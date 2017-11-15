رفعوا الفدية إلى 1.5 مليون دولار .. كشف تفاصيل جديدة حول “السعودي المخطوف” في لبنان !
صحيفة المرصد : قالت صحيفة محلية أن أسرة الشاب السعودي المخطوف، علي الشبراوي، كشفت عن أن تقارير مراقبة الاتصالات التي جرت خلال الساعات الماضية، من قبل الخاطفين خلال مطالبتهم الأسرة بفدية مليون دولار؛ لإطلاق سراح ابنهم، أوضحت أن الجناة موجودون على أطراف الحدود اللبنانية، مشيرة إلى أن سفارة خادم الحرمين الشريفين بلبنان، تتابع الموقف، وتجري تنسيقا على أعلى مستوى مع الجهات الأمنية اللبنانية؛ لسرعة ضبط الخاطفين، خاصة بعدما رفعوا مبلغ الفدية إلى 1.5 مليون دولار.
ووفقا لصحيفة “المدينة” انتقد هاني الشبراوي، شقيق الشاب المخطوف منذ العاشر من الشهر الحالي، التعاطي الإعلامي، مع القضية، في ظل عدم وجود أي دليل على طبيعة الجهة الخاطفة، وتداول معلومات لا تمت للواقع بصلة.
وعلمت الأسرة بخبر الخطف، عبر اتصال من زوجة المخطوف، وهي سورية الجنسية، بعد أن سافر ابنهم وزوجته، وابنه، إلى لبنان قبل 4 أشهر؛ للاستقرار النهائي، وأقام في منطقة «جوار أدما»، قبل أن يختفي وتعثر القوى الأمنية على سيارته خالية عند مستديرة طبرجا.
التعليقات
الصدق أنة مخطوف حقيقي لانة يريد الاستقرار نهائيا بلبنان يعني العودة للوطن الى اذا قلت علية الفلوس أتى وأخذ وصرفها في غير موطنة قلبك هناك وجسدك يتبع مصلحتك والخطف خطة للاستقرار والابتزاز
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
يالدوسري تراك ورع والله اني من لابه عريقه وكلمه Ymni مجرد لقب ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
انت مسمي نفسك يمني محبوب ع ايش والله العظيم ولي رفع السموات بلا عمد انك ماتسوى شي الرجل الشجاع مايجلس يهايط خلف الشاشات ، انت شف كيف دولتك وتاركها وجاي هنا للعب والتعليقات والمسخره انت وبن الوطن الورع
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أرفعوها الى ١٠ مليون واذا تبغوا***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
المخطوف رجل اعمال ولا إيش ؟ـ................... ابن الوطن نحن معك نقول الله يلعن الحوثي وكل من تواطا مع إيران لكن التعليق في وادي والموضوع عن اختطاف في وادي آخر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
يمني محبوب .. وابن الوطن ،، انتم جهولاء ولا اساس لكم و***،، ويمني محبوب اعتقد وكلامي 100/100 انك مهايطي بس في الكلام خلف الشاشات ،، ولو تقابل السعودي في وجهه كان ضاعت علومك يازيدي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ليش مايكون فيه تواطىء،،،،،بين الخاطف والمخطوف،،،،،من اجل الحصول على الفديه من الدوله،،،،،،وبعدها تقاسمها،،،،،،🕴
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
صباح الخير ونبدأ بذكر الصلاه على محمد وعلى ال محمد خير امه انزلت للعالمين . شفت بعض التعليقات مع هذا الصباح المشرق من بعض الفتيات الصبيانية .بنت الوطن انتي عبئ على الوطن.
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
الحوثي باع ارضه و عرضه للخميني
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اللهم رده إلى أهله سالماً من كل أذىً يارب العالمين .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الدعس على الحوثي واجب وطني
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
في بلد يحكمه عصابة حسن زميرة لا يستغرب أي شئ ونهاية لبنان ستكون على يد حزب الشيطان وحسن نص لسان إذا لم يفوق اللبنانيين من سباتهم العميق سيصبح لبنان خرابة تعشش على أطلالها غربان المجوس
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
ابن الوطن لانتعرف فيك انك ابن تعليقاتك تدل ع تربيتك
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
يابنت الوطن الباص ينتظرك الله يصلحك اتركي التعليقات يلاه وانا ابووووووش
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
عاشق جحره ارحل صعده تناديك
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
اعرف شعارك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
شفتم ورع الوطن كيف يطلع بمعرفات بنت الوطن انا تعليقات اقصد ابن الوطن ،، هو نفسه بنت اعترف في نفسه هههههههههههه
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
بنت الوطن // الله يصلحك وتتركين التعليقات وانا ابوووش
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
السوريات محتاجين فلوس وهذا سبب الخطف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
2 // بنت الوطن .. اصبحي الله يهديك
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
يداك أوكتا وفوك نفخ .مثل عربي قديم لمن يضع نفسة في موقف خطر ثم يطالب الناس بإنقاذة .فهو نفخ قربته بنفسة ورمى بنفسة في الماء وهو لا يجيد السباحة وقد حذروه ونصحوه وأصر على توريط نفسة .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
مادام انه رايح للاستقرار فان ( ذهبت ام عمر بالحمار فلا رجعت ام عمر ولارجع الحمار ) !
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ترفعوها مليون أو تنزلوها مليون والله ما تشيلو دولار .أطلقوا صراحه وبس
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الم تطلب الدوله حرصا على مواطنيها جميع السعوديين مغادرة لبنان قبل إختطافه!!؟بأيام؟؟لماذا لم يلم قشه ويغادر؟؟؟نعرف حركات اللبنانيين ومحبيهم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
هالحين وش اللي موديك لبنان ضاقت عليك الا تاخذ اجنبيه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
فيلم هندي مسوينه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أضف تعليق