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الرئيسية / رفعوا الفدية إلى 1.5 مليون دولار .. كشف تفاصيل جديدة حول “السعودي المخطوف” في لبنان !

رفعوا الفدية إلى 1.5 مليون دولار .. كشف تفاصيل جديدة حول “السعودي المخطوف” في لبنان !

رفعوا الفدية إلى 1.5 مليون دولار .. كشف تفاصيل جديدة حول “السعودي المخطوف” في لبنان !
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المرصد 31 940 1 ساعة

صحيفة المرصد : قالت صحيفة محلية أن أسرة الشاب السعودي المخطوف، علي الشبراوي، كشفت عن أن تقارير مراقبة الاتصالات التي جرت خلال الساعات الماضية، من قبل الخاطفين خلال مطالبتهم الأسرة بفدية مليون دولار؛ لإطلاق سراح ابنهم، أوضحت أن الجناة موجودون على أطراف الحدود اللبنانية، مشيرة إلى أن سفارة خادم الحرمين الشريفين بلبنان، تتابع الموقف، وتجري تنسيقا على أعلى مستوى مع الجهات الأمنية اللبنانية؛ لسرعة ضبط الخاطفين، خاصة بعدما رفعوا مبلغ الفدية إلى 1.5 مليون دولار.

ووفقا لصحيفة “المدينة” انتقد هاني الشبراوي، شقيق الشاب المخطوف منذ العاشر من الشهر الحالي، التعاطي الإعلامي، مع القضية، في ظل عدم وجود أي دليل على طبيعة الجهة الخاطفة، وتداول معلومات لا تمت للواقع بصلة.

وعلمت الأسرة بخبر الخطف، عبر اتصال من زوجة المخطوف، وهي سورية الجنسية، بعد أن سافر ابنهم وزوجته، وابنه، إلى لبنان قبل 4 أشهر؛ للاستقرار النهائي، وأقام في منطقة «جوار أدما»، قبل أن يختفي وتعثر القوى الأمنية على سيارته خالية عند مستديرة طبرجا.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

