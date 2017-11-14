كشف ملابسات غموض مقتل أربعيني عثر على جثته في أحد أحياء تبوك .. وهذه جنسية الجناة

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صحيفة المرصد:أوضح مصدر أمني بشرطة منطقة تبوك عن تلقي غرفة العمليات بلاغا يتضمن العثور على شخص ملقى بمنطقة ترابية في أحد أحياء تبوك وعليه أثر إصابة بالرأس ونزيف وقد تم نقله إلى المستشفى لعلاجه وبالانتقال اتضح أنه مقيم آسيوي بالعقد الرابع من العمر تعذر استجوابه لسوء حالتة الصحية وبعد مضي ثلاثة أيام أعلن عن وفاته متأثرا بإصابته.

وبناء لذلك اتخذت كافة الإجراءات اللازمة وتم تشكيل فرق بحثيه وجمع استدلالات لكشف ملابسات القضية لاسيما أنه يكتنفها الغموض وبفضل من الله وتوفيقه ثم بجهود رجال الأمن المخلصين تم التوصل إلى مغادرة أحد الجناة بعد الحادثة إلى منطقة أخرى والذي قبض عليه بعد تنسيق هاتفي كما تم القبض على الجاني الآخر بمدينة تبوك وقد اعترفا الجانيان “سعوديي الجنسية” بارتكابهما لهذه الجريمة وعليه جرى إحالة أوراق القضية لفرع النيابة العامة بالمنطقة بحكم الاختصاص.

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