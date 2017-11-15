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الرئيسية / ملكة جمال العراق تنشر صورة لها مع منافستها الإسرائيلية وتعلق عليها

ملكة جمال العراق تنشر صورة لها مع منافستها الإسرائيلية وتعلق عليها

ملكة جمال العراق تنشر صورة لها مع منافستها الإسرائيلية وتعلق عليها
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المرصد 45 1٬324 2 ساعتين

صحيفة المرصد : نشر عوفر جندلمان، المتحدث باسم رئاسة الوزراء الإسرائيلية لوسائل الإعلام العربية، أمس الثلاثاء، صورة جمعت بين ملكة جمال العراق، سارة عيدان ونظيرتها الإسرائيلية، هدار جندلسمان.

وكتب جندلمان على حسابه الرسمي بموقع تويتر: “ملكة جمال العراق سارة عيدان التقت ملكة جمال إسرائيل هدار جندلسمان أثناء مسابقة ملكة جمال العالم وكتبت تحت هذه الصورة التي نشرتها على الإنستجرام: “تحية سلام ومحبة من ملكتي جمال العراق وإسرائيل”.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

45 -
2017-11-15 03:17:20
ياعبدالرحمن انني لا اناقض فطرتك ولكن الله جعل لنا عقل وقلبا وروحا نفكر ونستشعر الحمدلله انك من هذه البلاد والحمدلله انك تعلق وانت بخير ولايهم هل هم يحبون الايرانين او لايحبون يكفي انك تحب دينك فهل تغض
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44 - مـ / 2 للتوضيح وما ينطق عن الهوى
2017-11-15 03:17:10
كانت سيدة في قومها ومن سلاله من ذرية النبي يعقوب تزوجت من ساداتهم وقتل زوجها يوم خيبر اخذت مع الاسرى خيرها الرسول ان اسلمت تزوجها فقالت يا رسول الله لقد هويت الإسلام وصدقت بك قبل أن تدعوني
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43 - اخر الزمان
2017-11-15 03:16:51
ت35 اسمك عبدالرحمن وهذا كلامك اجل لو اسمك طوني وش بتقول الله المستعان
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42 -
2017-11-15 03:14:19
ياعبدالرحمن لما تتمنى انك ايراني وقد اراد الله لك سعوديتك وانت منعم بالنعم ويكفي انك مسلم ووضعك الله في بلاد نعمة الا سلام منبعها ونبيك خلق فيها وعروبتك حباك الله بها اين الثقه في نفسك استشعر النعم
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41 -
2017-11-15 03:11:39
انا كنت مثلك اقارن ووووو لكن وجدت انني انا المخطئ وانا الناقص لأن الجميل لايرى الا جمالا والناقص لا يرى الا نقصا فالكوب النصف ملئان مثال لاتنظر الى الفراغ وانظر انه به ماء تغيرت نظرتي واصحح لنفسي
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40 - محمد
2017-11-15 03:11:11
كفيت ووفيت كلامك مهذب ولَم يصدر منك الا كل عبارات راقيه وفقك الله
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39 -
2017-11-15 03:08:21
اخي عبادي والله انني لا اهاجمك ولا اعرفك ولكن الله رزقنا هذا المنبر ولنا ان نكتب خيرا فقط لست كاملا وبي من النقص مابي وربما انني اكثر منك نقصا وانت عند الله افضل لكن اردت ان اقول رائي وان اخطئت واعتذر
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38 -
2017-11-15 03:05:56
اذا كان عالجمال فالله خالق الجمال لاتستطيع تغييره واذا كان على الاهتمام فهنا التعليم والتقدير والثقه تجزي نفعا فقط فرصه وقرصه والان الحمدلله نادرا ماتجد من هو قليل الاهتمام في هذا الزمان والكل جميل
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37 -
2017-11-15 03:04:43
اذا كان عالجمال فالله خالق الجمال لاتستطيع تغييره واذا كان على الاهتمام فهنا التعليم والتقدير والثقه تجزي نفعا فقط فرصه وقرصه والان الحمدلله نادرا ماتجد من هو قليل الاهتمام في هذا الزمان والكل جميل
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36 -
2017-11-15 03:02:29
عندما تاتي اجنبيه لترى فوقيتها وغرورها على ابنة بلدك او اجنبي ويرى فوقيته وغروره على ابن بلدك ولو كانو عليهم غبار وملابس مقطعه انهم ابناء بلدي وبناته انصحهم واساعدهم ليثقو بانفسهم ويتعلمو انهم الاولى
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35 - عبدالرحمن بن فهد
2017-11-15 03:01:15
ليتني ايراني و عايش في العراق 😂😂😂 نشبع من هالجمال بعدين هناك يموتون على الإيرانيين..
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34 -
2017-11-15 02:59:29
يجب ان نغير الفكر ونرتقي ونرى بعين الحب والجمال بناتنا وبعين القوه والشجاعه والمروه اولادنا تعبنا من كل خبر تجدالمقارنات والشتائم لبني جلدتنا يجب ان نكون قوه واحده لانرضى على اخي واختي من شعبي بكل فخر
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33 -
2017-11-15 02:56:37
