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تعرف على التفاصيل الكاملة لعلاقة “ريهانا” بالملياردير السعودي حسن

تعرف على التفاصيل الكاملة لعلاقة “ريهانا” بالملياردير السعودي حسن
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المرصد 74 4٬468 2 ساعتين

صحيفة المرصد : بدأت علاقة المغنية العالمية الشهيرة “ريهانا” بحبيبها رجل الأعمال السعودي، حسن جميل، في شهر يونيو الماضي، بعد أن استطاع بعض المصورين أن يلتقطوا صورا لهما، وهما يقضيان عطلة رومانسية في إسبانيا، وكان ذلك بعد انفصال “ريهانا” عن حبيبها السابق “دريك”.

خلافات بين “ريهانا” وعارضة الأزياء “ناعومي كامبل”
بعدها ظهرت بعض الخلافات بين “ريهانا” البالغة من العمر 29 عاما، وعارضة الأزياء الأمريكية الشهيرة، “ناعومي كامبل”، حيث أكدت الأخيرة أنها كانت تواعد “حسن” العام الماضي، وانزعجت كثيرا عندما تركها من أجل “ريهانا”.

إعجاب حسن بحبيبته “ريهانا”
بعدها بدأ “حسن” البالغ من العمر 30 عاما في إثارة إعجاب حبيبته “ريهانا” أكثر، حيث أرسل لها دمية دب عملاقة في طائرة خاصة فارغة، من السعودية إلى مكان إقامتهما في إسبانيا، وذلك لإثارة إعجابها، وليظهر لها مدى حبه واهتمامه بها، وأنه يذكرها دائما.

والد “ريهانا” يخرج عن صمته
ووقتها خرج والد “ريهانا” عن صمته وعلق على علاقة ابنته بالسعودي “حسن”، قائلا: «كنت أتمنى لها زوجا أسود من نفس لون بشرتها، لكن ما حدث قد حدث، وأتمنى أن تكون سعيدة».
وأكد: «لم أكن أعرف أنه ملياردير، ولا أعرف شيئا عن ثروته، وعموما المال القليل أو الكثير لا يمكن أن يجعلك سعيدا، المهم الاعتدال في الأمر». وأضاف: «سيكون عليه أن يصمد؛ لأن ريهانا فتاة تعمل بجد، وهي مستقلة جدا وطموحة، ولا أحد يستطيع أن يقول لها ما يجب القيام به، وهي لا تريد أن تكون تابعة لأحد، وتريد أن تكون لها شخصيتها المستقلة.. وأتمنى أن يكون ليبراليا قليلا، حيث قضى بعضا من الوقت في أوروبا وأمريكا الجنوبية ويعرف هذه الصفات جيدا».

تطور العلاقة بين “ريهانا” و “حسن”
وبعد فترة من الهدوء في علاقة الثنائي تناقلت الصحف العالمية ومنها مجلة “فوج” خبرا عن تطور العلاقة بينهما، حيث إنهما على ما يبدو قد دخلا على خط العلاقة الرسمية بارتباطهما، وهما يستعدان لإقامة حفلين ضخمين لزفافهما، أحدهما في جزيرة “باربادوس” التي تنحدر منها “ريهانا”، والزفاف الآخر في السعودية، حيث تعيش أسرة “حسن”.

ريهانا تريد “حسن” أبا لطفلها
وفيما بدت علامات زيادة الوزن على “ريهانا” بشكل لافت، تبين بحسب موقع “Celebrity Insider” أنها تتناول أدوية للخصوبة حتى تستطيع الإنجاب سريعا، حيث إنها صرحت للمقربين منها بأنها تريد “حسن” أن يكون والدا لطفلها، وهي تمضي معظم وقتها في لندن حتى تبقى قريبة منه.

وبدء حسن وريهانا الآن بالتنسيق لعقد اتفاق “Prenup”، وهو ما يعرف بالاتفاق الذي يبرم قبل الزواج على الترتيبات والإجراءات القانونية التي تضمن الحقوق المالية لكليهما في حال الانفصال.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

