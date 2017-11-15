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شاهد .. لحظة سقوط “مضيفة” من طائرة ركاب صينية !
صحيفة المرصد -وكالات: أصيبت مضيفة طيران بجراح خطيرة جراء سقوطها من على متن طائرة ركاب من طراز بوينغ 737 تابعة لشركة “شامين إير” للطيران أثناء توقفها في أحد المطارات في الصين.
أثناء قيامها ببعض الواجبات على متن الطائرة، زلت قدم مضيفة الطيران وسقطت من الباب الخلفي للطائرة التي كانت رابضة على مدرج المطار.
وقد رصد مقطع فيديو صادم التقطته إحدى كاميرات المراقبة في مطار شينتشينغ الدولي وسط الصين، الحادث المؤسف حيث ظهرت المضيفة وهي تهوي إلى الأرض.
وبحسب التقارير فقد أصيبت المرأة بكسور في الصدر بعدما سقطت على عربة الطعام التي كانت تجرها قبيل وقوع الحادث.
التعليقات
12 - خادمه بمسمى مضيفه !2017-11-15 12:05:06
وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى .مادامها اختارت طريق بني ليبرال وفضلته على كلام الله .تستاهل ومع السلامه
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11 -2017-11-15 11:50:03
ليه ما تعرسين بشايب راعي نياق وتريحينا يا خنبقة
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10 -2017-11-15 11:44:48
6 زي ما سوابك زوجك الاول ؟
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( عدد التعليقات 30,741 )9 - قلم الحقيقه
فنجان قهوة سكر زيادة لجمال الدنيا ولكل الناس الطيبين الرومانسيين المتواجدين فيها.
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( عدد التعليقات 30,741 )8 - قلم الحقيقه
مسكية هالمضيفة هاربة عنه وعن دياره وأفكار وممنوعاته وتحريماته لآخر بلاد الدنيا الصين طلبآ لحريتها مع ذاتها وعملها.فتفاجئت بوجوده في مقصورة طيرانها الصيني الذي تعمل به فأصيبت بصدمة انتحاريه فوريه.
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7 - مع الخيل2017-11-15 10:56:48
شكلها اقلعت قبل الطائرة ماتقلع
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( عدد التعليقات 30,741 )6 - قلم الحقيقه
مؤكد شاهدت أخونجي صحونجي داخل مقصورة الطائرة قبل اقلاعها فقال لها تلفلفي تبرقعي عمل المضيفة حرام فتملكها الرعب منه وهربت وسقطت.
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5 -2017-11-15 10:24:20
الكعب العالي اللي يتميلحون فيه الحريم
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4 - *_*2017-11-15 09:38:47
ومااااااااااااااتت
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3 - تعليق 22017-11-15 09:23:58
ارجع بلدك
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2 - سعود **2017-11-15 09:20:45
تعليق مخالف
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1 - حزم2017-11-15 09:17:13
ترضرضت بس بسيطه ياالصينيه تعيشين وتنسينها والله لوانها من اللي عندنا كان تكرسحت مفتلات الصينيات كونغ فو وحركات الزبده ( كرباج )
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