بالفيديو: كاتبة مصرية تهاجم الشيخ الشعراوي بسبب سجدة وتصف النقاب بـ التوك توك

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صحيفة المرصد : شنَّت الكاتبة المصرية فريدة الشوباشي، هجوماً على الشيخ محمد متولي الشعراوي بسبب سجدته بعد هزيمة مصر ودول عربية في حرب عام 1967 مع إسرائيل، كما وصفت النقاب بـ”التوك توك”.

وقالت الشوباشي في لقائها ببرنامج “الشارع المصري” على قناة “العاصمة” المصرية، مساء الاثنين 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، إن الشيخ الشعراوي سجد لله شكراً على هزيمة مصر في حرب 67، مؤكدة أنه أكد ذلك بنفسه في فيديو نادر مسجل على لسانه، وهو ما يعني أنه يكره عبدالناصر، وكان سعيداً بهزيمته أيضاً.

وأضافت الشوباشي أنها تكره من قال إن الوطن ليس حفنة من التراب، أو من قال “طظ في مصر”، في إشارة إلى مرشد الإخوان المسلمين الراحل محمد مهدي عاكف.

وتابعت الشوباشي: “من ترتدي النقاب تمارس حقَّها في التخفِّي، فأين حقي أنا في معرفة من يسير بجواري، مثل التوك توك ليس له أرقام”.

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