القحطاني تعليقاً على خطاب أمير قطر : خيال المآتة خائف من سحب كأس العالم
صحيفة المرصد: علّق المستشار بالديوان الملكي “سعود القحطاني”، على خطاب أمير قطر تميم بن حمد، عبر عدة تغريدات على موقع التواصل “تويتر” قائلا : “ذعر خيال المآتة من سحب كأس العالم في محله.. فهو يعلم جيدًا كيف حصلوا على تنظيم البطولة.. وهو يعلم أن الملفات قد فتحت وكشف حساب كأس العالم قارب على الانتهاء ولا يحتاج إلا لإشارة من الكبار لكشف المستور.. وبعدها سيكون حسابه العسير مع الشعب القطري على مليارات الشعب المهدرة بهذا العبث”.
وأضاف القحطاني في تغريدة أخرى على خيال المآته تميم حفظ ماء وجهه وكرامته وأن لا يذل نفسه أكثر من هذا، عليه أن يتعود أن الدولة التي يتسلط عليها تنظيم الحمدين أصبحت جزيرة صغيرة منعزلة عدد أجانبها ثلاثة أضعاف مواطنيها. إذا كان قلقًا من مجاعة أو شح بالأدوية فقد تعهد الكبار أنهم لن يسمحوا بتعرض الشعب القطري لذلك.
وتابع : خيال المٱته تميم يشتكي بحرقة أن مقاطعة قطر وأسلوب دول المقاطعة مس بالأعراف والقيم والمصالح في علاج الخلافات.
طبعًا؛ هو يقصد قواعد اللعبة التي وضعوها خلال ال 21 سنة الماضية (الكذب والتذاكي والمؤامرات) والتي صبر عليهم الكبار فيها. الٱن الكبار من يضعون قواعد اللعبة رغمًا عن أنفه.
#خيال_المٱته تميم يشتكي بحرقة أن مقاطعة قطر وأسلوب دول المقاطعة مس بالأعراف والقيم والمصالح في علاج الخلافات.
طبعًا؛ هو يقصد قواعد اللعبة التي وضعوها خلال ال 21 سنة الماضية (الكذب والتذاكي والمؤامرات) والتي صبر عليهم الكبار فيها. الٱن الكبار من يضعون قواعد اللعبة رغمًا عن أنفه.
— سعود القحطاني (@saudq1978) ١٤ نوفمبر، ٢٠١٧
ذعر #خيال_المٱته من سحب كأس العالم في محله. فهو يعلم جيدًا كيف حصلوا على تنظيم البطولة. وهو يعلم أن الملفات قد فتحت و #كشف_حساب كأس العالم قارب على الانتهاء ولا يحتاج إلا لإشارة من الكبار لكشف المستور. وبعدها سيكون حسابه العسير مع الشعب القطري على مليارات الشعب المهدرة بهذا العبث
— سعود القحطاني (@saudq1978) ١٤ نوفمبر، ٢٠١٧
التعليقات
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يارجل الدول الغربية عايشين على فرق تسد ،،دام ان قطر تدفع هالمليارات لهم ماراح يسحبون منها شي ،، الدول الغربية والفيفا على رأسهم عايشين على الرشاوي ،بس مانقول الا اللهم انصر وطننا على قطر وعلى غيرها
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المشكله مو في تميم فهو اداه لغيره ومعروف ان الحمدين هم من يسيره ويروحه مثل الشاه .....خطاباته تحسسك كانه طالب بالابتدائي توه يتعلم القراءه والمدرس قاسي وشديد وواقف فوق راسه وهو خايف ومتلعثم ..ههههه
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تعليق 1 و 2 تقطقط يالقطقط ههههه اجل وايده وانت هارب من اليمن
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الأيام أثبتة أن قطر منبع الخيانه ولغدر ولخساسه أتمنى طردها من مجلس التعاون الخليجي وعدم التعامل معها في جميع المجالات الأقتصاديه وسياسيه ولأجتماعيه
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بنت الوطن // الله يصلحك وانا ابوش
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9 // بنت الوطن يلاه روحي لباص ينتظرك المدرسه ياشطوره
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قطرائيل خنجر مسموم يطعن في ظهر أبناء دول الخليج
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لا بالاصح هي ليست دوله هي تعتبر مخيم دعوي للارهاب
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نحن اعطينا هذه الدويله امور اكثر من اللازم والله ترك الكلام عنها كمدا ****وهي اصغر من تقول دويله يمكن نصبر نقول قريه فقط ليس (ألأ)!!!
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الرئيس الاخونجي المزعوم لايزال يقبع بالقفص
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***الدوحه هو من صنع و دعم سوداء الخلافه الاخونجيه لتنفيذ الاوامر الاخمينيه لزعزعة امن السعودية
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الله يسترا****
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لاخيرفيمن اثراللعب واللهو واثر الشهره والمال ع خلق الله لن يوفق كان يسعى هلك الحرث والنسل استغفرالله واتوب اليه تميم عد الى رب
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ومع ان لنا قرابه ونسبه كبيره في قطر نحبهم ويجمعنا بهم اشياء وايده لكن كلمه الحق تنقال ان ابن ثاني اسود وجه وان علومه ماتسر وهذا كان خطى دول الخليج ألي ماوقفتوه عند حده من زمان وعلموه
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الله يصلح الحال تميم وشلته عاند وتكبر ورد الناس الي تبغيله الخير وماتبغي الناس يدرون بفضايح قطر الي متجاوزه حدودها ولها سنين تلعب في الاوضاع وماخذه دور التخريب بسم حريه الاعلام وماتوقعوحد بيوقفهم
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