74 - بالتوفيق
2017-11-14 20:46:42
البنطلون ماقطوع هذي موضة وقيمة تقريبا تذكرة سافر على الدرجة الاولى من السعودية الى امريكا مو مثل الكوسة المحشي ههههههه
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73 - تبغا تحمل بسرعه
2017-11-14 20:46:15
عشان تتركه لانها ماتبغا احد يتحكم فيها وتصير تابعه له،وبعدها نفقه وفلوس وهي الكسبانه
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72 - المحقق كوسه
2017-11-14 20:33:23
كيف مليردير ههههههههههه والبنطلون مقطع الحمد لله هههههههههههه
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71 - من جيزان الفل
2017-11-14 20:33:14
زدة ماتحمل إلا باادوية لا هي ودود ولا ولود أنها عدو لدود لو مغربية بقول سحرته بس هذه مدري ماهو فعلت بياخذها عياله بيطلعون شطرنج نصهم ابيض ونصهم اسود
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70 - غيور
2017-11-14 20:24:56
تعليق مخالف
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69 - غيور
2017-11-14 20:24:14
59. الصورة. مش. مزبوطة
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68 -
2017-11-14 20:24:02
«سيكون عليه أن يصمد؛ لأن ريهانا فتاة تعمل بجد، وهي مستقلة جدا وطموحة، ولا أحد يستطيع أن يقول لها ما يجب القيام به، وهي لا تريد أن تكون تابعة لأحد، وتريد أن تكون لها شخصيتها المستقلة.. وأتمنى أن يكون
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67 - بنت الوطن🌸
2017-11-14 20:23:59
ياريت ما نسمع عن اخبار هؤلاء هذا تشجيع على التعارف لو لو احد غيره كان ...
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66 - ياليل ابولمبه
2017-11-14 20:23:56
هذه توديها القطب الجنوبي تحس انك في صيف الرياض --- الدفا ياطالب الدفا
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65 -
2017-11-14 20:23:23
اتمنى لك الافلاس حتى تعرف نعمة الله عليك هاذي تلقى لها ستين الف صديق غيرك يا ****
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64 - العربي
2017-11-14 20:22:30
رجع حماد من جديد لا يا حماد
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63 - مهند111
2017-11-14 20:19:29
هذي اقساط الهايلكس الي يقصده علي شرابها دب وارسله لريهانا تموت الاسود جوعا ولحم الضائن تنعم به الكلابو
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62 - ابوفهد
2017-11-14 20:18:35
بعدين يجى تبكي اذا انفصلتو وطالبتك 💸💸 وهي تبي فلوس الا حب في وجهك😁
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61 - نجاة محمد
2017-11-14 20:17:47
الحب اعمي و صدق المثل القرد في عين امه غزال
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60 - الوسمي
2017-11-14 20:15:33
راح فيها الشاطر حسن هذي دفع رباعي ثانيا بيرجع على كرسي متحرك بعدما تطلب الطلاق وتستولي على ثروته يموت من القهر
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59 - مواطن
2017-11-14 20:12:27
وجع ياهي جثه 🤓 هالخاله 😂
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58 - مواطن
2017-11-14 20:11:29
تبي طفل مستعجله ماعندها وقت تبي تكوش ويالله اللي بعدوا 😎
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57 - مواطن
2017-11-14 20:10:43
م 48 يابوزره الاثيوبي ياكثرهن عندنا عند الاشارات جماعتك ومايهمها ليبرالي طقعاني المهم القريشات يالخال🙂🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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56 - مواطن
2017-11-14 20:09:24
م 48 يابو وزره يالخال الاثيوبي الدم يحن ترى كثير عندنا جماعتك 😎😂😂😂😂 اذا تبي شكلك ودك
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55 - حلم الوطن
2017-11-14 20:08:48
يا كثر الملاقيف والفضوليين وياصبر الارض عليهم
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54 - مواطن
2017-11-14 20:08:04
شكله يحب الخالات وينك يا اسمر عبر يالخال اللي يحب المغربيات الخالات امهات كشه منفوشه وركبه 🤓
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( عدد التعليقات 9,604 )
53 - بسمه
2017-11-14 19:46:13
ايش يخصنا احنا ؟!؟!
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52 - الشمس
2017-11-14 19:38:44
ريهانا تريد “حسن” أبا لطفلها صدقني فخ ورب الكعبة الضبعة ماتهرول عبث
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51 - خلود
2017-11-14 19:37:31
زعلت
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50 - الشمس
2017-11-14 19:36:36
كان قالي ادور له خاله من خوال السعودية ولا جميلة بعد احسن من ***
