شاهد.. لص أراد أن يسرق “منزل” فكانت المفاجأة الصادمة في انتظاره!

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صحيفة المرصد : نشر موقع “لايف ليك” المعنى بمقاطع الفيديو الصادمة والنادرة، مقطع فيديو صادم يظهر واقعة اعتداء كلب بقوة على لص ، فى الليل بعد محاولة سرقة.

وهجم الكلب على اللص بشراسة، لدرجة أنه مزقه تمامًا وسالت منه الدماء بصورة مرعبة فى إحدى المدن البرازيلية، بعدما تسلل لسرقة أحد المنازل بينما كان الكلب له بالمرصاد.

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