رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / كشف ملابسات غموض مقتل أربعيني عثر على جثته في أحد أحياء تبوك .. وهذه جنسية الجناة

كشف ملابسات غموض مقتل أربعيني عثر على جثته في أحد أحياء تبوك .. وهذه جنسية الجناة

كشف ملابسات غموض مقتل أربعيني عثر على جثته في أحد أحياء تبوك .. وهذه جنسية الجناة
حجم الخط A A A
المرصد 12 3٬507 3 ساعات

صحيفة المرصد:أوضح مصدر أمني بشرطة منطقة تبوك عن تلقي غرفة العمليات بلاغا يتضمن العثور على شخص ملقى بمنطقة ترابية في أحد أحياء تبوك وعليه أثر إصابة بالرأس ونزيف وقد تم نقله إلى المستشفى لعلاجه وبالانتقال اتضح أنه مقيم آسيوي بالعقد الرابع من العمر تعذر استجوابه لسوء حالتة الصحية وبعد مضي ثلاثة أيام أعلن عن وفاته متأثرا بإصابته.

وبناء لذلك اتخذت كافة الإجراءات اللازمة وتم تشكيل فرق بحثيه وجمع استدلالات لكشف ملابسات القضية لاسيما أنه يكتنفها الغموض وبفضل من الله وتوفيقه ثم بجهود رجال الأمن المخلصين تم التوصل إلى مغادرة أحد الجناة بعد الحادثة إلى منطقة أخرى والذي قبض عليه بعد تنسيق هاتفي كما تم القبض على الجاني الآخر بمدينة تبوك وقد اعترفا الجانيان “سعوديي الجنسية” بارتكابهما لهذه الجريمة وعليه جرى إحالة أوراق القضية لفرع النيابة العامة بالمنطقة بحكم الاختصاص.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

12 -
2017-11-14 20:39:21
تبوك فيها مشاكل كثيره يبغالها لفت نظر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
11 - حسبي الله ونعم الوكيل
2017-11-14 19:59:26
سبحان الله اذا كان الجاني سعودي وضحتوا جنسيته والا الباقي جاني عربي او اسيوي والا اروبي والا فريقي ماعمري سمعت جنسيته مصرح بها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
10 - 🔸️ااببووححمموودد
2017-11-14 19:41:23
أعوذ بالله من أصحاب القلوب القاسية ◽قساوة القلب نتيجة كثر المعاصي وقلت الوازع الديني❗
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
9 - أبو فهد
2017-11-14 19:22:36
القتل حيلة الجبناء والضعفاء ولاتصدر إلا من فرغ قلبه من الإيمان
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8 - ظافر بن مريع بن شبيب
2017-11-14 18:51:19
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 - مفسر أحلام
2017-11-14 18:32:57
إنا لله وإنا إليه راجعون لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لله دركم يارجال امننا البواسل كم من قضاء يتم حلها في غضون ساعات بواسطة الرجال والنساء المخلصين لهذا الو
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
6 -
2017-11-14 18:32:28
مدري ليه الاحظ المشاكل في الطايف وتبوك والرياض كثيره
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
5 - ابو صالح سكري
2017-11-14 18:23:41
كفو رجال الامن يوجد شلل شباب سعودي ويمني و سوداني في حي الصالحية وووفي حي غبيرة في مدينة الرياض ضرب وسرقة لكل شخص غريب عن حي الصالحية وحي غبيرة في اليل والمصيبة لايجود عمدة في حي الصالحية وحي غبيرة
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
4 - ابوسلطان.
2017-11-14 18:11:22
شرع الله قصاص.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 - المستعين بالله
2017-11-14 18:06:15
تطبيق شرع الله قصاص
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
2 - المستعين بالله
2017-11-14 18:05:40
يا اخي السعوديين صايرين حق مشاكل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
1 - الحويطي
2017-11-14 17:48:20
الله يرحمه ويغفر له ويصبر اهله رجال الامن سيف الوطن بما يبذلونه بقلب مخلص لجل هذى الوطن الله يحمينا ويحاميهم من مشاكل وكوارث الزمن
لا يعجبني(0) اعجبني(0)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة :

بكره يتم الاعفاء عنها وترجع تغني...
بواسطة :

