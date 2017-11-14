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الرئيسية / “الحريري ” يكشف موعد عودته إلى لبنان.. ويقول: خلينا نروق..وعيلتي قاعدة ببلدها “مملكة الخير”

“الحريري ” يكشف موعد عودته إلى لبنان.. ويقول: خلينا نروق..وعيلتي قاعدة ببلدها “مملكة الخير”

“الحريري ” يكشف موعد عودته إلى لبنان.. ويقول: خلينا نروق..وعيلتي قاعدة ببلدها “مملكة الخير”
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المرصد 19 3٬181 4 ساعات

صحيفة المرصد: غرّد رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري، اليوم الثلاثاء، على حسابه على موقع “تويتر”، معلناً عودته للبنان خلال يومين، ومؤكداً أنه “بخير”.
وجاء في تغريدة الحريري: “يا جماعة أنا بألف خير وإن شاء الله أنا راجع هل يومين خلينا نروق، وعيلتي قاعدة ببلدها المملكة العربية السعودية مملكة الخير”.

وبتغريدته اليوم، يعاود الحريري التواصل مع اللبنانيين عبر “تويتر”، داحضاً الشائعات التي نشرها البعض حول وضعه، بسبب اختفائه لأيام بعد إعلانه استقالته احتجاجاً على تدخلات إيران وبعد كشف مخطط لاغتياله. كما يحدد الحريري في تغريدة مهلة لعودته إلى #لبنان، بعد أن كان قد أعلن فقط، في مقابلته التلفزيونية الأحد، أنه ينوي العودة قريباً لبيروت.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

19 - لبنانيه
2017-11-14 20:36:00
ريما هدي اعصابك لو سمحتي اكتر لبنان سنه اوكي مش بس الشيخ سعد هدو بليز
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18 - لبنانيه
2017-11-14 20:33:38
يا عمي والله قصة عملتو نحن مصديقنا شيخ سعيد ولا يهمك وان شاءالله بضلك بخير مصدقينك ومصدقين المملكة بيكفي حكي مالو طعمي كل عمرها المملكة بعد فضل الله فضلها ع لبنان شكرًا لكم ونحن واكيد وطبعا مع العرب
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17 - باقر
2017-11-14 19:09:19
ابو العز الدمشقي من القطيف لا تنتحل شخصية سوري
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16 - أبو العز الدمشقي
2017-11-14 18:46:55
ت13/بمنزله بالرياض كما تريد ولكن الآن وبمجرد قبول إجرائه مقابلة مع بولا فإن معرفة مكان اللقاء ليس صعبا فالفرنسيون ملوك الإلكترونيات بالعالم وهم من نشر هذه الإشاعة ؟
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15 - خبير
2017-11-14 18:43:49
لن يرضوا بهذا الكلام عن بقاء عيلته اتوماتيكي سوف يقولون ممنوعون من السفر وسوف ينسون الحريري ويركزوا على عيلته .
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14 - مواطن
2017-11-14 18:41:59
درب السلامة لن جيت ولن رحت ما منك فود
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13 - راجع قدام
2017-11-14 18:38:51
ابو العز الدمشقي ..***المقابلة تمت في بيت الحريري بالرياض محنا ناقصين شوشرة واشاعات
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12 - سامي
2017-11-14 18:36:53
تعليق مخالف
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11 -
2017-11-14 18:31:05
روق يا عم روق ..كل اللبنانيين مروقين ..ماعدا المنحوسين
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10 - 🌃Rima ريما🛌°•🗨
2017-11-14 18:09:20
شكرا للمذيعة بولا يعقوبيان على ثنائها وشكرها لبلادنا
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9 - 🌃Rima ريما🛌°•🗨
2017-11-14 18:05:36
صحيح بلادنا مملكة الخير الله يحفظها💚/كما قلنا احذر تذهب للبنان نحن حذرناك وانت حر يالحريري مدام انت سني فلا تأمن على حياتك لبنان خلاص غير صالحة لعيش السني فيها مدام فيها حزب الشيطان الإيراني
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8 - الحجاج
2017-11-14 17:59:21
الحمد لله والمنة له سبحانه وتعالى أن جعلها مملكة الخير *******
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7 - saeed
2017-11-14 17:50:18
اكيد اكيد اكيد اكيد اكيد اكيد اكيد
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6 - اسد بحري
2017-11-14 17:45:06
***وللة ماهو معتقل وش تبون نقول بعد
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5 - أبو العز الدمشقي
2017-11-14 17:31:00
اللقاء مع باولا يعقوبيان تم بفندق ومنتجع نرسيس بالعليا في الرياض
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4 - بو خالد
2017-11-14 17:28:34
اكيد لك بتكون ديرة الخير ****
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3 - خلك بعيد حبك يزيد
2017-11-14 17:24:10
يقول (وعيلتي قاعده ببلدها ممكلة الخير ) نعم هذا الكلام الصح ****
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2 - الشمري
2017-11-14 17:20:30
تعليق مخالف
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1 -
2017-11-14 17:01:33
***** يارب احفظ مملكتنا وادم عزها واحفظ ملكنا وولي عهده هم املنا بعد الله
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آخر تعليق
بواسطة : صالح

يا رجل تزوج عشره محد سءل عنك لكن الرسوم سددها ولا تجي تتشكوى وتتشحد...
بواسطة :

بكره يتم الاعفاء عنها وترجع تغني...
بواسطة :

بكره ( تطلع ) يا قميل ^_^...
بواسطة : سـارونھَہّ

ليس مهماً أن تروق للآخرين بفكرك وفعلك المهم أن تبحث عن رضا الله عنك وتبقى أنت في...
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