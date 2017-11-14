رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / تفاصيل قرارات مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء

تفاصيل قرارات مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء

تفاصيل قرارات مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء
حجم الخط A A A
واس لا يوجد تعليقات 1٬571 1 ساعة

صحيفة المرصد-واس:رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – الجلسة، التي عقدها، مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة، بمدينة الرياض.

وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج مباحثاته – أيده الله – مع فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، وما جرى خلالها من استعراض لمستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، والبطريرك اللبناني مار بشارة بطرس الراعي بطريرك إنطاكيا وسائر المشرق للموارنة .

المشروعات التنموية

ثم تناول مجلس الوزراء زيارة خادم الحرمين الشريفين للمدينة المنورة مثمناً تفضله بتدشين عدد من المشروعات التنموية بتكلفة تجاوزت سبعة مليارات ريال والتي تأتي امتداداً لما توليه القيادة الحكيمة من رعاية وعناية بمكة المكرمة والمدينة المنورة وللحرمين الشريفين وخدمتهما وقاصديهما، وترجمةً عملية لتوجيهاته الكريمة للمسؤولين بالسعي لتسخير وتطوير كل ما فيه راحة وخدمة للمواطن وتلبية احتياجاته ، وما فيه تيسير على ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار ، مشيراً المجلس إلى تأكيده – رعاه الله – تشرف واعتزاز القيادة منذ عهد الملك المؤسس طيب الله ثراه، وشعب المملكة بخدمة الحرمين الشريفين، وأن ما تعيشه المملكة من أمن وأمان واطمئنان يستوجب من الجميع الحمد والشكر لله رب العالمين .

وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد ، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية ، عقب الجلسة ، أن مجلس الوزراء نوه بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – خلال الملتقى الدولي الأول لآثار المملكة العربية السعودية الذي عقد تحت رعايته، ونظمته الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالرياض، وتأكيده ـ أيده الله – على أن الآثار والتراث الحضاري جزء رئيس ومهم من الهوية والتاريخ للمملكة، ومكوّن أساس للمستقبل، وتقديره لجهود الهيئة وشركائها بالعمل في هذا المجال ، وبما يتم من خلال برنامج “خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري” لإحداث نقلة نوعية شاملة في المحافظة على التراث الحضاري الوطني واستكشافه، وتحويله إلى جزء أساس من المكاسب الوطنية والاقتصاد وحياة المواطنين، والإسهام به كوسيلة للتربية والتوعية، ومصدر للعلم والمعرفة، وشاهد لمكانة المملكة الحضارية والتاريخية بين الأمم.

الإجراءات لتذليل العقبات والصعوبات

وثمن المجلس موافقة خادم الحرمين الشريفين على عدد من الإجراءات لتذليل العقبات والصعوبات التي تواجه عدداً من ملاك الهجن وتسهيل مشاركتهم في سباقات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما وجه به صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء المشرف العام على نادي الإبل في هذا الصدد، مما يجسد حرص القيادة الرشيدة على دعم هذه الرياضة العربية الأصيلة ومؤازرة المشاركين في هذه السباقات.

المعارضة السورية

وأشار معاليه إلى أن مجلس الوزراء بين أن استجابة المملكة لطلب المعارضة السورية عقد اجتماع موسع في مدينة الرياض بهدف التقريب بين أطرافها ومنصاتها وتوحيد وفدها المفاوض لاستئناف المفاوضات المباشرة في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة، تأتي انطلاقاً من سياسة المملكة الداعمة لجهود إحلال السلام ومواجهة الإرهاب، وأملها بأن تتكلل مساعي مكونات المعارضة بالتوافق والنجاح .

مستجدات الأحداث وتطوراتها

إثر ذلك استعرض المجلس جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مرحباً المجلس بما دعا إليه المؤتمر العربي العشرون للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب في تونس في بيانه الختامي الصادر عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، من ضرورة رصد ظاهرة التطرف النسوي في الجامعات والمدارس، وتحصينهن من الجنوح للتطرف والتورط في الأعمال الإرهابية، والتحذير من الانجراف خلف الدعاية الإرهابية بالإضافة إلى توعية الأسرة بخطر الإرهاب الإلكتروني.

