رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / شاهد .. لحظة سقوط “مضيفة” من طائرة ركاب صينية !

شاهد .. لحظة سقوط “مضيفة” من طائرة ركاب صينية !

شاهد .. لحظة سقوط “مضيفة” من طائرة ركاب صينية !
حجم الخط A A A
المرصد 12 6٬085 4 ساعات

صحيفة المرصد -وكالات: أصيبت مضيفة طيران بجراح خطيرة جراء سقوطها من على متن طائرة ركاب من طراز بوينغ 737 تابعة لشركة “شامين إير” للطيران أثناء توقفها في أحد المطارات في الصين.

أثناء قيامها ببعض الواجبات على متن الطائرة، زلت قدم مضيفة الطيران وسقطت من الباب الخلفي للطائرة التي كانت رابضة على مدرج المطار.

وقد رصد مقطع فيديو صادم التقطته إحدى كاميرات المراقبة في مطار شينتشينغ الدولي وسط الصين، الحادث المؤسف حيث ظهرت المضيفة وهي تهوي إلى الأرض.

وبحسب التقارير فقد أصيبت المرأة بكسور في الصدر بعدما سقطت على عربة الطعام التي كانت تجرها قبيل وقوع الحادث.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

12 - خادمه بمسمى مضيفه !
2017-11-15 12:05:06
وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى .مادامها اختارت طريق بني ليبرال وفضلته على كلام الله .تستاهل ومع السلامه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
11 -
2017-11-15 11:50:03
ليه ما تعرسين بشايب راعي نياق وتريحينا يا خنبقة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
10 -
2017-11-15 11:44:48
6 زي ما سوابك زوجك الاول ؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 30,741 )
9 - قلم الحقيقه
2017-11-15 11:06:22
فنجان قهوة سكر زيادة لجمال الدنيا ولكل الناس الطيبين الرومانسيين المتواجدين فيها.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 30,741 )
8 - قلم الحقيقه
2017-11-15 10:57:34
مسكية هالمضيفة هاربة عنه وعن دياره وأفكار وممنوعاته وتحريماته لآخر بلاد الدنيا الصين طلبآ لحريتها مع ذاتها وعملها.فتفاجئت بوجوده في مقصورة طيرانها الصيني الذي تعمل به فأصيبت بصدمة انتحاريه فوريه.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 - مع الخيل
2017-11-15 10:56:48
شكلها اقلعت قبل الطائرة ماتقلع
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 30,741 )
6 - قلم الحقيقه
2017-11-15 10:32:02
مؤكد شاهدت أخونجي صحونجي داخل مقصورة الطائرة قبل اقلاعها فقال لها تلفلفي تبرقعي عمل المضيفة حرام فتملكها الرعب منه وهربت وسقطت.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
5 -
2017-11-15 10:24:20
الكعب العالي اللي يتميلحون فيه الحريم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 - *_*
2017-11-15 09:38:47
ومااااااااااااااتت
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 - تعليق 2
2017-11-15 09:23:58
ارجع بلدك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
2 - سعود **
2017-11-15 09:20:45
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
1 - حزم
2017-11-15 09:17:13
ترضرضت بس بسيطه ياالصينيه تعيشين وتنسينها والله لوانها من اللي عندنا كان تكرسحت مفتلات الصينيات كونغ فو وحركات الزبده ( كرباج )
لا يعجبني(0) اعجبني(0)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : القناص

72 الملح فيصل ثور لا يمكن القنفذ الليتم تأكدي الله يسعدك يالملح...
بواسطة : واضح

تعليق 2 وهل ذكرت في تعليقي كلمة تصينع؟؟؟؟؟ انا قلت ان عملاء حزب ابليس الي انت مت...
بواسطة : ظامي اليل

باوزا.مش بوزك..من البقاء في تدريب المنتخب....
بواسطة : ...

