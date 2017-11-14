رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / بالفيديو: كاتبة مصرية تهاجم الشيخ الشعراوي بسبب سجدة وتصف النقاب بـ التوك توك

بالفيديو: كاتبة مصرية تهاجم الشيخ الشعراوي بسبب سجدة وتصف النقاب بـ التوك توك

بالفيديو: كاتبة مصرية تهاجم الشيخ الشعراوي بسبب سجدة وتصف النقاب بـ التوك توك
حجم الخط A A A
المرصد 13 1٬073 1 ساعة

صحيفة المرصد : شنَّت الكاتبة المصرية فريدة الشوباشي، هجوماً على الشيخ محمد متولي الشعراوي بسبب سجدته بعد هزيمة مصر ودول عربية في حرب عام 1967 مع إسرائيل، كما وصفت النقاب بـ”التوك توك”.

وقالت الشوباشي في لقائها ببرنامج “الشارع المصري” على قناة “العاصمة” المصرية، مساء الاثنين 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، إن الشيخ الشعراوي سجد لله شكراً على هزيمة مصر في حرب 67، مؤكدة أنه أكد ذلك بنفسه في فيديو نادر مسجل على لسانه، وهو ما يعني أنه يكره عبدالناصر، وكان سعيداً بهزيمته أيضاً.

وأضافت الشوباشي أنها تكره من قال إن الوطن ليس حفنة من التراب، أو من قال “طظ في مصر”، في إشارة إلى مرشد الإخوان المسلمين الراحل محمد مهدي عاكف.

وتابعت الشوباشي: “من ترتدي النقاب تمارس حقَّها في التخفِّي، فأين حقي أنا في معرفة من يسير بجواري، مثل التوك توك ليس له أرقام”.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

13 -
2017-11-14 22:47:51
السجوود لله في الازمات وفي الافراح سنه في الازمات طلب النجاه وفي الافراح سجود شكر لله.. ياعجوزه ياباليه...
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
12 - الله فوووووق
2017-11-14 22:45:15
الله يحسن الخاتمة بس الشيخ الشعراوي قضى عمره في تعليم الدين الله يغفر له ويرحمه سوى الواجب اللي عليه ورحل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
11 - عبادي
2017-11-14 22:41:48
الي يبي يخوف ورعانه يوريهم صورتها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
10 - الصاروخπ¶£
2017-11-14 22:35:36
خلني اخوف اخوي الصغير بها عشان ينام
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
9 -
2017-11-14 22:31:03
عجوز ابليس حتى شعرها عارية اعوذ بالله منها خليك في حالك ومالك شغل بالحجاب يا متبرجة 👹
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8 - زائر
2017-11-14 22:27:23
هذه الأيام بعض الاعلاميين ليس لهم مبدأ ثابت " مع الخيل يا شقراء "
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 - saeed
2017-11-14 22:25:53
🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)(🌎)
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
6 - نفيخه
2017-11-14 22:22:36
النقاب له مستند شرعي يعرفه الجميع تقريبا ولكن من حقك أن تشعرين بالتخوف بسبب حوادث إجرامية ارتدى مرتكبوها النقاب لتنفيذها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
5 -
2017-11-14 22:21:11
عجوز شمطاء لا رحم من جابها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 - مواطن
2017-11-14 22:16:56
صاحبة ا لنقاب مكتوب رقم اللوحه على جبينها والصنف الثاني نوعيتك مكتوب رقم اللوحه على *** !!!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 - فكر
2017-11-14 22:10:37
رحم الله الشيخ الشعراوي وأمواتنا وأموات المسلمين رحمة واسعة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 31,499 )
2 - برق _ الحرم
2017-11-14 22:03:26
((((((( عجوز _شمطاء .....وان مسحت البودرة و نزعت الباروكة لفر كل من يشاهدها )))))
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 24,461 )
1 - إنسان منصف
2017-11-14 21:57:27
هذه في الأصل مسيحيه،،،،،،ويقال انها اسلمت ،،،،،🕴
لا يعجبني(0) اعجبني(0)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : الحارش المارش

ضربني بصدره على سكيني ياباشا...
بواسطة : قطرائيل

عندنا 400 الف لبناني من جزم حزب اللات نضيق عليهم الخناق او نكرشهم الى لبنان عشان...
بواسطة :

