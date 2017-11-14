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بدون استثناء .. تفتيش حقائب الأمراء ومرافقيهم والوزراء وكبار المسؤولين في المطارات

بدون استثناء .. تفتيش حقائب الأمراء ومرافقيهم والوزراء وكبار المسؤولين في المطارات
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المرصد 53 6٬093 3 ساعات

صحيفة المرصد : علمت صحيفة المرصد أن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وجه الجهات المعنية بعدم تطبيق أي استثناءات في تفتيش أمتعة كل من يقدم للسعودية أيا كان ودون استثناء أو تساهل لكافة الشخصيات والمناصب في الدولة.

وكشف المصادر إلى أن هذا التوجيه جاء بغاية الحرص على ذلك وتطبيق التفتيش على الأمراء ومرافقيهم والوزراء وكبار المسؤولين دون استثناء وإجراء التفتيش الدقيق على جميع الأمتعة دون استثناء بما في ذلك الحقائب اليدوية والطرود الخاصة في جميع منافذ الدخول والخروج جوا وبرا وبحرا بما في ذلك مستخدمي طائرات الأسطول الملكي والطائرات الخاصة والطائرات الآخرى ووسائل النقل كافة.

كما وجه وزير الداخلية الجهات المختصة في الجوازات عدم قبول إنهاء إجراءات الخروج أو الدخول للسعودية في كافة المنافذ لأصحاب الجوازات الدبلوماسية أو الخاصة أو العادية إلا بحضور صاحب الشأن شخصيا، مؤكدا أن جهات الاختصاص ستتابع تنفيذ تلك التوجيهات بشكل دقيق والرفع بأي مخالفة مع تحديد المسؤول عن ذلك.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

