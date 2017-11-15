شاهد.. ضرب ” أب مصري” من أهل طليقته أثناء رؤية ابنته !

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صحيفة المرصد : قال مواطن مصري يدعى مصطفى أبو رحيل، لم يتمكن من رؤية طفلته منذ طلاق زوجته حتى الآن.

وأشار خلال برنامج «هنا القاهرة»، على قناة «القاهرة والناس»، مع الإعلامية بسمة وهبة، إلى أن طليقته تزوجت بعد تطليقها ومنعته من رؤية طفلته، لافتًا إلى أنها تقوم بغرز أفكار سلبية في عقل الطفلة، وأكشف ذلك مؤخرا عندما تمكن من رؤيتها عن طريق زوج طليقا الذي وصفه بالشخص المحترم.

وأكد أبو رحيل، أنه دخل في حالة من البكاء بعد أن تعاملت مع الطفلة على أساس أنه شخص غريب لا تعرفه.

من جانبها عرضت «وهبة» مقطع فيديو لأبو جبل ووالدة طليقته تضربه في الشارع لمحاولة رؤية ابنته.