وأشاد مجلس الوزراء بما حققته المملكة من تقدم في مؤشر (حماية أقلية المستثمرين) من المرتبة 36 إلى المرتبة 10 عالمياً، في تقرير مجموعة البنك الدولي الصادر خلال نوفمبر الجاري، وذلك بإجراءات الإصلاحات في مجال تحسين بيئة الأعمال بما يضمن حماية حقوق المستثمرين ومعالجة الكثير من المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع.

المملكة واستنكارها

وجدد المجلس إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الذي أدى إلى حريق بأحد أنابيب النفط بالقرب من منطقة بوري بمملكة البحرين، مؤكدة وقوفها مع مملكة البحرين الشقيقة ضد كل ما يخل بأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين بها.

وأفاد معالي الدكتور عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :

أولاً:

وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب التونسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المياه بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في جمهورية تونس ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية .

ثانياً:

قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام معالي وزير التعليم – أو من ينيبه – بالتباحث مع جامعة أفريقيا العالمية في جمهورية السودان في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية وجامعة أفريقيا العالمية في جمهورية السودان ، والرفع بما يتم التوصل إليه ، لاستكمال الإجراءات النظامية .

ثالثاً:

وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب التركي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية وهيئة الاتصالات وتقنيات المعلومات في جمهورية تركيا ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية .

رابعاً:

قرر مجلس الوزراء تفويض معالي وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع رابطة العالم الإسلامي على تعديل المادة (الرابعة) من اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية ورابطة العالم الإسلامي، وتعديل المادة (الرابعة) من (البروتوكول) الملحق بالاتفاقية الموافق عليهما بالمرسوم الملكي رقم (م / 60) وتاريخ 23 / 10 / 1432هـ ، بالصيغتين الموضحتين تفصيلاً في القرار .

خامساً:

بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات ، قرر مجلس الوزراء تعديل البند (رابعاً) من قراره رقم (246) وتاريخ 17 / 7 / 1434هـ ، وذلك بإضافة فقرة جديدة تحمل الرقم (6) بالنص الآتي:
“6- الموافقة على انضمام البرنامج إلى عضوية المنظمات والجمعيات الدولية المختصة بالمعارض والمؤتمرات ، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الخارجية في شأن تلك العضويات ، والرفع بما يستلزم استكمال إجراءات نظامية بشأنها”.

سادساً:

وافق مجلس الوزراء على ترقيتين بالمرتبتين الخامسة عشرة ، والرابعة عشرة ، وذلك على النحو التالي :
1 – ترقية رياض بن موسى بن علي خليفة إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الصحة .
2 – ترقية حسين بن علي بن أحمد الشريف إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء .
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقريران سنويان لهيئة المدن الاقتصادية، وصندوق الاستثمارات العامة، عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه .

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف


أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : المُزن

🍃🍁ديكتاتورية فرنسية لها أول مالها آخر!!! كنها مازالت مستعمره لبنان !!!حسبي الله...
بواسطة : العنيد

بني ليبرال طاروا بهذا الخبر ويريدون الكل ضال مثلهم؟ فالرجل اعتزل قبل 30 سنة وعمر...
بواسطة : قلم الحقيقه

لايمكن لأخونجي صحونجي طرطنقي أن يرضى عنك في كلا الحالتين سواء مع جلساتك الغنائية...
بواسطة : Xx5halidxX

