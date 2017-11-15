مستشار ملك المغرب يوضح حقيقة صورة الوشاح المتداولة لمحمد السادس أثناء زيارة قطر-صورة

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صحيفة المرصد- وكالات: نفى ياسر الزناكي، مستشار العاهل المغربي، أن يكون الملك محمد السادس التقط صورة في قطر وهو يحمل وشاحا “عليه رسالة سياسية”، في إشارة إلى صورة انتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا.

وقال الزناكي: “لقد كنت بجانب جلالة الملك خلال تنقلاته في إطار هذه الزيارة، ولم يقم قط بأخذ أية صورة أو حمل أي وشاح”. وأضاف الزناكي في تصريحات صحفية “لقد تفاجأنا بهذه الصورة، وأن الأمر مجرد فبركة واضحة”.