المغنى حياة الروح كثير ممن جرفهم تيار الصحوة عادوا إلي سابق عهدهم...
بواسطة : سـارونھَہّ

” اذا أردت للشيء أن يدوم .. لا تتحدث عنه ......
كتاب الرأي
mm

أ.د.صالح بن سبعان

الجودة مفهوم كلي لا يقبل التجزئة!
47 0
mm

محمد آل الشيخ

سفراؤنا في الخارج وضرورة التغيير
233 2
mm

هيلة المشوح

الحريري في حمى الكبار !
121 1
mm

عقل العقل

حزب الله.. من مسرحية الممانعة إلى الإرهاب
106 0
mm

أ.د.صالح بن سبعان

ما الذي يحول بيننا وتحقيق أهدافنا !؟
133 1
mm

فهد الأحمري

فساد الوعاظ
293 7
mm

قينان الغامدي

خيارات لبنان مع تنظيم حسن: نهاية إرهاب الولي الفقيه حتمية
261 2
mm

د. محمد العوين

لبنان المحتل!
105 0
mm

كوثر الأربش

تناقضات كلمة نصر الله في يوم الشهيد
332 3
mm

خلف الحربي

مساعد الرشيدي الذي لا يغيب
227 1
كتاب الرياضة
mm

عادل التويجري

الفساد !
281 4
mm

عادل التويجري

الواقعية !
382 7
mm

صالح الهويريني

الهلال وما عجز عنه الآخرون
485 12
mm

عبد العزيز الدغيثر

ستعود الكرة كما كانت
296 1
mm

أحمد الشمراني

شيك العقار الفضيحة..!
1٬447 16
mm

عادل التويجري

طنش !
338 6
mm

أحمد الشمراني

الموت لـ«حزب الشيطان» الإيراني
302 4
mm

عادل التويجري

الهبوط !
689 4
mm

أحمد الشمراني

معاقبة البرقان وحده لا تكفي
715 10
mm

أحمد الشمراني

قالها «تركي» ومضى..!
780 3
الاخبار الدولية
“الحريري ” يكشف موعد عودته إلى لبنان.. ويقول: خلينا نروق..وعيلتي قاعدة ببلدها “مملكة الخير”

“الحريري ” يكشف موعد عودته إلى لبنان.. ويقول: خلينا نروق..وعيلتي قاعدة ببلدها “مملكة الخير”

 المرصد 21 4٬047 6 ساعات
الأمير تشارلز: اليهود سبب مشاكل الشرق الأوسط!

الأمير تشارلز: اليهود سبب مشاكل الشرق الأوسط!

 المرصد 51 3٬036 10 ساعات
فرنسا تهدد باللجوء إلى “مجلس الأمن” في حال عدم عودة الحريري

فرنسا تهدد باللجوء إلى “مجلس الأمن” في حال عدم عودة الحريري

 المرصد 77 13٬588 10 ساعات
باحث يروي موقف مضحك للراحل صدام حسين مع صاحب مطعم مصري في القاهرة عام 1960

باحث يروي موقف مضحك للراحل صدام حسين مع صاحب مطعم مصري في القاهرة عام 1960

 المرصد 70 8٬798 22 ساعة
المرصد الرياضي
الجابر يقترب من أحد المناصب الآسيوية

الجابر يقترب من أحد المناصب الآسيوية

 المرصد 18 1٬374 57 دقيقة
بعد هزيمة السعودية من بلغاريا.. آل الشيخ يثير الجدل حول مستقبل المدرب: باوزا تحت المجهر

بعد هزيمة السعودية من بلغاريا.. آل الشيخ يثير الجدل حول مستقبل المدرب: باوزا تحت المجهر

 المرصد 51 3٬506 8 ساعات
مع اقتراب دخولهم للملاعب الرياضية.. شاهد: العباءات النسائية الملونة بألوان الأندية تغزو الأسواق.. وهذا سعرها!

مع اقتراب دخولهم للملاعب الرياضية.. شاهد: العباءات النسائية الملونة بألوان الأندية تغزو الأسواق.. وهذا سعرها!

 المرصد 198 7٬511 12 ساعة
مكون من 6 فرق .. انطلاق دوري كرة القدم للفتيات في جدة !

