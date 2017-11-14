“الحريري ” يكشف موعد عودته إلى لبنان.. ويقول: خلينا نروق..وعيلتي قاعدة ببلدها “مملكة الخير”

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صحيفة المرصد: غرّد رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري، اليوم الثلاثاء، على حسابه على موقع “تويتر”، معلناً عودته للبنان خلال يومين، ومؤكداً أنه “بخير”.

وجاء في تغريدة الحريري: “يا جماعة أنا بألف خير وإن شاء الله أنا راجع هل يومين خلينا نروق، وعيلتي قاعدة ببلدها المملكة العربية السعودية مملكة الخير”.

وبتغريدته اليوم، يعاود الحريري التواصل مع اللبنانيين عبر “تويتر”، داحضاً الشائعات التي نشرها البعض حول وضعه، بسبب اختفائه لأيام بعد إعلانه استقالته احتجاجاً على تدخلات إيران وبعد كشف مخطط لاغتياله. كما يحدد الحريري في تغريدة مهلة لعودته إلى #لبنان، بعد أن كان قد أعلن فقط، في مقابلته التلفزيونية الأحد، أنه ينوي العودة قريباً لبيروت.

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