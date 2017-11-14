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بالفيديو : فتاة سعودية تروي قصة تعرضها للابتزاز الجنسي من جانب مديرها في العمل

بالفيديو : فتاة سعودية تروي قصة تعرضها للابتزاز الجنسي من جانب مديرها في العمل
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المرصد 68 4٬946 2 ساعتين

صحيفة المرصد: روت فتاة سعودية قصة تعرضها للابتزاز الجنسي من جانب مديرها في العمل، مشيرة إلى أنها خجلت من تقديم شكوى وفضلت ترك العمل.
وقالت “مرام محمد”، في مداخلة هاتفية مع برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، إنها كانت تعمل في مؤسسة صغيرة، وأن المدير طلب عقد اجتماع مع الموظفات، فلما ذهبت لم تجد غيرها في المكتب؛ ليعرض المدير عليها إما أن تقيم معه علاقة محرمة وإما تترك العمل.
وأوضحت “مرام”، إنه تدرج بأسئلته لها، فلما عرف أنها ترفض المتقدمين لخطبتها، انتقل إلى سؤالها عن تفاصيل خاصة، قبل أن يباغتها بطلبه الصادم. مؤكدة أنها رفضت طلبه وقررت ترك العمل .
وأضافت “مرام” أن كثيرات من زميلاتها يتعرضن لمثل هذه المواقف؛ لكنهن لا يستطعن البوح أو الشكوى، تحسبًا لتداعيات ذلك.
ومن جانبه قال المستشار القانوني محمد الوهيبي، إن الثقافة القانونية والحقوقية انتشرت بالمجتمع، وفكرة امتناع المرأة عن فضح واقعة التحرش مازالت تمثل مشكلة أمام تفعيل الأنظمة بحق المتحرشين.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

68 - مع الاسف كثير وكثير
2017-11-14 23:02:08
من بناتنا يتعرضون لمثل هذه الافعال المشينة وننتظر خروج نظام التحرش ليردع هؤلاء المجرمون
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67 - مذيعات بلا أنوثة
2017-11-14 22:53:34
المذيعات مسترجلات ينقصهم الحياء و الأنوثة
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66 - إلى الهلالي
2017-11-14 22:49:58
أشفق عليك مقهور من البنات لأن واضح محد أعطاك وجهه أو عندك مشاكل مها الاهل بنات الناس مو مثل الي عندك تظن ولا يخصك أمرهم بس لاتنفجر وانت تكتب التعليق جرب تخطب من دول افريقيا مثل اتشاد يمكن يحالفك الحظ
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65 - عطر باريسي
2017-11-14 22:49:44
لو كانت متمرده او تطالب في اسقاط الولايه الخ...
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64 - شمالية
2017-11-14 22:43:28
من يريد خيرببنات المسلمين يصرف لهن راتب أسوة ببنات الخليج ماحنا أقل منهن .وتجلس ببيتها معززة مكرمة .
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63 - بحر1
2017-11-14 22:36:16
حسبي الله ونعم الوكيل في من كان سبب في اختلاط البنات
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62 - كاره الليبرالية
2017-11-14 22:34:53
لعدم خسارة المرتب !!! هل المرتب اغلى من جسدك ؟او من سمعتك ؟ من ترك شي لوجه الله عوضه الله خير منه. في اعمال نسائيه في بيئه نسائية ١٠٠٪‏ ليش ما تشتغلين فيها؟ الرازق الله مو صاحب العمل
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61 - Aliii
2017-11-14 22:30:42
الاختلاط ونهايته هذا باختصار صلب الموضوع ****
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60 - علي
2017-11-14 22:30:33
طيب وليه الحين مااستحت وطلعت تروي قصتها ؟ اول مستحية تقدم شكوه
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59 - ⛔️
2017-11-14 22:30:15
يجب وضع قوانين صارمه من مكتب العمل بخصوص محادثة واختلاء المدير الرجل مع الموظفه ويكون بالهاتف فقط
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58 - saeed
2017-11-14 22:30:09
🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)
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57 - القلب الجريح
2017-11-14 22:27:05
تعليق مخالف
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56 - فكر
2017-11-14 22:17:02
رقم 3 إتق الله فيما تظن فاعلم ان الله عزوجل يرزق الطير بالسماء وهي تركت العمل ليعوضها الله بعمل خيراً منه فبدل ان تقول كلمة طيبة تسئ الظن في عرضها لديك بنات وأخوات وزوجة يبتليك الله فيهم استغفر وتوب
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55 - .[سعودي].
