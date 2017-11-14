الجابر يقترب من أحد المناصب الآسيوية

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صحيفة المرصد : كشفت مصادر صحفية أن سامي الجابر في طريقه لدخول الاتحاد الآسيوي لكرة القدم العام الميلادي المقبل عقب اجتماعات قريبة يعقدها المدرب السابق برفقة رئيس اتحاد كرة القدم السعودي عادل عزت ، بحسب يورو سبورت .

وتشير ذات المصادر إلى أن هناك خطتين مطروحتين لدعم الجابر في هذا التوجه، الأولى بأن ينضم لأحد اللجان العاملة في الاتحاد القاري، والأقرب هي لجنة المسابقات، أما الخطة الثانية فهي تجهيز اسم الجابر لخلافة أحمد عيد ضمن أعضاء المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي ضمن الولاية الجديدة التي سيتم الترشح لها قبل نهائيات كأس آسيا 2019 بالإمارات.

الجدير ذكره، أن سامي الجابر يشغل حاليا منصب عضو مجلس الإدارة باتحاد القدم السعودي وأحد المدراء التتفيذيين به، كما يتواجد ضمن قائمة أعضاء لجنة شؤون اللاعبين في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” منذ منتصف شهر يناير الماضي.

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