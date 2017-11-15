شاهد.. الشاعر الكويتي “السعيد” يمدح السعودية ومواقفها مع بلاده والعرب !

حجم الخط A A A المرصد 15 2٬051 2 ساعتين

صحيفة المرصد : تداول ناشطون على مواقع التواصل، مقطع فيديو التقطه الشاعر الكويتي في الرياض حيث الموسم الثامن من برنامج «شاعر المليون»، بعد اختتام محطتها الثانية في الكويت.

ومدح الشاعر الكويتي حمد السعيد، السعودية، وما فعلته لبلده الكويت أثناء حرب الخليج، وما تفعله من أشقائها العرب على وجه العموم.

وتعتبر جولة لجنة التحكيم في السعودية من أهم جولات شاعر المليون بالنظر إلى التاريخ الثقافي الشعري المعروف لأبناء السعودية والإمكانات الشعرية الفريدة التي يمتازون بها، وأثبت شعراء السعودية على مدى المواسم الماضية حضورهم القوي في كل المراحل.