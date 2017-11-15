بالفيديو: طبيب سعودي يعمل بائع قهوة في كشك ببريدة .. والسبب غريب
صحيفة المرصد: عرضت قناة الإخبارية تقرير تليفزيوني عن طبيب سعودي يعمل في الصباح بمستشفى الولادة والأطفال في بريدة، وصانعا للقهوة في المساء ورصد التقرير الذي بثته القناة ” الطبيب باسل الطامي وهو يباشر مهام عمله كطبيب للأطفال في مستشفى الولادة والأطفال في بريدة .
وقال “باسل” تخرجت من كلية الطب في عام 1435 هجرية ثم أتممت الامتياز والتحقت بالعمل في المستشفى بعد حصولي على برنامج الزمالة في طب الأطفال . وأضاف أنه يحلم بأن يكون متخصص في مجال نادر في الطب لخدمة المجتمع والمملكة.
وأفاد أحد الأطباء بالمستشفى خلال التقرير أن الطبيب باسل يعد من أفضل الأطباء بالمستشفى ويشهد الجميع له بالكفاءة.
وعلى جانب آخر رصد التقرير الطبيب باسل وهو يعمل في كشك على طريق يقدم من خلاله القهوة للزبائن .
وقال ” باسل” أن صناعة القهوة تمثل هواية بالنسبة له مشيراً إلى أن ردة فعل الناس عندما يعرفون أنه طبيب تكون إيجابية ويشجعونه على العمل لافتاَ إلى أن نظرتهم إيجابية للعمل والطاقة الشبابية مهما كانت الوظيفة.
التعليقات
والله انك مثال ممتاز وفخر لكل سعودي الي يقول طمع احسن من يبيع مخدرات ويهرب سلاح ويجعص على الناس بجيب لكزس هذا متواضع وان دل دل على نفسه الحلوه وتربيته الصحيحه كلها عمل بالاخير يجني منه رزقه الله يوفق
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وين وزير الصحه عنه ذا وش يحس بوه هذا الطمع الله يكفينا شره
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هذاء المفروض يعاقب عمل حر خارج الدوام ممنوع لموظف حكومي
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اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ، هذا طمع مو هوايه ولا حاجه ... اعوذ بالله من الطمع واكيد من ربع عيوه اللي ما يقنعون اعوذ بالله منهم .
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طبيب المفروض وقته يقضيه قراءة واطلاع وأبحاث مو يدور بيع قهوة بريالين.. المفروض يتم فصله أو يطلب منه التفرغ لمهنة الطب لان الطب مهنة وعلم لابد أن تحترم.
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هلحين ذا ويش يبي يوصل له طبيب بالصباح وصانع قهوه بالليل انت ويش تبي قل الحمدالله ع النعمه ناس فاضيه كل يوم طالع لنا شخص متعلم اخرشي صانع قهوه طورالطب عندك
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يحبون الفلوس
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تعليق 1 شغل نفسك الناس تكدح وانت نايم
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الله يوفقك يادكتور احسنت وياليت اذوق من يدك فنجان قهوه لو بالف ريال ولا من زيدي ولابنقالي ولا من شغل الخدمات والترزز في الشوراع من شغل الخدمات وهي في بيت اهلها راقده للظهر وتقوم العصر تترزز في الشوارع
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بارك الله ويقويك ان شالله انا اشهد انك وجل عصامي وليست بغريبة عليكم
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شغلووووونا معاااكم ليش محد يقبل بنا😥😥😥😥
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