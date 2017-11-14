الجابر يقترب من أحد المناصب الآسيوية
صحيفة المرصد : كشفت مصادر صحفية أن سامي الجابر في طريقه لدخول الاتحاد الآسيوي لكرة القدم العام الميلادي المقبل عقب اجتماعات قريبة يعقدها المدرب السابق برفقة رئيس اتحاد كرة القدم السعودي عادل عزت ، بحسب يورو سبورت .
وتشير ذات المصادر إلى أن هناك خطتين مطروحتين لدعم الجابر في هذا التوجه، الأولى بأن ينضم لأحد اللجان العاملة في الاتحاد القاري، والأقرب هي لجنة المسابقات، أما الخطة الثانية فهي تجهيز اسم الجابر لخلافة أحمد عيد ضمن أعضاء المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي ضمن الولاية الجديدة التي سيتم الترشح لها قبل نهائيات كأس آسيا 2019 بالإمارات.
الجدير ذكره، أن سامي الجابر يشغل حاليا منصب عضو مجلس الإدارة باتحاد القدم السعودي وأحد المدراء التتفيذيين به، كما يتواجد ضمن قائمة أعضاء لجنة شؤون اللاعبين في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” منذ منتصف شهر يناير الماضي.
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التعليقات
الف مبروووك يستاهل سامي .
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يستاهل سامي
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يستااااهل ابوعبدالله شخصية طموحة وله حضووور مميز في كل مكان .. تمنياتي له بالتوفيق والنجاح 🌹🌹
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سامي سجل مع المنتخب 20 هدف×20 سنه. شغلته الاساسيه سنتره.
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يستاهل ابو عبدالله واجهه مشرفه
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اللاعب عن طريق الاعلام ودعمة الاعلام بقوة
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راح يضيع مستقبله لان مستقبله مدرب .بشرط لايدرب الفقر ولا الطحالب
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الـــــــــــــــــف مبروك اسطورة اسيا سامى
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على ايش يا ناس على ايش لاعب عادي
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تعليق مخالف
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بالتوفيق يابو عبدالله وواثق الخطوه يمشي ملك أهم شيء تضع في نصب عينيك رفعة الكره السعوديه بدون تعصب وميول الكره فن وذوق وأخلاق كما عودتنا يابو عبدالله بالتوفيق محب للنجم الآسيوي سامي
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ملاحظة : فيه رئيس نادي ماعاد نسمع له حس مادري ايش اخباره .. الله يذكره بالخير كان يقول سنسجل ونسجل ونسجل ههههههه اللي يسمع عنه شي يعلمني ابي اتطمن عليه
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هههههههه يعني بالقوه الا تبغون الدلال يوصل العالميه ....العالميه بالزعيق....صعبة المنال والتحقيق...فلابد من زرع السنتوره داخل الاتحاد الاسيوي ليدهن السير....لكن برضه العالميه صعبه قويه..ههههههههههههه
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ما اعظم هذا الاسطورة .. وصل للمناصب العليا بمجهوده وبدون مساعدة من احد والآن سامي طموحه رئاسة الاتحاد الآسيوي كما تسيدها كلاعب .. خبر يجلط جماهير الاندية المحلية التي تحارب سامي وكل مرة ينتصر عليها
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يستاهل ابو عبدالله ثقافة ولا يختلف عليه إلا متعصب وعقبال رئيس الاتحاد الآسيوي
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الفقراوية مساكين توهم محتفلين بالأطرم جاهم هالخبر للأسطورة سامي ومع لعب الهلال النهائي :)
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يستاهل ابو عبدالله ثقافة ولا يختلف عليه إلا متعصب وعقبال رئيس الاتحاد الآسيوي
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