مكون من 6 فرق .. انطلاق دوري كرة القدم للفتيات في جدة !

 المرصد 85 5٬614 16 ساعة
اخبار فنية
بسبب سخريتها من نهر النيل .. إيقاف الفنانة “شيرين” عن الغناء

بسبب سخريتها من نهر النيل .. إيقاف الفنانة “شيرين” عن الغناء

 المرصد 53 5٬488 3 ساعات
هل يعود إمام المسجد “عبدالله السالم” للغناء؟

هل يعود إمام المسجد “عبدالله السالم” للغناء؟

 المرصد 135 8٬111 8 ساعات
بـ7 حفلات غنائية.. الجمهور السعودي يستعد للقاء “ياني والساهر وبلقيس” في جدة والرياض!

بـ7 حفلات غنائية.. الجمهور السعودي يستعد للقاء “ياني والساهر وبلقيس” في جدة والرياض!

 المرصد 143 4٬723 15 ساعة
من كلمات تركي آل الشيخ .. راشد الماجد يغني لولي العهد “يا محمد” – فيديو

من كلمات تركي آل الشيخ .. راشد الماجد يغني لولي العهد “يا محمد” – فيديو

 المرصد 18 3٬134 20 ساعة
اخبار منوعة
تعرف على التفاصيل الكاملة لعلاقة “ريهانا” بالملياردير السعودي حسن

تعرف على التفاصيل الكاملة لعلاقة “ريهانا” بالملياردير السعودي حسن

 المرصد 90 7٬383 5 ساعات
شاهد..رقص الفنانة” يسرا “ما بعد عمر الستين مع عمال مطعم

شاهد..رقص الفنانة” يسرا “ما بعد عمر الستين مع عمال مطعم

 المرصد 41 9٬942 يوم واحد
شاهد بالصور: زفاف حفيدة “عبد الحليم خدام” الذي كلّف الملايين ووصِفَ بالأسطوري وأغضب السوريين !

شاهد بالصور: زفاف حفيدة “عبد الحليم خدام” الذي كلّف الملايين ووصِفَ بالأسطوري وأغضب السوريين !

 المرصد 71 12٬038 يومين
الفتاة التي اتهمت الفنان المغربي “سعد لمجرد” باغتصابها تطل “أخيرا” وتروي التفاصيل

الفتاة التي اتهمت الفنان المغربي “سعد لمجرد” باغتصابها تطل “أخيرا” وتروي التفاصيل

 المرصد 22 13٬070 يومين
يوتيوب المرصد
شاهد لحظة إحتراق استديو قناة العدالة الكويتية على الهواء مباشرة وردة فعل الضيف والمذيع

شاهد لحظة إحتراق استديو قناة العدالة الكويتية على الهواء مباشرة وردة فعل الضيف والمذيع

 المرصد 7 3٬854 1 ساعة
بالفيديو .. هكذا أثبتت الإعلامية “بولا يعقوبيان” أن مقابلة الحريري على الهواء وليست مسجلة ؟

بالفيديو .. هكذا أثبتت الإعلامية “بولا يعقوبيان” أن مقابلة الحريري على الهواء وليست مسجلة ؟

 المرصد 1 4٬289 21 ساعة
بالفيديو .. حقيقة السطو المسلح على جهاز صراف آلي بالباحة وقتل أحد الحراس

بالفيديو .. حقيقة السطو المسلح على جهاز صراف آلي بالباحة وقتل أحد الحراس

 المرصد 24 10٬292 يوم واحد
شاهد .. حوثي يطلق النار على معتقل يمني رفض “شتم” السعودية

شاهد .. حوثي يطلق النار على معتقل يمني رفض “شتم” السعودية

 المرصد 92 11٬056 يوم واحد
اخبار ثقافية
تعرف على مكانة الغناء والرقص في عهد الخليفة هارون الرشيد..وهذا هو أول موسيقي وثق الغناء في العصر الأموي

تعرف على مكانة الغناء والرقص في عهد الخليفة هارون الرشيد..وهذا هو أول موسيقي وثق الغناء في العصر الأموي

 المرصد 133 3٬068 6 ساعات
1000 دولار بداية الصيد .. ناشر مصري نصّاب يشارك في “كتاب جدة” بعالمية “محفوظ” ويصطاد الأدباء السعوديين!

