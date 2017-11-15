5 أنشطة لا تمنح هيئة الترفيه تراخيص لها .. تعرف عليها !

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صحيفة المرصد: حددت الهيئة العامة للترفيه 5 أنشطة غير مسموح بإقامتها في السعودية، ولا تسمح بإصدار ترخيص لها، كما توجد بعض الأنشطة والفعاليات لا تقتصر على الموافقة من الهيئة فقط بل تتطلب موافقات أخرى أيضا، وفيما يخص الفعاليات المسموحة ترفض في حالة كان متبقيا على توقيت الفعالية أقل من 30 يوما.

ووفقا لـ”عين اليوم” فإن الأنشطة والفعاليات التي لا توافق عليها الهيئة العامة للترفيه، عروض “الخفة” أو ما يتعلق بالسحر ونحوه، والفعاليات التي تهدف إلى الترويج لمنتج أو لافتتاح أعمال خاصة، و استخدام المرأة كجزء من العروض الحية وإن كانت العروض موجهة للعائلات بدون موافقة مكتوبة مستقلة من الهيئة العامة للترفيه، ويسمح في حال كانت موجهة للعنصر النسائي فقط، والعروض الموسيقية أو العروض التي يصاحبها (موسيقى أو غناء) إلا بموافقة مكتوبة من الهيئة وبعد اطلاع الهيئة على كافة المعلومات ذات العلاقة، والفعاليات التي تتضمن الإساءة للأشخاص والجهات الحكومية والهيئات ومنسوبيها أو مخالفة القيم والأخلاق.