“سي إن إن” تعلق على صورة الحريري مع الراعي بالرياض: هل البطريرك محتجز أيضاً ؟

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صحيفة المرصد : تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً للقاء الذي جمع سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني المستقبل والبطريرك الماروني اللبناني، بشارة الراعي، في السعودية في خضم الجدل الدائر حول الظروف المحيطة بالحريري.

علق صاحب حساب حسام الدخيل قائلاً : “تتوقعون بعد هالصورة بيطلعون يقولون بأن البطريرك محتجز مع الحريري والا مسوي زيارة للمعتقل الحريري؟..” .

في حين قال جيري ماهر: “الرئيس سعد الحريري يلتقي الراعي في الرياض وحسن نصرالله يصاب بالخيبة في بيروت!”.

في حين تناولت شبكة سي إن إن الخبر تحت عنوان هل البطريرك محتجز أيضا؟ .

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الرئيس #سعد_الحريري يلتقي الراعي في الرياض وحسن نصرالله يصاب بالخيبة في بيروت! ❤️🇱🇧🇸🇦 pic.twitter.com/hCeCQeN4sN — Jerry Maher (@jerrymahers) ١٤ نوفمبر، ٢٠١٧

تتوقعون بعد هالصورة بيطلعون يقولون بأن #البطريرك محتجز مع الحريري والا مسوي زيارة للمعتقل #الحريري ؟؟، والدليلوو بأنهوو يدهو اليسسررىى على كتفهيي! وعيونهوو مسودتوو؟ pic.twitter.com/v6ppDUtwf9 — حسام الدخيّل (@Saudi_Glory) ١٤ نوفمبر، ٢٠١٧