2017-11-14 22:12:12
تجد المسلمة المحتشمة الطيبة المحترمه ترفض ان تسلم نفسها وجسدها للغرباء مهما كان منصبهم ومهما كان الاغراء بالترقيه والمزايا والمال وترفض ان تجعله ينجسها وينجس شرفهاوسمعتها ويستغلها والافضل ان تبلغ عنه
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54 - مراد
2017-11-14 22:06:14
العقاب والتسفير لم نسمع العقاب يكون للمجرم وردعا لامثاله اذا ترك الامر يكون انحطاط في المجتمع لا بد من سن قوانين يكون هذا النشاط الاقتصادي نظيف ارجو ان السلطات تلاحق هذا الموضوع
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53 - عبادي الهلالي
2017-11-14 22:05:16
ههههههههههههههههههههههههههههه صدقتك ترا ؟ وش دخلني انا ان شاء الله يبتزك العالم كله لا قمتي ولا قعدتي عندي مايهمني امرك لا انتي ولا غيرك . بقريح كلكم
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52 - ...
2017-11-14 22:00:34
تعليق مخالف
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51 -
2017-11-14 22:00:17
ت40واللي محتاجة عمل لا جل مصاريف بيتها وليس لها ولي يصرف عليها هل كلامك ينطبق عليها ؟ كثير من النساء يعملن في كثير من الأعمال للحاجة وقد يتعرضن لمضايقات ويصبرن لا جل عدم خسارة المرتب
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50 - ...
2017-11-14 21:56:49
تعليق مخالف
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49 - شوفان
2017-11-14 21:56:35
والله ماندري من نصدق والبنات ليش يشتغلون مع الرجال.وقفت الدنيا ؟
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48 - ابو صالح سكري
2017-11-14 21:54:42
خاف الله ولاتخلي زوجتك وواختك تعمل في محلات تابعة لشخص غريب سعودي واجني في اسواق الوطن ومع الاسف بنوك الوطن لايفزعون مع شباب وبنات الوطن علاج المشكلة بقوة الله عندولي العهد الامير محمد بن سلمان
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47 - ...
2017-11-14 21:54:37
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 24,461 )
46 - إنسان منصف
2017-11-14 21:54:36
كلام فااااااااضي،،،،،،،،معقول توه ينتبه لها،،،،!!
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45 - تعابيرجديدة
2017-11-14 21:54:26
اللي تعمل مع الرجال وتخرج من بيتهاتستاهل المراة موملزومة بالعمل المراةيصرف ويتكفل بها زوجهااووليهاالمراة لاتخرج وتبحث عن المال وليس ذالك من شانها.ذالك من اختصاص الرجل والمرأة تطبخ وتكنس وتربية ابنائها
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( عدد التعليقات 24,461 )
44 - إنسان منصف
2017-11-14 21:53:17
الاخونجيه ،،،،،،يحاولون تشويه عمل المراه،،،،،،ويختلقون قصص ،،،،،من الخيال،،،،،،،🕴
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( عدد التعليقات 24,461 )
43 - إنسان منصف
2017-11-14 21:51:50
خلصنا من الداعيه المشهور،،،،،،،اللي يحرض على الكاشيرات،،،،،،طلعت لنا اللي ،،،،،المدير هايم بهواها،،،،،،مالقى سواها،،،،،مدير عنده (( فلوس ))،،،،،،يعني يقدر على أشياء بدون يلتفتلك ،،،،،تشويه فقط،،،،🕴
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42 - سيهان
2017-11-14 21:48:27
هذه قرارات فقيه حسبنا الله عليه السعوده الوهميه والتانيث الالزامي حتى للمنشأت الصغيره ان مطلبه كان الفساد وليس التوظيف والستر بل تانيث واختلاط وفساد ولكن نحمدلله كشف امره وجعل الله كيده في نحره
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41 - مواطن غيور
2017-11-14 21:44:18
لعنت الله اليمن من أولها لآخرها وعن من يدافع عنها
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40 - كاره الليبرالية
2017-11-14 21:42:51
وقرن في بيوتكن ... كل من عرضت نفسها تستاهل .. وتوكم ما شفتو شي القادم اعظم هذي نتائج الاختلاط
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39 - الى 38 فهاد
2017-11-14 21:39:16
لانكم واشكالكم تخليتوا عن دوركم وانتفت القوامه عنكم فانعكست الآيه ***وزوجاتكم واخواتكم وامهاتكم يشقون عليكم عشان لقمة العيش وحسابف بس
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38 - فهاد
2017-11-14 21:35:26
