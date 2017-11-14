بدون استثناء .. تفتيش حقائب الأمراء ومرافقيهم والوزراء وكبار المسؤولين في المطارات
صحيفة المرصد : علمت صحيفة المرصد أن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وجه الجهات المعنية بعدم تطبيق أي استثناءات في تفتيش أمتعة كل من يقدم للسعودية أيا كان ودون استثناء أو تساهل لكافة الشخصيات والمناصب في الدولة.
وكشف المصادر إلى أن هذا التوجيه جاء بغاية الحرص على ذلك وتطبيق التفتيش على الأمراء ومرافقيهم والوزراء وكبار المسؤولين دون استثناء وإجراء التفتيش الدقيق على جميع الأمتعة دون استثناء بما في ذلك الحقائب اليدوية والطرود الخاصة في جميع منافذ الدخول والخروج جوا وبرا وبحرا بما في ذلك مستخدمي طائرات الأسطول الملكي والطائرات الخاصة والطائرات الآخرى ووسائل النقل كافة.
كما وجه وزير الداخلية الجهات المختصة في الجوازات عدم قبول إنهاء إجراءات الخروج أو الدخول للسعودية في كافة المنافذ لأصحاب الجوازات الدبلوماسية أو الخاصة أو العادية إلا بحضور صاحب الشأن شخصيا، مؤكدا أن جهات الاختصاص ستتابع تنفيذ تلك التوجيهات بشكل دقيق والرفع بأي مخالفة مع تحديد المسؤول عن ذلك.
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
التعليقات
الفساد بداية كيف بداء..الابسبب تلك الأنظمة التي اكل عليها الزمن وشرب والذي عزز من قانون فلان له ظهر..وانا ظهري شريكي في المنفعة هو يمسك وأنا أقطع له وهو وشطارته والإجراءات سليمة ومين داري..الفرص.....
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
شي ممتاز العدل ثم العدللا فرق بين أمير او وزير او مواطن عادي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب..اذا قتل القاتل قضي على جريمة السفاحين..واذا قطعت يد السارق قضي على السراق..واذا منافذ الحدود جعلت كل الناس في تطبيق النظام بدون استثناء قضي على كل تهريب من البشر..
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هذا القرار سيرفع الروح المعنوية لكل رجل أمن وامراة امن يقومان بمهمة نظافة الوطن وفق الله الوزير ورجال ونساء امنه لخدمة الدين والوطن
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
انهم بيخرجون بالبطاقات الفيزا والشيكات وليس بالنقد او يتعاملون بالأنتر نت
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
العدل أساس الملك ،،،،،، عاش ملك الحزم وولي عهده
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
عاش العدل وتسلم لنا حكومة العزم والحزم ..وقبر كل متنفذ وفاسد..
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
عاش العدل وتسلم كل يد تسلم كل مجرم الأدلة أيا كان جاهه ومنصبه.ليطمءن المواطن في وطنه ويسلم الوطن من كل فاسد..
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
شكراااا ايه الامير عدل في عدل
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
نعم انه زمن التساوى وانتهى زمن الفوارق والطبقات
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
اطال الله في عمرك ياخادم الحرمين .وولي عهدك الأمين .فالحزم يعقبه العدل .
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
حفظكم الله ورعاكم امين
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
نعم هذا هو الصحيح انتهى زمن المناصب نحن في زمن الحزم .
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
قرار حكيم نتمنى تنفيذه دون تهاون أو استثناء والله إنه خير للوطن والمواطن بعض ضعفاء النفوس يستغلون المرافقة في أمور كثيرة نقول الله يوفق صاحب الحزم يجب أن تسير القافله ولاتلتفت لنباح الكلاب الضاله
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
good job
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
ليه، شكلها أول " سرداحي، مرداحي" ؟ وتستغربون ذلحين بعد 40 سنة وتقولون : فساد، من أين لك هذا، ...الخ!!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
وفقك الله يا معالي الوزير ووفق ملكنا وحبيبنا سلمان وولي عهده الامين والله ان هذا القرار كان حلم للشعب بعيد المنال الحمد لله والمنه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ليه، شكلها أول " سرداحي، مرداحي" ؟ وتستغربون ذلحين بعد 40 سنة وتقولون : فساد، من أين لك هذا، ...الخ!!
