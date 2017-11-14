بعد هزيمة السعودية من بلغاريا.. آل الشيخ يثير الجدل حول مستقبل المدرب: باوزا تحت المجهر

حجم الخط A A A المرصد 16 1٬138 1 ساعة

صحيفة المرصد- وكالات: أثار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية، الجدل حول مستقبل الأرجنتيني إدغاردو باوز مع منتخب السعودية، بعدما أعلن عدم رضاه عن مستوى الأخضر خلال مباراة بلغاريا الودية.

وخاضت السعودية 3 مباريات ودية في معسكر لشبونة أمام لاتفيا والبرتغال وبلغاريا، حيث حققت الفوز في الأولى وخسرت الثانية والثالثة.

وخاض منتخب السعودية المباراة الأخيرة أمام بلغاريا بدون لاعبي نادي الهلال.

وغرد تركي آل الشيخ “تابعت المباريات الودية الأخيرة للمنتخب بوضوح لا توجد هوية فنية، والنتائج غير مرضية”، مضيفا: “باوزا تحت المجهر”.

وتعاقدت السعودية مع باوزا مدرب الإمارات السابق، رغم تأهل الأخضر مع المدرب الهولندي المخضرم فان مارفيك.

وأكد عادل عزت، رئيس اتحاد الكرة السعودي، التوصل لاتفاقيات رسمية يلعب بموجبها المنتخب السعودي الأول مباريات ودية أمام منتخبات البرازيل وألمانيا والأرجنتين، ضمن مسيرة إعداد الأخضر لخوض غمار بطولة كأس العالم في روسيا العام المقبل.

جاءت تصريحات عزت قبل مباراة السعودية وبلغاريا الودية، والتي انتهت بخسارة الأخضر بهدف دون رد، في إطار المعسكر الإعدادي بالبرتغال بقيادة الأرجنتيني إدغاردو باوزا.

وقال عزت إن هناك اتفاقيات قادمة للقاء منتخبي فرنسا وبلجيكا أيضًا، مضيفًا: ” لعبنا أمام البرتغال وبلغاريا لأنهما منتخبان أوروبيان، وهذا ما نحتاجه للتحضير لكأس العالم، فهناك لن نلعب أمام منتخبات كالتي واجهناها بالتصفيات الآسيوية، ولذلك نحتاج إلى احتكاك أكبر وقوي.

وأضاف: “هناك دعم لا محدود من هيئة الرياضة لنا، ونحن فخورون بذلك جدًا، وفي كأس العالم لن يذهب سوى 23 لاعبًا، لذلك سنكثف المباريات لنختار الأكفأ والأجدر ومن يثبت جدارته سيلتحق بنا في روسيا”.