114 أسبوعين
اخبار صحية
ما هي الفياغرا المغربية ؟

ما هي الفياغرا المغربية ؟

 المرصد 35 11٬794 15 ساعة
ارتفاع ضحايا «الطاعون» في مدغشقر .. والصحة العالمية قد تعلنه كـ”وباء عالمي” في غضون الأيام القادمة

ارتفاع ضحايا «الطاعون» في مدغشقر .. والصحة العالمية قد تعلنه كـ”وباء عالمي” في غضون الأيام القادمة

 المرصد 23 2٬542 18 ساعة
توقف عن التدخين على الطريقة السويدية!

توقف عن التدخين على الطريقة السويدية!

 المرصد 20 5٬481 يومين
عن طريق الجوع .. علماء يكتشفون طريقة مبتكرة لعلاج السرطان !

عن طريق الجوع .. علماء يكتشفون طريقة مبتكرة لعلاج السرطان !

 المرصد 34 4٬747 يومين
اخبار اقتصادية
المنشآت المتخلفة عن دفع الضريبة المضافة مهددة بالحجز على أصولها وبيعها في المزاد العلني !

المنشآت المتخلفة عن دفع الضريبة المضافة مهددة بالحجز على أصولها وبيعها في المزاد العلني !

 المرصد 15 1٬612 11 ساعة
بالفيديو: رجل الأعمال “بدر الراجحي” يوجه نصيحة لمن يريد شراء أرض أو فيلا ” انتظر شوي”!

بالفيديو: رجل الأعمال “بدر الراجحي” يوجه نصيحة لمن يريد شراء أرض أو فيلا ” انتظر شوي”!

 المرصد 69 11٬059 12 ساعة
إيقاف نشاط «أبناء العمودي للصرافة».. ومؤسسة النقد توضح الأسباب

إيقاف نشاط «أبناء العمودي للصرافة».. ومؤسسة النقد توضح الأسباب

 المرصد 31 8٬274 يوم واحد
«التقاعد»: الأصول الاستثمارية ستتلاشى بعد 5 سنوات !

«التقاعد»: الأصول الاستثمارية ستتلاشى بعد 5 سنوات !

 المرصد 77 6٬537 يوم واحد
أخبار مناسبات
بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنموية

بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنموية

 واس 4 3٬631 5 أيام
بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

 واس 21 6٬662 6 أيام
بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

 المرصد 10 4٬688 6 أيام
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

 المرصد 9 2٬562 4 أسابيع
الاخيرة
الحوثي هدد أمن السعودية بـ79 صاروخاً «باليستياً» إيرانياً – صور

الحوثي هدد أمن السعودية بـ79 صاروخاً «باليستياً» إيرانياً – صور

 المرصد 18 2٬947 13 ساعة
شاهد .. أسد يباغت “خنزير” قبل هروبه في اللحظة الأخيرة

شاهد .. أسد يباغت “خنزير” قبل هروبه في اللحظة الأخيرة

 المرصد 36 6٬209 16 ساعة
شاهد.. أضخم طفل في العالم

شاهد.. أضخم طفل في العالم

 المرصد 4 3٬509 يوم واحد
شاهد: مصري وعروسه الألمانية يلتقطان صوراً في شوارع القاهرة الشعبية

شاهد: مصري وعروسه الألمانية يلتقطان صوراً في شوارع القاهرة الشعبية

 المرصد 47 7٬349 يومين
كاريكاتير
شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الثلاثاء

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الثلاثاء

 المرصد 196 2٬074 6 ساعات