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49 - زائر
2017-11-14 19:35:35
اللي وراها يصلحلها
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48 - loving liberal
2017-11-14 19:35:29
شوفواختياروالدهايبي لها الزوج اليبرالي الصالح الذي يحترمها وهي تحترمه وهم يعدون العده لبرام عقد قانوني في الحقوق الماليه والتعامليه ويتضمن الحقوق عند الانفصال وهذا مانحلم فيه ان يتحقق في السعوديه
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47 - saeed
2017-11-14 19:33:31
😧😧😥😣😧😧😥😣😧😧😥😣😧😧😥😣😧😧😥😣😧😧😥😣😧😧😥😣😧😧😥😣😧😧😥😣😧😧😥😣😧😧😥😣😧😧😥😣
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46 - الخطاط
2017-11-14 19:32:37
لكل ساقطه لاقط
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45 - الشمس
2017-11-14 19:31:23
ريهانا تريد “حسن” أبا لطفلها انه فخ ورب الكعبة
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44 - koko
2017-11-14 19:29:16
أنها تتناول أدوية للخصوبة حتى تستطيع الإنجاب سريعا، مستعجلة تبغى تامن مستقبلها
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43 - koko
2017-11-14 19:26:29
كان تزوج فلسطينيه
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42 - koko
2017-11-14 19:25:48
يعني مايقدر يفتح فمه بكلمه
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41 - الحر تكفيه الاشاره
2017-11-14 19:25:46
مدري حبيبة حسن هي*** نبارك للشاطر حسن ونقوله منك المال ومنها ***
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40 - koko
2017-11-14 19:25:22
ريهانا فتاة تعمل بجد، وهي مستقلة جدا وطموحة، ولا أحد يستطيع أن يقول لها ما يجب القيام به، وهي لا تريد أن تكون تابعة لأحد، وتريد أن تكون لها شخصيتها المستقلة.. وأتمنى أن يكون ليبراليا قليلا
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39 - koko
2017-11-14 19:22:40
كنت أتمنى لها زوجا أسود من نفس لون بشرتها، لكن ما حدث قد حدث، وأتمنى أن تكون سعيدة». وأكد: «لم أكن أعرف أنه ملياردير، ولا أعرف شيئا عن ثروته، وعموما المال القليل أو الكثير لا يمكن أن يجعلك سعيدا،
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38 -
2017-11-14 19:22:27
رهانا رهانا وحسن مسألة حس مسكين هي تتصدر الخبر وهو اخر الخبر الي ملاحظة والد رهانات قال كلام قوي الزبدة لن تتحكم بها وسوف تخرج بدون ان تعطيك خبر ان تكون البرالي لتتحمل عادات خارج غيرتك
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37 - راجع قدام
2017-11-14 19:18:34
ايش دراك يابو سحاااب ان الطعم واحد الحلى اسمه حلى لكن طعم البسبوسة ماهو زي الكنافة
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36 - حسن
2017-11-14 19:15:55
لو ني داري بشراى سياره تويوتا بتخليك تسوي كذا كان ماشريت
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35 - koko
2017-11-14 19:15:16
تعليق مخالف
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34 - أبو سحاااب
2017-11-14 19:14:19
غريبة اختيارات البعض هل يبي الشهره من خلالها فهو مشهور خلقه وشركاته في كل شارع وبالنسبة للزيجة والبضاعة أتوقع انها واحده في الجميع ولا الأمريكي غير والهندي غير الأكلة واحده والطعم واحد والنهاية ماهي
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( عدد التعليقات 1,363 )
33 - رعد الشمال
2017-11-14 19:10:02
الحمد لله الذي عافانا من ابتلي به كثير من خلقه وفضلنا على كثير من خلقه تفضيلا
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32 - راجع قدام
2017-11-14 19:09:07
المهم الزواج اللي في السعودية يدور له طقاقة من عينة ريهانة علشان تنبسط العروس .. ويعزمني قد اشتريت سيارة من عندهم واهلكوني بالاقساط
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31 - احمد1
2017-11-14 19:07:44
مافي من جماعته واحد رشيد مسموع الكلمه ينصحه ... ماهذا!!
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30 - khalid
2017-11-14 19:05:36
تعليق مخالف - ما يحتاج اكتب
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29 - عـــهـــــــود
2017-11-14 19:05:17
ا***خروج صدق حامت كبدي بروح اتقهوى لاتنسد نفسي .
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28 - koko
2017-11-14 19:04:26
وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ
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27 - فادي شليويح محماس شربل
2017-11-14 19:04:12
حبيبها مدري خطيبها ماياردير ولايشتري لها بنطلون بدل هذا المشقق شي عجيب
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26 - عمران 😂😂
2017-11-14 19:04:09
هي حريصه تحسن النسل اكثر منه 😂😂
