السجن وغرامة تصل لـ 5 ملايين ريال .. تعرف على عقوبة المساس بالعقيدة والخروج على ولي الأمر !
صحيفة المرصد : وافق مجلس الشورى خلال جلسته، أمس، على تعديلات في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، نصت على معاقبة المساس بالعقيدة الإسلامية وثوابتها والدعوة للخروج على ولي الأمر عبر شبكات الاتصالات والمعلوماتية أو أياَّ من وسائلها، أو إنشاء موقع لشخص إرهابي، بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحدى العقوبتين.
وبحسب صحيفة “الحياة” فإن التعديلات فإن العقوبات تشمل الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي إلكتروني أو من طريق شبكات الاتصالات والمعلومات أو أي من وسائلها، للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو اقتصادها الوطني، وكذلك الإخلال بأمن البلاد أو نظامه العام، أو القيام بما يخدم مصالح أجنبية ضد المصلحة الوطنية أو يتعارض معها أو المساس بسلطات الدولة وسياستها ومؤسساتها وتقليل هيبتها في نفوس الناس بالتشكيك أو الطعن أو الانتقاص أو التلبيس لتأليب الرأي العام عبر شبكات الاتصالات المعلوماتية أو أي من وسائلها.
وتؤكد التعديلات عدم المساس بتعاليم الشريعة الإسلامية والقيم الدينية، ونصت على أن يعاقب المتنصت على ما هو مرسل من طريق شبكات الاتصالات والمعلومات أو وسيلة من وسائلها أو اعتراضه أو التقاطه من دون مسوغ نظامي، بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتطبق العقوبة ذاتها على مستخدم تلك الوسائل لتهديد أو ابتزاز شخص طبيعي أو اعتباري لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، كما تمتد العقوبات المساس بالحياة الخاصة وإفشاء معلومات الأفراد والمؤسسات ومن يحاول التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر شبكات الاتصالات والمعلوماتية.
التعليقات
ليتأدب*** وشلة الليبراليين اللي من زمان يبغالهم قانون مثل هذا
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السلام. عليكم. على مدى سنين. من انشاء. مجلس الشورى. نفس.اجد حسنة واحده لصالح المواطن. او الوطن. كله. ضد ما ادري. وش موقع هذا المجلس اجتماعات وبدلات وانتدابات وسيارات. ولا انتاج. الله المستعان
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ابروح اندونسيا ان شاءالله
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(((صور المساس بالعقيدة كثيرة منها المباشر ومنها غير المباشر وذلك أخطرها ..كذلك الخروج على ولي الامر منها المباشر ومنها غير المباشر..وتأليب الرأي العام بالخروج عن الاداب العامة بالخداع غير الاخلاقي)))
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ــــ((((( وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا )))))ــــ
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🍃🍁إلا المساس بالثوابت في الشريعه الأسلامية والتطاول عليها ، كان من زمان هذا القرار كي يتم معاقبة المحسوبين على الاعلام والثقافة من مذيعين ومذيعات في قنوات محسوبة علينا وكتاب يبحثون عن الشهرة 🍁🍃
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جتكم يا كلاب الدواعش يا من حرضتم الناسةعلى الخروج على الحكام بالصوت والصوره كفرتوا الحاكم ماتوا الناس بالصورايخ والراميل والغازات وتم قتل الاطفال الأبرياء في سوريا وليبيا والعراق
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وأذا كان فيه خطأ نسكت يعني
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🍃🍁لاإله إلا الله وحده لاشريك له ، له المُلك وله الحمد وهوعلى كل شيء قدير، اللهم أرنا الحق وارزقنا إتباعه ، وأرنا الباطل باطلاً وأرزقنا أجتنابه آمين.🍁🍃
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