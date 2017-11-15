الرئيسية / شاهد.. الشاعر الكويتي “السعيد” يمدح السعودية ومواقفها مع بلاده والعرب !
شاهد.. الشاعر الكويتي “السعيد” يمدح السعودية ومواقفها مع بلاده والعرب !
صحيفة المرصد : تداول ناشطون على مواقع التواصل، مقطع فيديو التقطه الشاعر الكويتي في الرياض حيث الموسم الثامن من برنامج «شاعر المليون»، بعد اختتام محطتها الثانية في الكويت.
ومدح الشاعر الكويتي حمد السعيد، السعودية، وما فعلته لبلده الكويت أثناء حرب الخليج، وما تفعله من أشقائها العرب على وجه العموم.
وتعتبر جولة لجنة التحكيم في السعودية من أهم جولات شاعر المليون بالنظر إلى التاريخ الثقافي الشعري المعروف لأبناء السعودية والإمكانات الشعرية الفريدة التي يمتازون بها، وأثبت شعراء السعودية على مدى المواسم الماضية حضورهم القوي في كل المراحل.
التعليقات
15 - فهد122017-11-15 08:43:26
هذا الرجل الابتسامة لا تفارق محياه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
14 - والد ابراهيم2017-11-15 08:25:54
تستاهل مملكتنا غصب عن الحاقدين و الحساد ومن عرب وقفنا لنصرتهم في المحافل الدوليه و أقمنا لبلدانهم بنية تحتيه و تعليم و مصانع و عبدنا طرقاتهم و أذبنا خلافاتهم مع دول العالم ومع هذا تنكرو و يبقى الاصل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
13 -2017-11-15 08:19:34
سبحان الله دائم اللذي مع الله وصادق تجده سعيد مرتاح الخاطر لايخطط ولايفكر ولايمكر ولا يكذب تجده مرتاح الخاطر واضح اما الكاذب العاصي المكار تجده ذليل النفس بينه وبين نفسه كئيب مشغول قلق البال والخاطر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
12 -2017-11-15 08:17:04
ونعم فيك يالغالي حيالله ذا الوجه الطيب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
11 - ابو عبدالعزيز2017-11-15 08:15:16
ماهي غريبه علي اهل الكويت الحبيبه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
10 -2017-11-15 08:13:31
ماهي غريبه علي اهل الكويت الحبيبه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 10,173 )9 - الرحااال
الطيبه، الاخلاق، الاحترام، الصدق موجوده في كل البشر..ليست محكوره ع مسلمين فقط، كم من مسلم يملك عكس تلك الصفات،وكم من غير المسلم من يملكها..روح الانسان هي جوهره الثمين، وبتلك الصفات تحافظ ع جوهرها 💚
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8 - ابو شدا2017-11-15 07:54:49
🌻🌻🌻 يا صباح الخير والدنيا عوافي .. ابتسم وابدأ صباحك وانت رايق دامها تشرق ودام الجو صافي .. اذكر الله واشكره لو كنت ضايق
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 - منصور2017-11-15 07:39:23
ماجاب شيئ جديد هالامورمعروفة عن السعودية منذومبطي يشهدلهاالقاصي قبل الداني
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
6 -2017-11-15 07:25:13
أنا سعودي ولكن أبناء عمي ربعهم في الكويت
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
5 - سامي2017-11-15 07:23:54
السعيد منا وفينا والسعوديه موطن آبائه
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
4 -2017-11-15 07:19:26
فجر السعيد وطلال السعيد وحمد السعيد هؤلاء هم من أهل تيماء واصلهم سعوديين أصلاً
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
3 -2017-11-15 07:16:52
حسب علمي إن أهل الكويت لم ينكرون فضل السعودية عليهم وهم إخوان لنا لكن هناك ربع دشتي وهسين والعباس هم من ينظرون إلى السعودي إنه عدو لهم
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
2 - Ymni mahbob💫💫💫2017-11-15 07:16:23
والله ونعم ي السمي.
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
1 - ابو عادل2017-11-15 07:02:54
صح لسانك الله يكثر خيرك رجل مانسي الجميل
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : عاطل
**********...
بواسطة : إسم
2- نيدو نستله باين عليك من الأوائل في الرياضيات...
بواسطة : هيف القحطاني 🇸🇦💚
لافض فوك ياولد العم 👍...
