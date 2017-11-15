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شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الأربعاء

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الأربعاء
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المرصد 83 1٬229 3 ساعات

الجزيرة-سعود الماضي

الجزيرة-منال محمد

الجزيرة-مفرح الزيادي

الجزيرة-عبد الله المرزوق

الجزيرة-طلال الشعشاع

الجزيرة-رشيد السليم

الجزيرة-عبد الرحمن هاجد

الرياض-ربيع

الرياض-كاريكاتير

الوطن-هنداوي

الوطن-خالد

مكة-عبد الله جابر

مكة-ياسر أحمد

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

83 - القناص
2017-11-15 13:06:43
72 الملح فيصل ثور لا يمكن القنفذ الليتم تأكدي الله يسعدك يالملح
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82 - ...
2017-11-15 13:06:10
عقول مريضه تفكير سقيم اخلاق زباله اشكال الله لا يبلانا
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81 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-11-15 13:05:59
74 / حاولت مع بو يوسف الجميل 💞 بس مُو رآضي 🥀
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80 - ...
2017-11-15 13:05:31
ووع الله لا يبلانا
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79 - ...
2017-11-15 13:04:57
لم خلاقينك وتوكل
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78 - ...
2017-11-15 13:04:38
نساء برج العذره يعلمونك المرجله والادب والكرم والاخلاق والاحترام والذووق والنظافه والطهاره وووو الخ لا يضر السحايب نباح الكلايب انت شكو خلت زوجها يتزوج عشره عشرين مليون انت شكو انقلع
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77 - القناص
2017-11-15 13:04:19
71 الملح قلنا لك الفن المحلي جميل اسمعي اغنية العندليب المنتف اقصد رابح
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76 - 🎀Faten
2017-11-15 13:04:02
ت٧٢) على طووول جبتي برجه 😂😂😂💔
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75 - 🎀Faten
2017-11-15 13:02:37
الملح كيف بس ؟😂 مره تجنن احس انبسط لما اسمعها اعيش جو الحبيبين هههههههه حتى صوته في نبرة حلوه
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74 -
2017-11-15 12:59:38
حلها عندى ونا ابو هندي ابو يوسف يتزوج الملح والقناص فاتن صلح قبايل اهااها
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73 - 🎀Faten
2017-11-15 12:59:36
ت٦٩) القناص صدقت والله يازينهم الله يعطيهم الصحة وطولت العمر ، كله في وادي وكلامهم في وادي تحس كلامهم يجنن اللهجة الجنوبيه فيهم مره بالذات ردات الفعل في المدح او السب الله يطعني عنهم وكان 😩💞
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72 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-11-15 12:58:51
فيصل ثُور 😂
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71 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-11-15 12:58:17
🎤 يجي قلبي يعاندني ويجلس يسمعك 💞
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70 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-11-15 12:56:00
الله 🎶 ذُوقك والله خطييير بدون مُبالغه عشت جَو مع الأغنيه 💞
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69 - القناص
2017-11-15 12:51:06
63 فاتن الكهيل والشيبان ملائكة في البيوت على طبيعتهم سولفي معهم براءة الأطفال لايعرفون التكلف والخداع على نياتهم قلوبهم طاهره ونفوس زكيه
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68 - ولدالشيوخ
2017-11-15 12:47:21
ليه تأخرتي علي! توهي مره واسألي.. مساء الخير وانت اللي اذا شفتك اشوف الخير اجل وشلون لامنك سالت وقلت وش لونك احسك غير وهمسك غير ويعجز في هواك الغير ولى من قلتلي وش لون؟ اقول ابعين مجنونك. فيني نوم😩..
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67 - 🎀Faten
2017-11-15 12:45:40
اسمعي الاغنية اللي قلتلك عليها وقوليلي رايك فيها ؟
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66 - 🎀Faten
2017-11-15 12:44:05
الملح هههههههه لو ابغاه باخذه غصبن عنك تؤبريني بس خلاص خليه لك الله يهني سعيد بسعيده الحين انا لسى عزابيه ، هههههه حامضٍ عنه يقوول 🎶😂
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65 - 🎀Faten
2017-11-15 12:40:26
الله يدفعبي عن الجنوب واهلها وحشتني والله كثيير 😢💔
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64 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-11-15 12:38:21
