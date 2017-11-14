بالفيديو : فتاة سعودية تروي قصة تعرضها للابتزاز الجنسي من جانب مديرها في العمل

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صحيفة المرصد: روت فتاة سعودية قصة تعرضها للابتزاز الجنسي من جانب مديرها في العمل، مشيرة إلى أنها خجلت من تقديم شكوى وفضلت ترك العمل.

وقالت “مرام محمد”، في مداخلة هاتفية مع برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، إنها كانت تعمل في مؤسسة صغيرة، وأن المدير طلب عقد اجتماع مع الموظفات، فلما ذهبت لم تجد غيرها في المكتب؛ ليعرض المدير عليها إما أن تقيم معه علاقة محرمة وإما تترك العمل.

وأوضحت “مرام”، إنه تدرج بأسئلته لها، فلما عرف أنها ترفض المتقدمين لخطبتها، انتقل إلى سؤالها عن تفاصيل خاصة، قبل أن يباغتها بطلبه الصادم. مؤكدة أنها رفضت طلبه وقررت ترك العمل .

وأضافت “مرام” أن كثيرات من زميلاتها يتعرضن لمثل هذه المواقف؛ لكنهن لا يستطعن البوح أو الشكوى، تحسبًا لتداعيات ذلك.

ومن جانبه قال المستشار القانوني محمد الوهيبي، إن الثقافة القانونية والحقوقية انتشرت بالمجتمع، وفكرة امتناع المرأة عن فضح واقعة التحرش مازالت تمثل مشكلة أمام تفعيل الأنظمة بحق المتحرشين.