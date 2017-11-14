مقيم “يمني” يرد على سعوديين سخروا منه بسبب “زوجاته الأربع “: من حقي الزواج ولم أنكر حق الدولة
صحيفة المرصد: استغرب مقيم يمني من تعرضه لحملة سخرية من جانب بعض السعوديين بسبب زوجاته الأربع وما سيدفعه من رسوم عنهن.
وقال المقيم اليمني أنه يفترض أن يدفع 46 ألف ريال كرسوم عن مرافقين له، حيث أنه متزوج من 4 زوجات بالإضافة إلى أنه يقيم معه والديه وأشقائه.
وأبدى المقيم اليمني اندهاشه لتعرضه للسخرية من بعض السعوديين بسبب زوجاته الأربع. وقال “من حقي الزواج مثنى وثلاث ورباع على سنة الله ورسوله”. وفقاً لـ “عين اليوم”.
وتابع: “كما أني لم أنكر حق الدولة في استحصال المقابل المالي للرسوم”، لكنني وددت إيضاح معلومة فقط، مع قدرتي على دفع الرسوم والإنفاق على أسرتي، إلا إذا كان للبعض رأي في ذلك”.
يُشار إلى أن مقيم يمني آخر، قال أنه من أجل استمرار وجوده كمقيم في السعودية، عليه أن يدفع بعد نحو 3 أشهر من الآن، حينما تنتهي إقامته، نحو 120 ألف ريال من أجل التجديد .
التعليقات
طيب انت جيت على اي اساس مستثمر تاجر دكتور مهندس ايش شغلنك الي خلتك......
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يا رجل تزوج عشره محد سءل عنك لكن الرسوم سددها ولا تجي تتشكوى وتتشحد
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اذا يستطيع الدفع. معناة. انه تحت قانون التستر. امسكوه هو وكفيه وسجن
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المُعدد صحه تغير زيت مع فلترة الفلترة مجاني هههههه
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ابيض وجه ورد ملجم وعسى الله يوفقك ويرزقك برزقهم -- المطلوب من كل شخص انتقده وسخر منه يلقط وجهه هذا اذا لقي وجهه ،، بعض العالم تجيب لنفسها الكلام ارتحتم الأن جاكم الرد الي طير جباهكم ؛استحوا فضحتونا
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الشخص الذي مقتدر ولا يعدد جبان رأيه ليس بيده ههههه
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ما أحلا الزواج متعه وتغير و مواصل الهجوم دون هدنه اسبوع هههههه
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اللي مسمي مدري مسميه نفسها القمر التعليق رقم 17 اولا كذبت/ي ثانيا يا امعه مافي احسد واحقد منكم الدليل شغلكم بديرتنا لدرجه ان بعضكم يشتغل بكل وقاحه شحاذ لا تعيبين على الناس وانت كلك عيوب
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أما الشخص الذي يعيب تعدد الزوجات هذا لابد من تقديم معروض يستوجي و يسترحم و يستعطف !! أكيد قائد المركب غيره ههههه
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الشخص المقتدر يتزوج ولا يبالي عماره تجارية بكرة ابنائك يمدو عليك ههههه
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لا تخافوا عليه سينثرهم في البلد عند الاشارات والاسواق والمراكز والمستشفيات والمنتزهات ويبقى في المكتب لجرد المحصول
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هو فيه احلا من الزواج وخاصة اذا كنت متزوج من ثلاث يقول المثل ما يركب القدر إلا على ثلاث مراكب ... يا ابو دنقلين ليتني كنت ربانه
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الزواج من اثنتين في نظري مناسب فلا على شارعين ههههه
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كتجربه لي ومن واقع تعايشي مع جميع الجنسيات تقريباً اليمني امكر واكذب منه مافيه خصوصا اذا المسأله فلوس وشكرا
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ليه نعيب على اليماني المتزوج اربع زوجات وعندنا كثير من زوج مثنى وثلاث و اطفاله بالعشرات !!
