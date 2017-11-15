5 أنشطة لا تمنح هيئة الترفيه تراخيص لها .. تعرف عليها !
صحيفة المرصد: حددت الهيئة العامة للترفيه 5 أنشطة غير مسموح بإقامتها في السعودية، ولا تسمح بإصدار ترخيص لها، كما توجد بعض الأنشطة والفعاليات لا تقتصر على الموافقة من الهيئة فقط بل تتطلب موافقات أخرى أيضا، وفيما يخص الفعاليات المسموحة ترفض في حالة كان متبقيا على توقيت الفعالية أقل من 30 يوما.
ووفقا لـ”عين اليوم” فإن الأنشطة والفعاليات التي لا توافق عليها الهيئة العامة للترفيه، عروض “الخفة” أو ما يتعلق بالسحر ونحوه، والفعاليات التي تهدف إلى الترويج لمنتج أو لافتتاح أعمال خاصة، و استخدام المرأة كجزء من العروض الحية وإن كانت العروض موجهة للعائلات بدون موافقة مكتوبة مستقلة من الهيئة العامة للترفيه، ويسمح في حال كانت موجهة للعنصر النسائي فقط، والعروض الموسيقية أو العروض التي يصاحبها (موسيقى أو غناء) إلا بموافقة مكتوبة من الهيئة وبعد اطلاع الهيئة على كافة المعلومات ذات العلاقة، والفعاليات التي تتضمن الإساءة للأشخاص والجهات الحكومية والهيئات ومنسوبيها أو مخالفة القيم والأخلاق.
التعليقات
طيب ابغي اعمل حفل زواج واجيب فرق موسيقيه ورقصات شعبيه من مصر او الاردن او المغرب او حتى الهند فهل هذا مسموح ****
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ابنوشواطئ ومنتجعات ووملااهي عالميه واهتمو في الحدايق****ابنواعملو انجزو وفرورالي في الشرقيه وفرو معارض عالميه للطيران وفرو شي يخدم والاغاني سي دي بعشره اصفى وابرك من الزحمه
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صدقت اخي برق الحرم .وهذا رأي الأغلبية الساحقه من الشعب شكرا لك
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الي برق -الحرم المملكة منارة الاسلام وقائدة الامة الاسلامية ***
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(((((( المملكة منارة الاسلام وقائدة الامة الاسلامية .... أمر يجب وضعه على رأس الاولويات ...ويجب احترام ارتدأ الحجاب وغطاء الرأس وعدم السماح بسفور المغنيات على المسارح )))))
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((( يجب فرض قيود وقواعد منظمة .. من الهيئة العامة للترفيه والاعلام ...على اساليب الدعاية التي يمارسها منظمين الحفلات الغنائية والموسيقية بطرق غير مباشرة واعلانات تحت غطاء التصريح لوسائل الاعلام)))
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لا استطيع ان اخفي إشتياقي إليك فكلما رايتك ابتهجت ملامحي وظهر الشوق على وجهي
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