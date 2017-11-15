جدل حول إعلان «بنك الرياض» .. ومغردون غاضبون: صادم ومسيء !
صجيفة المرصد : قالت صحيفة محلية أن إعلان بنك الرياض فجر عاصفة من الغضب بين المغردين السعوديين على موقع التواصل الإجتماعي «تويتر»، متهمين الشركة المنتجة للإعلان بالإعتداء بالإساءة على ثقافة وسلوكيات السعوديين، إضافة إلى إظهار المواطن بصورة غير لائقة من ناحية سوء النظافة واللباس، وعدم احترام الوقت، يمثله سائق «تاكسي» متهور وفوضوي ولا يحترم القوانين.
ووفقا لصحيفة “عكاظ” كان الإعلان الذي لا يتجاوز الـ 60 ثانية، يروج لخدمة جديدة للبنك، تتعلق بصرف عملات أجنبية، إلا أن «إخراج» الإعلان، جاء «صدمة» بحسب «المغردين» من ناحية كتابة السيناريو والمشاهد.
وفيما يواصل البنك الترويج للإعلان نفسه دون الاكتراث للأصوات الرافضة إنتاج مثل هذه الإعلانات التسويقية التي لا تظهر حقيقة السعوديين بقدر ما تسيئ لهم.
وطالب مغردون غاضبون بحذف الإعلان والاعتذار عن المحتوى الذي وصفوه بـ «المهين» للمجتمع السعودي.
من جهته قال أخصائي الإعلان والتسويق فهد بدوي:”إن من ضروريات الإعلان هو محاكاة أفراد المجتمع ليصل التأثير المناسب، وللأسف اعلان بنك الرياض يعد إسقاط مسيء لبعض أفراد المجتمع واظهارهم بعدم المبالاة وجهلهم بالعملات، وهذا أسوأ انواع المحاكاة، حتى و إن وجدت فهي بصورة ضئيلة، لذلك رأينا مقطع كوميدي وليس اعلان تجاري من المفترض ان يكون رصيناً.
فيما كتب سليمان الغميز على حسابه في «تويتر» أن «هذه دعاية لا تليق بنا يا بنك الرياض، المجتمع لا يصور بهذه الطريقة، وأساسا لا يعبر عنا اطلاقا»، وذكر طارق الأحمري أن «الإعلانات وممارستها في السعودية تحتاج لوقفات جادة، هنا بنك الرياض يصنع صورة ذهنية سلبية عن أبناء البادية وأصحاب الدخل المحدود، هم جزء من هذا المجتمع ولا يجب قبول مثل هذه المحتويات المسيئة لهم والمبالغة في إظهارهم بشكل سلبي».
التعليقات
خخخ .. الدولار خله يجي
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نفتخر بتقاليدنا ولانزعل ياخوان في سائقين تاكسي مزارعين باعين مواشي باعين خضار يجب انفهم اليوم غير امس جيل القميص والبنطلون غير جيل الثوب وشماغ والغترة
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القائمين على الدعايه والإعلان شركه لبنانيه باسم ***كفيلهم موقوف . اللبنانين مايعتبرونا الا ***
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ليش ياقلبي ابوفالح ههههه ليش كلام ماهوب صحيح
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ألي يظن او يفكر ان الاعلام ماهوب بسلاح فتاك اقوله انت غلطان الاعلام طيح دول وهز اقتصاد دول وخرب دول فيالنيابه ويالداخليه اعيدو النظر في المشوهين والمحبطين لكل جميل واعيدو تأهيل الاعلام الحديث بكل طيب
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الى القحطاني : كلامك غير صحيح
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ألي يقول يمثل عيال قبايل اقول انت غلطان هذا مايمثل الا نفسه ***واكبر دليل ان المجتمع كله رفض هالشي والي نتمناه من جميع المجتمع الرقي الطموح لمستقبل افضل والاخلاص في العمل في اي مجال وفي اي موقع
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نضح الإناء
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تدرون كيف بيتعدل الوضع وخاصه مع المراهقين وكيف بيحبون الحياه وينشغلون في امور وطنهم بدال المهاترات والتمثيل الي مايمثلنا هو بالتجنيد الاجباري ومصانع الرجال في الجيش من🔞وفوق سنه كامله وعلى الجميع
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دعاية غبية مثل اللي اقترحها اعدها وصورها ومثلها ما ادري الا يوجد عندنا رقابة على الدعايات الغير لائقة لثقافتنا
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النيابه هذا دوركم في المشاهير الي ع اليوتيوب وعلى السناب ويستهزؤن ويمثلون ان المواطن عقله مثل عقولهم ونكتهم كلها على حساب ابناء البلد وعلر حساب كل منطقه واستهزاء وعربجه وقله معاني تحركووووووو يالنيابه