32 صدقت ولكن لانكون نحن من اولئك (صهاينا) فالله لايغير بقوم حتى يغيرو مابأنفسهم انا وانت وانتم وانتن حتى نترك المقارانات ونفتخر في بناتنا وزوجاتنا وازواجنا وخواتنا واخواننا وكل فرد من بلادنا كلنا فخر
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32 - عبادي الهلالي
2017-11-15 02:52:16
يقول خلف بن هذال العتيبي (من دون صهيون بذتنا صهاينا) .......ما شفنا من اسرائيل اي شر ولاعداء ما بذنا المتاسلمون
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31 -
2017-11-15 02:51:15
انتم الشغالات الاسويات ماوفرتو هههههه بتوفرو اليهوديه ولك حتى الحمار والجمال مو مقصرين فيهم ههههه بهيمه الواحد عايش لا تعرفو حب ولا اخلاص ولامشاعر ولاصدق كذب في كذب عايشين عالكذب
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30 -
2017-11-15 02:49:10
ولك بس لو الله ياخد اموالكم شو غجر وقرف بس فلللووووووس زي الرز مابتنتهي خصوصا على بنات... ومرتو مسكينه تصلي وتدعيلك هههههههه انو الله يوفقك هههههههههه ويحميك لها ويخليلك اولادك ههههههه وتتزبط لك ههههه
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29 -
2017-11-15 02:43:59
الخرفان ماتلقاهم الا عندنا سبحان الله تقودهم قود التيوس ههههههه ولا المشكله يشوف نفسه سي السيد خروفي خروفي ويرش من الفلوس في سبيل اسعادها وهي شايفته خروف وتبي فلوسه ويالله بالدور اللي بعدو ههههههه
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28 -
2017-11-15 02:39:39
انها المروه والنخوه الاسلاميه العربيه لاتنسى انهم ناقضي العهد ويجب الحذر منهم فقد اخبرنا الله في كتابكم الكريم من فوق سبع سماوات ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى.. اياكم وخضرا الدمن من هي يارسول لله...
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27 -
2017-11-15 02:38:05
😵😵😵استغفرالله واتوب اليه
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26 - من الاخر
2017-11-15 02:37:53
خرفان 🐑🐑 امبااااااااع 🐑
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25 -
2017-11-15 02:34:35
تجدها تبجل بالاجنبي وهو يبجل بالاجنبيه وولاسف وصلنا الى اليهوديه اللذي جدها واباها ورئيسها خان ونقض العهد مع المسلم ودمرو اخوانكم ودمرواخواتكم اغتصبو مسلماتكم وعذبو المسلمين والان ترغب باليهوديه...
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24 -
2017-11-15 02:33:47
هذار اسم الي ف طاش ماطاش ي هذااار بصوت عبدالله سدحان ههههههههههههههههههه😁😁
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23 - عبدالرحمن بن فهد
2017-11-15 02:33:07
الإسرائيلية احلى😍😍😍
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22 -
2017-11-15 02:32:41
ايها السعوديون انتم تتعرضون لكافة الحملات لتفرقتكم وتشتيت لحمتكم خاصة الاسريه فتجد المقارانات وتجد المفارقات انظري الى هذا التركي انظر الى هذه المراءه اليهوديه وللاسف الكل يساعد في ذالك ومصدرها خارجيا
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21 -
2017-11-15 02:29:53
يا اخي هل تحب الحياه الكامله الا ترغب بان تكون من اهل الجنه فيها كل شي كل شي لاتحاسب ولاتعاقب كل امر تريده سيكون لك فقط اعملو صالحا واتقو الله في السر والعلن وكن الحق واصبر وصابر وانصح وساعد واخلص وو
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20 -
2017-11-15 02:27:31
ت 17 وهل الغدر الا نتائج اعمالكم وهل تظن الخيانه هكذا تاتي ياخي انصرو الله ينصركم احفظو الله يحفظكم كل شيء يحصل لكم في حياتكم انما هو نتاج عملكم اصلحو انفسكم واعملو صالحا وانوو صالحا ستلقى الامانه ...
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19 -
2017-11-15 02:24:23
وهل تظن انك ستزيد او تنقص من فتياتكم المحتشمات انت لاتفكر سوا في عقلك السطحي لاتعلم شيئا ارجوك كل واشرب واذهب الى الحمام فقط هذه حياتكم في الدنيا وكانكم خلقتم لشهواتكم المنفلته ترغبون بكل نساء العالم
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( عدد التعليقات 4,318 )
18 - ابن الوطن
2017-11-15 02:21:35
اسرائيل افضل من ارض الشقاق و الخيانه
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17 - عبادي الهلالي
2017-11-15 02:16:26
ت16ولم نرا من الفلس الا الغدر والخيانه و الحقد والكذب ولن ننسى مافعل الفلس في الكويت ابان دخل صدام حسين رحمه الله فقج غاث الفلس وظهر حقدهم على اهل الخليج !فلا يكثر ياخ الفلس فلا انت من العرب ولااليهود
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16 -
2017-11-15 02:07:48
