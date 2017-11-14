بعد هزيمة السعودية من بلغاريا.. آل الشيخ يثير الجدل حول مستقبل المدرب: باوزا تحت المجهر
صحيفة المرصد- وكالات: أثار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية، الجدل حول مستقبل الأرجنتيني إدغاردو باوز مع منتخب السعودية، بعدما أعلن عدم رضاه عن مستوى الأخضر خلال مباراة بلغاريا الودية.
وخاضت السعودية 3 مباريات ودية في معسكر لشبونة أمام لاتفيا والبرتغال وبلغاريا، حيث حققت الفوز في الأولى وخسرت الثانية والثالثة.
وخاض منتخب السعودية المباراة الأخيرة أمام بلغاريا بدون لاعبي نادي الهلال.
وغرد تركي آل الشيخ “تابعت المباريات الودية الأخيرة للمنتخب بوضوح لا توجد هوية فنية، والنتائج غير مرضية”، مضيفا: “باوزا تحت المجهر”.
وتعاقدت السعودية مع باوزا مدرب الإمارات السابق، رغم تأهل الأخضر مع المدرب الهولندي المخضرم فان مارفيك.
وأكد عادل عزت، رئيس اتحاد الكرة السعودي، التوصل لاتفاقيات رسمية يلعب بموجبها المنتخب السعودي الأول مباريات ودية أمام منتخبات البرازيل وألمانيا والأرجنتين، ضمن مسيرة إعداد الأخضر لخوض غمار بطولة كأس العالم في روسيا العام المقبل.
جاءت تصريحات عزت قبل مباراة السعودية وبلغاريا الودية، والتي انتهت بخسارة الأخضر بهدف دون رد، في إطار المعسكر الإعدادي بالبرتغال بقيادة الأرجنتيني إدغاردو باوزا.
وقال عزت إن هناك اتفاقيات قادمة للقاء منتخبي فرنسا وبلجيكا أيضًا، مضيفًا: ” لعبنا أمام البرتغال وبلغاريا لأنهما منتخبان أوروبيان، وهذا ما نحتاجه للتحضير لكأس العالم، فهناك لن نلعب أمام منتخبات كالتي واجهناها بالتصفيات الآسيوية، ولذلك نحتاج إلى احتكاك أكبر وقوي.
وأضاف: “هناك دعم لا محدود من هيئة الرياضة لنا، ونحن فخورون بذلك جدًا، وفي كأس العالم لن يذهب سوى 23 لاعبًا، لذلك سنكثف المباريات لنختار الأكفأ والأجدر ومن يثبت جدارته سيلتحق بنا في روسيا”.
تابعت المباريات الودية الأخيرة للمنتخب .. بوضوح:
لا توجد هوية فنية، والنتائج غير مرضية ..
باوزا تحت المجهر.
— تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ١٣ نوفمبر، ٢٠١٧
التعليقات
سامي سنتره لم يهزم كارينيو ولا حتى بمباراة وديه الأهم ياطاقيه وولمعلوميه مدرب المنتخب القادم كارينيو
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اي مدرب سبق وعمل بنادي الفقر أبعدوه لانه كان يعمل تحت ستار الدفع الرباعي ومثال على ذلك كارينهو اللي دبغه سامي بالاربعة وهاهو فاشل مع نادي الشباب ..
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أستعد يا دياز وأحزم حقائبك سوف تُغادر الهلال بعد كأس أسيا.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
مالها الاسامي الجابر خبره في كأس العالم ومدرب محترف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
المشكله ليست بالمدرب المشكله في اللاعبين فكر مافيه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
بلوتو كوش على الرياضه .. أعط فرصه لعزت واتحاده .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اذاً ماالفائدة من الاستاذ عادل عزت ؟ لا شيء يذكر لا يستطيع ان يكرم ولا يخصم ولا شيء؟؟ هذه مشكله يجب ان لا يتم تجاهلها حتى لا يجد الاتحادالاسيوي واقزام اسيا علينا ثغره
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
لو خليتو المدرب اللي اهلنا الى كاس العالم الهولندي كان شفتم منتخب مختلف ولا كن بكل اسف هذا حلنا وتخبط الكروي اللي دمر الكرة السعودية من زمان .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
مع حبي وتقديري لمعالي المستشار ال شيخ اعتقد بانه يتعدى صلاحياته كرئيس الهيئة العامة للرياضة وليس ريس الاتحاد السعودي مما يعرض منتخبنا للعقوبات والحرمان بسبب هذا التعديات على الصلاحيات
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هوه إنته لسه شفت حاقه ؟؟؟؟؟؟؟ البلاوي بتشوفها في روسيا أهداف بالهكي .. عد وأغلط ...
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
قلنا لكم لو فيه خير مارماه الغراب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
مارفيك وتدريبه عن بعد بس كان للمنتخب هويه الان مع باوزا ولا حتى اقامه والمشاهد يحكم تقولي يجرب ولا تحكم عليه اقولك استريح رح صف بجنبه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
مازلنا نفتقد للمعايير لجلب مدرب قدير للمنتخب خلفا للداهية مارفيك. اما شغل نجيب ونجرب واذا مانفع نغير فهذه مضيعة للوقت والمال والجهد.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
(((( لاجديد تحت المجهر او فوق المجهر ......نصوص بنود العقد مع المدرب ..... لاتتضمن في حال اخفاقه .... لان اثبات ذلك يتطلب معجزة ....لكنها تتضمن الدفع في حال انهاء عقده دون شوشرة )))))
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تركي ال الشيخ حتوحشنا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أضف تعليق