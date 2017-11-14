هل يعود إمام المسجد “عبدالله السالم” للغناء؟
صحيفة المرصد: قال موقع العربية أن الفنان الشعبي عبدالله السالم، المعتزل منذ 30 عاماً، رفض تأكيد أو نفي عودته للغناء، على خلفية تسرب مقطع مُسجل بصوته لأغنية “يا علي” بجلسة خاصة في حائل، فيما تناقل مغردون على تويتر، لحنا جديدا له مع فنان كويتي.. وأكد عدد من الفنانين أن الأغنية في المقطع بصوته، وكذلك مهارة عزف العود التي عُرف بها “السالم” منذ زمن بعيد.
نزع العقال وإمامة مسجد حائل
كان “الفنان السالم”، قد نزع في وقت سابق، عند تركه الغناء، العقال، وارتدى غترة بيضاء، وأطلق لحيته مع بداية الصحوة التي عمت البلاد حينها، وفي ذلك الوقت، قام بتسجل مقاطع صوتية، يدعو على الذين اتهموه بالعودة للغناء مرة أخرى، بعد أن ترك الغناء، وتولى إمامة أحد المساجد في حائل، قبل أن يتم عزله في حينه بواسطة الشؤون الإسلامية.. فيما يؤكد مقربون منه أن عودته للغناء مسألة وقت، وأنه يغني في جلساته الخاصة، وأن المقطع المتداول صحيح ويرجع له.
اعتزال في الصحوة وعودة للغناء
يُذكر أن السالم، وفهد بن سعيد، وعبد الله الصريخ وسلامة العبدالله، و عبدالله السالم وخالد السلامة وفهد عبد المحسن، أشهر أعمدة الفن الشعبي في فترة الثمانينات، كانوا قد اعتزلوا الفن، إبان حركة الصحوة في البلاد، وعاد بعضهم لاحقا، فيما توفي البعض وهم في موجة الصحوة، وبقي البعض الآخر مترددا، تتسرب له أعمال هنا وهناك.. ومن بين العائدين للغناء “الصريخ”، فيما ظل بن سعيد على اعتزاله حتى وفاته، منذ سنوات.
وكان الفنان المعتزل السالم، قد ظهر منذ شهرين في أحد الأعمال الغنائية الجديدة للفنان الشعبي الكويتي دريع، باسم “قل الدقايق”، من تلحين السالم، وجمعتهما صورة في حائل أثناء زيارة عمل فنية ل”دريع”.
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التعليقات
وانتم ايش دخلكم بالرجال ترك الغناء لوجه الله ليش تتدخلوا بخصوصياته واختياراته بجد عالم فاضيه خليكم في نفسكم واشتغلوا فيها عن احوال الناس الله يثبته على الهدايه 🙏🏼😎
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بني ليبرال طاروا بهذا الخبر ويريدون الكل ضال مثلهم؟ فالرجل اعتزل قبل 30 سنة وعمره حينها 37 سنه وعمره الآن قريب من الـ 70 نسئل الله له الثبات ولكل ليبرالي الخذلان والخسران وسريع العقوبة
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لايمكن لأخونجي صحونجي طرطنقي أن يرضى عنك في كلا الحالتين سواء مع جلساتك الغنائية الفنية أو مع محاضراته الدينية التوعية مالم تكن مكتمل الشروط عنده وعلى رأسها اما أنك من الأخوان أو أنك من الدواعش مفهوم.
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: { ليكونن من أمتي قوم يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف } أخرجه البخاري
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اللهم إني أسألك يا حي يا قيوم أن تثبته على الحق ولا تشمت به أحدا من خلقك اللهم امييييين
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****. يارب ثبتنا على دينك حتى نلقاك وانت راضي عنى .
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ربنا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ) اللهم يامقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك ..
