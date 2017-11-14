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أنباء عن قرب إقالة المدرب “باوزا ” ومصدر يكشف اسم البديل لقيادة الأخضر

أنباء عن قرب إقالة المدرب “باوزا ” ومصدر يكشف اسم البديل لقيادة الأخضر
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المرصد 23 2٬469 2 ساعتين

صحيفة المرصد: كشف مصدر إن هناك تفكير في الاستعانة بالمدير الفني لنادي الهلال الأرجنتيني “دياز” لقيادة المنتخب في كأس العالم 2018 بديلا لباوزا.

وأشار المصدر إلى ما قاله رئيس هيئة الرياضة، تركي ال الشيخ، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، أمس، والتي عبر من خلالها عن امتعاضه من اداء المنتخب خلال المعسكر التدريبي استعدادا لكاس العالم والذي اقيم بالبرتغال.

وكان “آل الشيخ”، قال في تغريدته إن المدير الفني باوزا تحت المجهر، في إشارة منه على عدم رضاه عن العمل الذي يقوم به باوزا حاليا وأوضح المصدر أن مصير “باوزا” سوف يتم تحديده عقب نهاية الفريق الهلالي من مشواره في البطولة الأسيوية وعقب الاجتماع بين رئيس اتحاد كرة القدم الدكتور عادل عزت مع رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ والمقرر خلال الاسبوع المقبل.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

23 - سعودي
2017-11-15 01:04:16
العنصر المهم والأهم هم اللاعبين ثم اللاعين ثم اللاعبين فقط لا غير ، المدرب الإداره الملايين الجماهير كلها تدور حول محور اللاعبين ، مثل الطباخ اللي يشغل مطعم كامل من محاسبين ومباشرين وكراسي وغيره .
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22 - عصامي
2017-11-15 01:03:41
بدأت حركات زعزعة الزعيم الآسيوي الهلال قبل النّهائي الآسيوي .. وإلا السوق ملييييييان مدربين .. لكن الله تعالى معك يالزعيم.
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21 - سعودى
2017-11-15 00:59:41
السهر وعدم حصة صبا حية دورة تسلق الجبا ل وبصفة مستمرة إنتظا م في الغذا ء والتما ر ين وإنظبا ط وتعلم مها را ت وسر عا ت مضما ر ية وقوة قتا لية تحقق نتيجة وفي إرسا ل مها را ت برا عم خا رجيآ منتخب
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20 - احمد
2017-11-15 00:42:27
تعليق مخالف
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19 - المدفعية الاتفاقية 🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏
2017-11-15 00:39:08
مدرب الهلال يطلع على حقيقته مع أن أي مدرب يجي الهلال ينجح فريق مخدوم ويمتلك حظ 🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏
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18 - نعيش محاربة الفساد من أعلى سلطة في البلاد
2017-11-15 00:37:41
تعليق مخالف
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17 - ابو خالد الأول
2017-11-15 00:16:10
تعليق مخالف
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16 - متابع المرصد
2017-11-15 00:15:53
كان بيجيبون دياز فهم من جرف لدحديره .. دياز الي رافع اسهمه يدرب فريق نجوم متكامل.. جيبو الروماني برانكو كان تفهمون كوره
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15 - ابو منار
2017-11-15 00:14:44
تعليق مخالف
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14 -
2017-11-15 00:12:51
وهل يقال ويقال معه الجهاز الاداري كما حدث سابقا؟والحمد لله وضع اسم عزت هذه المرة !!!واذا استعين بدياز فليحضر معه المفرج والجابر ..فوضىفوضىفوض الله المستعان
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13 - البجيري
2017-11-15 00:04:43
ليتنا على مارفيك حتى لو درب المنتخب بالواتس اما باوزا ما عنده سالفه واللي اختاره شكله ما شاف الا مباراه الاياب مع الامارات وطار فيه واختاره
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12 - حمود عاطل
2017-11-15 00:00:45
سامي الجابر هو رجل المرحلة وأتمنى ان يكون هو المدرب للمنتخب السعودي في المرحلة المقبلة باوزا اخذ فرصه وسامي قدها انشالله
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11 - كلوز
2017-11-14 23:46:00
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10 - جراح
2017-11-14 23:45:10
رجعوا مارفيك
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9 -
2017-11-14 23:38:56
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8 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-11-14 23:37:26
ما يكفيكم ماخذين ١١ لاعب للمنتخب عشان تكملونها وتاخذون المدرب هههههه هذا صار نادي الهلال اللي يلعب بكاس العالم باقي جمهور الزعيم كونوا بالموعد بروسيا شجعوا ناديكم امام منتخبات العالم
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7 - عكاش ابوعجره
2017-11-14 23:37:19
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6 - ابو صالح سكري
2017-11-14 23:32:08
مع الاسف من بعد المدرب الوطني خليل الزياني المنتخب السعودي بلاقوة ووونادي الاتفاق ضايع وبلاقوة وووهبط من الدوري الممتاز بعد المدرب الزياني نادي الاتفاق اول نادي سعودي بطل اندية الخليج بقيادة الزياني
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5 - أبو فارس
2017-11-14 23:31:21
يعني دياز راح على الهلال
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4 - ابو معاذ
2017-11-14 23:25:52
افضل مدرب للمنتخب هو مدرب الفريق الايطالي وبس او مدرب وطني
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3 - ابو معاذ
2017-11-14 23:25:04
افضل مدرب للمنتخب هو مدرب الفريق الايطالي وبس او مدرب وطني
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2 - دانه
2017-11-14 23:22:53
علشآن يصير منتخب نادي الهلال السعودي ؟! اذا كان صحيح فهزلت !
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( عدد التعليقات 31,501 )
1 - برق _ الحرم
2017-11-14 23:18:19
(((( راحت الفلوس بلاش .......لابد من التحقيق مع من رشحه وتسبب بتوريط المنتخب السعودي فيه )))))
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آخر تعليق
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