***قسم بالله...
كتاب الرأي
mm

محمد آل الشيخ

سفراؤنا في الخارج وضرورة التغيير
185 2
mm

هيلة المشوح

الحريري في حمى الكبار !
105 1
mm

عقل العقل

حزب الله.. من مسرحية الممانعة إلى الإرهاب
94 0
mm

أ.د.صالح بن سبعان

ما الذي يحول بيننا وتحقيق أهدافنا !؟
126 1
mm

فهد الأحمري

فساد الوعاظ
279 7
mm

قينان الغامدي

خيارات لبنان مع تنظيم حسن: نهاية إرهاب الولي الفقيه حتمية
251 2
mm

د. محمد العوين

لبنان المحتل!
101 0
mm

كوثر الأربش

تناقضات كلمة نصر الله في يوم الشهيد
316 3
mm

خلف الحربي

مساعد الرشيدي الذي لا يغيب
209 1
mm

محمد الساعد

نصر الله.. أخشى أن كل ما فعلناه هو إيقاظ المارد «السعودي» !
336 0
كتاب الرياضة
mm

عادل التويجري

الفساد !
234 4
mm

عادل التويجري

الواقعية !
368 7
mm

صالح الهويريني

الهلال وما عجز عنه الآخرون
477 12
mm

عبد العزيز الدغيثر

ستعود الكرة كما كانت
291 1
mm

أحمد الشمراني

شيك العقار الفضيحة..!
1٬420 16
mm

عادل التويجري

طنش !
336 6
mm

أحمد الشمراني

الموت لـ«حزب الشيطان» الإيراني
299 4
mm

عادل التويجري

الهبوط !
683 4
mm

أحمد الشمراني

معاقبة البرقان وحده لا تكفي
710 10
mm

أحمد الشمراني

قالها «تركي» ومضى..!
771 3
الاخبار الدولية
الأمير تشارلز: اليهود سبب مشاكل الشرق الأوسط!

الأمير تشارلز: اليهود سبب مشاكل الشرق الأوسط!

 المرصد 23 1٬849 3 ساعات
فرنسا تهدد باللجوء إلى “مجلس الأمن” في حال عدم عودة الحريري

فرنسا تهدد باللجوء إلى “مجلس الأمن” في حال عدم عودة الحريري

 المرصد 65 9٬028 4 ساعات
باحث يروي موقف مضحك للراحل صدام حسين مع صاحب مطعم مصري في القاهرة عام 1960

باحث يروي موقف مضحك للراحل صدام حسين مع صاحب مطعم مصري في القاهرة عام 1960

 المرصد 63 7٬938 15 ساعة
شاهد : تقنية كاميرات جديدة تحدد هوية الأشخاص من مسافات بعيدة في الأماكن العامة

شاهد : تقنية كاميرات جديدة تحدد هوية الأشخاص من مسافات بعيدة في الأماكن العامة

 المرصد 22 5٬883 21 ساعة
المرصد الرياضي
بعد هزيمة السعودية من بلغاريا.. آل الشيخ يثير الجدل حول مستقبل المدرب: باوزا تحت المجهر

بعد هزيمة السعودية من بلغاريا.. آل الشيخ يثير الجدل حول مستقبل المدرب: باوزا تحت المجهر

 المرصد 16 1٬135 1 ساعة
مع اقتراب دخولهم للملاعب الرياضية.. شاهد: العباءات النسائية الملونة بألوان الأندية تغزو الأسواق.. وهذا سعرها!

مع اقتراب دخولهم للملاعب الرياضية.. شاهد: العباءات النسائية الملونة بألوان الأندية تغزو الأسواق.. وهذا سعرها!

 المرصد 170 6٬019 6 ساعات
مكون من 6 فرق .. انطلاق دوري كرة القدم للفتيات في جدة !

مكون من 6 فرق .. انطلاق دوري كرة القدم للفتيات في جدة !

 المرصد 81 4٬968 9 ساعات
هل تذكرون الملاكم اليمني “نسيم حميد”.. شاهدوا كيف أصبح الآن!

هل تذكرون الملاكم اليمني “نسيم حميد”.. شاهدوا كيف أصبح الآن!

 المرصد 77 17٬864 13 ساعة
اخبار فنية
هل يعود إمام المسجد “عبدالله السالم” للغناء؟

هل يعود إمام المسجد “عبدالله السالم” للغناء؟

 المرصد 61 2٬309 1 ساعة
بـ7 حفلات غنائية.. الجمهور السعودي يستعد للقاء “ياني والساهر وبلقيس” في جدة والرياض!