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ارجع الى صاحب فكرة الدعايه الاجنبي الذي أساء للشعب السعودي و بمقابل و الفكره مستوحاه من لقطات تظهر في افلام و دعايات اجنبيه و عربيه تسئ للشعب السعودي خاصه و الخليجي عامه
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الشغل والوصخ الي من شغل واضحه والوصخ الي من اهمال واضحه وفيه فرق بينها بعدين ألي يشتغل تلقاه نظيف سبحان الله واول مايخلص شغلته المتعبه يتنظف ويغير ملابسه ويعيش حياته اماألي يلبس ملاابس نوم وكرشته متر
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نبغى واحد من المشاهير يهشتق هذا البنك ** وينتصر لعيال القبائل. تكفون هشتقوا بنك الرياض اللى اكثر عملائه من العماله الوافده الحمدلله حسابي ماهو عندكم
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موضوع الاساءة أو اهانة المسؤول أو المواطن السعودي خط أحمر وعلى النيابة العامة التحرك فورا ليرتدع الغير ويرتعد من في راسه موال
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صراحه قويه مره ومن القوه سمعت وانا في طلعت الجديه ضحك بعض دول الخليج على الفديو وايران
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الشيبان الاولين ونسائم كانوولا يزالون لنا قدوه في الاخلاق وفي الطيبه وفي الشيم والقيم وحتى في لبسهم سبحان الله نظافه تامه مع انهم مايعرفون المنظفات وهالسوالف بس تلقاه يغسل ملابسه ويهتم حتى لوانه يشتغل
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هل نسينا شخصية مناحي التي كانت تصور شخصية السعودي لسنوات في ادواره .. الان اصبح حرام على دعاية البنك وحلال على مناحي !!
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وندائي لكل الوزارات والادارات الحكوميه وجميع المكاتب الخدمات كاتصالاات واي خدمه تقدم اطردو ألي لبسه وصخ اولاابس ملاابس نوم اولاابس ملاابس لاتليق بالمجتمع وتمثل العادات الدخيله لين ينظف المجتمع صح
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75 ت اصلا انا ما اشوف واول ما اطلع الشارع هروب فلذالك ما اشتغل بعدين نص ساعه اوساعه بالسياره كفيله تهد حيلك فما بالك من 8 ص الى11م
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تدرون كم يصرف الشعب ع دهن العود والعطور فوق ١٢مليار سنويا ومن قبل اجدادنا يشترون دهن العود والعود لو يتسلفون قيمته مع ان كان فيه فقر لكن شعب الجزيره نظيف وجميل ومميز لكن دخل علينا المراهقين والممثلين
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والله اشتغلنا في اشغال شاقه ومتعبه ولا كان هذا مظهرنا ولله الحمد ولا هذا اسلوبنا ومن شافنا جبال نشوفه جبل ومن شافنا صغار نشوفه ولا شي لكن حديثنا عن تشويه سمعه ابناء السعوديه اوقفو المهزله يالداخليه 🛃
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لماذا ننظر إلى الجزء الفارغ من الكأس .. لا تنسوا ان المسافر سعودي واخر شياكة ..سؤال بنك الرياض الى الان شغال افكر انه قد قفل من زماااان
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بعضهم يظن ان الرجوله لا تكون الا بهذا الشكل والمنظر انا استغرب من المراة التي تقبل الزواج من رجل بهذا الشكل والمنظر مهمل لنفسه لا يهتم بشكله ولا يهتم بمظهره ولا يهتم بنظافته الشخصية
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هناك مسلسلات اعتادت على تغذية عقول النشأ والمشاهد بانطباعات سلبيه هادمه تؤثر على سلوكياتهم في المستقبل وتحطم معنوياتهم في الحاضر , لا للتحطيم ونعم لرسم القيم المثلى وإن كانت نادرة حتى يكتسبها المجتمع
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أبناء بادية مين ? كلهم عايشين بالمدن يارب يجي اليوم اللي يختفون فيه مثل اشكاله ياارب
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من يشعر بالنقص يكرس آلية احتقار ذاته وبث الموجات السالبة في كل جهة كن شجاعا وأرسم أفضل صورة وانطباع عن شخصك الكريم لدى الغير
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لا عذر أبدًا لكل مهمل حاله من الجنسين
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من حقدهم ع أبناء الباديه جماعه اللي **** والمشكله يتحدثون عن العنصريه عيال ****.
