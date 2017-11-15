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شاهد.. لص أراد أن يسرق “منزل” فكانت المفاجأة الصادمة في انتظاره!
صحيفة المرصد : نشر موقع “لايف ليك” المعنى بمقاطع الفيديو الصادمة والنادرة، مقطع فيديو صادم يظهر واقعة اعتداء كلب بقوة على لص ، فى الليل بعد محاولة سرقة.
وهجم الكلب على اللص بشراسة، لدرجة أنه مزقه تمامًا وسالت منه الدماء بصورة مرعبة فى إحدى المدن البرازيلية، بعدما تسلل لسرقة أحد المنازل بينما كان الكلب له بالمرصاد.
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التعليقات
14 -2017-11-15 03:19:02
عبره لغيره الله يعافيه ولا يبلانا يارب
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13 - د2017-11-15 03:06:27
جنت على نفسها براقش
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12 -2017-11-15 02:41:41
👹👹👹هوووو انا الحرامي جيتكم باكلكم😁 امزح خخخ اذكروالله سبحان الله والحمدلله والله اكبر ولا حول ولاقوة الا بالله اللهم اني ظلمت نفسي فاغفر لي ولايغفرالذنوب الاانت🌿
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11 - ☡☡☡☡2017-11-15 02:17:33
البدوء اول كان كل بيت عنده كلب لو يمرشخص ماهو من اهل البيت ياويله بالويل
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( عدد التعليقات 2,429 )10 - ابونواف...
لاتحطون كلاب في الاستراحات البعض من اخونا من الجنسية العربية المعروفة وتوابعهم ⚫️⚫️😂 رزقهم على هذه الاستراحات
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( عدد التعليقات 4,318 )9 - ابن الوطن
هذا الكب عنده امانه و ذمه ما يعرف الخيانه مثل الزيدي
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8 - ☡☡☡☡2017-11-15 02:09:17
اكلها بريري والكلاب ينفع يفضح المجرم
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( عدد التعليقات 4,318 )7 - ابن الوطن
سبحان الله الذي فضل الكلب على الحوثي و الاخونجي
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6 - سعود2017-11-15 02:00:09
حسبي الله عليكم.خذوه المستشفى عالجوه ...بعدين حققوا معه..الرجال وجهه معدوم وراح يتلوث ...الله يلعنكم ..
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5 - يماني عاشق جده2017-11-15 01:59:27
الحمدالله الذي هاهنا مافية كلاب في الاستراحات
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4 - ابن البلد2017-11-15 01:38:48
تعليق مخالف
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3 - محمد وبس2017-11-15 01:37:20
والله احيانا الحيوانات تفيدك اكثر من رجال الامن خاصة في البرازيل اللي نسبه كبيره منها مجرمين وماينفع معهم الا هذه النوعية من الكلاب واذا مافاد في الهجوم يفيدك في النباح وربشة السارق، ياليت تربيتها ح
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2 - عبادي الهلالي2017-11-15 01:35:28
والله لعب في امه الكلب ؟؟ عقاب اول باول تستاهل لا عاد تسرق
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1 - يستاهل2017-11-15 01:35:13
الله لايبلانا ... لعب فيه الكلب لعب ... زين اللي باقي على قيد الحياه ... والله أحتاج مثل هذا الكلب .. 3 مرات الحراميه يسرقون إستراحتي ... وتصوير وبصمات وهالحين لي سنتين ماحد جاب لي خبر
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بواسطة : welcome tomorrow
صورتها أليمه ومثيره ماألأومه يوم يدفع...
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