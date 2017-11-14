“الحريري ” يكشف موعد عودته إلى لبنان.. ويقول: خلينا نروق..وعيلتي قاعدة ببلدها “مملكة الخير”
صحيفة المرصد: غرّد رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري، اليوم الثلاثاء، على حسابه على موقع “تويتر”، معلناً عودته للبنان خلال يومين، ومؤكداً أنه “بخير”.
وجاء في تغريدة الحريري: “يا جماعة أنا بألف خير وإن شاء الله أنا راجع هل يومين خلينا نروق، وعيلتي قاعدة ببلدها المملكة العربية السعودية مملكة الخير”.
وبتغريدته اليوم، يعاود الحريري التواصل مع اللبنانيين عبر “تويتر”، داحضاً الشائعات التي نشرها البعض حول وضعه، بسبب اختفائه لأيام بعد إعلانه استقالته احتجاجاً على تدخلات إيران وبعد كشف مخطط لاغتياله. كما يحدد الحريري في تغريدة مهلة لعودته إلى #لبنان، بعد أن كان قد أعلن فقط، في مقابلته التلفزيونية الأحد، أنه ينوي العودة قريباً لبيروت.
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يا جماعة انا بألف خير وان شاء الله انا راجع هل يومين خلينا نروق ، وعيلتي قاعدة ببلدها المملكة العربية السعودية مملكة الخير .
— Saad Hariri (@saadhariri) ١٤ نوفمبر، ٢٠١٧
التعليقات
ريما هدي اعصابك لو سمحتي اكتر لبنان سنه اوكي مش بس الشيخ سعد هدو بليز
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يا عمي والله قصة عملتو نحن مصديقنا شيخ سعيد ولا يهمك وان شاءالله بضلك بخير مصدقينك ومصدقين المملكة بيكفي حكي مالو طعمي كل عمرها المملكة بعد فضل الله فضلها ع لبنان شكرًا لكم ونحن واكيد وطبعا مع العرب
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ابو العز الدمشقي من القطيف لا تنتحل شخصية سوري
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ت13/بمنزله بالرياض كما تريد ولكن الآن وبمجرد قبول إجرائه مقابلة مع بولا فإن معرفة مكان اللقاء ليس صعبا فالفرنسيون ملوك الإلكترونيات بالعالم وهم من نشر هذه الإشاعة ؟
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لن يرضوا بهذا الكلام عن بقاء عيلته اتوماتيكي سوف يقولون ممنوعون من السفر وسوف ينسون الحريري ويركزوا على عيلته .
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درب السلامة لن جيت ولن رحت ما منك فود
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ابو العز الدمشقي ..***المقابلة تمت في بيت الحريري بالرياض محنا ناقصين شوشرة واشاعات
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روق يا عم روق ..كل اللبنانيين مروقين ..ماعدا المنحوسين
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شكرا للمذيعة بولا يعقوبيان على ثنائها وشكرها لبلادنا
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صحيح بلادنا مملكة الخير الله يحفظها💚/كما قلنا احذر تذهب للبنان نحن حذرناك وانت حر يالحريري مدام انت سني فلا تأمن على حياتك لبنان خلاص غير صالحة لعيش السني فيها مدام فيها حزب الشيطان الإيراني
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الحمد لله والمنة له سبحانه وتعالى أن جعلها مملكة الخير *******
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اكيد اكيد اكيد اكيد اكيد اكيد اكيد
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***وللة ماهو معتقل وش تبون نقول بعد
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اللقاء مع باولا يعقوبيان تم بفندق ومنتجع نرسيس بالعليا في الرياض
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اكيد لك بتكون ديرة الخير ****
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يقول (وعيلتي قاعده ببلدها ممكلة الخير ) نعم هذا الكلام الصح ****
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***** يارب احفظ مملكتنا وادم عزها واحفظ ملكنا وولي عهده هم املنا بعد الله
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