الرئيسية / شاهد.. ضرب ” أب مصري” من أهل طليقته أثناء رؤية ابنته !
شاهد.. ضرب ” أب مصري” من أهل طليقته أثناء رؤية ابنته !
صحيفة المرصد : قال مواطن مصري يدعى مصطفى أبو رحيل، لم يتمكن من رؤية طفلته منذ طلاق زوجته حتى الآن.
وأشار خلال برنامج «هنا القاهرة»، على قناة «القاهرة والناس»، مع الإعلامية بسمة وهبة، إلى أن طليقته تزوجت بعد تطليقها ومنعته من رؤية طفلته، لافتًا إلى أنها تقوم بغرز أفكار سلبية في عقل الطفلة، وأكشف ذلك مؤخرا عندما تمكن من رؤيتها عن طريق زوج طليقا الذي وصفه بالشخص المحترم.
وأكد أبو رحيل، أنه دخل في حالة من البكاء بعد أن تعاملت مع الطفلة على أساس أنه شخص غريب لا تعرفه.
من جانبها عرضت «وهبة» مقطع فيديو لأبو جبل ووالدة طليقته تضربه في الشارع لمحاولة رؤية ابنته.
التعليقات
15 -2017-11-15 08:27:24
الطلاق الضحيه الابناء حتى لو كان عمره 30 سنه يحس ان ابويه متفرقين والله كسر بس وش تقول النصيب ولاحول ولاقوة الا بالله اصبرو اصبرو اصبرو للنساء والرجال اصبرو اصبرو اصبرو واذكرو الايجابيات لاتنفرقو
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
14 - لالالا2017-11-15 08:20:08
لا لا لا ماهي مضاربه وين المشاعيب والمسدسات
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
13 - uf]hggi2017-11-15 08:14:16
يامن ترى هذاالفيديوى وقصتهو تشابه هذاالمقطع ارجوا منكم ان تخافوا الله في ابنائكم ولاتجعلهم وسيلت انتقام بينكم لانهم هم الضحية في اخرالمطاف وادعوا الله ان يديم المحبه بين كل زوجين فيمايرضي الله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 10,173 )12 - الرحااال
اسوأ مافي المضاربه الجماعيه..الدجاجه تصبح أسد 💚
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
11 - تأبط شراَ2017-11-15 07:57:37
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
10 - يمني مملوح2017-11-15 07:56:05
ممشكلة هذا الاب ان الام تزوجت***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
9 - عبدالاله2017-11-15 07:51:52
ان كانت كما قال فالله ينتقم منها ... الضنى غالي ومافيه اب يصبر عن اطفاله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8 - Rima ريما🙇°•🗨2017-11-15 07:32:26
على الأقل مدخلينه وتاركينه يشوفها وانتم معه لو كمن ساعة ماراح تبكي وكذلك اكيد الطفلة راح تبكي إذا شالها ابوها وهي ماشافته اول مره تشوفه بسبب منعكم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 -2017-11-15 07:31:51
2انسان منصف كلامك ميه بالمئه الاختيارالاجتهاد بمعرفة اولاثقافة العائله لاءن النساءيمشون البعض وليس الكل بالعاطفة والكيدللرجل المطلق المفروض يكون فيه عقلاءنعم انت طلقت حياك الله نعم لك حق تشوف بنتك حقه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
6 - Rima ريما🙇°•🗨2017-11-15 07:29:26
عند الطلاق البعض كل واحد يحسب ابناءه ملك له لحاله! ممنوع الآخر يأخذهم كم يوم او يزورهم كذلك فيه سبب احيانا تخاف الام لايسوي شيء ببنتها اوبولدها سواء انتقام او يمكن به حاله نفسية او يشرب مدمن
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
5 - مواطن منصف2017-11-15 07:18:57
إتق الله ت 4 من أطيب الشعوب ولاتعمم فتخسرحسناتك يوم القيامه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 - الفارس2017-11-15 07:05:50
شعب للأسف سيئ جدآ
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 -2017-11-15 06:58:40
لو في امريكا ماحد اخر راتبه يوم لكن حنا يالعرب بعضهم سته اشهر بدون راتب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 24,466 )2 - إنسان منصف
مشاكل اسريه،،،،،،،اخطئت انت في البدايه،،،،،،في اختيار الزوجه،،،،،،وهذا درس للكل،،،،،،اختيار الزوجه الصح ،،،،،،يجنبك الكثير من المشاكل،،،،،،سواء ان استمر الزواج،،،،،،،او حدث طلاق،،،،،🕴
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
1 - عبدالله الحربي2017-11-15 06:42:32
حماته ، هم عندهم عقدة من الحمله ام الزوجه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : عاطل
**********...
بواسطة : إسم
2- نيدو نستله باين عليك من الأوائل في الرياضيات...
بواسطة : هيف القحطاني 🇸🇦💚
لافض فوك ياولد العم 👍...
