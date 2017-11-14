حقيقة تصريح وكالة المسح الجيولوجية الأمريكية حول حدوث زلزال ضخم بقوة 10 درجات يضرب منطقة الخليج
صحيفة المرصد: قال الدكتور هاني محمود زهران، مدير عام المركز الوطني للزلازل والبراكين، إن هيئة المساحة الجيولوجية السعودية تراقب عن كثب النشاط الزلزالي في المنطقة، مؤكدا أن الهيئة لديها شبكة زلزالية حديثة جدا ولها القدرة على التقاط الهزات الأرضية على مستوى العالم، وتبلغ الجهات المعنية فوراً لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة. وأكد أن ما تردد حول تصريح وكالة المسح الجيولوجية الأمريكية بأن زلزالاً كبيراً بقوة ١٠ درجات على مقياس ريختر سيضرب أجزاء كبيرة من إيران والعراق وسيتسبب في أضرار كبيرة بالبنية التحتية وخسائر بشرية كبيرة بهذه البلدان “غير صحيح”.
يُذكر أن تصريح منسوب للوكالة الأمريكية أشار إلى أن ارتدادات هذا الزلزال ستصل إلى الكويت والسعودية والبحرين وقطر والإمارات وعمان، وقد تحدث أضراراً كبيرة بهذه الدول نتيجة الهزات الأرضية القوية.
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التعليقات
.. يارب بزلازل عنيف على مقياس 10 رختر يصب جام غضبه على ايران
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مثل هذا يفترض يحلل بشكل دقيق لان فيه ارواح قد تنقذ بظرف دقائق ملايين البشر انت تتحدث عن زلزال وليس مسرحية او حفلة غناء
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رقم 10 بليز احترم عقولنا يعني شغل إذاعة عبدالناصر بالستينيات عفى عليها الزمن
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نحن نحطم الأرقام تحطيما
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هذه الاشاعات يطلقها بني صحونج ليوهموا المجتمع انها غضب من الله بسبب قيادة المرأة للسياره ودخولها للملاعب والسينما وحفلات الغناء..الصحونجي مسؤول عن اطلاق مثل هذه الاكاذيب والاشاعات..نحن بخير بعيدآ عنهم
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شكلهم بيعملوا شي تحت الأرض خطير ويصير اذا حصل شي للعراق وإيران راح يقولوا زلزال عشان محد يلومهم احتمال شي مدبر الله وأعلم
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😩 توى مخلص عظمه حرم عليكم
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الله يحفظنا بحفظه المكين ويكفينا السوء وميتة السوء ويحسن خاتمتنا 😰
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خليكم مع شونغ بنغ بكوريا الشماليه وبالنسبة للدجال خرامنئي ومرتزقته بقطرائيل فخار يكسر بعضه
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كل هذا من شيله زلزله
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المناطق الجبليه المتكونه من براكين او من صخور نارية عرضة للزالزل
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العلم عند الله. ومن توكل على الله فهوا حسبة.
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العلم عند الله فقط لكن الامريكان وكوريا الشماليه يعملون تجارب نوويه تحت الارض من شانها احداث تغيرات ومايقع الان لسيت زلازل حقيقه وانما هي تغيرات في القشره الداخليه للارض بسبب التجارب النوويه
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