حاصل لش تاخذينه أصلاً 😂 ؟! اللّي ما يطول العنب 😂 ..
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63 - 🎀Faten
2017-11-15 12:38:17
القناص يااااربي ذكرتني بالكهيل اللي عندنا ياااعممري على الجنوب
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62 - 🎀Faten
2017-11-15 12:31:55
القناص خليني ادخل الحين واشوف
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61 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-11-15 12:30:43
شالضرّة الطيبة ذي يااا ربّي 😂 ؟!
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60 - 🎀Faten
2017-11-15 12:30:27
ت٥٧) ههههههههه ليه ؟ ترى نمزح بالسواليف يالملح خلاص خذي ابو شنب برتقالي انا مابغى احد 🌚 اصلا هو مكرش انا ماحب المكرشيين 😂 ابغى واحد رياضي زيي 🌚
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59 - ولدالشيوخ
2017-11-15 12:30:16
مساء الخير عالجميع.. امسينا ومسى الملك لله، والحمد لله. الكلمه الطيبه لها مزايا عديده، تقرب القلوب، وتذهب حزنها، وتمسح غضبها، وتشعرنا عندما نسمعها اننا في سعادته، وحبذا لو رافقتها ابتسامه صادقه😬..
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58 - 🎀Faten
2017-11-15 12:27:10
الملح حلو لما تعطين شخص كل مشاعر الحب اهتمام،خوف،غيره، يختي احس لما احب شخص اسال عنه واكلمه واسوي اي شيء عشانه واحاول اسعده بس يوجع لما تعطين من كل قلبك وفي النهاية تنخذلين منه تقولين ماتوقعته كذا
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57 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-11-15 12:26:51
مُو قآدره آخذ و أعطي مع فاتن 😂 هذا و هي ضرّه وهميّه 😂 ..
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56 - 🎀Faten
2017-11-15 12:21:16
الملح اسمعي اغنية الحكي وياك لفيصل الزهراني اااااااهه تعجبني يختي مره 😩💘
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55 - 🎀Faten
2017-11-15 12:19:25
ت٤٥) الملح انا اهم حاجه يبادلني نفس الشعور عندي غيره احب اتملك الشخص يصير لي لحالي واهتم فيه اكثر من نفسي بس اذا شفته ماهتم فيني اسحب نفسي ولا كانه عرفته بس اذا سحبت احن له ونفس الوقت ابغاه يحس فيني
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54 - القناص
2017-11-15 12:17:50
52 فاتن اكتبي البيت يطلع يوتيوب
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53 -
2017-11-15 12:15:05
الملح ومنصف ياقناص معرف واحد صح ياملحوووه
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52 - 🎀Faten
2017-11-15 12:13:37
ت٤٣) القناص ايوه والله مره احب التراث بس هذي ايش شيله ولا ؟ عشان اشوف لها على اليوتيوب
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51 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-11-15 12:13:11
طبعاً معروف مين تكون .. ما يحتآج ..
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50 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-11-15 12:11:56
الأمله الكبيره بقه .. اللّي ما عندها مانع تتزوّج واحد زوجته خاطبتها له .. و تدوس على مشاعرها دُووووس و هي تتفق معها على كل شي .. بس خلّيه يتزوّج عليها .. تقلب الدنيا و ما ترتاح إلّا لمّا يطلّقها ..
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49 - القناص
2017-11-15 12:08:33
45 الملح لا مااصدقك لوكان برج الثوره ممكن
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48 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-11-15 12:08:32
عطني أغاني حلوة على ذوقك لو سمحت يا القناص 🎶
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47 - القناص
2017-11-15 12:06:46
الملح ثقافتك الفنيه خارجيه ليش المحليه وش فيها الله يسعدك شجعي الانتاج المحلى اسمعي زمان الصمت ولا يانسيم الصباح تراث
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46 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-11-15 12:04:54
أنا العكس تماماً حتى لو أحبّه .. بمجرّد ما أعرف انه متزوّج يخف الحُب حييييل ..
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45 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-11-15 12:04:07
كنت أتكلّم مع بنت برج العذراء تحب واحد .. ماعندها مانع يتزوّج عليها 10 بس أهم شي يعطيها وجه ..
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44 - 🎀Faten
2017-11-15 12:04:04
الكلام اللي اكتبه هنا سواء كان نصيحه او غزل او حب او نكت او خواطر احطها كذا يعني اي شيء يعجبني احطه لكم 😊
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43 - القناص
2017-11-15 12:03:42
ماعليه فاتن لاضقتي اسمعي ياليت ربي في الدنيا خلقني بقلبين تراث انتى تحبين التراث