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اللهم ثبتنا على دينك وعلى طاعتك واحسن عاقبتنا
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الدين لله وحده لاشريك له وصلاتك وعباداتك لربك ترجي به رضاه ومغفرته وجناته لاهي لأخونجي ولاصحونجي أو طرطنقي وهو ليس شريك لك فيها من دون الله سبحانه وتعالى.فاذا شاركك الأخونجي بها مصيرك النار بحزام ناسف
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كذب وافتراء من بني ليبرال اكرمكم الله ،، حاربوه علشان الرقيه وكثير غيره وقفوه عن الامامه بسبب الشروط الجديده للإمامة المساجد. الليبرالين يبون عرس ويرقصون فيه،موتو بغيضكم
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مستحيل على من يذق حلاوة الايمان ان يتركها ثبتك الله ورعاك يابوسامي
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((بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم))،بادروا بالأعمال يعني: الصالحة ((فتناً كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مسلماً ويمسي كافراً، ويمسي مؤمناً، ويصبح كافراً، يبيع دينه بعرض من الدنيا))[2]
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أتوقع من شخص جرب لذة الايمان والهداية كل هذه الفتره ويبحث عن السعادة في المعاصي اللهم ثبت عبدك عبدالله السالم على طريق الهدايه
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((بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم))،بادروا بالأعمال يعني: الصالحة ((فتناً كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مسلماً ويمسي كافراً، ويمسي مؤمناً، ويصبح كافراً، يبيع دينه بعرض من الدنيا))[2]
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لاتصدقون ولاتسمعون لشياطين الانس الذين يزينون لكم المعاصي فوا الله انهم كاذبين وأولهم قلم واشكاله
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جاء في الحديث الشريف ( ان منكم من يعمل بعمل اهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينه الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيدخل النار) نسال الله الثبات
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قال الله تعالى : (( وماخلقت الجن والانس الا ليعبدون )) ............. فهل الله خلقك للغناء أو للعباده
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قلم الخنبقه /// ستظل في كآبه. لأن المعصيه مثل ماء البحر المالح .كلما شربت منه . زادك عطشا
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اعوذ بالله يرجع للغناء الغناء ***
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اللهم يامقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك
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اللهم اني اعوذ بك من السلب بعد العطى وثبت قلوبنا على طاعتك ولا تزغ قلوبنا بعد ان هديتنا
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عش حياتك مع جلساتك الغنائية وخل الدنيا وحياتك كلها لونها وردي منها تسعد نفسك وتسعد جيبك وتسعد الدنيا وبشرها من خلفك اللي معظمهم أصابهم اكتئآب واحباط بسبب الأخونجية الصحونجية اسقطونظم عربية ودمرو أوطان
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قال الله تعالى : ( الا بذكر الله تطمئن القلوب ) >> لا إله إلا الله
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لاتواخذون ولاتشرهون على قلم الخنبقه ،، والرخاله والماضيه.. ورع الوطن ***
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قال الله : (( إلا بذكر الله تطمئن القلوب )) .... والقرآن شفاء لما في الصدور
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(( الغناء لهو عن الدين والصلاة وذكر الله ومرض للنفوس والقلوب ))
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الفن الشعبي من اجمل الفنون المحبوبة للنفس لا نها تلامس الواقع الذي نعيشه ::: الاخ الذي يقول عبدالحليم نعم عبد الحليم فنان ولكن له جمهوره ولا يجب ان نفرضه على الناس فكل شخص يسمع مايشاء
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مستحيل يعووود .... مرحله في العمر وعدت .... مشتاقلك بس المسافه طويله &&بيني وبينك يا حايل ما اقدر اصلك وأجييك ... مسكين ابو سامي
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وشــــ عطوك الأخونجية الصحونجية عندما انضممت الى أسراب غربانهم العدوانية المتوحشة المتخلفة الارهابية غير الريش في يدينك حتى هذا ربما لم تجده من خلفهم تجارهم أو فجارهم تجارتهم أحزمة ناسفة تصنيع وتفجير.
