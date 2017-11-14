بالفيديو: كاتبة مصرية تهاجم الشيخ الشعراوي بسبب سجدة وتصف النقاب بـ التوك توك
صحيفة المرصد : شنَّت الكاتبة المصرية فريدة الشوباشي، هجوماً على الشيخ محمد متولي الشعراوي بسبب سجدته بعد هزيمة مصر ودول عربية في حرب عام 1967 مع إسرائيل، كما وصفت النقاب بـ”التوك توك”.
وقالت الشوباشي في لقائها ببرنامج “الشارع المصري” على قناة “العاصمة” المصرية، مساء الاثنين 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، إن الشيخ الشعراوي سجد لله شكراً على هزيمة مصر في حرب 67، مؤكدة أنه أكد ذلك بنفسه في فيديو نادر مسجل على لسانه، وهو ما يعني أنه يكره عبدالناصر، وكان سعيداً بهزيمته أيضاً.
وأضافت الشوباشي أنها تكره من قال إن الوطن ليس حفنة من التراب، أو من قال “طظ في مصر”، في إشارة إلى مرشد الإخوان المسلمين الراحل محمد مهدي عاكف.
وتابعت الشوباشي: “من ترتدي النقاب تمارس حقَّها في التخفِّي، فأين حقي أنا في معرفة من يسير بجواري، مثل التوك توك ليس له أرقام”.
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التعليقات
السجوود لله في الازمات وفي الافراح سنه في الازمات طلب النجاه وفي الافراح سجود شكر لله.. ياعجوزه ياباليه...
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الله يحسن الخاتمة بس الشيخ الشعراوي قضى عمره في تعليم الدين الله يغفر له ويرحمه سوى الواجب اللي عليه ورحل
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الي يبي يخوف ورعانه يوريهم صورتها
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خلني اخوف اخوي الصغير بها عشان ينام
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عجوز ابليس حتى شعرها عارية اعوذ بالله منها خليك في حالك ومالك شغل بالحجاب يا متبرجة 👹
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هذه الأيام بعض الاعلاميين ليس لهم مبدأ ثابت " مع الخيل يا شقراء "
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النقاب له مستند شرعي يعرفه الجميع تقريبا ولكن من حقك أن تشعرين بالتخوف بسبب حوادث إجرامية ارتدى مرتكبوها النقاب لتنفيذها
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عجوز شمطاء لا رحم من جابها
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صاحبة ا لنقاب مكتوب رقم اللوحه على جبينها والصنف الثاني نوعيتك مكتوب رقم اللوحه على *** !!!
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رحم الله الشيخ الشعراوي وأمواتنا وأموات المسلمين رحمة واسعة
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((((((( عجوز _شمطاء .....وان مسحت البودرة و نزعت الباروكة لفر كل من يشاهدها )))))
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هذه في الأصل مسيحيه،،،،،،ويقال انها اسلمت ،،،،،🕴
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