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من تربى في النعمة قد يغفل عن شعور المحرومين وإن قل الوازع الديني قد تكون جرأة وعدم مبالاة
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ت55 يا أخي اللي يسمعك يقول توصل زباينك برجليك مو طول الوقت بالسيارة وعند المكيف ؟ ولا قلت البسوا فرنسي مافي أجمل من اللبس الوطني لكن بترتيب ونظافه واهتمام بالأسنان والجسم .وضعكم بسيط غير الجنس الآخر
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دائماً يظهرون السعودي في اعلاناتهم بمظهر الهمجي والوقح ومتسخ الملابس والاسنان علماً ان الواقع عكس ذلك تماماً. لاغرابه من هذا البنك الذي لا يتجاوز عملائه ٥الاف اكثرهم من المقيمين.# مقاطعه بنك الرياض
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مو معقول كيوووووووووووت
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عمل ممنهج من نفس اللوبي العنصري سواءً متاجر بالدين أو متاجر بالليبرالية -كلاهما وجهان لعملة مزيفة- في قنواتهم الفضائية و الآن وصلت للبنوك !!
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انا اشوف رجال متزوجين ويطلعون بقميص نوم !!!!! والله والله والله استغرب كيف هذي زوجه وأم اجيال هي بأسلوبها تغير زوجها سواء شخصيته أو مظهره@ بعائلتنا لو طلع بشكل مزري يوه فضيحه بيقولون الزوجه رفلا ووسخه
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تدرون في التلفزون الصيني يحذر البنت الصينيه من التعرف على اجنبي مهما كانت وسامته او الزواج منه لانه في نظرهم جاسوس وعميل وفعلا الصينيه ماتعترفبك وعندهم حب لمجتمعهم وأهلهم عجيب انا عشت فيها سنين
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الي ماسافر ولازار الدول الي برا في الصين في اوربا تلقى المحبه بينهم كمواطنين كأنهم جسد واحد سوا كانت ملابسك نظيفه ولا تشتغل وملابسك متسخه من الشغل المهم عندهم حب لبعض واخلاص مثل حب شيبانا قبل لبعضهم
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تدرون ان فيه لوبي قوي وخارجي شغلته بس ينكت على بنات البلد بسم ابناء البلد هذي بس شغلتهم يحاولون يزعزعون الثقه ويفرقون ونجحونوع ما لانهم لقولهم مطبلين وتافهين ينكتون معهم ومشت خطتهم ألي رسموها بالتشويه
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اف اف اف الله يفشلك 😄😂🤣😄😂🤣 ايش هذا معقوله فيه سعوديين باهذا المنظر ولا حتى آدمي بيرضى بشيء هذا لنفسه
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هذا واقع رجالكم. ملابس غير نظيفه واسنان !! ورائحة !! واسلوب غير حضاري ! راجعو انفسكم
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بقرار واحد من وزاره الداخليه تختفي هالمناظر الي اثرت على المراهقين وصغار السن وعلى اخلاقهم وقفوكل المهرجين وانشوأ كتب تكلم عن الاخلاق وعن القيم الي حثنا عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وعن عاداتنا
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حتى بنات البلد ماسلمو من التشويه والاساءه والتجريح لا ومسوين استفتاء مستفز يقلل من جمال بنات البلد وصارو الحاقدين يتشمتون ويسخرون ويقللون من قيمة بنات البلد
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ماهوب كل يوم يطلعلي بزرويصور ان المجتمع متخلف وانه فاضي للمهزله الي نسمعبها مثل الي لهم قنوات في اليوتيوب ياناس ياحكومه ياوزاره الاعلام وقفو هالمسخره والمبزره الي دور الشهره على حساب مجتمع كامل وقفوهم
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اتمنى من الحكومه توقف كل اهل السوشل ميديا الي يشوهون كل جميل ويتابعونهم من المراهقين في جميع الدول على حساب تشويه صوره الشاب السعودي اتمنى الحزم في امور بتفيد المجتمع مستقبلا ولانكون اضحوكه للمهرجين
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يعني ترمم شباب اليوم ومناحي وحان بداية بنك الرياض المعترض يسوق في شوارع الرياض يناس المقطع فئة جانب كبيرمن الصدق ركبت مع راعي تكسي من رياض حساء والله فاصل الطبلون وضغط الهواء واصل 4ونص يمكن 180مزدحمين
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الواد واد بي الجوع قاتله
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انا استغرب من الشرطه والاداب ألي في كل قسم نقرالهم فرع ماشفناهم يتدخلون ومحاسبه كل من يسيأ لسمعه المواطنين واذا فيه خبر شين عن المواطن تلقاهم يكتبونه بالخط العريض والجنسيات الثانيه مايذكرونها بالتحديد
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الشعب ولا يهتم بسمعته ولا ياللي يصير في التواصل من التهريج مثل فيحان وأبو سن وعزازي والله لو بدولة ثانية مايسكتون عن التشويه ويحطون حد وعندنا كل ساعه عاهه جديد
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مخزي ..مخزي ..مخزي ..مخزي ..مخزي ..مخزي ..