0 زمان كانت المراءة معززة ومكرمة في بيتها وكانت الارزاق لاتنقطع وعندما خرجت من مملكتها اشقاها الله بالغلاء والبحث عن لقمة العيش 0 ان الله لايغير مابقوم حتى يغير ماباانفسهم
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( عدد التعليقات 24,461 )
37 - إنسان منصف
2017-11-14 21:34:44
تشويه لعمل المراه،،،،،،فقط ،،،،،،🕴
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36 - مستشارك
2017-11-14 21:32:12
هذا هو الابتزاز الحقيقي اما بنت تتعرف على ولد وترسل صورها وتتواصل معه مده واذا طلب منها شي وهددها راحت تشتكي وتقول ابتزني أتمنى مثل هذي تعاقب مع الولد لانها سبب رئيسي في المشكله ويجب ان تعاقب
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35 - من جيزان الفل
2017-11-14 21:29:32
وكيف عرف انك ترفضين العرسان هذه معلومة ماتنقال إلا بعد ماتطيح الميانة بين اثنين الله يهديكم يالبنات الوحدة تجيب لنفسها الشبهه تفكير الرجال مو مثل تفكيرنا افهمو كل شيء يفسرونه بطريقة غير عنا
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34 -
2017-11-14 21:25:32
من زينة بعض الموظفات المشكلة لابسة نقاب وعدسات !!!! لمين تتزينين ؟؟؟ شيء مقرف والله يستر على الجميع وهناك فئة من البنات نقابها وبس ولا زينة ولا قرف والكل يشوف ويعرف نوع هذي ونوع ذيك ...
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33 - ابو سالم
2017-11-14 21:23:45
من زمان ونحن نطالب بقانون ضد التحرش
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32 - مواطن غيور
2017-11-14 21:23:09
تعليق مخالف
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31 - الحويطي نيوم 👏👏👏🇦🇷🇦🇶🇦🇴🇦🇽🇦🇩🇦🇼🇧🇩🇧🇲🇧🇪
2017-11-14 21:23:09
تعليق ١ وتعليق ٢٧ يالله إنت وهو على ديرتكم
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30 -
2017-11-14 21:22:10
ابي اعرف شيء واحد اللي عارفة ان عملها فيه اختلاط ليش تطلع لي بالعدسات والأظافر والتميلح اللي تبي الله يستر عليها تكون بعيدة عن الشبهات انا واعوذ بالله من هالكلمة اشوف العجب العجاب من زينة بعض
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29 - ام فهد
2017-11-14 21:21:58
تعليق 19 لافض فوك فعلاالمرأة هي من توحي للرجل ان يتحرش بها المرأة تفتقد الحياء وتفتقد طريقة التعامل مع الرجل رأيتهم بأم عيني غضي البصر اخفظي صوتك لا تتزيني بالكحل والعدسات استري نفسك بالحجاب
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28 - Ymni mahbob💫💫💫
2017-11-14 21:20:41
العنيده ما شفتها اليوم.
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27 - Ymni mahbob
2017-11-14 21:19:47
نعم المدير الأجانب
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26 - Ymni mahbob
2017-11-14 21:18:40
لا بارك الله في رجال يخلي زوجته او اخته او محارمه بين الرجال ****
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25 - الى 20 قحط
2017-11-14 21:17:24
من نفس الديره طال عمرك لا تتنكرون لأبو يمن
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24 - Ymni mahbob
2017-11-14 21:16:42
رد على****
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23 - محمد الشهري ()
2017-11-14 21:16:01
**** ؟ عملتي كذا
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22 -
2017-11-14 21:15:37
هذا ما يريده بني شهوان لبنات المسلمين اختلاط وخروج بدون محرم وعلى كيفها وفي الاخير يشتكون من التحرش . خونه
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21 - فهد الحربي
2017-11-14 21:14:33
المطلوب من الحكومة ان تصرف للنساء رواتب من بيت المال بدل تعرضهن للفتن .
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20 - ابو قحط
2017-11-14 21:11:58
رد على يمني محبوب انت ايش تختار وأهلك في اليمن بين الحوثيين وانت جالس عندي تتفلسف
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19 - تحطيم
2017-11-14 21:11:38
بعض البنات بقصد أو بدون قصد هي من تبادر بالتحرش بتكسرها وتغنجها وخضوعها بالقول وإطالة أظافرها ورموشها وعدساتها وطريقة حجابها فإذا وقعت في المحظور أخذت تردد الويل للذكور..!! في ظنها أنها امرأة ناضجة.