ونسائكم التقيات المحجبات لمن اذا ذهبت لليهوديات ايها ... يا اخ العرب انت عند اليهود مجرد حاويه اسرائيل اغتصبو المسلمين ونهبو ونقضو العهود يدربون ابناءهم على ذالك وانت لاتفكر سوا في ***
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15 - عبادي الهلالي
2017-11-15 02:00:04
ت 12 فواز ما فيه خرفان عند الغرب واليهود ههههههههههه انت تعرف وين الخرفان فين بالضبط ؟؟؟؟؟؟ اقولك فين ولا تزعل ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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14 - عبادي الهلالي
2017-11-15 01:54:02
ت 11 انطق عرقي ولا ما انطق تعرفني انت وش دخلك !!!!!!زعلت ولا رضيت ما دريت عنك انت وغيرك ***
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13 - استغفر الله العظيم
2017-11-15 01:53:13
عبادي الهلالي .. قال تعالى : قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ
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12 - فواز
2017-11-15 01:51:08
🐑🐑🐑🐑🐑😂🐑🐑🐑
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11 - متابع@
2017-11-15 01:49:57
عبادي الهلالي هد أعصابك شوي شوي على نفسك لا يطق فيك عرق ونبلش بك العقل نعمة الحمدلله على نعمة العقل
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10 - عبادي الهلالي
2017-11-15 01:49:51
ت 8( أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (44) وعلى فكره الزواج من اليهوديه اقتداء بسنة الرسول
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9 - عبادي الهلالي
2017-11-15 01:47:45
كل يهود اسرائيل الان (اشكيناز) يهود بولندا واروبا والفلاش يهود اثيوبيا اما يهود العرب ( بني قريضه وبني النضير وبني قينقاع احتقوا ولا اين ذهبوا ؟؟؟؟؟
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8 - محب الخير
2017-11-15 01:46:32
تعليق2 عبادي الهلالي انت اول اقتدي بالرسول صل الله عليه وسلم في عقله واخلاقه وطيبته وحكمته وتواضعه وصبره وكلامه وعدله وحسن تعامله بعدين تعال تكلم
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7 - عبادي الهلالي
2017-11-15 01:46:01
سؤال اين ذهب بني قريضه وبني النضير وبني قينقاع ؟ يهود يثرب ؟
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6 - عبادي الهلالي
2017-11-15 01:44:18
هدار احلى اسم مر على منذ ولادتي وحتى اليوم ( هدار ) هدار جندلسمان
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5 -
2017-11-15 01:43:41
سين اجمل
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4 - قصيمي معتق
2017-11-15 01:43:10
بنت بنو فريضة جميلة جدا ولايوجد مقارنة والفرق واضح بالصورة
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3 - عبادي الهلالي
2017-11-15 01:42:15
يالببه على الجمال اليهودي رووووووعه وفرس اليهوديه ان اشهد ***
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2 - عبادي الهلالي
2017-11-15 01:39:18
افتحوا لنا الزواج من الاسرائليات فالنبي عليه الصلاة والسلام تزوج صفية بنت حيي اليهوديه وكانت اجمل نسائه . حلونا نذوق طعم اليهوديات وندعم اهل الكتاب فالزواج منهن حلااااااااااااااااااااااااااااااال
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1 - بالمختصر المفيد
2017-11-15 01:38:30
( مسابقة ملكة جمال العالم )مثل هذه المسابقات والاستفتاءات التي وضعوها عن الجمال ومن هي البلد التي نساءها اجمل وووالخ الهدف منها ان تترك المسلمة حجابها ونقابها لتكون معهم بالمنافسة وتستعرض وترخّص نفسها
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آخر تعليق
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بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

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كشف ملابسات غموض مقتل أربعيني عثر على جثته في أحد أحياء تبوك .. وهذه جنسية الجناة

كشف ملابسات غموض مقتل أربعيني عثر على جثته في أحد أحياء تبوك .. وهذه جنسية الجناة

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الحوثي هدد أمن السعودية بـ79 صاروخاً «باليستياً» إيرانياً – صور

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شاهد .. أسد يباغت “خنزير” قبل هروبه في اللحظة الأخيرة

شاهد .. أسد يباغت “خنزير” قبل هروبه في اللحظة الأخيرة

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شاهد.. أضخم طفل في العالم

شاهد.. أضخم طفل في العالم

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شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الثلاثاء

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الثلاثاء

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