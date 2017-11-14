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شاهد لحظة إحتراق استديو قناة العدالة الكويتية على الهواء مباشرة وردة فعل الضيف والمذيع
صحيفة المرصد : تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد لحظة إحتراق استديو قناة العدالة الكويتية على الهواء مباشرة.
وأظهر المقطع لحظة إندلاع الحريق وهروب الضيف والمذيع تاركين المذيعة خلفهم في ردة فعل أثارت دهشة رواد مواقع التواصل.
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التعليقات
7 - ....2017-11-14 22:53:22
الهجه
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6 -2017-11-14 22:41:42
أمركم عجيب ما هو واضح انهم تركوها!!! هذه الحركة تلقائية أي واحد يقفز..
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5 - saeed2017-11-14 22:18:20
نفسي نفسي نفسي نفسي نفسي نفسي نفسي نفسي نفسي نفسي نفسي نفسي نفسي نفسي نفسي نفسي نفسي نفسي نفسي نفسي نفسي نفسي نفسي نفسي نفسي نفسي نفسي نفسي
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4 - ملقوف2017-11-14 22:04:01
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( عدد التعليقات 24,461 )3 - إنسان منصف
العمر يا شامان ،،،،،،،،،🕴
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2 - زائر2017-11-14 21:54:31
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1 - فهيم2017-11-14 21:52:35
نفسي نفسي
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