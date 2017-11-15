بررت قتله بالمدمن .. تقاصيل قتل زوجة “عشرينية” لزوجها طعنا في جدة !
صحيفة المرصد : قالت صحيفة محلية أن زوج يبلغ من العمر ٢٧ عاما لقي مصرعه على يد زوجته البالغة من العمر ٢٠ عاما، بعد أن سددت له طعنة بالصدر، لفظ أنفاسه على إثرها.
وبحسب صحيفة “المدينة” قالت الزوجة خلال التحقيقات: إنها كانت تدافع عن نفسها من بطش الضحية، وأشارت خلال التحقيقات معها بأنه كان من «متعاطي المخدرات».
وسلمت شرطة جدة جثمان الضحية للطب الشرعي، وتمت إحالة ملف القضية إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص.
من جانبه أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي أنه بتاريخ ١٤٣٩/٢/٢٥ تبلغ مركز السامر بشرطة محافظة جدة قضية اتهام مواطنة بالعقد الثاني من العمر، بطعن شخص، مما أدى إلى وفاته، وباشر المركز المختص إجراءات الضبط الجنائي برفقة الجهات الأخرى ذات العلاقة بالحادثة. واتضح أن المجني عليه تعرض لطعنة بالصدر إثر خلافات سابقة بينهما.
التعليقات
الجريمة مالها جنسية سواء وافدة او سعودية
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله صباحكم بكل خير و بركه وعسسسسسسل جميع الإخوان والأخوات في المرصد 🍂🍁⚘🌷🌺🌹🏵💮🌸💐🍃🍀☘🌿🌱🌲🌳🌴🌵🌾🌼🌻🌷⚘112
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ليش مايكون فيه شريك للزوجه،،،،،وهل الزوجه سعوديه،،،،،،،ام وافده ،،،،،،وكم مضى على الزواج،،،،،،،اختيار الشريك مهم،،،،،،،،🕴
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وما زلتُ لا اعلم ايهم اشد ألماً مانفعله رغماً عن قلوبنا او ما تفعله قلوبنا رغماً عنّا
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يمكن هي المدمنة تبدا بافراح مبالغ فيها وتنتهي ب اتراح مبالغ فيها
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انا اشك ان في الشغاله يمكن هي ورطتهم وسرقت الذهب وشردت
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اذا كانت تتعرض للعنف من زوجها عنف لفظي عنف جسدي ومالقت احد يحميها ويدافع عنها لا اهل ولا غيرهم كيف تتصرف معه خاصة اذا هو شديد وعصبي ماعنده لغة التفاهم والحوار ومو راضي يطلقها كيف تتصرف معه تهرب تنتحر
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حسبي الله ونعم الوكيل اتوقع والله اعلم صادقه لكن القتل ليس مبرر خلاص شربة امروقها. القاتل الحقيقي والله اهلك واهله وانتي وهو الضحيه لهذا الزواج
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مدمن يعني منتهي خلها إنا لله ، المشكلة القصاص أن أجبرها والدها قصوا والدها بدلا عنها واذا تزوجته برضاها بدون ضغوطات أو انغشوا فيه كان الهروب لمنزل والدها وطلب الطلاق افضل من القتل
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احد شاف الشيخ قنفذ يتيم او الشيخ نفسيه فكلنا أمل في فخامتهم الموقره رعاهم الله يلبون مطالبنا التي اتتنا على حين غره
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غير صحيح أن الرجل أقوى من المرأة كم من امرأة تقدر تبطح زوجها على الأرض لأن الجسم والقوه البدنيه لها دور كبير في ذلك ووووووو
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الله يكون باالعون ومهو عذر لك متعاطي المخدرات اذا اثبتي المحكمه تخلعه لك على طول الله يغفرله ويرحمه
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hima وش تقول انت وش اللي ماحد طل في وجهها الموضوع في وادي وانت في وادي ،
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تعليق 24 يايمني ، انتم اخر من يتكلم عن المخدرات ، *** ، شكرا
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حسب علمي إن القضاء عندنا يحكم على الشخص قصاص إذا قتل أحد حتى لو كان المجرم مقتحم بيتك وهاجم عليك في غرفة النوم وأنت نايم مع زوجتك وقد حصلت مع العلم إنها تعارض شرع الله وكتابه وين حق الدفاع عن النفس في
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اكيد مقهورة,وماحد طل في وجهها,الله يكون فعونها.