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الله يهديكم ياقلم رحااال وأمثالكم للحق ويطهر قلوبكم وانفسكم من المعاصي والحقد والكذب والافتراء
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اذا أردت الراحه لنفسك وقلبك فجرب ان تترك سماع الأغاني شهرين وحافظ على الصلاة وقراءة القرآن وسماعه
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والله انك انت يا الشهري محد دراى عنك ... هذا الاسطوره الفن ابو سامي ... ملك الاوتارر ... الله يثبته ع طاعته وحنا معه .... ولا بيجي ع وجه الكون فنان مثله
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اول اغنية سمعتها له اغنية سافري خلي حبيبك ينجرح . دوري حظك تراى حظي عثر . في تبوك علم 1405 ايام المراهقة والحب الاول هههههههههه ومن الاغاني اللي اعزف كثير على العود ذيك الايام هههههههههه الزمن الجميل
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خنبوقي غنت عليك التريلة المسرعة ☠️ كيف يغني ويصلي ماتجي هذي انت ماتتوب من مناقزتك ومطامرتكً الأغاني حرام وعيب فاهم وكلهاذنوب ومعاصي وسهروكدروبلاوي
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اول اغنية سمعتها له اغنية سافري خلي حبيبك ينجرح . دوري حظك تراى حظي عثر . في تبوك علم 1405 ايام المراهقة والحب الاول هههههههههه ومن الاغاني اللي اعزف كثير على العود ذيك الايام هههههههههه الزمن الجميل
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فرق بين الغناء وسماعه وبين قراءة القرآن وسماعه ولايجتمعان في قلب مؤمن.الله يعفو عنا وعن المسلمين والمسلمات
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سافري خلي حبيبك
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بتوعين التويتر دَول _ ناس فاضية مورهمشي حاقة ^_^
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الله وكبر يا عبدالحليم زمانه والله محد درا عنك هههههههههههه
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والله مافي الغناء خير وشوف أشكال أكثر المطربين تجدها شاهبة كئيبة حزينة مهمومه واكثرهم تعبان نفسياً
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في مصر كذا الصباح امام مسجد وفي الليل يرقص هههه
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لاحول ولاقوة الابالله
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الله لايوفق من كان السبب.. الطرب والفن والعود . صعب جدا ان الواحد ينساه بسهولة . وتجدالفنان السالم كان يقاوم بسدة ويتذكر الألحان والمقامات والجلسات طرب صعب. المفروض يجداحديساعده ويهرب عن الماضي
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غني لقلبك وللناس واسعادهم وصلي لربك . اطرد الصحونجية الأخونجية بجميع لحاهم وتشكيلاتهم وأفكارهم الشيطانية الارهابية المتخلفة المتشددة من صندوق راسك واترك طيور غربانهم ترحل منه وعش حياتك دنيا ودين.
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يمكن تخريب سمعه له من اعدائه ا
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ليش عزلوه الشؤن الاسلامية؟هذا اكبر خطاء فادح وله نتائج وخيمة وكارثية لدى المسلم التائب ويكون هناك انتكاسة قاسية لايستطيع مقاومتها لوحده. يجب تبني التائب من ذنب وراجع الى الله والى المسجدوصفوف المسلمين
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ياايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد....لين ينفعك من يحاول ان يغريك على ان تستبدل القران بالغناء ولعلك تذكر الراحل فهد بن سعيد كيف تبته الله رغم الإغراءات التي عرضت عليه ...
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سمعوناها طيب
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تعليق ٤ المنافق هو من يبطن محاربة الله ورسوله لا ويلعن المسلمين واللعن طرد من رحمة الله كيف يلعن وهو اصلا مايؤمن بالله ولابرحمة الله، عجبي !
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اللهم ثبتنا على الحق واحسن خاتمتنا وارزقنا الفردوس الاعلى من الجنة
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تذكير بالاستعداد لصدقة كسوة الشتاء ابحث وقد تجد
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مراح يضر الاسلام وتعاليمه بشي غنى ولا صار امام الاسلام باقي الي قيام الساعه شأتم ام ابيتم
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ان الله غني عن العالمين
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كان يغني ومحدش في الاعلام يتحدث عنه الان عاوزينه يرحع وبعدها يتركونه الزي كودا يسلطون على اللي ترك الغنا
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هل انتم فرحانين يالعربيه ومن على شاكلتكم انه عصى الله ورسوله !!؟
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بالله ياجماعه ابيكم تقنعوني شخص صاير عليه حادث والرجل قاعد ينازع الموت ومن حوله يقولون له قل لا اله الا الله ولكن لايقولها ويغني
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أتمنى أن يعود الفنان عبدالله السالم للفن ويعلم أن الصحوة غسلت دماغه بالكذب والبهتان وأن الغناء ليس له علاقة بالدين وأنه ولى زمن الصحوة الخداعة والصحويين المنافقين لعنهم الله.
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(((((( مامعنى النفاق الاجتماعي وماهي صفاته ؟ ))))
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حرية شخصية له والغناء ليس حرام فيه اختلاف بين العلماء واحنا من عشرات السنين ادلجونا مشايخ الصحوة
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الله يثبته
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