53 - عبد العزيز الحربي
2017-11-14 20:38:43
الفساد بداية كيف بداء..الابسبب تلك الأنظمة التي اكل عليها الزمن وشرب والذي عزز من قانون فلان له ظهر..وانا ظهري شريكي في المنفعة هو يمسك وأنا أقطع له وهو وشطارته والإجراءات سليمة ومين داري..الفرص.....
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52 -
2017-11-14 20:32:56
شي ممتاز العدل ثم العدللا فرق بين أمير او وزير او مواطن عادي
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51 - عبد العزيز الحربي
2017-11-14 20:30:50
ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب..اذا قتل القاتل قضي على جريمة السفاحين..واذا قطعت يد السارق قضي على السراق..واذا منافذ الحدود جعلت كل الناس في تطبيق النظام بدون استثناء قضي على كل تهريب من البشر..
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50 -
2017-11-14 20:28:19
هذا القرار سيرفع الروح المعنوية لكل رجل أمن وامراة امن يقومان بمهمة نظافة الوطن وفق الله الوزير ورجال ونساء امنه لخدمة الدين والوطن
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49 - عبدالله
2017-11-14 20:27:15
انهم بيخرجون بالبطاقات الفيزا والشيكات وليس بالنقد او يتعاملون بالأنتر نت
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48 - مجموعة انسان
2017-11-14 20:14:53
العدل أساس الملك ،،،،،، عاش ملك الحزم وولي عهده
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47 - عبد العزيز الحربي
2017-11-14 20:08:25
عاش العدل وتسلم لنا حكومة العزم والحزم ..وقبر كل متنفذ وفاسد..
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46 - عبد العزيز الحربي
2017-11-14 20:02:33
عاش العدل وتسلم كل يد تسلم كل مجرم الأدلة أيا كان جاهه ومنصبه.ليطمءن المواطن في وطنه ويسلم الوطن من كل فاسد..
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45 - الحكاوي
2017-11-14 19:56:12
شكراااا ايه الامير عدل في عدل
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44 - القمر
2017-11-14 19:39:16
تعليق مخالف
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43 - ابو صلاح
2017-11-14 19:31:32
نعم انه زمن التساوى وانتهى زمن الفوارق والطبقات
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42 - فضفضه
2017-11-14 19:31:28
اطال الله في عمرك ياخادم الحرمين .وولي عهدك الأمين .فالحزم يعقبه العدل .
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41 -
2017-11-14 19:25:28
حفظكم الله ورعاكم امين
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40 - ررر
2017-11-14 19:22:10
نعم هذا هو الصحيح انتهى زمن المناصب نحن في زمن الحزم .
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39 - القناص
2017-11-14 19:13:32
قرار حكيم نتمنى تنفيذه دون تهاون أو استثناء والله إنه خير للوطن والمواطن بعض ضعفاء النفوس يستغلون المرافقة في أمور كثيرة نقول الله يوفق صاحب الحزم يجب أن تسير القافله ولاتلتفت لنباح الكلاب الضاله
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38 - حسن
2017-11-14 19:13:22
good job
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37 - ضيف
2017-11-14 19:07:47
ليه، شكلها أول " سرداحي، مرداحي" ؟ وتستغربون ذلحين بعد 40 سنة وتقولون : فساد، من أين لك هذا، ...الخ!!
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36 - مسفر
2017-11-14 19:06:54
وفقك الله يا معالي الوزير ووفق ملكنا وحبيبنا سلمان وولي عهده الامين والله ان هذا القرار كان حلم للشعب بعيد المنال الحمد لله والمنه
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35 - ضيف
2017-11-14 19:06:18
ليه، شكلها أول " سرداحي، مرداحي" ؟ وتستغربون ذلحين بعد 40 سنة وتقولون : فساد، من أين لك هذا، ...الخ!!
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34 - النورس
2017-11-14 19:04:26
قرار ولا ارووع .. الله يديمك و يحفظك
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33 - loving liberal
2017-11-14 18:59:51
الله يوفقك في عملك ويجزاك خير الجزاء والوطن يستحق منااكثروهذا وطنا عشناعلى ترابه الطاهروسوف ندفن فيه ونرجوا من الله العزيز ان يحماه من كل شر انه اسميع العليم نرجوا التشديد على العماله دمروا اقتصادالبل
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32 - جحا يحقق
2017-11-14 18:59:30
يا اخوان لابد من دعم هذه الاجراءات الجبارة اذا فعلا تريدون التقدم ولاتلتفتون لاي ناعق او مندس 60سنة محلك سر من الفساد والاختلاس كل الوزراء السابقين لم يقدموا شئ مميز الا قليل جدا
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31 - أبو سحم
2017-11-14 18:55:45
مع محمد بن سلمان مش حتقدر تغمض عينك رجل بكل أمانة يعمل ويعمل ويعمل ولانزكية على الله وأسال الله أن يوفقه لخدمة شعبة
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30 - جحا يحقق
2017-11-14 18:53:11
يكلف كل عضو في اللجنة الى ارسال تقريره السري الي مرجعه ثم تقدم التقارير الي مسؤل مستقل يقدمه لولي الامر ويقارن بينها وايضا اترك للمواطن حرية التقييم حتى تستنتج سير عمل تلك اللجنة ومدى الدقة والحرص وال
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29 - ابو فيصل
2017-11-14 18:46:08
بدأت هذه الاوامر الصارمه تؤتي اكلها ومن اراد التأكد يذهب للمستشفيات والصيدليات والله كنت لا اجد نصف الأدويه الان ولله الحمد تجد كل الادويه المكتوبه لك وهذا يدل على ان الخير قادم بإذن الله تعالى
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28 - طير حوران
2017-11-14 18:43:13