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
قرار ولا ارووع .. الله يديمك و يحفظك
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
الله يوفقك في عملك ويجزاك خير الجزاء والوطن يستحق منااكثروهذا وطنا عشناعلى ترابه الطاهروسوف ندفن فيه ونرجوا من الله العزيز ان يحماه من كل شر انه اسميع العليم نرجوا التشديد على العماله دمروا اقتصادالبل
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
يا اخوان لابد من دعم هذه الاجراءات الجبارة اذا فعلا تريدون التقدم ولاتلتفتون لاي ناعق او مندس 60سنة محلك سر من الفساد والاختلاس كل الوزراء السابقين لم يقدموا شئ مميز الا قليل جدا
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
مع محمد بن سلمان مش حتقدر تغمض عينك رجل بكل أمانة يعمل ويعمل ويعمل ولانزكية على الله وأسال الله أن يوفقه لخدمة شعبة
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
يكلف كل عضو في اللجنة الى ارسال تقريره السري الي مرجعه ثم تقدم التقارير الي مسؤل مستقل يقدمه لولي الامر ويقارن بينها وايضا اترك للمواطن حرية التقييم حتى تستنتج سير عمل تلك اللجنة ومدى الدقة والحرص وال
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
بدأت هذه الاوامر الصارمه تؤتي اكلها ومن اراد التأكد يذهب للمستشفيات والصيدليات والله كنت لا اجد نصف الأدويه الان ولله الحمد تجد كل الادويه المكتوبه لك وهذا يدل على ان الخير قادم بإذن الله تعالى
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
ياخراشي هوا انت لسا مافتشتش
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
بدري
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
)2 - 🌃Rima ريما🛌°)لكن اهم شيء العاملين مايخافون من منصبه ونفوذه وكذلك ان لايكون فيه خيانه بعدم تطبيق الأوامر من البعض ان ومعلوم م***علم الأمن خط احمر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هذه خطوة جدا رائعة فعلا ياما دخلت وخرجت بلاوي لفلان وعلان وحاشيته ومدير مكتبه والطقة اللي ماربح من غزا بها
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
قرار 100% صح
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
ممتاز
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
نحن مقبلون على طفرة حقيقية في الانصاف والعدل والمساواة لا فرق بين كبير أو صغير إلا بما يقدمه لدينه ووطنه أبقاكم الله عزة ورفعة لدين الله وللإسلام والمسلمين .
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
مايصح الا الصحيح
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ستنتهي بإذن الله آفة التهريب التي تؤثر على الأمن والصحة ...قرار اروع من رائع نحن نمضي لأن نكون قوة عظمى لأن النظام والعدالة والحق ينتج أمة عظيمة ...تحية شكر وتقدير لسمو وزير الداخلية .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
كفو .. رحم الله والديك ووالدي والديك .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اظن اني احلم , قفزه غير عاديه ( العدل اساس الملك ) ياما دخلت ليس شنط وانما كونتينرات , ولكن الله يمهل ولايهمل .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
كفوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
لله درك ي سلمان العز والفخر في عهدك الناس سواسيه .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
خطوه ممتازه لا أحد فوق القانون اي" كان
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ولا تنسون الكونتينرات التي تدخل محتوياتها بدون تفتيش
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
ابشروا بالخير والأمطار اذا كان فيه عدل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
حلو الله يوفقكم يارب باقي بعد المرور
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الو واحنا أعطونا البطاقات الخضراء كما وعدتونا٢٠١٨
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
حزم وعزم ... لله درك .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
حزم وعزم ... لله درك .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
قرار سليم انشاء يطبق بكل حوافيره للاسف بعض دات النفود يجلب الممنوعات مثل **** ويدخلها بدون تفتيش مستغل نفوده انشاء الله القانون يطبق على الكل يحى العدل
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
عمار يالسعودية يابلادي واصلي مافي احد أحسن من احد
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
النظام سيد المخليق واحترام النظام واجب على الجميع الله يكون بعونكم بما ترونه شي مناسب لى هذى الوطن ياوزير الدخليه الامير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وفي امان الله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
خطوه اكثر من راااااائعه 😎
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اللهم لك الحمد ان رزقنا بهذه الدوله المباركة وجعل اعداءنا تحتنا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
لكن اهم شيء العاملين مايخافون من منصبه ونفوذه وكذلك ان لايكون فيه خيانه بعدم تطبيق الأوامر من البعض ان وجد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
يحيا العدل😊
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
أضف تعليق