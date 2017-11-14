مقيم “يمني” يرد على سعوديين سخروا منه بسبب “زوجاته الأربع “: من حقي الزواج ولم أنكر حق الدولة

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صحيفة المرصد: استغرب مقيم يمني من تعرضه لحملة سخرية من جانب بعض السعوديين بسبب زوجاته الأربع وما سيدفعه من رسوم عنهن.

وقال المقيم اليمني أنه يفترض أن يدفع 46 ألف ريال كرسوم عن مرافقين له، حيث أنه متزوج من 4 زوجات بالإضافة إلى أنه يقيم معه والديه وأشقائه.

وأبدى المقيم اليمني اندهاشه لتعرضه للسخرية من بعض السعوديين بسبب زوجاته الأربع. وقال “من حقي الزواج مثنى وثلاث ورباع على سنة الله ورسوله”. وفقاً لـ “عين اليوم”.

وتابع: “كما أني لم أنكر حق الدولة في استحصال المقابل المالي للرسوم”، لكنني وددت إيضاح معلومة فقط، مع قدرتي على دفع الرسوم والإنفاق على أسرتي، إلا إذا كان للبعض رأي في ذلك”.

يُشار إلى أن مقيم يمني آخر، قال أنه من أجل استمرار وجوده كمقيم في السعودية، عليه أن يدفع بعد نحو 3 أشهر من الآن، حينما تنتهي إقامته، نحو 120 ألف ريال من أجل التجديد .