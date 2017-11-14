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هكذا ردت “الجوازات” على مقيم سأل عن تداول أنباء حول تأجيل رسوم المرافقين بعد عامين!
صحيفة المرصد: حددت المديرية العامة للجوازات موقفها من أنباء تتحدث عن مصير رسوم المرافقين على العمالة الوافدة في القطاع الخاص، فيما بعد عام 2020، وأعادت الأمر إلى الإعلان الرسمي .
وكتب أحد المقيمين سؤالاً على الحساب الرسمي لمديرية الجوازات في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال فيه: “السلام عليكم ورحمة الله.. رسوم المرافقين لغاية 2020 أم ستستمر بعدها؟”.
وردت المديرية قائلة: “أهلا بك، في حال وجود أي إعلانات رسمية من المديرية العامة للجوازات، سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية. نسعد بتواصلك”.
التعليقات
13 - سعودي2017-11-15 01:01:31
الجميع راح يدفع سواءً سعودي أو غير سعودي كلنا سواسيه سوف ندفع والسعودي راح يدفع أكثر بكثييير من الغير سعودي ، الضريبه المضافه سوف تنتف الراتب تنتيف ، كهرباء ماء بنزين أكل شرب سكن مواقف سلع كل شي
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12 - ههههههه *****2017-11-15 00:57:50
مديرية الجوازات وحنا ماندري . نطمنكم بان الرسوم ستتضاعف مع 2018 . وحملة وطن بلا مخالف ان شاء الله تبدأ قريبا جدا .
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11 -2017-11-15 00:48:40
تعلمون طول سنينكم لم تعرفة الرسوم وانتم في بلدانكم رسوم وضرائب لماذا تركتم أوطانكم لأنكم ارهقتكم الضرائب والرسوم أوتيتم لدول الخليج للكسب بدون إرهاق مادي من الدول التي عملتم بها والآن تتذنرون.عجب
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10 - Smile2017-11-15 00:40:11
ترا ابو العنز الدمشقي و عاشق الدمام لمعرفات***
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9 -2017-11-14 23:59:00
تراهم ببلدهم يدفعون كل شيء حتى لدخولهم الحمام ***
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8 - ⛔️2017-11-14 23:49:47
من لايستطيع فليرحل والاختيار له
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7 -2017-11-14 23:49:01
الاجانب غير العرب يحترمون اي قرار لكن الاجانب العرب لك عليهم
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6 -2017-11-14 23:41:55
ادفع يا صاحبي ادفع..
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5 - تراب ال شارع2017-11-14 23:36:24
ممكن ضريبه ثابته فقط ١٠٠ كل شهر ١٢٠٠ كل عام عن كل فرد
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4 - غليس2017-11-14 23:34:54
طلعت قول امين. ياا****
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3 - تراب ال شارع2017-11-14 23:33:57
عويس اهلاوي ملكي
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2 - يمني عاشق الدمام 😘😘2017-11-14 23:32:55
افهموها يعني لا احد يطلع من السعودية كل قرار ممكن يتغير😎😎😎
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1 - برقوش2017-11-14 23:31:25
الحين ذا الجوازات ليش مايسوون حمله على المتخلفين ومخالفين للأنظمه عيني عينك ومتسدحين فالشوارع فالرياض والدمام ومكه والمدينه وجده والباحه والطائف ونجران وعد واغلط يعني بس يردون من خلف الشاشات
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