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32 عليك نور طاش وجاء بعده مناحي وحسن عسيري وشباب البومب ومواقع التواصل كملت مثل فيحان وأبو سن و فيحان له قناة خاصة باليوتيوب المشاهدات بالملايين والبزارين والمراهقين واللي من نفس طينته يشجعونه فضحوناا
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42 ت اذا الواحد من وقت مايصحى الي 10مساء ع الليموزن ايش من شخصيه تبغاها يختلف اللي طلع يتسلابمشوار مشوارين واللي يبغى يوفر قوت بيته واجار الليموزن لكن حنلبس فرنسي عشان يقال والله شعبنا مطور
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كل شي ضد الشاب السعودي يريدون اضهاره بابشع شكل وانه مستهتر ولايبغى العمل وكذلك اساءه لاصحاب اليموزين من ابناء البلد هناك مافيا من الاجانب يريدون تشويه ولازم من وقفه وعدم تعامل مع البنك حتى يعتذر
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اكيد غلط لان المخرج والمؤلف اجانب وليسوا سعوديين
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المشكلة فيه البعض يحسب نفسه كشخه ولبسه كله خلاقين من ابو عشرين وأربعين
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33 مهما كان لدينا من عيوب فمن المعيب ان نظهرها بشكل مرئي او مسموع نحط بها من قدرنا امام الاخرين.. وجه كلامك للي كل يوم يسيؤون لبنات بلدهم في تويتر واليوتيوب والواتساب والمجالس والاستراحات
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من المهم والضروري ان الشخص يهتم في نفسه وفي مظهره سواء كان ذكر او انثى الإهتمام بالمنظر الخارجي يمثل جزء من الشخصية 👌🏼
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يمثلون اغلب الشعب
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تعليق رقم 31الشعب السعودي يعلمك الشيم والقيم ويعلمك الكرم والمروه ويعلمك كيف الحميه وكيف الفزعه لبلادك وكيف التضحيه ونعرف ان اكثركم مايستاهل قطره دم لكن من باب الاسلام وباب العروبه والجيره والحميه فزع
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حتى لوكان قريب من الواقع لقليل جداً من الناس لاينبغي أن يعمم وهذا ظلم وعيب أن نحاكي بهذه الشكل وضع الشباب او فئيه نعرف ويعرف الجميع بعض المصممين الذين سيطروا على الدعايه الإعلانية بطرق متعدده
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كمبارس مستفز
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زعلتوا من هذا الإعلان ومازعلتوا من اللي يسيؤون دايما لبنات البلد
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ياليت ولي العهد يعرج ع البنوك والله انها ***مغطيها وفيها ظلم للعميل بكثير من التعاملات
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مع الأسف أغلب الشعب مهمل شكله ونظافته ، يعجبه الحلوين والمرتبين بس مايعحبه يكون هو حلو ومرتب
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التنكيت على شباب وبنات الوطن هو لتفرقتهم من بعض وزعزه الثقه وهذي حتى من خارج حدود السعوديه تلقاهم شغالين عليها للتفرقه واي واطي يتكلم في بنت بلاده او في ابن بلاده لازم يتعاقب وتختفي ظاهرت دنائه النفس
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تعليق 30 انت اذا صار عندك هوية علق زرنا اليمن وشفنا كمية الهماجة ***اللى ما ينظفها 100 سنة أتمني تحترم البلد اللى أنت فيه وتثبر مثلك مثل غيرك
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المجتمعات الخليجيه وحكوماتها لو تكلم في منطقه ثانيه اوفي لهجه اوتمثل الشعب على انه ***اومثل ماشفنا في المقطع الفاشل **** لين تعرف قدر العرب وقدر دولتك وتمثلها خير تمثيل
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يجي معك دولار.. ايه خله يركب هههههه
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نفسي أحرق هالعينة مشوهين للمنظر العام وللشعب منظرهم يجيب الكآبة والإشمئزاز ولو عنده **** ما يخلونه يطلع بـ هالمنظر بس كلهم من نفس الطقه .****
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ماهو هذا ام اعلان مايصلوح هانا خخخخ
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25 هذا نظرتكم للشباب السعودي..حتى الفتاة السعودية ماسلمت من ﺍلسخرية والاستهزاء والتجريح والانتقاص منها ومن شكلها ومن قيمتها لا من القريب ولا من الغريب
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نسينا فايز المالكي وشخصية مناحي
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مهما كان لدينا من عيوب فمن المعيب ان نظهرها بشكل مرئي او مسموع نحط بها من قدرنا امام الاخرين ولتبقى ثابته على مر السنين فمابالك ان تبالغ باظهارها من اجل مكسب مادي. بنك الرياض ما هكذا تورد الابل.