كتاب الرأي
كتاب الرياضة
الاخبار الدولية
إسرائيل تقدم عرض “مفاجئ” لإيران !المرصد 34 8٬690 5 ساعات
مستشار ملك المغرب يوضح حقيقة صورة الوشاح المتداولة لمحمد السادس أثناء زيارة قطر-صورةالمرصد 61 7٬172 7 ساعات
“الحريري ” يكشف موعد عودته إلى لبنان.. ويقول: خلينا نروق..وعيلتي قاعدة ببلدها “مملكة الخير”المرصد 22 5٬199 16 ساعة
الأمير تشارلز: اليهود سبب مشاكل الشرق الأوسط!المرصد 54 3٬635 20 ساعة
المرصد الرياضي
الجابر يقترب من أحد المناصب الآسيويةالمرصد 35 4٬377 11 ساعة
بعد هزيمة السعودية من بلغاريا.. آل الشيخ يثير الجدل حول مستقبل المدرب: باوزا تحت المجهرالمرصد 56 4٬002 18 ساعة
مكون من 6 فرق .. انطلاق دوري كرة القدم للفتيات في جدة !المرصد 87 5٬999 يوم واحد
اخبار فنية
بسبب سخريتها من نهر النيل .. إيقاف الفنانة “شيرين” عن الغناءالمرصد 78 10٬240 13 ساعة
هل يعود إمام المسجد “عبدالله السالم” للغناء؟المرصد 142 10٬706 18 ساعة
بـ7 حفلات غنائية.. الجمهور السعودي يستعد للقاء “ياني والساهر وبلقيس” في جدة والرياض!المرصد 144 5٬049 يوم واحد
من كلمات تركي آل الشيخ .. راشد الماجد يغني لولي العهد “يا محمد” – فيديوالمرصد 19 3٬268 يوم واحد
اخبار منوعة
ملكة جمال العراق تنشر صورة لها مع منافستها الإسرائيلية وتعلق عليهاالمرصد 59 4٬850 7 ساعات
شاهد .. السعودية “أسيل عمران” تقفز بالباراشوت فوق أجواء دبيالمرصد 75 6٬276 9 ساعات
تعرف على التفاصيل الكاملة لعلاقة “ريهانا” بالملياردير السعودي حسنالمرصد 103 11٬782 14 ساعة
شاهد..رقص الفنانة” يسرا “ما بعد عمر الستين مع عمال مطعمالمرصد 41 9٬977 يومين
يوتيوب المرصد
شاهد.. لص أراد أن يسرق “منزل” فكانت المفاجأة الصادمة في انتظاره!المرصد 28 9٬405 7 ساعات
شاهد لحظة إحتراق استديو قناة العدالة الكويتية على الهواء مباشرة وردة فعل الضيف والمذيعالمرصد 16 10٬325 11 ساعة
بالفيديو .. هكذا أثبتت الإعلامية “بولا يعقوبيان” أن مقابلة الحريري على الهواء وليست مسجلة ؟المرصد 1 4٬460 يوم واحد
بالفيديو .. حقيقة السطو المسلح على جهاز صراف آلي بالباحة وقتل أحد الحراسالمرصد 24 10٬615 يوم واحد
اخبار ثقافية
تعرف على مكانة الغناء والرقص في عهد الخليفة هارون الرشيد..وهذا هو أول موسيقي وثق الغناء في العصر الأمويالمرصد 145 4٬184 16 ساعة
صحيفة “اميس تريبيون” تكشف عن قصة صورة لفتاة أمريكية كانت مقيمة في الرياض قبل 40 عاماالمرصد 37 5٬669 7 أيام
بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟المرصد 31 3٬294 أسبوعين
اخبار صحية
ما هي الفياغرا المغربية ؟المرصد 42 14٬246 يوم واحد
ارتفاع ضحايا «الطاعون» في مدغشقر .. والصحة العالمية قد تعلنه كـ”وباء عالمي” في غضون الأيام القادمةالمرصد 23 2٬672 يوم واحد
توقف عن التدخين على الطريقة السويدية!المرصد 20 5٬512 يومين
عن طريق الجوع .. علماء يكتشفون طريقة مبتكرة لعلاج السرطان !المرصد 34 4٬762 3 أيام
اخبار اقتصادية
الإدارية تلزم “الصندوق العقاري” بإقراض المتقدمين مبلغ 500 ألف ريال .. والأخير يعلقالمرصد 26 6٬324 14 ساعة
المنشآت المتخلفة عن دفع الضريبة المضافة مهددة بالحجز على أصولها وبيعها في المزاد العلني !المرصد 15 1٬857 يوم واحد
بالفيديو: رجل الأعمال “بدر الراجحي” يوجه نصيحة لمن يريد شراء أرض أو فيلا ” انتظر شوي”!المرصد 76 13٬593 يوم واحد
إيقاف نشاط «أبناء العمودي للصرافة».. ومؤسسة النقد توضح الأسبابالمرصد 31 8٬333 يومين
أخبار مناسبات
بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنمويةواس 4 3٬692 5 أيام
بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبويواس 21 6٬668 6 أيام
بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصورالمرصد 10 4٬695 أسبوع واحد
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياضالمرصد 9 2٬566 شهر واحد
الاخيرة
القحطاني تعليقاً على خطاب أمير قطر : خيال المآتة خائف من سحب كأس العالمالمرصد 29 4٬203 4 ساعات
كشف ملابسات غموض مقتل أربعيني عثر على جثته في أحد أحياء تبوك .. وهذه جنسية الجناةالمرصد 21 7٬088 15 ساعة
الحوثي هدد أمن السعودية بـ79 صاروخاً «باليستياً» إيرانياً – صورالمرصد 20 3٬299 يوم واحد
شاهد .. أسد يباغت “خنزير” قبل هروبه في اللحظة الأخيرةالمرصد 36 6٬957 يوم واحد
كاريكاتير