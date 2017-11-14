كشف ملابسات غموض مقتل أربعيني عثر على جثته في أحد أحياء تبوك .. وهذه جنسية الجناة
صحيفة المرصد:أوضح مصدر أمني بشرطة منطقة تبوك عن تلقي غرفة العمليات بلاغا يتضمن العثور على شخص ملقى بمنطقة ترابية في أحد أحياء تبوك وعليه أثر إصابة بالرأس ونزيف وقد تم نقله إلى المستشفى لعلاجه وبالانتقال اتضح أنه مقيم آسيوي بالعقد الرابع من العمر تعذر استجوابه لسوء حالتة الصحية وبعد مضي ثلاثة أيام أعلن عن وفاته متأثرا بإصابته.
وبناء لذلك اتخذت كافة الإجراءات اللازمة وتم تشكيل فرق بحثيه وجمع استدلالات لكشف ملابسات القضية لاسيما أنه يكتنفها الغموض وبفضل من الله وتوفيقه ثم بجهود رجال الأمن المخلصين تم التوصل إلى مغادرة أحد الجناة بعد الحادثة إلى منطقة أخرى والذي قبض عليه بعد تنسيق هاتفي كما تم القبض على الجاني الآخر بمدينة تبوك وقد اعترفا الجانيان “سعوديي الجنسية” بارتكابهما لهذه الجريمة وعليه جرى إحالة أوراق القضية لفرع النيابة العامة بالمنطقة بحكم الاختصاص.
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التعليقات
تبوك فيها مشاكل كثيره يبغالها لفت نظر
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سبحان الله اذا كان الجاني سعودي وضحتوا جنسيته والا الباقي جاني عربي او اسيوي والا اروبي والا فريقي ماعمري سمعت جنسيته مصرح بها
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أعوذ بالله من أصحاب القلوب القاسية ◽قساوة القلب نتيجة كثر المعاصي وقلت الوازع الديني❗
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القتل حيلة الجبناء والضعفاء ولاتصدر إلا من فرغ قلبه من الإيمان
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إنا لله وإنا إليه راجعون لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لله دركم يارجال امننا البواسل كم من قضاء يتم حلها في غضون ساعات بواسطة الرجال والنساء المخلصين لهذا الو
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مدري ليه الاحظ المشاكل في الطايف وتبوك والرياض كثيره
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كفو رجال الامن يوجد شلل شباب سعودي ويمني و سوداني في حي الصالحية وووفي حي غبيرة في مدينة الرياض ضرب وسرقة لكل شخص غريب عن حي الصالحية وحي غبيرة في اليل والمصيبة لايجود عمدة في حي الصالحية وحي غبيرة
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شرع الله قصاص.
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تطبيق شرع الله قصاص
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يا اخي السعوديين صايرين حق مشاكل
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الله يرحمه ويغفر له ويصبر اهله رجال الامن سيف الوطن بما يبذلونه بقلب مخلص لجل هذى الوطن الله يحمينا ويحاميهم من مشاكل وكوارث الزمن
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