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شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الأربعاء
الجزيرة-سعود الماضي
الجزيرة-منال محمد
الجزيرة-مفرح الزيادي
الجزيرة-عبد الله المرزوق
الجزيرة-طلال الشعشاع
الجزيرة-رشيد السليم
الجزيرة-عبد الرحمن هاجد
الرياض-ربيع
الرياض-كاريكاتير
الوطن-هنداوي
الوطن-خالد
مكة-عبد الله جابر
مكة-ياسر أحمد
التعليقات
83 - القناص2017-11-15 13:06:43
72 الملح فيصل ثور لا يمكن القنفذ الليتم تأكدي الله يسعدك يالملح
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82 - ...2017-11-15 13:06:10
عقول مريضه تفكير سقيم اخلاق زباله اشكال الله لا يبلانا
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81 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-11-15 13:05:59
74 / حاولت مع بو يوسف الجميل 💞 بس مُو رآضي 🥀
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80 - ...2017-11-15 13:05:31
ووع الله لا يبلانا
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79 - ...2017-11-15 13:04:57
لم خلاقينك وتوكل
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78 - ...2017-11-15 13:04:38
نساء برج العذره يعلمونك المرجله والادب والكرم والاخلاق والاحترام والذووق والنظافه والطهاره وووو الخ لا يضر السحايب نباح الكلايب انت شكو خلت زوجها يتزوج عشره عشرين مليون انت شكو انقلع
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77 - القناص2017-11-15 13:04:19
71 الملح قلنا لك الفن المحلي جميل اسمعي اغنية العندليب المنتف اقصد رابح
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76 - 🎀Faten2017-11-15 13:04:02
ت٧٢) على طووول جبتي برجه 😂😂😂💔
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75 - 🎀Faten2017-11-15 13:02:37
الملح كيف بس ؟😂 مره تجنن احس انبسط لما اسمعها اعيش جو الحبيبين هههههههه حتى صوته في نبرة حلوه
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74 -2017-11-15 12:59:38
حلها عندى ونا ابو هندي ابو يوسف يتزوج الملح والقناص فاتن صلح قبايل اهااها
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73 - 🎀Faten2017-11-15 12:59:36
ت٦٩) القناص صدقت والله يازينهم الله يعطيهم الصحة وطولت العمر ، كله في وادي وكلامهم في وادي تحس كلامهم يجنن اللهجة الجنوبيه فيهم مره بالذات ردات الفعل في المدح او السب الله يطعني عنهم وكان 😩💞
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72 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-11-15 12:58:51
فيصل ثُور 😂
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71 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-11-15 12:58:17
🎤 يجي قلبي يعاندني ويجلس يسمعك 💞
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70 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-11-15 12:56:00
الله 🎶 ذُوقك والله خطييير بدون مُبالغه عشت جَو مع الأغنيه 💞
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69 - القناص2017-11-15 12:51:06
63 فاتن الكهيل والشيبان ملائكة في البيوت على طبيعتهم سولفي معهم براءة الأطفال لايعرفون التكلف والخداع على نياتهم قلوبهم طاهره ونفوس زكيه
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68 - ولدالشيوخ2017-11-15 12:47:21
ليه تأخرتي علي! توهي مره واسألي.. مساء الخير وانت اللي اذا شفتك اشوف الخير اجل وشلون لامنك سالت وقلت وش لونك احسك غير وهمسك غير ويعجز في هواك الغير ولى من قلتلي وش لون؟ اقول ابعين مجنونك. فيني نوم😩..
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67 - 🎀Faten2017-11-15 12:45:40
اسمعي الاغنية اللي قلتلك عليها وقوليلي رايك فيها ؟
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66 - 🎀Faten2017-11-15 12:44:05
الملح هههههههه لو ابغاه باخذه غصبن عنك تؤبريني بس خلاص خليه لك الله يهني سعيد بسعيده الحين انا لسى عزابيه ، هههههه حامضٍ عنه يقوول 🎶😂
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65 - 🎀Faten2017-11-15 12:40:26
الله يدفعبي عن الجنوب واهلها وحشتني والله كثيير 😢💔
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64 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-11-15 12:38:21
حاصل لش تاخذينه أصلاً 😂 ؟! اللّي ما يطول العنب 😂 ..
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63 - 🎀Faten2017-11-15 12:38:17
القناص يااااربي ذكرتني بالكهيل اللي عندنا ياااعممري على الجنوب
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62 - 🎀Faten2017-11-15 12:31:55
القناص خليني ادخل الحين واشوف
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61 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-11-15 12:30:43
شالضرّة الطيبة ذي يااا ربّي 😂 ؟!