31 - شغف
2017-11-15 07:01:32
الصدق أنة مخطوف حقيقي لانة يريد الاستقرار نهائيا بلبنان يعني العودة للوطن الى اذا قلت علية الفلوس أتى وأخذ وصرفها في غير موطنة قلبك هناك وجسدك يتبع مصلحتك والخطف خطة للاستقرار والابتزاز
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30 - Ymni mahbob
2017-11-15 06:56:33
يالدوسري تراك ورع والله اني من لابه عريقه وكلمه Ymni مجرد لقب ***
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29 - Ymni mahbob
2017-11-15 06:53:43
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28 - Ymni mahbob
2017-11-15 06:52:00
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27 - بدر
2017-11-15 06:51:13
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26 - سلطان الدوسري
2017-11-15 06:49:27
انت مسمي نفسك يمني محبوب ع ايش والله العظيم ولي رفع السموات بلا عمد انك ماتسوى شي الرجل الشجاع مايجلس يهايط خلف الشاشات ، انت شف كيف دولتك وتاركها وجاي هنا للعب والتعليقات والمسخره انت وبن الوطن الورع
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25 -
2017-11-15 06:48:52
أرفعوها الى ١٠ مليون واذا تبغوا***
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24 - عبدالله الحربي
2017-11-15 06:47:17
المخطوف رجل اعمال ولا إيش ؟ـ................... ابن الوطن نحن معك نقول الله يلعن الحوثي وكل من تواطا مع إيران لكن التعليق في وادي والموضوع عن اختطاف في وادي آخر
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23 - سلطان الدوسري
2017-11-15 06:46:14
يمني محبوب .. وابن الوطن ،، انتم جهولاء ولا اساس لكم و***،، ويمني محبوب اعتقد وكلامي 100/100 انك مهايطي بس في الكلام خلف الشاشات ،، ولو تقابل السعودي في وجهه كان ضاعت علومك يازيدي
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( عدد التعليقات 24,466 )
22 - إنسان منصف
2017-11-15 06:40:54
ليش مايكون فيه تواطىء،،،،،بين الخاطف والمخطوف،،،،،من اجل الحصول على الفديه من الدوله،،،،،،وبعدها تقاسمها،،،،،،🕴
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21 - Ymni mahbob💫💫💫
2017-11-15 06:35:50
صباح الخير ونبدأ بذكر الصلاه على محمد وعلى ال محمد خير امه انزلت للعالمين . شفت بعض التعليقات مع هذا الصباح المشرق من بعض الفتيات الصبيانية .بنت الوطن انتي عبئ على الوطن.
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( عدد التعليقات 4,341 )
20 - ابن الوطن
2017-11-15 06:35:08
الحوثي باع ارضه و عرضه للخميني
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19 - ابراهيم ناصر
2017-11-15 06:35:02
اللهم رده إلى أهله سالماً من كل أذىً يارب العالمين .
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( عدد التعليقات 4,341 )
18 - ابن الوطن
2017-11-15 06:30:23
الدعس على الحوثي واجب وطني
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17 - السعودية العظمى
2017-11-15 06:30:07
في بلد يحكمه عصابة حسن زميرة لا يستغرب أي شئ ونهاية لبنان ستكون على يد حزب الشيطان وحسن نص لسان إذا لم يفوق اللبنانيين من سباتهم العميق سيصبح لبنان خرابة تعشش على أطلالها غربان المجوس
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16 - ابوخالد
2017-11-15 06:29:52
ابن الوطن لانتعرف فيك انك ابن تعليقاتك تدل ع تربيتك
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15 - يمني مقيم
2017-11-15 06:28:46
يابنت الوطن الباص ينتظرك الله يصلحك اتركي التعليقات يلاه وانا ابووووووش
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( عدد التعليقات 4,341 )
14 - ابن الوطن
2017-11-15 06:25:15
عاشق جحره ارحل صعده تناديك
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( عدد التعليقات 4,341 )
13 - ابن الوطن
2017-11-15 06:23:46
اعرف شعارك
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( عدد التعليقات 4,341 )
12 - ابن الوطن
2017-11-15 06:22:15
تعليق مخالف
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11 - يمني مقيم
2017-11-15 06:21:12
شفتم ورع الوطن كيف يطلع بمعرفات بنت الوطن انا تعليقات اقصد ابن الوطن ،، هو نفسه بنت اعترف في نفسه هههههههههههه
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10 - يمني مقيم
2017-11-15 06:16:23
بنت الوطن // الله يصلحك وتتركين التعليقات وانا ابوووش
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9 - بنت الوطن🌸
2017-11-15 06:15:02
السوريات محتاجين فلوس وهذا سبب الخطف
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( عدد التعليقات 4,341 )
8 - ابن الوطن
2017-11-15 06:13:59
تعليق مخالف
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7 - يمني مقيم
2017-11-15 06:11:19
2 // بنت الوطن .. اصبحي الله يهديك
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6 - خبير
2017-11-15 06:09:04
يداك أوكتا وفوك نفخ .مثل عربي قديم لمن يضع نفسة في موقف خطر ثم يطالب الناس بإنقاذة .فهو نفخ قربته بنفسة ورمى بنفسة في الماء وهو لا يجيد السباحة وقد حذروه ونصحوه وأصر على توريط نفسة .
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5 - konoz
2017-11-15 06:07:37
مادام انه رايح للاستقرار فان ( ذهبت ام عمر بالحمار فلا رجعت ام عمر ولارجع الحمار ) !
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4 - سعود
2017-11-15 06:07:25
ترفعوها مليون أو تنزلوها مليون والله ما تشيلو دولار .أطلقوا صراحه وبس
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3 - واحد مواطن
2017-11-15 06:04:51
الم تطلب الدوله حرصا على مواطنيها جميع السعوديين مغادرة لبنان قبل إختطافه!!؟بأيام؟؟لماذا لم يلم قشه ويغادر؟؟؟نعرف حركات اللبنانيين ومحبيهم
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( عدد التعليقات 4,341 )
2 - ابن الوطن
2017-11-15 06:04:36
هالحين وش اللي موديك لبنان ضاقت عليك الا تاخذ اجنبيه
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1 - مع الخيل
2017-11-15 06:01:11
فيلم هندي مسوينه
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