ياخراشي هوا انت لسا مافتشتش
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27 - مواطن
2017-11-14 18:42:51
بدري
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26 - الحقباني
2017-11-14 18:40:02
)2 - 🌃Rima ريما🛌°)لكن اهم شيء العاملين مايخافون من منصبه ونفوذه وكذلك ان لايكون فيه خيانه بعدم تطبيق الأوامر من البعض ان  ومعلوم م***علم الأمن خط احمر
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25 - جحا يحقق
2017-11-14 18:38:16
هذه خطوة جدا رائعة فعلا ياما دخلت وخرجت بلاوي لفلان وعلان وحاشيته ومدير مكتبه والطقة اللي ماربح من غزا بها
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24 - محمد الجعيد
2017-11-14 18:37:47
قرار 100% صح
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23 - يجيب الله المطر 😂
2017-11-14 18:36:43
ممتاز
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22 - أبو سحاااب
2017-11-14 18:36:18
نحن مقبلون على طفرة حقيقية في الانصاف والعدل والمساواة لا فرق بين كبير أو صغير إلا بما يقدمه لدينه ووطنه أبقاكم الله عزة ورفعة لدين الله وللإسلام والمسلمين .
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21 -
2017-11-14 18:34:09
مايصح الا الصحيح
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20 - إستشاري صح
2017-11-14 18:31:30
ستنتهي بإذن الله آفة التهريب التي تؤثر على الأمن والصحة ...قرار اروع من رائع نحن نمضي لأن نكون قوة عظمى لأن النظام والعدالة والحق ينتج أمة عظيمة ...تحية شكر وتقدير لسمو وزير الداخلية .
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19 - مواطن
2017-11-14 18:29:37
كفو .. رحم الله والديك ووالدي والديك .
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18 - الناسك 22
2017-11-14 18:29:24
اظن اني احلم , قفزه غير عاديه ( العدل اساس الملك ) ياما دخلت ليس شنط وانما كونتينرات , ولكن الله يمهل ولايهمل .
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17 - حق
2017-11-14 18:29:23
كفوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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16 - Ymni mahbob💫💫💫
2017-11-14 18:29:01
لله درك ي سلمان العز والفخر في عهدك الناس سواسيه .
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15 - مفسر أحلام
2017-11-14 18:28:23
خطوه ممتازه لا أحد فوق القانون اي" كان
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14 -
2017-11-14 18:27:44
ولا تنسون الكونتينرات التي تدخل محتوياتها بدون تفتيش
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13 - مرزوق
2017-11-14 18:26:59
ابشروا بالخير والأمطار اذا كان فيه عدل
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12 - ميمي
2017-11-14 18:25:47
حلو الله يوفقكم يارب باقي بعد المرور
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11 - يمني عاشق الدمام 😘😘
2017-11-14 18:23:52
الو واحنا أعطونا البطاقات الخضراء كما وعدتونا٢٠١٨
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10 - نيدو
2017-11-14 18:22:06
حزم وعزم ... لله درك .
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9 - نيدو
2017-11-14 18:22:05
حزم وعزم ... لله درك .
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8 - 2255
2017-11-14 18:20:49
قرار سليم انشاء يطبق بكل حوافيره للاسف بعض دات النفود يجلب الممنوعات مثل **** ويدخلها بدون تفتيش مستغل نفوده انشاء الله القانون يطبق على الكل يحى العدل
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7 - السفير
2017-11-14 18:20:33
عمار يالسعودية يابلادي واصلي مافي احد أحسن من احد
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6 -
2017-11-14 18:20:27
تعليق مخالف
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5 - الحويطي
2017-11-14 18:19:49
النظام سيد المخليق واحترام النظام واجب على الجميع الله يكون بعونكم بما ترونه شي مناسب لى هذى الوطن ياوزير الدخليه الامير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وفي امان الله
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4 - ابو محمد القحطاني
2017-11-14 18:18:20
خطوه اكثر من راااااائعه 😎
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3 -
2017-11-14 18:14:36
اللهم لك الحمد ان رزقنا بهذه الدوله المباركة وجعل اعداءنا تحتنا
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2 - 🌃Rima ريما🛌°•🗨
2017-11-14 18:14:34
لكن اهم شيء العاملين مايخافون من منصبه ونفوذه وكذلك ان لايكون فيه خيانه بعدم تطبيق الأوامر من البعض ان وجد
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1 - 🌃Rima ريما🛌°•🗨
2017-11-14 18:12:17
يحيا العدل😊
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آخر تعليق
بواسطة :

بكره يتم الاعفاء عنها وترجع تغني...
بواسطة :

بكره ( تطلع ) يا قميل ^_^...
بواسطة : سـارونھَہّ

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شاهد .. أسد يباغت “خنزير” قبل هروبه في اللحظة الأخيرة

شاهد .. أسد يباغت “خنزير” قبل هروبه في اللحظة الأخيرة

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شاهد.. أضخم طفل في العالم

شاهد.. أضخم طفل في العالم

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شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الثلاثاء

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الثلاثاء

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