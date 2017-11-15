بالفيديو: طبيب سعودي يعمل بائع قهوة في كشك ببريدة .. والسبب غريب

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صحيفة المرصد: عرضت قناة الإخبارية تقرير تليفزيوني عن طبيب سعودي يعمل في الصباح بمستشفى الولادة والأطفال في بريدة، وصانعا للقهوة في المساء ورصد التقرير الذي بثته القناة ” الطبيب باسل الطامي وهو يباشر مهام عمله كطبيب للأطفال في مستشفى الولادة والأطفال في بريدة .

وقال “باسل” تخرجت من كلية الطب في عام 1435 هجرية ثم أتممت الامتياز والتحقت بالعمل في المستشفى بعد حصولي على برنامج الزمالة في طب الأطفال . وأضاف أنه يحلم بأن يكون متخصص في مجال نادر في الطب لخدمة المجتمع والمملكة.

وأفاد أحد الأطباء بالمستشفى خلال التقرير أن الطبيب باسل يعد من أفضل الأطباء بالمستشفى ويشهد الجميع له بالكفاءة.

وعلى جانب آخر رصد التقرير الطبيب باسل وهو يعمل في كشك على طريق يقدم من خلاله القهوة للزبائن .

وقال ” باسل” أن صناعة القهوة تمثل هواية بالنسبة له مشيراً إلى أن ردة فعل الناس عندما يعرفون أنه طبيب تكون إيجابية ويشجعونه على العمل لافتاَ إلى أن نظرتهم إيجابية للعمل والطاقة الشبابية مهما كانت الوظيفة.