بسبب سخريتها من نهر النيل .. إيقاف الفنانة “شيرين” عن الغناء

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صحيفة المرصد : قررت نقابة الموسيقيين المصرية إيقاف الفنانة شيرين عبدالوهاب عن الغناء فى مصر، وإحالتها للتحقيق على خلفية إساءتها لمصر ونهر النيل خلال حفلها الأخير في بيروت.

وألمح القرار إلى أن شيرين لم تنال الموافقة من قبل النقابة لأخذ التصاريح اللازمة للغناء فى الحفلات.

جدير بالذكر أن شيرين عبدالوهاب، ظهرت فى مقطع فيديو بإحدى حفلاتها بلبنان، ترد فيه على إحدى المعجبات، التي طالبتها بأغنية “ما شربتش من نيلها”، قائلةً: “هيجبلك بلهارسيا”.

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