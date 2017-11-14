هكذا ردت “الجوازات” على مقيم سأل عن تداول أنباء حول تأجيل رسوم المرافقين بعد عامين!

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صحيفة المرصد: حددت المديرية العامة للجوازات موقفها من أنباء تتحدث عن مصير رسوم المرافقين على العمالة الوافدة في القطاع الخاص، فيما بعد عام 2020، وأعادت الأمر إلى الإعلان الرسمي .

وكتب أحد المقيمين سؤالاً على الحساب الرسمي لمديرية الجوازات في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال فيه: “السلام عليكم ورحمة الله.. رسوم المرافقين لغاية 2020 أم ستستمر بعدها؟”.

وردت المديرية قائلة: “أهلا بك، في حال وجود أي إعلانات رسمية من المديرية العامة للجوازات، سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية. نسعد بتواصلك”.