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42 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-11-15 12:01:54
🎶 لبّيـــــه - مطرف المطرف 🎶
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41 - 🎀Faten
2017-11-15 12:01:08
القناص باللهجة الجنوبيه بسم الله على دمَك ولحمَك وجسدٓك 😂😂
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40 - 🎀Faten
2017-11-15 11:59:18
عمرك طويل يالملح تونا كنا نتكلم عنك الله يسعدك يارب 😙💘
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39 - القناص
2017-11-15 11:57:31
الملح صدق يعجبنى برج القنفذ الليتم اللى ماتت امه ورضع من السلحفاه عاش غلبان
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38 - 🎀Faten
2017-11-15 11:57:31
ت٣٤) القناص هههههههههه لاوالله بس حبيت اغيّر الروتين وكذا الله يسعدك ضحكتني ، مالقيت الا الملح؟ يازينها الله يسعدها المشعوذه 😂
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37 - القناص
2017-11-15 11:55:39
مين الملح بسم الله عليه من وين طلعتي
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36 - القناص
2017-11-15 11:54:14
وذي حاجة قلنا له لاتبح بها فليس إلها ماحييت سبيل لنا صاحبٌ لاينبغي أن نخونه وأنت لأخرى صاحبٌ وخليلُ
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35 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-11-15 11:53:09
مين هذي اللّي أتصالح ويّاها 😠 ؟!أنا زيّ الفريك مش بحبّ الشّريك يا بابا 😤
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34 - القناص
2017-11-15 11:50:11
فاتن لاتزعلين نصلح بينك وبين الملح اليوم كلامك مختلف الله يسعدك
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33 - 🎀Faten
2017-11-15 11:49:15
من اشكال النعم بهذا الوقت إنك تلقى احد يدعي لك على قد مايحبك.
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32 - ولدالشيوخ
2017-11-15 11:48:35
ربوعكم فله، وبحبكوا اد كده!! تركني بلا سبب وراح خذا من دنيتي الافراح وبدل ضحكتي بجراح وقال لفرحتي روحي تمرني الذكرى واتالم من اللي صار اتعلم وماني قادر اتكلم من الضيقه تمل روحي صباح الخير ياجروحي💔..
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31 - القناص
2017-11-15 11:46:29
ودنا بالطيب بس الزمن جحاد طيب كل ماتخلص مع الناس كنك تغشها يدك لا مدت وفاء لاتحرى وش تجيب كان جاتك سالمه حب يدك وخشها كل ماشبيت نار المحبه مع حبيب قام يسحل في مشاهيبها ويرشها
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30 - 🎀Faten
2017-11-15 11:43:32
عندما تكون راضيًا عن نفسك متجاهلًا ظنون من حولك بك هذا دليل انك تعلمت كيف تعيش سعيد.
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29 - القناص
2017-11-15 11:35:59
يقول أحد الحكماء كما تترك بعض الأطعمة تبرد قليلاً ليسهل عليك تناولها اترك بعض المشاكل تبرد قليلاً ليسهل عليك حلها إختيار التوقيت جزء من الحل
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28 - القناص
2017-11-15 11:31:20
عندماتكون نقياً من الداخل يمنحك الله نورا من حيث لاتعلم ويحبك الناس من حيث لاتعلم ويرزقك من حيث لاتعلم
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27 - 🎀Faten
2017-11-15 11:31:10
عوّد نفسك على الفرحة حتى تعتاد هي عليك ، اشعر نفسك بالأمل حتى تجد الدّنيا بين يديك ، إفرح بما لديك حتى يأتيك أكثر مِما تتخيل.
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26 - ولدالشيوخ
2017-11-15 11:29:41
ياللي اوقاتك غير قلي صبامسا خير.. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين..
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25 - 🎀Faten
2017-11-15 11:29:01
دائمًا اللي يتجاهلك بتعمّد تراه اكثر شخص مركّز عليك.
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24 - 🎀Faten
2017-11-15 11:27:51
القناص ) وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، صبّحك الله بالنور والفرح 💐
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23 - القناص
2017-11-15 11:26:57
الأختلاف طبيعة البشر لن تكون أنت من يقيم الآخرين يقيمهم أقوالهم وأفعالهم والناس من حولهم تأكد أن بعض الأختلاف له فائدته كبيره
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22 - 🎀Faten
2017-11-15 11:22:44
لا اعرف سوء النية فجميع البشر في عيني طيبون وأثق بـالله من يؤذيني ولم أؤذيه ربّ السماء يكفّيني فيه .
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21 - القناص
2017-11-15 11:22:15
كن أنت كما تكون وليس كمايريد الآخرون نجاحك يذكرهم دائماً بفشلهم