عقول مريضه تفكير سقيم اخلاق زباله اشكال الله لا يبلانا...
كتاب الرأي
mm

د. محمد العوين

الانتقام الفارسي من العرب!
92 0
mm

سمر المقرن

استيعاب التغيير الاجتماعي
65 0
mm

قينان الغامدي

تنظيم حسن الإرهابي والأتباع: الخدعة انكشفت وحان وقت الحساب
134 1
mm

أ.د.صالح بن سبعان

الجودة مفهوم كلي لا يقبل التجزئة!
100 0
mm

محمد آل الشيخ

سفراؤنا في الخارج وضرورة التغيير
300 4
mm

هيلة المشوح

الحريري في حمى الكبار !
147 1
mm

عقل العقل

حزب الله.. من مسرحية الممانعة إلى الإرهاب
125 0
mm

أ.د.صالح بن سبعان

ما الذي يحول بيننا وتحقيق أهدافنا !؟
138 1
mm

فهد الأحمري

فساد الوعاظ
321 7
mm

قينان الغامدي

خيارات لبنان مع تنظيم حسن: نهاية إرهاب الولي الفقيه حتمية
278 2
كتاب الرياضة
mm

عادل التويجري

التهميش !
134 6
mm

عادل التويجري

الفساد !
384 7
mm

عادل التويجري

الواقعية !
408 7
mm

صالح الهويريني

الهلال وما عجز عنه الآخرون
501 12
mm

عبد العزيز الدغيثر

ستعود الكرة كما كانت
309 1
mm

أحمد الشمراني

شيك العقار الفضيحة..!
1٬497 16
mm

عادل التويجري

طنش !
346 6
mm

أحمد الشمراني

الموت لـ«حزب الشيطان» الإيراني
309 4
mm

عادل التويجري

الهبوط !
708 4
mm

أحمد الشمراني

معاقبة البرقان وحده لا تكفي
730 10
الاخبار الدولية
جيش زيمبابوي يسيطر على السلطة.. وموغابي “بخير” ! – فيديو

جيش زيمبابوي يسيطر على السلطة.. وموغابي “بخير” ! – فيديو

 المرصد 6 2٬462 3 ساعات
إسرائيل تقدم عرض “مفاجئ” لإيران !

إسرائيل تقدم عرض “مفاجئ” لإيران !

 المرصد 43 12٬617 9 ساعات
مستشار ملك المغرب يوضح حقيقة صورة الوشاح المتداولة لمحمد السادس أثناء زيارة قطر-صورة

مستشار ملك المغرب يوضح حقيقة صورة الوشاح المتداولة لمحمد السادس أثناء زيارة قطر-صورة

 المرصد 71 9٬897 11 ساعة
“الحريري ” يكشف موعد عودته إلى لبنان.. ويقول: خلينا نروق..وعيلتي قاعدة ببلدها “مملكة الخير”

“الحريري ” يكشف موعد عودته إلى لبنان.. ويقول: خلينا نروق..وعيلتي قاعدة ببلدها “مملكة الخير”

 المرصد 22 5٬489 20 ساعة
المرصد الرياضي
الجابر يقترب من أحد المناصب الآسيوية

الجابر يقترب من أحد المناصب الآسيوية

 المرصد 41 5٬268 15 ساعة
بعد هزيمة السعودية من بلغاريا.. آل الشيخ يثير الجدل حول مستقبل المدرب: باوزا تحت المجهر

بعد هزيمة السعودية من بلغاريا.. آل الشيخ يثير الجدل حول مستقبل المدرب: باوزا تحت المجهر

 المرصد 56 4٬183 22 ساعة
مع اقتراب دخولهم للملاعب الرياضية.. شاهد: العباءات النسائية الملونة بألوان الأندية تغزو الأسواق.. وهذا سعرها!

مع اقتراب دخولهم للملاعب الرياضية.. شاهد: العباءات النسائية الملونة بألوان الأندية تغزو الأسواق.. وهذا سعرها!

 المرصد 202 8٬497 يوم واحد
مكون من 6 فرق .. انطلاق دوري كرة القدم للفتيات في جدة !

مكون من 6 فرق .. انطلاق دوري كرة القدم للفتيات في جدة !

