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مستشار ملك المغرب يوضح حقيقة صورة الوشاح المتداولة لمحمد السادس أثناء زيارة قطر-صورة
صحيفة المرصد- وكالات: نفى ياسر الزناكي، مستشار العاهل المغربي، أن يكون الملك محمد السادس التقط صورة في قطر وهو يحمل وشاحا “عليه رسالة سياسية”، في إشارة إلى صورة انتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا.
وقال الزناكي: “لقد كنت بجانب جلالة الملك خلال تنقلاته في إطار هذه الزيارة، ولم يقم قط بأخذ أية صورة أو حمل أي وشاح”. وأضاف الزناكي في تصريحات صحفية “لقد تفاجأنا بهذه الصورة، وأن الأمر مجرد فبركة واضحة”.
التعليقات
18 - مواطن محب للوطن وولاة الامر حفظهم الله2017-11-15 03:05:59
انتم لاتسلكون على كيفكم والزنكاني ماصدق فمه واضحه الصوره علينا هاالحجي
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17 - ..2017-11-15 03:03:25
واضح انها حقيقية والله اعلم
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16 -2017-11-15 02:57:23
هناك اشياه الرجال بكل ما اوتوا يحاولون الصيد في المياه العكره ولاكن انى لهم تبقى الاسود اوسود والخنازير خنازير
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15 -2017-11-15 02:56:42
بدون ترقيع الصورة حقيقية وواقعية ولافيها اي تزييف
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14 -2017-11-15 02:47:58
احلافنا مالية كيف لو ماتم الاغداق عليهم هل الزيارة تضامنية هل خلفها مصلحة مادية دسمة هل هي رسالة للاخرين مسكتو بالوشاح وتركتو الزيارة وليش ماعرج علينا وليش ردات الفعل باردة وهادية بعكس الاخرين
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13 - ....2017-11-15 02:39:21
لاترقعون بس قال فبركة قال هذا ملك المغرب تلفون عملة اللي يدفع له يمشي معه
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12 - الدنيا فانيه2017-11-15 02:37:29
تعليق 7 يغرد لك عشان تصدق انت الناس العاقله ما يحتاج تشوف التغريده انت غرد يا بلبل عمرك لا صدقت اهم شي المستشار تكلم ونفي هدا الشي
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11 - رجل من اقصى المدينه2017-11-15 02:33:58
يوجد هنا في التعليقات الكثير من المنافقين. وليس بغريب ولا مستبعد بأن يكون هدفهم الأول اثاره الفتن بين المجتمعات العربية والإسلامية وهم في الأساس يتكلمون بلساننا وليسو منا. اللهم إني بلغت
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10 - الدنيا فانيه2017-11-15 02:32:31
مستحيل الملك يسوي كدا الله علي الفبركه ههههههههههه
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( عدد التعليقات 2,429 )9 - ابونواف...
مسكين تعليق رقم ٣ راجع معلوماتك
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8 - تعليق 12017-11-15 02:20:55
ارجع بلدك
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7 - تويتر2017-11-15 02:19:58
الله لا يهينه يطلع بتغريدة ينكر هذا الشي
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6 - طلال2017-11-15 02:18:08
تعليق مخالف
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5 - طامس فوتشوب✔️2017-11-15 02:17:29
لقطع الشك ادخل قوقل واختر الصوره وانقر ماوس يمين وتعرف الصح
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( عدد التعليقات 4,318 )4 - ابن الوطن
تعليق مخالف
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3 -2017-11-15 02:09:15
المغرب وقطر اخوه لا تنتهي والمصير واحد والهدف واحد
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( عدد التعليقات 2,429 )2 - ابونواف...
من المؤكد ان الصورة غير واقعية .....ولكن من المؤكد والواضح ان القطيعة مع قطر ستطول خصوصاً بعدما أصبحت قطر وذرعهاالإعلامي قناة ألجزيره يمضُ بعيداً في تشتت مجلس التعاون الخليجي بتزييف الحقائق
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1 - اسكود2017-11-15 02:04:07
ايش عنده ذا والزياره حبكت الان ؟ !
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آخر تعليق
بواسطة : welcome tomorrow
صورتها أليمه ومثيره ماألأومه يوم يدفع...
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