بكره ( تطلع ) يا قميل ^_^...
بواسطة : سـارونھَہّ

ليس مهماً أن تروق للآخرين بفكرك وفعلك المهم أن تبحث عن رضا الله عنك وتبقى أنت في...
بواسطة : شغف

طيب انت جيت على اي اساس مستثمر تاجر دكتور مهندس ايش شغلنك الي خلتك.........
كتاب الرأي
mm

محمد آل الشيخ

سفراؤنا في الخارج وضرورة التغيير
215 2
mm

هيلة المشوح

الحريري في حمى الكبار !
115 1
mm

عقل العقل

حزب الله.. من مسرحية الممانعة إلى الإرهاب
102 0
mm

أ.د.صالح بن سبعان

ما الذي يحول بيننا وتحقيق أهدافنا !؟
129 1
mm

فهد الأحمري

فساد الوعاظ
289 7
mm

قينان الغامدي

خيارات لبنان مع تنظيم حسن: نهاية إرهاب الولي الفقيه حتمية
255 2
mm

د. محمد العوين

لبنان المحتل!
104 0
mm

كوثر الأربش

تناقضات كلمة نصر الله في يوم الشهيد
327 3
mm

خلف الحربي

مساعد الرشيدي الذي لا يغيب
216 1
mm

محمد الساعد

نصر الله.. أخشى أن كل ما فعلناه هو إيقاظ المارد «السعودي» !
344 0
كتاب الرياضة
mm

عادل التويجري

الفساد !
263 4
mm

عادل التويجري

الواقعية !
374 7
mm

صالح الهويريني

الهلال وما عجز عنه الآخرون
480 12
mm

عبد العزيز الدغيثر

ستعود الكرة كما كانت
294 1
mm

أحمد الشمراني

شيك العقار الفضيحة..!
1٬437 16
mm

عادل التويجري

طنش !
336 6
mm

أحمد الشمراني

الموت لـ«حزب الشيطان» الإيراني
300 4
mm

عادل التويجري

الهبوط !
686 4
mm

أحمد الشمراني

معاقبة البرقان وحده لا تكفي
714 10
mm

أحمد الشمراني

قالها «تركي» ومضى..!
778 3
الاخبار الدولية
“الحريري ” يكشف موعد عودته إلى لبنان.. ويقول: خلينا نروق..وعيلتي قاعدة ببلدها “مملكة الخير”

“الحريري ” يكشف موعد عودته إلى لبنان.. ويقول: خلينا نروق..وعيلتي قاعدة ببلدها “مملكة الخير”

 المرصد 19 3٬183 4 ساعات
الأمير تشارلز: اليهود سبب مشاكل الشرق الأوسط!

الأمير تشارلز: اليهود سبب مشاكل الشرق الأوسط!

 المرصد 36 2٬714 8 ساعات
فرنسا تهدد باللجوء إلى “مجلس الأمن” في حال عدم عودة الحريري

فرنسا تهدد باللجوء إلى “مجلس الأمن” في حال عدم عودة الحريري

 المرصد 75 12٬334 8 ساعات
باحث يروي موقف مضحك للراحل صدام حسين مع صاحب مطعم مصري في القاهرة عام 1960

باحث يروي موقف مضحك للراحل صدام حسين مع صاحب مطعم مصري في القاهرة عام 1960

 المرصد 65 8٬462 19 ساعة
المرصد الرياضي
بعد هزيمة السعودية من بلغاريا.. آل الشيخ يثير الجدل حول مستقبل المدرب: باوزا تحت المجهر

بعد هزيمة السعودية من بلغاريا.. آل الشيخ يثير الجدل حول مستقبل المدرب: باوزا تحت المجهر

 المرصد 44 2٬945 5 ساعات
مع اقتراب دخولهم للملاعب الرياضية.. شاهد: العباءات النسائية الملونة بألوان الأندية تغزو الأسواق.. وهذا سعرها!

مع اقتراب دخولهم للملاعب الرياضية.. شاهد: العباءات النسائية الملونة بألوان الأندية تغزو الأسواق.. وهذا سعرها!

 المرصد 194 7٬080 10 ساعات
مكون من 6 فرق .. انطلاق دوري كرة القدم للفتيات في جدة !

مكون من 6 فرق .. انطلاق دوري كرة القدم للفتيات في جدة !

 المرصد 84 5٬389 13 ساعة
هل تذكرون الملاكم اليمني “نسيم حميد”.. شاهدوا كيف أصبح الآن!

