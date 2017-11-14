حقيقة تصريح وكالة المسح الجيولوجية الأمريكية حول حدوث زلزال ضخم بقوة 10 درجات يضرب منطقة الخليج

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صحيفة المرصد: قال الدكتور هاني محمود زهران، مدير عام المركز الوطني للزلازل والبراكين، إن هيئة المساحة الجيولوجية السعودية تراقب عن كثب النشاط الزلزالي في المنطقة، مؤكدا أن الهيئة لديها شبكة زلزالية حديثة جدا ولها القدرة على التقاط الهزات الأرضية على مستوى العالم، وتبلغ الجهات المعنية فوراً لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة. وأكد أن ما تردد حول تصريح وكالة المسح الجيولوجية الأمريكية بأن زلزالاً كبيراً بقوة ١٠ درجات على مقياس ريختر سيضرب أجزاء كبيرة من إيران والعراق وسيتسبب في أضرار كبيرة بالبنية التحتية وخسائر بشرية كبيرة بهذه البلدان “غير صحيح”.

يُذكر أن تصريح منسوب للوكالة الأمريكية أشار إلى أن ارتدادات هذا الزلزال ستصل إلى الكويت والسعودية والبحرين وقطر والإمارات وعمان، وقد تحدث أضراراً كبيرة بهذه الدول نتيجة الهزات الأرضية القوية.

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