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18 - يجيب الله المطر 😂
2017-11-14 21:09:18
دامك متبرجه ولابسه ضيق أكيد بيتحرش فيك .
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( عدد التعليقات 24,461 )
17 - إنسان منصف
2017-11-14 21:06:57
انتقام فتاة،،،،،،،،🕴
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( عدد التعليقات 24,461 )
16 - إنسان منصف
2017-11-14 21:05:57
معقول المدير ،،،،،طيلة فترة عملك معه،،،،،،لم يلمح لك ،،،،،بس لما أراد فصلك صار شين،،،،،،وين الأيام الماضيه،،،،،،،كان قديس،،،،،،🕴
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( عدد التعليقات 24,461 )
15 - إنسان منصف
2017-11-14 21:03:52
مقهوره نفسيا ،،،،،،بسبب الفصل،،،،،،فقط لا غير،،،،،🕴
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14 - Waleed الوليد
2017-11-14 21:03:22
قرأت الخبر اكثر من مرة، لم اجد كلمة اجنبي. هناك من يقرأ مالايكتب..
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( عدد التعليقات 24,461 )
13 - إنسان منصف
2017-11-14 21:02:58
صدقوني،،،،،فتش عن المراه،،،،،،الفتاة المحترمه ،،،،،صعب يتحرش فيها احد،،،،،،🕴
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( عدد التعليقات 24,461 )
12 - إنسان منصف
2017-11-14 20:59:30
أشك بالموضوع،،،،،،،؟ اولا ليش تقبلين يختلي بك المدير ،،،،،ثانيا هل انت تنتقمين من المدير لانه اداد الاستغناء عن خدماتك،،،،،ثالثا ليش الحين يطلب منك هذا الطلب ،،،،رابعا ليش ما طلب من زميلاتك ،،،،🕴
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11 - الحويطي نيوم 👏👏👏🇦🇷🇦🇶🇦🇴🇦🇽🇦🇩🇦🇼🇧🇩🇧🇲🇧🇪
2017-11-14 20:59:14
تعليق 1 سعطة بانتظارك 😂😂
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10 - الغربية
2017-11-14 20:58:49
اجنبي لا تحطه مدير حتى في محل الاجنبي عامل فقط ابناء البلد هم من يستحق ذلك ولم ينقصهم شي من علم وشهادات وخبر في جميع الأعمال
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9 - غليس
2017-11-14 20:58:48
ياايمني تعليق. ٣. انت ايش اخترت. عندك خيارين ١ ياانك تركت اهلك وعرضك للحوثي وتجمع المال ٢ او تدافع عن ارضك وعرضك لاخر قطره من دمك. اختر. يااخسيس. معروق انك زيدي خسيس وماعندك غيره ع شرفك
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8 - كمنجه
2017-11-14 20:58:21
مادمر بلدنا ومجتمعنا وخلانا نبرك في ذيل الأمم .. إلا الأجانب والوافدين الذين لم نستطع الإستغناء عنهم على مدار 70 سنه .. وطبعاً العيب ليس في شبابنا .. ولكن العيب في هل منح التأشيرات والمتسترين ؟؟ يالله
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7 - مركز الوسط
2017-11-14 20:56:10
السيف الاملح
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6 - غليس
2017-11-14 20:55:25
***يايمني اشرف منك***
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5 - مواطن
2017-11-14 20:54:54
تروح الوظيفة ولايروح الشرف الله الرازق ومن الخطأ السكوت على هذا المجرم كان من اول مابدى يتحرش التقدم على الجهات الرسمية بشكوى ضده ليتم اتخاذ اللازم حياله وقطع شره
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4 - زائر على الطاير
2017-11-14 20:44:45
الاجانب خراب البلد وخراب لاهل البلد فكونا من الاجانب
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3 - Ymni mahbob💫💫💫
2017-11-14 20:44:01
الله اعلم ويش اخترتي.
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2 - عبدالرحمن بن فهد
2017-11-14 20:43:08
البنات هم السبب و الا الهيئة و الشرطة موجودة كلها خايف من الفضيحة.. لعبوا فينا الأجانب والله.
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1 - يمني عاشق الدمام 😘😘
2017-11-14 20:40:57
مسخرة إيش من فوضى 😎😎
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تعرف على مكانة الغناء والرقص في عهد الخليفة هارون الرشيد..وهذا هو أول موسيقي وثق الغناء في العصر الأموي

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1000 دولار بداية الصيد .. ناشر مصري نصّاب يشارك في “كتاب جدة” بعالمية “محفوظ” ويصطاد الأدباء السعوديين!

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