 المرصد 88 6٬142 يوم واحد
اخبار فنية
بسبب سخريتها من نهر النيل .. إيقاف الفنانة “شيرين” عن الغناء

بسبب سخريتها من نهر النيل .. إيقاف الفنانة “شيرين” عن الغناء

 المرصد 83 11٬736 17 ساعة
هل يعود إمام المسجد “عبدالله السالم” للغناء؟

هل يعود إمام المسجد “عبدالله السالم” للغناء؟

 المرصد 146 11٬564 22 ساعة
بـ7 حفلات غنائية.. الجمهور السعودي يستعد للقاء “ياني والساهر وبلقيس” في جدة والرياض!

بـ7 حفلات غنائية.. الجمهور السعودي يستعد للقاء “ياني والساهر وبلقيس” في جدة والرياض!

 المرصد 145 5٬142 يوم واحد
من كلمات تركي آل الشيخ .. راشد الماجد يغني لولي العهد “يا محمد” – فيديو

من كلمات تركي آل الشيخ .. راشد الماجد يغني لولي العهد “يا محمد” – فيديو

 المرصد 19 3٬317 يوم واحد
اخبار منوعة
شاهد .. لحظة سقوط “مضيفة” من طائرة ركاب صينية !

شاهد .. لحظة سقوط “مضيفة” من طائرة ركاب صينية !

 المرصد 12 6٬085 4 ساعات
ملكة جمال العراق تنشر صورة لها مع منافستها الإسرائيلية وتعلق عليها

ملكة جمال العراق تنشر صورة لها مع منافستها الإسرائيلية وتعلق عليها

 المرصد 72 6٬787 12 ساعة
شاهد .. السعودية “أسيل عمران” تقفز بالباراشوت فوق أجواء دبي

شاهد .. السعودية “أسيل عمران” تقفز بالباراشوت فوق أجواء دبي

 المرصد 80 8٬148 13 ساعة
تعرف على التفاصيل الكاملة لعلاقة “ريهانا” بالملياردير السعودي حسن

تعرف على التفاصيل الكاملة لعلاقة “ريهانا” بالملياردير السعودي حسن

 المرصد 115 13٬185 19 ساعة
يوتيوب المرصد
شاهد.. لص أراد أن يسرق “منزل” فكانت المفاجأة الصادمة في انتظاره!

شاهد.. لص أراد أن يسرق “منزل” فكانت المفاجأة الصادمة في انتظاره!

 المرصد 33 13٬213 12 ساعة
شاهد لحظة إحتراق استديو قناة العدالة الكويتية على الهواء مباشرة وردة فعل الضيف والمذيع

شاهد لحظة إحتراق استديو قناة العدالة الكويتية على الهواء مباشرة وردة فعل الضيف والمذيع

 المرصد 17 11٬595 15 ساعة
بالفيديو .. هكذا أثبتت الإعلامية “بولا يعقوبيان” أن مقابلة الحريري على الهواء وليست مسجلة ؟

بالفيديو .. هكذا أثبتت الإعلامية “بولا يعقوبيان” أن مقابلة الحريري على الهواء وليست مسجلة ؟

 المرصد 1 4٬504 يوم واحد
بالفيديو .. حقيقة السطو المسلح على جهاز صراف آلي بالباحة وقتل أحد الحراس

بالفيديو .. حقيقة السطو المسلح على جهاز صراف آلي بالباحة وقتل أحد الحراس

 المرصد 24 10٬777 يومين
اخبار ثقافية
تعرف على مكانة الغناء والرقص في عهد الخليفة هارون الرشيد..وهذا هو أول موسيقي وثق الغناء في العصر الأموي

تعرف على مكانة الغناء والرقص في عهد الخليفة هارون الرشيد..وهذا هو أول موسيقي وثق الغناء في العصر الأموي

 المرصد 148 4٬584 20 ساعة
1000 دولار بداية الصيد .. ناشر مصري نصّاب يشارك في “كتاب جدة” بعالمية “محفوظ” ويصطاد الأدباء السعوديين!

1000 دولار بداية الصيد .. ناشر مصري نصّاب يشارك في “كتاب جدة” بعالمية “محفوظ” ويصطاد الأدباء السعوديين!

