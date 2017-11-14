بدون استثناء .. تفتيش حقائب الأمراء ومرافقيهم والوزراء وكبار المسؤولين في المطارات

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صحيفة المرصد : علمت صحيفة المرصد أن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وجه الجهات المعنية بعدم تطبيق أي استثناءات في تفتيش أمتعة كل من يقدم للسعودية أيا كان ودون استثناء أو تساهل لكافة الشخصيات والمناصب في الدولة.

وكشف المصادر إلى أن هذا التوجيه جاء بغاية الحرص على ذلك وتطبيق التفتيش على الأمراء ومرافقيهم والوزراء وكبار المسؤولين دون استثناء وإجراء التفتيش الدقيق على جميع الأمتعة دون استثناء بما في ذلك الحقائب اليدوية والطرود الخاصة في جميع منافذ الدخول والخروج جوا وبرا وبحرا بما في ذلك مستخدمي طائرات الأسطول الملكي والطائرات الخاصة والطائرات الآخرى ووسائل النقل كافة.

كما وجه وزير الداخلية الجهات المختصة في الجوازات عدم قبول إنهاء إجراءات الخروج أو الدخول للسعودية في كافة المنافذ لأصحاب الجوازات الدبلوماسية أو الخاصة أو العادية إلا بحضور صاحب الشأن شخصيا، مؤكدا أن جهات الاختصاص ستتابع تنفيذ تلك التوجيهات بشكل دقيق والرفع بأي مخالفة مع تحديد المسؤول عن ذلك.

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