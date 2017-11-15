بررت قتله بالمدمن .. تقاصيل قتل زوجة “عشرينية” لزوجها طعنا في جدة !

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صحيفة المرصد : قالت صحيفة محلية أن زوج يبلغ من العمر ٢٧ عاما لقي مصرعه على يد زوجته البالغة من العمر ٢٠ عاما، بعد أن سددت له طعنة بالصدر، لفظ أنفاسه على إثرها.

وبحسب صحيفة “المدينة” قالت الزوجة خلال التحقيقات: إنها كانت تدافع عن نفسها من بطش الضحية، وأشارت خلال التحقيقات معها بأنه كان من «متعاطي المخدرات».

وسلمت شرطة جدة جثمان الضحية للطب الشرعي، وتمت إحالة ملف القضية إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص.

من جانبه أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي أنه بتاريخ ١٤٣٩/٢/٢٥ تبلغ مركز السامر بشرطة محافظة جدة قضية اتهام مواطنة بالعقد الثاني من العمر، بطعن شخص، مما أدى إلى وفاته، وباشر المركز المختص إجراءات الضبط الجنائي برفقة الجهات الأخرى ذات العلاقة بالحادثة. واتضح أن المجني عليه تعرض لطعنة بالصدر إثر خلافات سابقة بينهما.