“سي إن إن” تعلق على صورة الحريري مع الراعي بالرياض: هل البطريرك محتجز أيضاً ؟
صحيفة المرصد : تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً للقاء الذي جمع سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني المستقبل والبطريرك الماروني اللبناني، بشارة الراعي، في السعودية في خضم الجدل الدائر حول الظروف المحيطة بالحريري.
علق صاحب حساب حسام الدخيل قائلاً : “تتوقعون بعد هالصورة بيطلعون يقولون بأن البطريرك محتجز مع الحريري والا مسوي زيارة للمعتقل الحريري؟..” .
في حين قال جيري ماهر: “الرئيس سعد الحريري يلتقي الراعي في الرياض وحسن نصرالله يصاب بالخيبة في بيروت!”.
في حين تناولت شبكة سي إن إن الخبر تحت عنوان هل البطريرك محتجز أيضا؟ .
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الرئيس #سعد_الحريري يلتقي الراعي في الرياض وحسن نصرالله يصاب بالخيبة في بيروت! ❤️🇱🇧🇸🇦 pic.twitter.com/hCeCQeN4sN
— Jerry Maher (@jerrymahers) ١٤ نوفمبر، ٢٠١٧
تتوقعون بعد هالصورة بيطلعون يقولون بأن #البطريرك محتجز مع الحريري والا مسوي زيارة للمعتقل #الحريري ؟؟، والدليلوو بأنهوو يدهو اليسسررىى على كتفهيي! وعيونهوو مسودتوو؟ pic.twitter.com/v6ppDUtwf9
— حسام الدخيّل (@Saudi_Glory) ١٤ نوفمبر، ٢٠١٧
زار البطريرك اللبناني/بشارة بطرس الراعي المملكة والتقى خلال زيارته بكبار المسئولين في المملكة، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشرفين وولي العهد، وبحضور وزراء ومسئولين كبار في الدولة، بالإضافة الى التقاءه برئيس الوزراء اللبناني المستقيل/سعد الحريري.. pic.twitter.com/mK1HzBhub6
— أحمد المبيض Almobydh (@f4ahm) ١٤ نوفمبر، ٢٠١٧
التعليقات
صفعة لقناة الجزيرة ونصر الشيطان
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الغرب زرعو إسرائيل وإيران في الوطن العربي لهدف نشر الفرقه ولفوضه وقتل وتهجير الشعوب العربيه من أوطانهم . إسرائيل وإيران زرعو قطرائيل في الخليج العربي لتكون خنجر مسموم يطعن في ظهر أبناء الخليج
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قطرائيل الخاينه وقناة الخنزيره الكذابه وحزب الشيطان الإرهابي جالسين يلطمون من يوم أعلن سعد الحريري إستقالته من رئاسة الحكومه اللبنانيه
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جميع القنوات الاخونجية في تركيا وفي بلاد المغرب العربي ياتيها الدعم من الحمدين
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يعجبني من يقول العين الحمراء يا تعليق:(٢):
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يا تعليق:(١،٢)::هؤلاء معهم ****
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والاخونجيه هم الذين ينشرون النباح وحزب اللات - لذا ارجو اظهار العين الحمراء تجاه كل من يعادي المملكة من الان ولا ونهمشه ونقطع علاقتنا به دام انه مع الدجال خرامنئي
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فتش عن قطرائيل والحمدين ومرتزقة الخنزيرة -
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