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البنت صادقه دافعت عن نفسها من هذا المتعاطي هذا ***ي بنت شباب وفي عز الزهور لله درها قضت على ****ودافعت عن نفسها اخاف على العنيده من الايام المقبلات
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الله يكفي شر الحريم احذروهن
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**** المخدرات و المسكرات تؤدي إلى الجرائم وووووو
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14 - سعود .. كل منطقة ومدينة ومحافظة وكل بلد في العالم فيها الزين وفيها الشين الكمال لله ..
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تعليق ۱ - ۲ - ٥ - ٧ - مجرد هذاء
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بالعادة الرجل اقوى كيف قدرت تسيطر عليه او كانت طعنة غادرة الخبر الاول تقول طعن نفسه وهنا سددت له طعنة
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يحق للمسلم أن يدافع عن نفسه في حال تعرض لمحاولة ضرب أو اغتصاب أو سرق حتى لو ياصل الأمر إلى قتل المعتدي ويعتبر القاضي الذي يحكم عليه قصاص شريك مع المجرم وله حساب عسير عند الله وقاضيان في النار وواحد في
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حريم كذابات ويش دخلها بأدمانه تروح بيت اهلها وتطلب الطلاق بدال ماتقتل نفس وتاخذ اثمها\\ كلامك على متمه وعين الصواب ياتعليق3
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قبلها اثنين من الازواج قتلوا زوجاتهم ولم يقتصر ذلك على الازواج والزوجات بل حتى الاخوان والزملاء والأقارب لاحول ولاقوة الا بالله ، مالسبب؟ ومالحل؟
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الاقارب عقارب كل مابتعدت كان افضل . اخرتها مصيبة وفظايح لالها اول ولا اخر
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كل يوم يطلع لي خبر يكرهني بالزواج .******
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مواطنين او متوطنين بعضهم هناك منفتحين يمكن تزوجو عن قناعة وحب مشكلتهن مافيه تفكير سليم وتمارس مضلومية معقول بيعتدي عليها بدون سبب ماطلعت من حياته بدري لو كان فيه بلا ولا لحظة الشيطان
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أبو يمن روح إلى صعطه لحج عمران تعز الحديده تجد هناك من بنات عمك من جميع المقاسات والسعوديه لا يشرفها أن تتزوجك يا ***علم علم
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إلى تعليق(2)ابوالمتبطحين بالرياض انت تفتخر انك لست براعي شراب او دخان او قات وتزكي(نفسك)بأنك رجل والرجوله(تكرم)عن وجهك قبيح تراك(تأرك)بناتك بديرتك بلا(حمايه)ومنحاش عندي (:يالشين الفلسفه الضايعه(:
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لا حول ولا قوة الا بالله متعاطي المخدرات الحياة معه صعبة جدا ولكن دمرت حياتها كان طلبت الطلاق أفضل من قتل زوج ضاع بالمخدرات
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نسمع ان الدفاع عن النفس حق مشروع و لكن عندنا يختلف
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فعلا الوضع خطير لا يجب السكوت عن هذه الظاهره لازم دراسة للمشكلة وحلول عاجلة صار كل واحد يقتل وياكل الثاني ومن اقرب الناس له والغريب أنها انتقلت لمدينة ناسها متحضره لكن اعتقد نتيجة النزوح من القرى والم
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مصلفح خذلك اثيوبيه هذا حدك اما السعودية صعبه عليك
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يناس هي تدافع عن نفسها ليسدش هو يعتدي ويضرب وهي تشكي لمن حولها ولاحظ يتدخل واذا ثب تعاطية للمخدرات بالتحليل فلا تلام لانة دفاع عن نفسها ليس كل مقتول مظلوم وليس المقتول يقول لست بباسط يدي.لتبوء بذنبي
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خهههههخخخخ راعي حلبه و كراث و ثوم وشيشه
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رجال الأمن الخبراء سيكشفوا السبب الحقيقى لقتلها لزوجها رغم إتهامها له بتعاطى المخدرات,,ربما لتنجوا بنفسها.!!آخر الخبر يقول لخلاف بينهما!!!ياعالم ياناس ,الزواج موده ورحمه.إما عشرة بإحسان أو طلاق بإحسان
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حريم كذابات ويش دخلها بأدمانه تروح بيت اهلها وتطلب الطلاق بدال ماتقتل نفس وتاخذ اثمها
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عندي إعلان للبنات والله ماني راعي شراب ولا مخدرات ولا دخان ولا قات اللي ترغب باالزواج بي تكلمني أهم شيء تكون مزيونة قبيلية أنا صح أنا والله قبيلي يمني والحمد لله متيسر ماديا
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الوضع خطير
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