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60 - 🎀Faten2017-11-15 12:30:27
ت٥٧) ههههههههه ليه ؟ ترى نمزح بالسواليف يالملح خلاص خذي ابو شنب برتقالي انا مابغى احد 🌚 اصلا هو مكرش انا ماحب المكرشيين 😂 ابغى واحد رياضي زيي 🌚
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59 - ولدالشيوخ2017-11-15 12:30:16
مساء الخير عالجميع.. امسينا ومسى الملك لله، والحمد لله. الكلمه الطيبه لها مزايا عديده، تقرب القلوب، وتذهب حزنها، وتمسح غضبها، وتشعرنا عندما نسمعها اننا في سعادته، وحبذا لو رافقتها ابتسامه صادقه😬..
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58 - 🎀Faten2017-11-15 12:27:10
الملح حلو لما تعطين شخص كل مشاعر الحب اهتمام،خوف،غيره، يختي احس لما احب شخص اسال عنه واكلمه واسوي اي شيء عشانه واحاول اسعده بس يوجع لما تعطين من كل قلبك وفي النهاية تنخذلين منه تقولين ماتوقعته كذا
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57 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-11-15 12:26:51
مُو قآدره آخذ و أعطي مع فاتن 😂 هذا و هي ضرّه وهميّه 😂 ..
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56 - 🎀Faten2017-11-15 12:21:16
الملح اسمعي اغنية الحكي وياك لفيصل الزهراني اااااااهه تعجبني يختي مره 😩💘
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55 - 🎀Faten2017-11-15 12:19:25
ت٤٥) الملح انا اهم حاجه يبادلني نفس الشعور عندي غيره احب اتملك الشخص يصير لي لحالي واهتم فيه اكثر من نفسي بس اذا شفته ماهتم فيني اسحب نفسي ولا كانه عرفته بس اذا سحبت احن له ونفس الوقت ابغاه يحس فيني
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54 - القناص2017-11-15 12:17:50
52 فاتن اكتبي البيت يطلع يوتيوب
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53 -2017-11-15 12:15:05
الملح ومنصف ياقناص معرف واحد صح ياملحوووه
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52 - 🎀Faten2017-11-15 12:13:37
ت٤٣) القناص ايوه والله مره احب التراث بس هذي ايش شيله ولا ؟ عشان اشوف لها على اليوتيوب
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51 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-11-15 12:13:11
طبعاً معروف مين تكون .. ما يحتآج ..
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50 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-11-15 12:11:56
الأمله الكبيره بقه .. اللّي ما عندها مانع تتزوّج واحد زوجته خاطبتها له .. و تدوس على مشاعرها دُووووس و هي تتفق معها على كل شي .. بس خلّيه يتزوّج عليها .. تقلب الدنيا و ما ترتاح إلّا لمّا يطلّقها ..
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49 - القناص2017-11-15 12:08:33
45 الملح لا مااصدقك لوكان برج الثوره ممكن
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48 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-11-15 12:08:32
عطني أغاني حلوة على ذوقك لو سمحت يا القناص 🎶
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47 - القناص2017-11-15 12:06:46
الملح ثقافتك الفنيه خارجيه ليش المحليه وش فيها الله يسعدك شجعي الانتاج المحلى اسمعي زمان الصمت ولا يانسيم الصباح تراث
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46 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-11-15 12:04:54
أنا العكس تماماً حتى لو أحبّه .. بمجرّد ما أعرف انه متزوّج يخف الحُب حييييل ..
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45 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-11-15 12:04:07
كنت أتكلّم مع بنت برج العذراء تحب واحد .. ماعندها مانع يتزوّج عليها 10 بس أهم شي يعطيها وجه ..