هل تذكرون الملاكم اليمني “نسيم حميد”.. شاهدوا كيف أصبح الآن!

 المرصد 84 19٬683 18 ساعة
اخبار فنية
بسبب سخريتها من نهر النيل .. إيقاف الفنانة “شيرين” عن الغناء

بسبب سخريتها من نهر النيل .. إيقاف الفنانة “شيرين” عن الغناء

 المرصد 20 1٬642 46 دقيقة
هل يعود إمام المسجد “عبدالله السالم” للغناء؟

هل يعود إمام المسجد “عبدالله السالم” للغناء؟

 المرصد 128 6٬618 5 ساعات
بـ7 حفلات غنائية.. الجمهور السعودي يستعد للقاء “ياني والساهر وبلقيس” في جدة والرياض!

بـ7 حفلات غنائية.. الجمهور السعودي يستعد للقاء “ياني والساهر وبلقيس” في جدة والرياض!

 المرصد 141 4٬572 13 ساعة
من كلمات تركي آل الشيخ .. راشد الماجد يغني لولي العهد “يا محمد” – فيديو

من كلمات تركي آل الشيخ .. راشد الماجد يغني لولي العهد “يا محمد” – فيديو

 المرصد 18 3٬043 18 ساعة
اخبار منوعة
تعرف على التفاصيل الكاملة لعلاقة “ريهانا” بالملياردير السعودي حسن

تعرف على التفاصيل الكاملة لعلاقة “ريهانا” بالملياردير السعودي حسن

 المرصد 74 4٬466 2 ساعتين
شاهد..رقص الفنانة” يسرا “ما بعد عمر الستين مع عمال مطعم

شاهد..رقص الفنانة” يسرا “ما بعد عمر الستين مع عمال مطعم

 المرصد 41 9٬919 يوم واحد
شاهد بالصور: زفاف حفيدة “عبد الحليم خدام” الذي كلّف الملايين ووصِفَ بالأسطوري وأغضب السوريين !

شاهد بالصور: زفاف حفيدة “عبد الحليم خدام” الذي كلّف الملايين ووصِفَ بالأسطوري وأغضب السوريين !

 المرصد 71 11٬983 يومين
الفتاة التي اتهمت الفنان المغربي “سعد لمجرد” باغتصابها تطل “أخيرا” وتروي التفاصيل

الفتاة التي اتهمت الفنان المغربي “سعد لمجرد” باغتصابها تطل “أخيرا” وتروي التفاصيل

 المرصد 22 13٬052 يومين
يوتيوب المرصد
بالفيديو .. هكذا أثبتت الإعلامية “بولا يعقوبيان” أن مقابلة الحريري على الهواء وليست مسجلة ؟

بالفيديو .. هكذا أثبتت الإعلامية “بولا يعقوبيان” أن مقابلة الحريري على الهواء وليست مسجلة ؟

 المرصد 1 4٬173 18 ساعة
بالفيديو .. حقيقة السطو المسلح على جهاز صراف آلي بالباحة وقتل أحد الحراس

بالفيديو .. حقيقة السطو المسلح على جهاز صراف آلي بالباحة وقتل أحد الحراس

 المرصد 23 9٬984 23 ساعة
شاهد .. حوثي يطلق النار على معتقل يمني رفض “شتم” السعودية

شاهد .. حوثي يطلق النار على معتقل يمني رفض “شتم” السعودية

 المرصد 91 10٬977 يوم واحد
شاهد : محجبتان تسرقان أموال التبرعات من محلات تجارية بانجلترا

شاهد : محجبتان تسرقان أموال التبرعات من محلات تجارية بانجلترا

 المرصد 38 1٬794 يوم واحد
اخبار ثقافية
تعرف على مكانة الغناء والرقص في عهد الخليفة هارون الرشيد..وهذا هو أول موسيقي وثق الغناء في العصر الأموي

تعرف على مكانة الغناء والرقص في عهد الخليفة هارون الرشيد..وهذا هو أول موسيقي وثق الغناء في العصر الأموي

 المرصد 94 2٬264 4 ساعات
1000 دولار بداية الصيد .. ناشر مصري نصّاب يشارك في “كتاب جدة” بعالمية “محفوظ” ويصطاد الأدباء السعوديين!