1000 دولار بداية الصيد .. ناشر مصري نصّاب يشارك في “كتاب جدة” بعالمية “محفوظ” ويصطاد الأدباء السعوديين!

 المرصد 22 4٬556 4 أيام
صحيفة “اميس تريبيون” تكشف عن قصة صورة لفتاة أمريكية كانت مقيمة في الرياض قبل 40 عاما

صحيفة “اميس تريبيون” تكشف عن قصة صورة لفتاة أمريكية كانت مقيمة في الرياض قبل 40 عاما

 المرصد 37 5٬659 6 أيام
بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟

بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟

 المرصد 31 3٬286 أسبوعين
اخبار صحية
ما هي الفياغرا المغربية ؟

ما هي الفياغرا المغربية ؟

 المرصد 41 13٬319 21 ساعة
ارتفاع ضحايا «الطاعون» في مدغشقر .. والصحة العالمية قد تعلنه كـ”وباء عالمي” في غضون الأيام القادمة

ارتفاع ضحايا «الطاعون» في مدغشقر .. والصحة العالمية قد تعلنه كـ”وباء عالمي” في غضون الأيام القادمة

 المرصد 23 2٬646 يوم واحد
توقف عن التدخين على الطريقة السويدية!

توقف عن التدخين على الطريقة السويدية!

 المرصد 20 5٬495 يومين
عن طريق الجوع .. علماء يكتشفون طريقة مبتكرة لعلاج السرطان !

عن طريق الجوع .. علماء يكتشفون طريقة مبتكرة لعلاج السرطان !

 المرصد 34 4٬753 3 أيام
اخبار اقتصادية
الإدارية تلزم “الصندوق العقاري” بإقراض المتقدمين مبلغ 500 ألف ريال .. والأخير يعلق

الإدارية تلزم “الصندوق العقاري” بإقراض المتقدمين مبلغ 500 ألف ريال .. والأخير يعلق

 المرصد 21 4٬439 4 ساعات
المنشآت المتخلفة عن دفع الضريبة المضافة مهددة بالحجز على أصولها وبيعها في المزاد العلني !

المنشآت المتخلفة عن دفع الضريبة المضافة مهددة بالحجز على أصولها وبيعها في المزاد العلني !

 المرصد 15 1٬776 18 ساعة
بالفيديو: رجل الأعمال “بدر الراجحي” يوجه نصيحة لمن يريد شراء أرض أو فيلا ” انتظر شوي”!

بالفيديو: رجل الأعمال “بدر الراجحي” يوجه نصيحة لمن يريد شراء أرض أو فيلا ” انتظر شوي”!

 المرصد 76 12٬504 19 ساعة
إيقاف نشاط «أبناء العمودي للصرافة».. ومؤسسة النقد توضح الأسباب

إيقاف نشاط «أبناء العمودي للصرافة».. ومؤسسة النقد توضح الأسباب

 المرصد 31 8٬310 يوم واحد
أخبار مناسبات
بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنموية

بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنموية

 واس 4 3٬665 5 أيام
بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

 واس 21 6٬665 6 أيام
بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

 المرصد 10 4٬691 7 أيام
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

 المرصد 9 2٬565 شهر واحد
الاخيرة
كشف ملابسات غموض مقتل أربعيني عثر على جثته في أحد أحياء تبوك .. وهذه جنسية الجناة

كشف ملابسات غموض مقتل أربعيني عثر على جثته في أحد أحياء تبوك .. وهذه جنسية الجناة

 المرصد 19 4٬965 6 ساعات
الحوثي هدد أمن السعودية بـ79 صاروخاً «باليستياً» إيرانياً – صور

الحوثي هدد أمن السعودية بـ79 صاروخاً «باليستياً» إيرانياً – صور

 المرصد 20 3٬162 20 ساعة
شاهد .. أسد يباغت “خنزير” قبل هروبه في اللحظة الأخيرة

شاهد .. أسد يباغت “خنزير” قبل هروبه في اللحظة الأخيرة

 المرصد 36 6٬719 23 ساعة
شاهد.. أضخم طفل في العالم

شاهد.. أضخم طفل في العالم

 المرصد 4 3٬524 يوم واحد
كاريكاتير
شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الثلاثاء

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الثلاثاء

 المرصد 284 2٬625 13 ساعة