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20 - 🎀Faten
2017-11-15 11:20:22
يعاتبونك في ابسط تصرفاتك اما على تصرفاتهم لاعين تبصر ولاضمير يشعر.
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19 - القناص
2017-11-15 11:19:51
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صبحكم الله بالخير والسرور صباحكم فل وكادي محمل برائحة الغيم والمطر
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18 - 🎀Faten
2017-11-15 11:19:27
لاتتسرع في الحكم على الناس فقد تظلم عزيزًا وقد ترفع رخيصًا .
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17 - 🎀Faten
2017-11-15 11:18:17
نصيحة : اسقاط سمعة الاخرين لن ترفعك !
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16 - 🎀Faten
2017-11-15 11:17:31
قمة النضج انك تدري بكل شيء وساكت علشان راحة بالك مو عشانهم
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15 - 🎀Faten
2017-11-15 11:16:37
" لايشوه سمعتك الا من تمنى ان يكون مثلك وفشل "
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14 - ولدالشيوخ
2017-11-15 11:03:02
لا اله الا الله.. اصبحنا واصبح الملك لله والحمد لله. اصبحنا على فطرة الاسلام وعلى كلمة الاخلاص وعلى دين نبينا محمد صل الله عليه وسلم وعلى ملة ابينا ابراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين..
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13 - اني لكم من الناصحين
2017-11-15 10:59:28
نبغى نشوف تعليقات طيبه وحلوه ومحترمه ومفيده وعبارات دينيه فيها فايده ، ما نبغى نشوف مشاكل وهجوم واساءات وسب وشتم وعبارات خادشه والفاظ لاتليق بالمسلم ، المسلم يرتقي بمايكتب ويحفظ لسانه عما لايليق به
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12 - 🃏المهرج 🎪 رشيد سليم🃏
2017-11-15 10:58:49
الطواقي وقواطي النيفيا الفارغة🎭يصبصبكم الله بالخير يا اخواني في الطاقية🎭لا تزعلون مني يا جماهير الشمس🎭كحيلانكم فتح لي وغيري باب لبث سمومنا تجاه يناديكم العالمي🎭اخوكم المخلص/المهرج الطاقية رشيد🤡🤘
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11 - ولدالشيوخ
2017-11-15 10:55:19
ياترى هالحين وينه يالهفتي ياترى مشتاقه عينه لشوفتي هو بالطريق ولا بعيد وانا بمواعيده غريب وارجع وارددها واعيد هي الظروف اه يالظروف قال بيجي واخلف في وعده ونساني مو عادته ينسى اني عالوعد انتظر..
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10 - 🎀Faten
2017-11-15 10:50:28
ت٧ العنيد ) اسعد الله صباحك واوقاتك بكل خير
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9 - ولدالشيوخ
2017-11-15 10:48:59
صباح الخير يا روحي.. صباح الخير يا امي، صباح الخير يا وطني🇸🇦، صباح الخير عاللي عندهم روحي، صباح الخير ياجروحي💔. ويسعد صباح الجميع مشرف واعضاء وزوار صحيفة المرصد المحترمين، ربوعكم احلى واجمل..
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8 - 🎀Faten
2017-11-15 10:46:34
العنيد ) اللهم آمين
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( عدد التعليقات 14,158 )
7 - العنيد
2017-11-15 10:46:13
أسعد الله صباحك يااخوي العزير ولد الشيوخ ،، والاخت فاتن ،، وتعليق 1 اللهم اشرح صدوركم ويسر اموركم وجعله صباح خير لكم 🌹🌹🌹
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6 - 🎀Faten
2017-11-15 10:45:20
ولد الشيوخ ) وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
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( عدد التعليقات 14,158 )
5 - العنيد
2017-11-15 10:44:35
اللهم اجعل صباحنا هذا صباح مملوء بنسائم رحمتك اللهم من كان مريضا فاشفه ومن كان محتاجا فأعطه ومن كان فقيرا فأغنه ومن كان جائعة فأطعمه اللهم ياقاضي الحاجات إقضي لنا حوائجنا وجعلها خير لنا 🌹🌹
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4 - ولدالشيوخ
2017-11-15 10:41:45
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
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3 - 🎀Faten
2017-11-15 10:32:09
ت١ ) صباح النور 💐
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2 - 🎀Faten
2017-11-15 10:30:27
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. صباحكم جميل كجمال قلوبكم 💐💞
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1 -
2017-11-15 10:23:49
🌷اللهم جمّل يــومنــا بذكرگ ، وعفوگ ، وتوفيقگ وبركاتگ ، ورضاگ عنّا اللهم بگ اصبحنا وعليك توكلنا وانت خير الحَافظين 🌷صباح_الخير
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مستشار ملك المغرب يوضح حقيقة صورة الوشاح المتداولة لمحمد السادس أثناء زيارة قطر-صورة

