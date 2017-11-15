إسرائيل تقدم عرض “مفاجئ” لإيران !

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صحيفة المرصد- سبوتنيك: أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مساء يوم الثلاثاء، أن إسرائيل اقترحت أمام اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقديم مساعدات إنسانية للمتضررين من الهزة الأرضية، التي ضربت مناطق على الحدود الإيرانية العراقية وأسفرت عن مصرع نحو 530 شخصا وإصابة الألاف. وقال نتنياهو في خطاب القاه عن طريق الفيديو أمام مؤتمر الفيدرالية اليهودية في أميركا الشمالية، “نعم سمعتموني بشكل صحيح… إسرائيل اقترحت أمام الصليب الأحمر تقديم مساعدات طبية لضحايا الهزة الأرضية في إيران..لا توجد لدينا اية مشكلة مع المواطنين في إيران، مشكلتنا مع نظامهم الذي يسيطر عليهم كرهائن”. وأضاف نتنياهو، “نحن لسنا وحدنا نعترف بالتهديد الإيراني، أنا اعتقد ان دول مثل السعودية، الإمارات ومصر يرون الأمر مثلنا”.

وأكد نتنياهو، على أن “إيران تحاول أن تتمركز عسكرياً في سوريا لاستخدامها قاعدة لتدمير إسرائيل ونحن لن نوافق على هذا، أوضحت هذا بصورة مفصلة- إسرائيل ستعمل على وقف هذا.وأردف بالقول، “التهديد الإيراني يخلق فرصا جديدة من أجل السلام، واعتقد أنكم ستسمعون عن جديد في هذا الشأن قريبا”.