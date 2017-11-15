ملكة جمال العراق تنشر صورة لها مع منافستها الإسرائيلية وتعلق عليها

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صحيفة المرصد : نشر عوفر جندلمان، المتحدث باسم رئاسة الوزراء الإسرائيلية لوسائل الإعلام العربية، أمس الثلاثاء، صورة جمعت بين ملكة جمال العراق، سارة عيدان ونظيرتها الإسرائيلية، هدار جندلسمان.

وكتب جندلمان على حسابه الرسمي بموقع تويتر: “ملكة جمال العراق سارة عيدان التقت ملكة جمال إسرائيل هدار جندلسمان أثناء مسابقة ملكة جمال العالم وكتبت تحت هذه الصورة التي نشرتها على الإنستجرام: “تحية سلام ومحبة من ملكتي جمال العراق وإسرائيل”.

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