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44 - 🎀Faten2017-11-15 12:04:04
الكلام اللي اكتبه هنا سواء كان نصيحه او غزل او حب او نكت او خواطر احطها كذا يعني اي شيء يعجبني احطه لكم 😊
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43 - القناص2017-11-15 12:03:42
ماعليه فاتن لاضقتي اسمعي ياليت ربي في الدنيا خلقني بقلبين تراث انتى تحبين التراث
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42 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-11-15 12:01:54
🎶 لبّيـــــه - مطرف المطرف 🎶
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41 - 🎀Faten2017-11-15 12:01:08
القناص باللهجة الجنوبيه بسم الله على دمَك ولحمَك وجسدٓك 😂😂
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40 - 🎀Faten2017-11-15 11:59:18
عمرك طويل يالملح تونا كنا نتكلم عنك الله يسعدك يارب 😙💘
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39 - القناص2017-11-15 11:57:31
الملح صدق يعجبنى برج القنفذ الليتم اللى ماتت امه ورضع من السلحفاه عاش غلبان
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38 - 🎀Faten2017-11-15 11:57:31
ت٣٤) القناص هههههههههه لاوالله بس حبيت اغيّر الروتين وكذا الله يسعدك ضحكتني ، مالقيت الا الملح؟ يازينها الله يسعدها المشعوذه 😂
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37 - القناص2017-11-15 11:55:39
مين الملح بسم الله عليه من وين طلعتي
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36 - القناص2017-11-15 11:54:14
وذي حاجة قلنا له لاتبح بها فليس إلها ماحييت سبيل لنا صاحبٌ لاينبغي أن نخونه وأنت لأخرى صاحبٌ وخليلُ
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35 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-11-15 11:53:09
مين هذي اللّي أتصالح ويّاها 😠 ؟!أنا زيّ الفريك مش بحبّ الشّريك يا بابا 😤
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34 - القناص2017-11-15 11:50:11
فاتن لاتزعلين نصلح بينك وبين الملح اليوم كلامك مختلف الله يسعدك
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33 - 🎀Faten2017-11-15 11:49:15
من اشكال النعم بهذا الوقت إنك تلقى احد يدعي لك على قد مايحبك.
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32 - ولدالشيوخ2017-11-15 11:48:35
ربوعكم فله، وبحبكوا اد كده!! تركني بلا سبب وراح خذا من دنيتي الافراح وبدل ضحكتي بجراح وقال لفرحتي روحي تمرني الذكرى واتالم من اللي صار اتعلم وماني قادر اتكلم من الضيقه تمل روحي صباح الخير ياجروحي💔..
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31 - القناص2017-11-15 11:46:29
ودنا بالطيب بس الزمن جحاد طيب كل ماتخلص مع الناس كنك تغشها يدك لا مدت وفاء لاتحرى وش تجيب كان جاتك سالمه حب يدك وخشها كل ماشبيت نار المحبه مع حبيب قام يسحل في مشاهيبها ويرشها
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30 - 🎀Faten2017-11-15 11:43:32
عندما تكون راضيًا عن نفسك متجاهلًا ظنون من حولك بك هذا دليل انك تعلمت كيف تعيش سعيد.
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29 - القناص2017-11-15 11:35:59
يقول أحد الحكماء كما تترك بعض الأطعمة تبرد قليلاً ليسهل عليك تناولها اترك بعض المشاكل تبرد قليلاً ليسهل عليك حلها إختيار التوقيت جزء من الحل
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28 - القناص2017-11-15 11:31:20
عندماتكون نقياً من الداخل يمنحك الله نورا من حيث لاتعلم ويحبك الناس من حيث لاتعلم ويرزقك من حيث لاتعلم
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27 - 🎀Faten2017-11-15 11:31:10
عوّد نفسك على الفرحة حتى تعتاد هي عليك ، اشعر نفسك بالأمل حتى تجد الدّنيا بين يديك ، إفرح بما لديك حتى يأتيك أكثر مِما تتخيل.
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26 - ولدالشيوخ2017-11-15 11:29:41
ياللي اوقاتك غير قلي صبامسا خير.. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين..
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25 - 🎀Faten2017-11-15 11:29:01
دائمًا اللي يتجاهلك بتعمّد تراه اكثر شخص مركّز عليك.
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24 - 🎀Faten2017-11-15 11:27:51
القناص ) وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، صبّحك الله بالنور والفرح 💐
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23 - القناص2017-11-15 11:26:57
الأختلاف طبيعة البشر لن تكون أنت من يقيم الآخرين يقيمهم أقوالهم وأفعالهم والناس من حولهم تأكد أن بعض الأختلاف له فائدته كبيره
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22 - 🎀Faten2017-11-15 11:22:44
لا اعرف سوء النية فجميع البشر في عيني طيبون وأثق بـالله من يؤذيني ولم أؤذيه ربّ السماء يكفّيني فيه .
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21 - القناص2017-11-15 11:22:15
كن أنت كما تكون وليس كمايريد الآخرون نجاحك يذكرهم دائماً بفشلهم
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20 - 🎀Faten2017-11-15 11:20:22
يعاتبونك في ابسط تصرفاتك اما على تصرفاتهم لاعين تبصر ولاضمير يشعر.
