جيش زيمبابوي يسيطر على السلطة.. وموغابي “بخير” ! – فيديو
صحيفة المرصد – سكاي نيوز: أعلن جيش زيمبابوي، الأربعاء، سيطرته على الحكم، في هجوم يستهدف “مجرمين” محيطين بالرئيس روبرت موغابي، لكنه بعث بطمأنة على أن الرئيس البالغ من العمر 93 عاما وأسرته “بخير”.
وفي كلمة مقتضبة عبر التلفزيون الوطني الذي سيطر عليه جنود أثناء الليل، قال متحدث عسكري إن الجيش يتوقع “عودة الأمور إلى طبيعتها بمجرد استكمال مهمته”.
وانتشر جنود في مواقع عدة بالعاصمة هاراري وسيطروا على هيئة البث الرسمية، صباح الأربعاء، بعد أن وجه حزب “الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي – الجبهة الوطنية” الحاكم، الذي يتزعمه موغابي، اتهاما لقائد الجيش بالخيانة، مما عزز التكهنات بحدوث انقلاب عسكري.
وألقي الجيش القبض على وزير المالية إجناشيوس تشومبو، الذي يعد عضوا بارزا في جناح بالحزب الحاكم يعرف باسم (جي 40) وتتزعمه غريس زوجة موغابي.
وبعد 24 ساعة فقط من تهديد قائد القوات المسلحة كونستانتينو تشيونغا بالتدخل لإنهاء حملة تطهير ضد حلفائه في الحزب الحاكم، شاهد صحفي من “رويترز” حاملات جنود مصفحة على طرق رئيسية في العاصمة.
وطلب الجنود من السيارات المارة مواصلة السير في الظلام بلهجة آمرة، وبعد ذلك بساعتين سيطر الجنود على مقر هيئة البث الرسمية “زد بي سي”، وهي ناطق رئيسي باسم موغابي، وأمروا العاملين بالمغادرة.
وقال موظفان في الهيئة وناشط في مجال حقوق الإنسان، إنه جرى التعامل بخشونة مع العديد من العاملين.
وبعد فترة قصيرة، قال شهود من “رويترز” إن 3 انفجارات هزت منطقة وسط هراري.
التعليقات
93سنة كيف عمر مقابي ...لازالت الانقلابات العسكرية مستمرة في افريقيا ...
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ربما انها حركة مرتبة من موغابي لتصفية النسور الأقوياء المحيطين به والمتطلعين لحكم البلاد وذلك لتمكين آخرين يرضى عنهم من استلام السلطة في بلاده بعد وفاته، عموماً الحركة طبيعية في خظم التسابق على السلطة
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هذا شغل متخصصين فيه اهل افريقيا . الانقلابات موضه عندهم. كل واحد فيهم يجب يسيطر على البلد وياكل خيرها وطز بالتنميه والتقدم اهم شي هو وعائلته واحبابه
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وقال موظفان في الهيئة وناشط في مجال حقوق الإنسان، إنه جرى التعامل بخشونة مع العديد من العاملين. ( ياحبيبي هذا انقلاب عسكري يحصل فيه أمور لا تحمد عقباها وتقولون خشونه ؟؟؟
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الانقلابات ليست غريبه في دول افريقيا وموجابي جنن امريكا وفرنسا وجت الفرصه للتخلص منه
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السنه هذي سنة شؤم على الفاسدين 😂
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