بـ7 حفلات غنائية.. الجمهور السعودي يستعد للقاء “ياني والساهر وبلقيس” في جدة والرياض!

 المرصد 136 4٬177 9 ساعات
من كلمات تركي آل الشيخ .. راشد الماجد يغني لولي العهد “يا محمد” – فيديو

من كلمات تركي آل الشيخ .. راشد الماجد يغني لولي العهد “يا محمد” – فيديو

 المرصد 17 2٬839 13 ساعة
هذه رسالة الفنان” خالد عبدالرحمن” لصنّاع الترفيه .. ولهذا السبب وصف موقفه بالشجاع

هذه رسالة الفنان” خالد عبدالرحمن” لصنّاع الترفيه .. ولهذا السبب وصف موقفه بالشجاع

 المرصد 51 9٬005 يوم واحد
اخبار منوعة
شاهد..رقص الفنانة” يسرا “ما بعد عمر الستين مع عمال مطعم

شاهد..رقص الفنانة” يسرا “ما بعد عمر الستين مع عمال مطعم

 المرصد 36 9٬778 24 ساعة
شاهد بالصور: زفاف حفيدة “عبد الحليم خدام” الذي كلّف الملايين ووصِفَ بالأسطوري وأغضب السوريين !

شاهد بالصور: زفاف حفيدة “عبد الحليم خدام” الذي كلّف الملايين ووصِفَ بالأسطوري وأغضب السوريين !

 المرصد 71 11٬928 يوم واحد
الفتاة التي اتهمت الفنان المغربي “سعد لمجرد” باغتصابها تطل “أخيرا” وتروي التفاصيل

الفتاة التي اتهمت الفنان المغربي “سعد لمجرد” باغتصابها تطل “أخيرا” وتروي التفاصيل

 المرصد 22 13٬020 يوم واحد
بالفيديو:شاهد كيف اختبرت “بيبي عبدالمحسن” خطيبها..وهذا كان رد فعل الأخير!

بالفيديو:شاهد كيف اختبرت “بيبي عبدالمحسن” خطيبها..وهذا كان رد فعل الأخير!

 المرصد 38 9٬302 يومين
يوتيوب المرصد
بالفيديو .. هكذا أثبتت الإعلامية “بولا يعقوبيان” أن مقابلة الحريري على الهواء وليست مسجلة ؟

بالفيديو .. هكذا أثبتت الإعلامية “بولا يعقوبيان” أن مقابلة الحريري على الهواء وليست مسجلة ؟

 المرصد 1 3٬934 14 ساعة
بالفيديو .. حقيقة السطو المسلح على جهاز صراف آلي بالباحة وقتل أحد الحراس

بالفيديو .. حقيقة السطو المسلح على جهاز صراف آلي بالباحة وقتل أحد الحراس

 المرصد 21 9٬403 18 ساعة
شاهد .. حوثي يطلق النار على معتقل يمني رفض “شتم” السعودية

شاهد .. حوثي يطلق النار على معتقل يمني رفض “شتم” السعودية

 المرصد 91 10٬703 20 ساعة
شاهد : محجبتان تسرقان أموال التبرعات من محلات تجارية بانجلترا

شاهد : محجبتان تسرقان أموال التبرعات من محلات تجارية بانجلترا

 المرصد 38 1٬755 21 ساعة
اخبار ثقافية
1000 دولار بداية الصيد .. ناشر مصري نصّاب يشارك في “كتاب جدة” بعالمية “محفوظ” ويصطاد الأدباء السعوديين!

1000 دولار بداية الصيد .. ناشر مصري نصّاب يشارك في “كتاب جدة” بعالمية “محفوظ” ويصطاد الأدباء السعوديين!