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“الحريري ” يكشف موعد عودته إلى لبنان.. ويقول: خلينا نروق..وعيلتي قاعدة ببلدها “مملكة الخير”

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الجابر يقترب من أحد المناصب الآسيوية

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بعد هزيمة السعودية من بلغاريا.. آل الشيخ يثير الجدل حول مستقبل المدرب: باوزا تحت المجهر

بعد هزيمة السعودية من بلغاريا.. آل الشيخ يثير الجدل حول مستقبل المدرب: باوزا تحت المجهر

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مع اقتراب دخولهم للملاعب الرياضية.. شاهد: العباءات النسائية الملونة بألوان الأندية تغزو الأسواق.. وهذا سعرها!

مع اقتراب دخولهم للملاعب الرياضية.. شاهد: العباءات النسائية الملونة بألوان الأندية تغزو الأسواق.. وهذا سعرها!

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بسبب سخريتها من نهر النيل .. إيقاف الفنانة “شيرين” عن الغناء

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هل يعود إمام المسجد “عبدالله السالم” للغناء؟

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بـ7 حفلات غنائية.. الجمهور السعودي يستعد للقاء “ياني والساهر وبلقيس” في جدة والرياض!

بـ7 حفلات غنائية.. الجمهور السعودي يستعد للقاء “ياني والساهر وبلقيس” في جدة والرياض!

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ملكة جمال العراق تنشر صورة لها مع منافستها الإسرائيلية وتعلق عليها

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