 المرصد 22 4٬571 4 أيام
صحيفة “اميس تريبيون” تكشف عن قصة صورة لفتاة أمريكية كانت مقيمة في الرياض قبل 40 عاما

صحيفة “اميس تريبيون” تكشف عن قصة صورة لفتاة أمريكية كانت مقيمة في الرياض قبل 40 عاما

 المرصد 37 5٬681 7 أيام
بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟

بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟

 المرصد 31 3٬307 أسبوعين
اخبار صحية
ما هي الفياغرا المغربية ؟

ما هي الفياغرا المغربية ؟

 المرصد 42 14٬497 يوم واحد
ارتفاع ضحايا «الطاعون» في مدغشقر .. والصحة العالمية قد تعلنه كـ”وباء عالمي” في غضون الأيام القادمة

ارتفاع ضحايا «الطاعون» في مدغشقر .. والصحة العالمية قد تعلنه كـ”وباء عالمي” في غضون الأيام القادمة

 المرصد 23 2٬687 يومين
توقف عن التدخين على الطريقة السويدية!

توقف عن التدخين على الطريقة السويدية!

 المرصد 20 5٬531 3 أيام
عن طريق الجوع .. علماء يكتشفون طريقة مبتكرة لعلاج السرطان !

عن طريق الجوع .. علماء يكتشفون طريقة مبتكرة لعلاج السرطان !

 المرصد 34 4٬773 3 أيام
اخبار اقتصادية
الإدارية تلزم “الصندوق العقاري” بإقراض المتقدمين مبلغ 500 ألف ريال .. والأخير يعلق

الإدارية تلزم “الصندوق العقاري” بإقراض المتقدمين مبلغ 500 ألف ريال .. والأخير يعلق

 المرصد 28 6٬683 18 ساعة
المنشآت المتخلفة عن دفع الضريبة المضافة مهددة بالحجز على أصولها وبيعها في المزاد العلني !

المنشآت المتخلفة عن دفع الضريبة المضافة مهددة بالحجز على أصولها وبيعها في المزاد العلني !

 المرصد 15 1٬878 يوم واحد
بالفيديو: رجل الأعمال “بدر الراجحي” يوجه نصيحة لمن يريد شراء أرض أو فيلا ” انتظر شوي”!

بالفيديو: رجل الأعمال “بدر الراجحي” يوجه نصيحة لمن يريد شراء أرض أو فيلا ” انتظر شوي”!

 المرصد 78 13٬951 يوم واحد
إيقاف نشاط «أبناء العمودي للصرافة».. ومؤسسة النقد توضح الأسباب

إيقاف نشاط «أبناء العمودي للصرافة».. ومؤسسة النقد توضح الأسباب

 المرصد 31 8٬356 يومين
أخبار مناسبات
بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنموية

بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنموية

 واس 4 3٬712 6 أيام
بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

 واس 21 6٬669 7 أيام
بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

 المرصد 10 4٬703 أسبوع واحد
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

 المرصد 9 2٬567 شهر واحد
الاخيرة
القحطاني تعليقاً على خطاب أمير قطر : خيال المآتة خائف من سحب كأس العالم

القحطاني تعليقاً على خطاب أمير قطر : خيال المآتة خائف من سحب كأس العالم

 المرصد 46 6٬035 8 ساعات
كشف ملابسات غموض مقتل أربعيني عثر على جثته في أحد أحياء تبوك .. وهذه جنسية الجناة

كشف ملابسات غموض مقتل أربعيني عثر على جثته في أحد أحياء تبوك .. وهذه جنسية الجناة

 المرصد 21 7٬586 20 ساعة
الحوثي هدد أمن السعودية بـ79 صاروخاً «باليستياً» إيرانياً – صور

الحوثي هدد أمن السعودية بـ79 صاروخاً «باليستياً» إيرانياً – صور

 المرصد 20 3٬325 يوم واحد
شاهد .. أسد يباغت “خنزير” قبل هروبه في اللحظة الأخيرة

شاهد .. أسد يباغت “خنزير” قبل هروبه في اللحظة الأخيرة

 المرصد 36 6٬990 يومين
كاريكاتير
شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الأربعاء

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الأربعاء

 المرصد 83 1٬231 3 ساعات