كتاب الرأي
كتاب الرياضة
الاخبار الدولية
إسرائيل تقدم عرض “مفاجئ” لإيران !المرصد 34 8٬692 5 ساعات
مستشار ملك المغرب يوضح حقيقة صورة الوشاح المتداولة لمحمد السادس أثناء زيارة قطر-صورةالمرصد 61 7٬173 7 ساعات
“الحريري ” يكشف موعد عودته إلى لبنان.. ويقول: خلينا نروق..وعيلتي قاعدة ببلدها “مملكة الخير”المرصد 22 5٬199 16 ساعة
الأمير تشارلز: اليهود سبب مشاكل الشرق الأوسط!المرصد 54 3٬635 20 ساعة
المرصد الرياضي
الجابر يقترب من أحد المناصب الآسيويةالمرصد 35 4٬377 11 ساعة
بعد هزيمة السعودية من بلغاريا.. آل الشيخ يثير الجدل حول مستقبل المدرب: باوزا تحت المجهرالمرصد 56 4٬002 18 ساعة
مكون من 6 فرق .. انطلاق دوري كرة القدم للفتيات في جدة !المرصد 87 5٬999 يوم واحد
اخبار فنية
بسبب سخريتها من نهر النيل .. إيقاف الفنانة “شيرين” عن الغناءالمرصد 78 10٬240 13 ساعة
هل يعود إمام المسجد “عبدالله السالم” للغناء؟المرصد 142 10٬706 18 ساعة
بـ7 حفلات غنائية.. الجمهور السعودي يستعد للقاء “ياني والساهر وبلقيس” في جدة والرياض!المرصد 144 5٬049 يوم واحد
من كلمات تركي آل الشيخ .. راشد الماجد يغني لولي العهد “يا محمد” – فيديوالمرصد 19 3٬268 يوم واحد
اخبار منوعة
ملكة جمال العراق تنشر صورة لها مع منافستها الإسرائيلية وتعلق عليهاالمرصد 59 4٬850 7 ساعات
شاهد .. السعودية “أسيل عمران” تقفز بالباراشوت فوق أجواء دبيالمرصد 75 6٬277 9 ساعات
تعرف على التفاصيل الكاملة لعلاقة “ريهانا” بالملياردير السعودي حسنالمرصد 103 11٬782 14 ساعة
شاهد..رقص الفنانة” يسرا “ما بعد عمر الستين مع عمال مطعمالمرصد 41 9٬977 يومين
يوتيوب المرصد
شاهد.. لص أراد أن يسرق “منزل” فكانت المفاجأة الصادمة في انتظاره!المرصد 28 9٬406 7 ساعات
شاهد لحظة إحتراق استديو قناة العدالة الكويتية على الهواء مباشرة وردة فعل الضيف والمذيعالمرصد 16 10٬326 11 ساعة
بالفيديو .. هكذا أثبتت الإعلامية “بولا يعقوبيان” أن مقابلة الحريري على الهواء وليست مسجلة ؟المرصد 1 4٬460 يوم واحد
بالفيديو .. حقيقة السطو المسلح على جهاز صراف آلي بالباحة وقتل أحد الحراسالمرصد 24 10٬615 يوم واحد
اخبار ثقافية
تعرف على مكانة الغناء والرقص في عهد الخليفة هارون الرشيد..وهذا هو أول موسيقي وثق الغناء في العصر الأمويالمرصد 145 4٬184 16 ساعة
صحيفة “اميس تريبيون” تكشف عن قصة صورة لفتاة أمريكية كانت مقيمة في الرياض قبل 40 عاماالمرصد 37 5٬669 7 أيام
بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟المرصد 31 3٬294 أسبوعين
اخبار صحية
ما هي الفياغرا المغربية ؟المرصد 42 14٬246 يوم واحد
ارتفاع ضحايا «الطاعون» في مدغشقر .. والصحة العالمية قد تعلنه كـ”وباء عالمي” في غضون الأيام القادمةالمرصد 23 2٬672 يوم واحد
توقف عن التدخين على الطريقة السويدية!المرصد 20 5٬512 يومين
عن طريق الجوع .. علماء يكتشفون طريقة مبتكرة لعلاج السرطان !المرصد 34 4٬762 3 أيام
اخبار اقتصادية
الإدارية تلزم “الصندوق العقاري” بإقراض المتقدمين مبلغ 500 ألف ريال .. والأخير يعلقالمرصد 26 6٬324 14 ساعة
المنشآت المتخلفة عن دفع الضريبة المضافة مهددة بالحجز على أصولها وبيعها في المزاد العلني !المرصد 15 1٬857 يوم واحد
بالفيديو: رجل الأعمال “بدر الراجحي” يوجه نصيحة لمن يريد شراء أرض أو فيلا ” انتظر شوي”!المرصد 76 13٬593 يوم واحد
إيقاف نشاط «أبناء العمودي للصرافة».. ومؤسسة النقد توضح الأسبابالمرصد 31 8٬333 يومين
أخبار مناسبات
بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنمويةواس 4 3٬692 5 أيام
بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبويواس 21 6٬668 6 أيام
بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصورالمرصد 10 4٬695 أسبوع واحد
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياضالمرصد 9 2٬566 شهر واحد
الاخيرة
القحطاني تعليقاً على خطاب أمير قطر : خيال المآتة خائف من سحب كأس العالمالمرصد 29 4٬203 4 ساعات
كشف ملابسات غموض مقتل أربعيني عثر على جثته في أحد أحياء تبوك .. وهذه جنسية الجناةالمرصد 21 7٬088 15 ساعة
الحوثي هدد أمن السعودية بـ79 صاروخاً «باليستياً» إيرانياً – صورالمرصد 20 3٬299 يوم واحد
شاهد .. أسد يباغت “خنزير” قبل هروبه في اللحظة الأخيرةالمرصد 36 6٬957 يوم واحد
كاريكاتير