 المرصد 22 4٬548 3 أيام
صحيفة “اميس تريبيون” تكشف عن قصة صورة لفتاة أمريكية كانت مقيمة في الرياض قبل 40 عاما

صحيفة “اميس تريبيون” تكشف عن قصة صورة لفتاة أمريكية كانت مقيمة في الرياض قبل 40 عاما

 المرصد 37 5٬652 6 أيام
بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟

بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟

 المرصد 31 3٬281 أسبوعين
بالفيديو .. مؤرخ مصري : سعد زغلول كان مدمنًا للقمار والخمر !

بالفيديو .. مؤرخ مصري : سعد زغلول كان مدمنًا للقمار والخمر !

 المرصد 17 3٬114 أسبوعين
اخبار صحية
ما هي الفياغرا المغربية ؟

ما هي الفياغرا المغربية ؟

 المرصد 35 11٬794 15 ساعة
ارتفاع ضحايا «الطاعون» في مدغشقر .. والصحة العالمية قد تعلنه كـ”وباء عالمي” في غضون الأيام القادمة

ارتفاع ضحايا «الطاعون» في مدغشقر .. والصحة العالمية قد تعلنه كـ”وباء عالمي” في غضون الأيام القادمة

 المرصد 23 2٬542 18 ساعة
توقف عن التدخين على الطريقة السويدية!

توقف عن التدخين على الطريقة السويدية!

 المرصد 20 5٬481 يومين
عن طريق الجوع .. علماء يكتشفون طريقة مبتكرة لعلاج السرطان !

عن طريق الجوع .. علماء يكتشفون طريقة مبتكرة لعلاج السرطان !

 المرصد 34 4٬747 يومين
اخبار اقتصادية
المنشآت المتخلفة عن دفع الضريبة المضافة مهددة بالحجز على أصولها وبيعها في المزاد العلني !

المنشآت المتخلفة عن دفع الضريبة المضافة مهددة بالحجز على أصولها وبيعها في المزاد العلني !

 المرصد 15 1٬612 11 ساعة
بالفيديو: رجل الأعمال “بدر الراجحي” يوجه نصيحة لمن يريد شراء أرض أو فيلا ” انتظر شوي”!

بالفيديو: رجل الأعمال “بدر الراجحي” يوجه نصيحة لمن يريد شراء أرض أو فيلا ” انتظر شوي”!

 المرصد 69 11٬059 12 ساعة
إيقاف نشاط «أبناء العمودي للصرافة».. ومؤسسة النقد توضح الأسباب

إيقاف نشاط «أبناء العمودي للصرافة».. ومؤسسة النقد توضح الأسباب

 المرصد 31 8٬274 يوم واحد
«التقاعد»: الأصول الاستثمارية ستتلاشى بعد 5 سنوات !

«التقاعد»: الأصول الاستثمارية ستتلاشى بعد 5 سنوات !

 المرصد 77 6٬537 يوم واحد
أخبار مناسبات
بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنموية

بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنموية

 واس 4 3٬631 5 أيام
بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

 واس 21 6٬662 6 أيام
بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

 المرصد 10 4٬688 6 أيام
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

 المرصد 9 2٬562 4 أسابيع
الاخيرة
الحوثي هدد أمن السعودية بـ79 صاروخاً «باليستياً» إيرانياً – صور

الحوثي هدد أمن السعودية بـ79 صاروخاً «باليستياً» إيرانياً – صور

 المرصد 18 2٬947 13 ساعة
شاهد .. أسد يباغت “خنزير” قبل هروبه في اللحظة الأخيرة

شاهد .. أسد يباغت “خنزير” قبل هروبه في اللحظة الأخيرة

 المرصد 36 6٬209 16 ساعة
شاهد.. أضخم طفل في العالم

شاهد.. أضخم طفل في العالم

 المرصد 4 3٬509 يوم واحد
شاهد: مصري وعروسه الألمانية يلتقطان صوراً في شوارع القاهرة الشعبية

شاهد: مصري وعروسه الألمانية يلتقطان صوراً في شوارع القاهرة الشعبية

 المرصد 47 7٬349 يومين
كاريكاتير
شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الثلاثاء

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الثلاثاء

 المرصد 196 2٬074 6 ساعات