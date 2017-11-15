شاهد .. لحظة سقوط “مضيفة” من طائرة ركاب صينية !

حجم الخط A A A المرصد 12 6٬085 4 ساعات

صحيفة المرصد -وكالات: أصيبت مضيفة طيران بجراح خطيرة جراء سقوطها من على متن طائرة ركاب من طراز بوينغ 737 تابعة لشركة “شامين إير” للطيران أثناء توقفها في أحد المطارات في الصين.

أثناء قيامها ببعض الواجبات على متن الطائرة، زلت قدم مضيفة الطيران وسقطت من الباب الخلفي للطائرة التي كانت رابضة على مدرج المطار.

وقد رصد مقطع فيديو صادم التقطته إحدى كاميرات المراقبة في مطار شينتشينغ الدولي وسط الصين، الحادث المؤسف حيث ظهرت المضيفة وهي تهوي إلى الأرض.

وبحسب التقارير فقد أصيبت المرأة بكسور في الصدر بعدما سقطت على عربة الطعام التي كانت تجرها قبيل وقوع الحادث.