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19 - القناص2017-11-15 11:19:51
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صبحكم الله بالخير والسرور صباحكم فل وكادي محمل برائحة الغيم والمطر
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18 - 🎀Faten2017-11-15 11:19:27
لاتتسرع في الحكم على الناس فقد تظلم عزيزًا وقد ترفع رخيصًا .
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17 - 🎀Faten2017-11-15 11:18:17
نصيحة : اسقاط سمعة الاخرين لن ترفعك !
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16 - 🎀Faten2017-11-15 11:17:31
قمة النضج انك تدري بكل شيء وساكت علشان راحة بالك مو عشانهم
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15 - 🎀Faten2017-11-15 11:16:37
" لايشوه سمعتك الا من تمنى ان يكون مثلك وفشل "
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14 - ولدالشيوخ2017-11-15 11:03:02
لا اله الا الله.. اصبحنا واصبح الملك لله والحمد لله. اصبحنا على فطرة الاسلام وعلى كلمة الاخلاص وعلى دين نبينا محمد صل الله عليه وسلم وعلى ملة ابينا ابراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين..
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13 - اني لكم من الناصحين2017-11-15 10:59:28
نبغى نشوف تعليقات طيبه وحلوه ومحترمه ومفيده وعبارات دينيه فيها فايده ، ما نبغى نشوف مشاكل وهجوم واساءات وسب وشتم وعبارات خادشه والفاظ لاتليق بالمسلم ، المسلم يرتقي بمايكتب ويحفظ لسانه عما لايليق به
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12 - 🃏المهرج 🎪 رشيد سليم🃏2017-11-15 10:58:49
الطواقي وقواطي النيفيا الفارغة🎭يصبصبكم الله بالخير يا اخواني في الطاقية🎭لا تزعلون مني يا جماهير الشمس🎭كحيلانكم فتح لي وغيري باب لبث سمومنا تجاه يناديكم العالمي🎭اخوكم المخلص/المهرج الطاقية رشيد🤡🤘
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11 - ولدالشيوخ2017-11-15 10:55:19
ياترى هالحين وينه يالهفتي ياترى مشتاقه عينه لشوفتي هو بالطريق ولا بعيد وانا بمواعيده غريب وارجع وارددها واعيد هي الظروف اه يالظروف قال بيجي واخلف في وعده ونساني مو عادته ينسى اني عالوعد انتظر..
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10 - 🎀Faten2017-11-15 10:50:28
ت٧ العنيد ) اسعد الله صباحك واوقاتك بكل خير
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9 - ولدالشيوخ2017-11-15 10:48:59
صباح الخير يا روحي.. صباح الخير يا امي، صباح الخير يا وطني🇸🇦، صباح الخير عاللي عندهم روحي، صباح الخير ياجروحي💔. ويسعد صباح الجميع مشرف واعضاء وزوار صحيفة المرصد المحترمين، ربوعكم احلى واجمل..
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8 - 🎀Faten2017-11-15 10:46:34
العنيد ) اللهم آمين
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( عدد التعليقات 14,158 )7 - العنيد
أسعد الله صباحك يااخوي العزير ولد الشيوخ ،، والاخت فاتن ،، وتعليق 1 اللهم اشرح صدوركم ويسر اموركم وجعله صباح خير لكم 🌹🌹🌹
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6 - 🎀Faten2017-11-15 10:45:20
ولد الشيوخ ) وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
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( عدد التعليقات 14,158 )5 - العنيد
اللهم اجعل صباحنا هذا صباح مملوء بنسائم رحمتك اللهم من كان مريضا فاشفه ومن كان محتاجا فأعطه ومن كان فقيرا فأغنه ومن كان جائعة فأطعمه اللهم ياقاضي الحاجات إقضي لنا حوائجنا وجعلها خير لنا 🌹🌹
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4 - ولدالشيوخ2017-11-15 10:41:45
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
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3 - 🎀Faten2017-11-15 10:32:09
ت١ ) صباح النور 💐
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2 - 🎀Faten2017-11-15 10:30:27
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. صباحكم جميل كجمال قلوبكم 💐💞
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1 -2017-11-15 10:23:49
🌷اللهم جمّل يــومنــا بذكرگ ، وعفوگ ، وتوفيقگ وبركاتگ ، ورضاگ عنّا اللهم بگ اصبحنا وعليك توكلنا وانت خير الحَافظين 🌷صباح_الخير
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