1000 دولار بداية الصيد .. ناشر مصري نصّاب يشارك في “كتاب جدة” بعالمية “محفوظ” ويصطاد الأدباء السعوديين!

 المرصد 22 4٬554 4 أيام
صحيفة “اميس تريبيون” تكشف عن قصة صورة لفتاة أمريكية كانت مقيمة في الرياض قبل 40 عاما

صحيفة “اميس تريبيون” تكشف عن قصة صورة لفتاة أمريكية كانت مقيمة في الرياض قبل 40 عاما

 المرصد 37 5٬656 6 أيام
بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟

بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟

 المرصد 31 3٬284 أسبوعين
اخبار صحية
ما هي الفياغرا المغربية ؟

ما هي الفياغرا المغربية ؟

 المرصد 38 12٬788 19 ساعة
ارتفاع ضحايا «الطاعون» في مدغشقر .. والصحة العالمية قد تعلنه كـ”وباء عالمي” في غضون الأيام القادمة

ارتفاع ضحايا «الطاعون» في مدغشقر .. والصحة العالمية قد تعلنه كـ”وباء عالمي” في غضون الأيام القادمة

 المرصد 23 2٬603 22 ساعة
توقف عن التدخين على الطريقة السويدية!

توقف عن التدخين على الطريقة السويدية!

 المرصد 20 5٬492 يومين
عن طريق الجوع .. علماء يكتشفون طريقة مبتكرة لعلاج السرطان !

عن طريق الجوع .. علماء يكتشفون طريقة مبتكرة لعلاج السرطان !

 المرصد 34 4٬752 3 أيام
اخبار اقتصادية
الإدارية تلزم “الصندوق العقاري” بإقراض المتقدمين مبلغ 500 ألف ريال .. والأخير يعلق

الإدارية تلزم “الصندوق العقاري” بإقراض المتقدمين مبلغ 500 ألف ريال .. والأخير يعلق

 المرصد 13 2٬706 2 ساعتين
المنشآت المتخلفة عن دفع الضريبة المضافة مهددة بالحجز على أصولها وبيعها في المزاد العلني !

المنشآت المتخلفة عن دفع الضريبة المضافة مهددة بالحجز على أصولها وبيعها في المزاد العلني !

 المرصد 15 1٬724 15 ساعة
بالفيديو: رجل الأعمال “بدر الراجحي” يوجه نصيحة لمن يريد شراء أرض أو فيلا ” انتظر شوي”!

بالفيديو: رجل الأعمال “بدر الراجحي” يوجه نصيحة لمن يريد شراء أرض أو فيلا ” انتظر شوي”!

 المرصد 74 11٬985 16 ساعة
إيقاف نشاط «أبناء العمودي للصرافة».. ومؤسسة النقد توضح الأسباب

إيقاف نشاط «أبناء العمودي للصرافة».. ومؤسسة النقد توضح الأسباب

 المرصد 31 8٬295 يوم واحد
أخبار مناسبات
بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنموية

بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنموية

 واس 4 3٬657 5 أيام
بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

 واس 21 6٬663 6 أيام
بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

 المرصد 10 4٬688 7 أيام
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

 المرصد 9 2٬564 شهر واحد
الاخيرة
كشف ملابسات غموض مقتل أربعيني عثر على جثته في أحد أحياء تبوك .. وهذه جنسية الجناة

كشف ملابسات غموض مقتل أربعيني عثر على جثته في أحد أحياء تبوك .. وهذه جنسية الجناة

 المرصد 12 3٬507 3 ساعات
الحوثي هدد أمن السعودية بـ79 صاروخاً «باليستياً» إيرانياً – صور

الحوثي هدد أمن السعودية بـ79 صاروخاً «باليستياً» إيرانياً – صور

 المرصد 20 3٬105 18 ساعة
شاهد .. أسد يباغت “خنزير” قبل هروبه في اللحظة الأخيرة

شاهد .. أسد يباغت “خنزير” قبل هروبه في اللحظة الأخيرة

 المرصد 36 6٬526 21 ساعة
شاهد.. أضخم طفل في العالم

شاهد.. أضخم طفل في العالم

 المرصد 4 3٬516 يوم واحد
كاريكاتير
شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الثلاثاء

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الثلاثاء

 المرصد 221 2٬414 10 ساعات