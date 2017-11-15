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إسرائيل تقدم عرض “مفاجئ” لإيران !

إسرائيل تقدم عرض “مفاجئ” لإيران !
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المرصد 16 1٬711 2 ساعتين

صحيفة المرصد- سبوتنيك: أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مساء يوم الثلاثاء، أن إسرائيل اقترحت أمام اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقديم مساعدات إنسانية للمتضررين من الهزة الأرضية، التي ضربت مناطق على الحدود الإيرانية العراقية وأسفرت عن مصرع نحو 530 شخصا وإصابة الألاف. وقال نتنياهو في خطاب القاه عن طريق الفيديو أمام مؤتمر الفيدرالية اليهودية في أميركا الشمالية، “نعم سمعتموني بشكل صحيح… إسرائيل اقترحت أمام الصليب الأحمر تقديم مساعدات طبية لضحايا الهزة الأرضية في إيران..لا توجد لدينا اية مشكلة مع المواطنين في إيران، مشكلتنا مع نظامهم الذي يسيطر عليهم كرهائن”. وأضاف نتنياهو، “نحن لسنا وحدنا نعترف بالتهديد الإيراني، أنا اعتقد ان دول مثل السعودية، الإمارات ومصر يرون الأمر مثلنا”.

وأكد نتنياهو، على أن “إيران تحاول أن تتمركز عسكرياً في سوريا لاستخدامها قاعدة لتدمير إسرائيل ونحن لن نوافق على هذا، أوضحت هذا بصورة مفصلة- إسرائيل ستعمل على وقف هذا.وأردف بالقول، “التهديد الإيراني يخلق فرصا جديدة من أجل السلام، واعتقد أنكم ستسمعون عن جديد في هذا الشأن قريبا”.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

16 - محب ال سعود
2017-11-15 05:13:40
ابن الوطن انتبه لنفسك ،،
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15 - واحد مواطن
2017-11-15 04:48:28
صهاينة يداعبون بعضهم بعضا.الصهاينة لايستقوون ولا يهاجموا بالقتل والتدمير إلا ضعاف فلسطين من النساء والأطفال ويقتلون المسلمين السنة بلا رحمة.أما مع الروافض والمعممين فالغزل دائر بطرق كشف بعضها.
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14 -
2017-11-15 04:44:12
بنت الوطن ***
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( عدد التعليقات 4,327 )
13 - ابن الوطن
2017-11-15 04:43:30
نتنياهو داعس كرامة الخميني و الاخونجي
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12 - روح لأهلك يا ليبرالي
2017-11-15 04:40:54
ابن الوطن رح حب يد عمك نتنياهو يا بنت
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( عدد التعليقات 4,327 )
11 - ابن الوطن
2017-11-15 04:39:57
0
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10 -
2017-11-15 04:36:13
بنت الوطن شكل ***وقمت تهذي
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9 -
2017-11-15 04:34:58
تعليق مخالف
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8 -
2017-11-15 04:33:53
بنت الوطن ولا ننسى اشكالك ***
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( عدد التعليقات 4,327 )
7 - ابن الوطن
2017-11-15 04:31:41
ادعس على الاخونجي
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6 - مواطن بلا وطن 🇸🇦
2017-11-15 04:27:18
رحنا ملح اكتملت 🤧
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5 - تعليق 1و 2 و 3 و 4 ابن الوطن
2017-11-15 04:26:21
كفوك
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( عدد التعليقات 4,327 )
4 - ابن الوطن
2017-11-15 04:17:01
لاتنسون الاخونجي محماس ابن قطب
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( عدد التعليقات 4,327 )
3 - ابن الوطن
2017-11-15 04:14:59
اين العنيده تعلق على الخبر
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( عدد التعليقات 4,327 )
2 - ابن الوطن
2017-11-15 04:12:07
كفو بيض الله وجهك ياشيخ نتنياهو دق خشم الاخونجي عميل الخمينيى
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( عدد التعليقات 4,327 )
1 - ابن الوطن
2017-11-15 04:09:04
صدقت كلنا ضد عاصمة الارهاب الخمينيه الاخونجيه
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آخر تعليق
بواسطة : واحد مواطن

يستاهل ..والكلب لازم يعطوه عظمتين فاخرتين مكسوتين لحما ..هبرا..البرازيل اللصوص ف...
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