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يذكرني بواحد من ربعنا متزوج ثلاث وعنده جيش من الأبناء ولما دعس واحد من ابنائه ما عرفه إلا اخوانه من امه .. قحم كل تفله ببزر
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عندي فلوس ادوس
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اقول لكم بصراحة عندنا باليمن نادر يمني معه زوجتين أو ثلاث لكن هااانا بأرض الخير نختلف😘😘😘😘😘
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اخونا اليمنيين تزوجو تكاثرو تعالو الى بلادنا وحدنا وزرفات مرحب بكم نحن كما يقول تعليق رقم ١٦(القمر) لانعمل ونحسد ونكره ونجلس في الاستراحات وتهطل علينا الأموال كالمطر وهم الوحيدين الكادحين شكراً يامحرر
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استغفر الله
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حسبي الله ونعم الوكيل
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احنا قد الزلط هااانا وأهلها 😘😘😘😘😘😘😘
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العفو ردي على ١٤ وليس ١٥
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لاحول ولاقوة الا بالله
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الله يعينه ، كم درزن عنده من ام بزورة***
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استغفر الله العظيم وأتوب اليه
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واضح ١٥ انت رجل فيك جاهليه وعنصريه واستغفر ربك كثيرا لان الدنيا دواره وكما تدين تدان
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واضح رقم ١٥ ا*** الي تتكلم فيها الرجال يقول مو من جيبك الرسوم وراح يسدد ولاهو منكر حق الدولة ووشه اعمامك لا يكون تصرف عليه او يشتغل مجانا. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا
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تعليق مخالف
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اقول اذا انت ميتين وعشرين تكون مثل الهنود الحمر
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صدق انك ***
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أهو يجمع م ويأكل من خير السعودية مليارات وجات على١٢٠ الف يبخل فيها على الدولة اليمنه اكلو من خيرات البلد وعاثوا فيها فسادا
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تزوج بس لا توضح اي نقاط وادفع وانت ساكت .انت مافي كلام
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الله يييسر امرك ويرزقك من حيث لاتحتسب
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عمري قارب الستين عام ومر عليه أصناف البشر لكن الوافد اليمني الله من رحم الله فيه دها ولف ودوران المشكله يحسب الناس مايعرفون أساليبه التي يتعامل بها لمصالحه الشخصيه ٠
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اذا من شغله وتعبه مالاحد حق بانتقاده او محاسبته وخاصه انه يدفع حق الدولة بدون اعتراض...ويرزق من يشاء !
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كلامك صحيح ياتعليق 11
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الاخ ابوصالح السكري كلامك صحيح لكن قل واكتب 10 الآف وليس 10 ألف
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تقواوا ليه الناس بتكرهكم من اسلوبكم وحقدكم وحسدكم علي الناس نري ما ياكل من بيت اهلك انت وياه هو يتعب ويشتعل وانت بالاستراحه
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والله و في اليمن مايقدر يتزوج برررررررررررررررررررررررررررررررا ولا يكثر
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الله يقويك ويعينك
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المشكلة منتف ومسوي هارون الرشيد واخر شي بيجيب له 20 بزر كلهم تخلف في تخلف وجهل وغباء اول شي اشبع خبز انت وزحمة البزارين الي عندك والحريم الي متورط فيهم واخر شي رد على عمامك
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الى 9 يرحم والديك لا تعمم على الناس الشرفاء العفاف وتكلم عن اهلك لو سمحت عيب عليك تعيب الناس والعيب فيكم
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مع قدرتي على دفع الرسوم والإنفاق على أسرتي من اين لك هذا عجييييييييييييب اجل الل يقوي الدوله عليكم ي***
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السعوديه تحولت أرض يسكنها أجانب والمواطنين أصبحوا أقليات عرقيه مثل الهنود الحمر في أمريكا
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ويبقى وطنك فوق كل شي. لاتتبطح وترد ع شعب اكرمك الشعب تاج راسك .. بعدين. مردك بلدك لاتفكر بالجنسيه. ابد انسى الوضع. لاتكثر هرج ودفع. وذلف بالنهايه
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عندك مال وصحة تزوج اربع طفران وتتزوج أربع خاف الله الزوجات والاطفال اشد امانة مصيبة اجنبي وطفران ومتزوج اربع خافوالله يااهل الخليج العوانس كثير بسبب ارتفاع المهر قيمة الزواج في اليمن 10 الف ريال سعودي
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لا تخف ولاتهن فأن الله معك فانت ترضى الله عزوجل وتسخط عبيدة فاهم لا حول ولا قوة عاجزين عّن أنفسهم فما بالك عن الاخرين فأن سخرو منك وذالك لانك رجل وعملت بما امرك الله فلا عليك منهم واجرك على الله
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مع قدرتي على دفع الرسوم والإنفاق على أسرتي ........................ من اين لك هذا
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يمكن بعض السعوديين لكن أكثرهم لايسخرو من شرع الله وانا اؤيد التعدد والزواج من 4 اذا كان عادلاً قادراً
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الله يعينك واللي يبغى الدح لا يقول اح ... احنا قهرنا في زوجة واحدة واخر الشهر ندور من يسلفنا .. مادامك مقتدر ادفع الله لا يهينك
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الأمور الشخصية لكل إنسان حق له مادمت أخي المقيم على أرض المملكة العربية السعودية وتعمل تحت مظلة وزارة العمل حسب النظام ودون تستر أو مخالفة وتدفع الرسوم فأهلا وسهلاً بك نيابة عن السعودية وشعبها .
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مع قدرتي على دفع الرسوم والإنفاق على أسرتي من اين لك هذا
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تعليق مخالف
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بصراحه ذيب وفحل الرجل عنده مال وبخير استطاعته القوامة والانصاف هذا شانه وشدخل الناس فيه
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