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25 - عـــهـــــــود
2017-11-14 19:04:06
16 ايه هذا اللي بغيت أقوله . ***
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24 - راجع قدام
2017-11-14 19:03:51
ارسلها دب بطيارة خاصة واحنا ندور ارخص حجز علشان نسافر .. طيب قلي انك بترسل دب خلني اروح معاه مرافق
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23 - احمد1
2017-11-14 19:01:54
تعليق مخالف
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22 - راجع قدام
2017-11-14 19:01:40
ايش هذا بالله ماهو المفروض يتحاكم هذا اذا رجع عندنا ..****
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21 - كمنجه
2017-11-14 19:01:02
ماخلوا فيها عيشه ... هذا اللي يمشي وراها ويحرسها وغيره وبن زيمه والخافي أعظم .. عموماً مبروك عليها الملايين اللي بتقرمشها من ورع راعي الهيلوكسات
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20 - فطوم
2017-11-14 18:59:48
ياكبدي كبداااااه
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19 - الأسود
2017-11-14 18:59:22
يبغا الكيف يضرب في هبر صافي ومعة كم مليون بتاكلها عليه لكن اتحدا اذا قدر عليها*** 😧😧😥😣
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18 - koko
2017-11-14 18:57:50
ذووو💩ووقك سل 💩 حاوي
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17 - راجع قدام
2017-11-14 18:56:22
المشكلة لو قابلت حسن في احد المولات وقعدت تطالع في ريهانة ويطير فيك يقول ليه تطالع في حرمتي مسوي انه يغار ..
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16 - koko
2017-11-14 18:55:37
المفروض يتبرع لفلسطين بكم مليون
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15 - Ymni mahbob💫💫💫
2017-11-14 18:55:00
اقول الف مبرررروك منك المال ومنها💩💩💩💩💩 الله يعزكم ويشرفكم.
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14 - koko
2017-11-14 18:54:45
اهم شي ***
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13 - مجلس الحكماء يقول ،،،،،،
2017-11-14 18:54:09
قيل أن الاسمر سر من أسرار الحياة يجعل البعض سكارى وماهم بسكارى يصيب قلوبهم بالعمى وهم أصحابها أعينهم مبصرة
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12 - راجع قدام
2017-11-14 18:53:33
انتظرو بعد فترة تسوية الطلاق يوم تلهف من الشاطر حسن كم مليار
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11 - عـــهـــــــود
2017-11-14 18:53:29
تراه ***
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10 - زاوية أخرى
2017-11-14 18:52:26
قيل أن الاسمر سر من أسرار الحياة يجعل البعض سكارى وماهم بسكارى يصيب قلوبهم بالعمى وهم أصحابها أعينهم مبصرة
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9 - احمد
2017-11-14 18:51:12
الله لايفضحنامن هالبس الفاضح ((الفلوس ياحسن تلعب لعب
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8 - راجع قدام
2017-11-14 18:50:25
الله المستعان اشغلنا حسن والحريري هذه اليومين ..
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7 - koko
2017-11-14 18:49:55
هذي مشكلة ***ياحسون عيالك بيطلعوا خوال.
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6 - koko
2017-11-14 18:47:29
تعليق مخالف
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5 - صادق
2017-11-14 18:46:59
المهم في الموضوع انها كما في الخبر سوف ترتب لنفسها الإجراءات التي تكفل حقوقها لو حصل طلاق . ودي اعرف ليش الأجنبيات يحرصن على الزواج من السعودي . بالذات اصحاب البزنس وهل يكتب النجاح لمثل هذه الزواجات .
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4 - koko
2017-11-14 18:45:36
تعليق مخالف
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3 - Ymni mahbob💫💫💫
2017-11-14 18:43:22
حسن جميل ما ادري هو بعقله يوم تزوج الخاله او معمول له شي اي والله ان العقل نعمه لك الحمد ي الله والشكر .المصري الي تزوج الالمانيه اشهد انه كفو عرف كيف يختار الزين ويغير النسل صح يالعنيده.beer
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2 - زاوية أخرى
2017-11-14 18:42:56
الأسمر سر من أسرار الحياة
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1 -
2017-11-14 18:40:07
قال تعالي ( وامرنا مترفيها فاكثرو فيها الفساد )
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تعرف على مكانة الغناء والرقص في عهد الخليفة هارون الرشيد..وهذا هو أول موسيقي وثق الغناء في العصر الأموي

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