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بسبب سخريتها من نهر النيل .. إيقاف الفنانة “شيرين” عن الغناء
صحيفة المرصد : قررت نقابة الموسيقيين المصرية إيقاف الفنانة شيرين عبدالوهاب عن الغناء فى مصر، وإحالتها للتحقيق على خلفية إساءتها لمصر ونهر النيل خلال حفلها الأخير في بيروت.
وألمح القرار إلى أن شيرين لم تنال الموافقة من قبل النقابة لأخذ التصاريح اللازمة للغناء فى الحفلات.
جدير بالذكر أن شيرين عبدالوهاب، ظهرت فى مقطع فيديو بإحدى حفلاتها بلبنان، ترد فيه على إحدى المعجبات، التي طالبتها بأغنية “ما شربتش من نيلها”، قائلةً: “هيجبلك بلهارسيا”.
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التعليقات
18 - العمده2017-11-14 20:46:18
مشكلة بعض البشر مايقبلو الحقيقه مع الأسف مياه النيل ملوثه جدا وكل من زار مصر يعلم ذلك وشمس الحقيقه لاتحجب بغربال مع احترام للشعب المصرى الكريم ولاكنها الحقيقه⁉️
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17 - هذيان الأوهام2017-11-14 20:40:58
هذي المفروض تغني في الأذاعة يعني صوت بدون صورة ... ولا يترك لها مجال للرغي ... ( غناء فقط ) .
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16 - والد ابراهيم2017-11-14 20:36:40
وفي الاخير سوف تنتصر شيرينعلى قرار نقابة الموسيقيين لأنهم بحاجة الى دعمها وياما صدرت قرار على فنانين أسأوو لمصر و انتهي النتائج للفنانين
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15 - المر2017-11-14 20:36:28
زرتها قبل 13 سنه لاماء ولاغيره ربنا يتولاهم احوالهم اكثرهم صعبه جدا
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14 - بروكلي2017-11-14 20:34:10
ماقالت الا واقع وبفضل سوء البنيه التحتيه صار النيل مكب نفايات ومياه مجاري
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13 - عبدالرحمن بن فهد2017-11-14 20:29:48
ما قالت إلا الصدق .. اهل مصر لم يحافظوا على النيل صرف الصحي و مخلفات يتم رميها في النهر..
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12 -2017-11-14 20:26:46
الاعلام الكذاب المصري لايعجبه الحقيقه متعوده ديما ههههههههههههههههههه
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11 - احمد الزهراني2017-11-14 20:25:53
هكذا الاقزام ترفعهم أوطانهم ويرمونها بالباطل من هي شيرين وماتاريخها الفني جل من يستقبلها رواد الكباريهات والمراقص النائب العام لدولة مصر هذه قضيته .
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10 -2017-11-14 20:25:38
ليس النيل بس حتى مياه الشرب للمنازل ملوثه وتحتاج فلاتر لشربه الماء مصر ام الدنيا بل ام الجراثيم والوساخه
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9 - يا شرين قبل لا تتكلمين عدي من واحد لعشرة2017-11-14 20:25:25
شرين سليطل اللسان سبق وقالت على تونس بقدونس وزعلو منها التوانسة
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8 - راجع قدام2017-11-14 20:23:32
يابويه ايش هذا عمليات التجميل لعبة في الحريم لعب متنفخات من كل مكان شفايق وخدود وخلفيات ايش القصة
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7 - محماس السادس عشر2017-11-14 20:21:24
الحقيقة مؤلمة ، البلهارسيا تفتك بأكثر من 60% من المصريين و السبب معروف النيل و الترع المتفرعة منه ، باعتراف كبار الأطباء في مصر ، و الفنانة لم تأت بشيء من عندها و هذا معروف عند جميع المصريين
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( عدد التعليقات 961 )6 - أبوخالد السعودي / الدمام
كلام شيرين صحيح ، هي قصدها ماء النيل وهو فعلا ملوث ووسخ ويجيب الأمراض حتى في السباحة انا أروح مصر واشوفه فعلا غير نظيف ابدا ، المصريين يزعلون بسرعة على أي نقد حتى لو كان صحيح شيرين صوت جميل
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5 - مسمار2017-11-14 20:20:32
الحسنه الوحيده في المصريين انهم يعتزون بمصر و بتراثهم الوطني ابتداء من الاهرام وانتهاء بالنيل بعكس بعض الدول العربيه !!
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4 - عبدالله2017-11-14 20:18:52
معها حق اليس تصريف المجاري يصب في النيل واقول لها اتقي الله واقراي القران فستلمسين راحة لن تفرطي فيها بعد
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3 - حلم الوطن2017-11-14 20:18:39
وهي صادقه والله زرت مصر قبل ٢٠ سنه وكانت اول وآخر مره أزورها النيل اللي راجينا فيه مليان وساخه ويغسلون غنمهم وبقرهم فيه مياه ملوثه بصراحه لم تعجبني مافيها شي يستاهل السفر اليها
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2 - الو2017-11-14 20:18:30
شيرين عبدالوهاب شكلها تقرب لعبدالوهاب
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1 - أفريقي2017-11-14 20:06:48
صدقت
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بواسطة : سـارونھَہّ
ومسائك اخي القناص ويسعدك يارب هه .......
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