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كان البدايه من طاش وتفرقته للمجتمع وتشويه اللهجات والمبالغه في كل الاحداث وهذا يسبب شرخ في المجتمع والحين كملوها الناس حتى من خارج الحدود تلقاه ينكت ع الشعب والمغفلين يتداولونها وهي تهز صوره المجتمع
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إعلان يشير بصوره عير مباشره الى عيب في سلوك سائقي الليموزينات الشباب السعودي وهيئة السائق وما يوحي في ملابسه ووجه اعتقد من العيب والمؤسف هذا الإعلان المبطن بالإساءة يجب إعطائهم الفرصه بدل الوافد
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زبائننا هم نفس هذا السعودي صاحب الليموزين وهذا لبسهم وطريقة كلامهم مالكم الآن بتعملو انكم تلبسو من مصمم فرنسي هذا انتو مثل ما نعرفكم من اول ماجبنا هانا
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ت10 ت11 ت16 / قال تعالى :يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ،، اتقوا الله في الفاظكم ، واكتبوا مايرضي الله ورسوله
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اموت في البنات
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العينات هذي من الناس الي تمثل وتنكت على الشعب وتسيأله وهو من افضل الشعوب قيم وشيم وكرم لازم تحاسب واي انسان يستخدم النكته مثل قولت اسباني واسبانيه وكلام واطي ونكت انهم مايعرفون شي هذا لازم يتعاااااقب
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ت14 على مين تضحك ؟؟ هاللي تقول عنهم لما يمثلون الدعاية يطلع إعلان راقي لكن ربعنا خيييي ، فيه شركة مشهورة ومعروفة دعاياتها لا فكرة ولا تمثيل ولا تصوير ولا احترافية واهتمام في التفاصيل ولا أشكااااااااال
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هذا نظرتكم للشباب السعودي والله والمواطن اول وتالي تستغفلونه بكذبكم وارباحكم من هذا البلاد وبالله استصغار ياصغار للكبار انتم مامثالتم الصوره الحقيقيه للشباب السعودي والله المفروص تقفون عند حدكم
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دعاية تحتقر بعض المجتمع وتسبب الفرقا بينهم على تعدد اطيافه ليته يسحب هذا الأعلان فوراً
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هذا الشهرطلبت اخلاء طرف وحولت راتبي منه الى بنك اخر بعد ان طلب سحب بالصرافه وخصم مني 5000 ولم تطلع من مكينة الصرف ولي الان 3 شهور مطالبات وشكاوي بدون فائده هذا البنك والبنك العربي اسواء بنكين
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حرام اسم الرياض على بنك لايمثل اهل الرياض وكذلك امانة مكة التي تفوح منها العنصرية المقيته ولم يعلمو ان معظم رواد المنتزهات هم الاجانب
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احنا وش فلحنا فيه أصلا حتى ڤيديو ابو دقيقة فاشلين
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***انسان يعيب في شعبه الذي يتقاسم الحلوه و المره معهم حتى لو كان هناك سلبيات تتغي على إيجابياته .
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ليش تزعلون معظم ***زي كذا
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والله ماصدقتوا انتم واعلانكم المبطن باالعكس الشباب السعودي مفخره ويرفعون الراس بكل مجال انتم وش قدمتم للوطن والمواطن اكل فلوس وش وذكرون بخدماتكم المجتمعيه يالبنوك ؟؟؟
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الله يصلحك بس ماراح اجادل معاك لأنك بس معاهم معاهم عليهم عليهم ولا انت ولا غيرك يعرف اي شي بس تدخل وتعلق وتجادل وهذا همك ايش فيه وايش صار منت عارف 😂 روح كمل نومك النوم راحه ☺️
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ابو سلطان تكفى رأسه بس
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الي يسمعك يا ابو سلطان يقول ماهذا يا رجل العلم والتقدم و الأفكار النيرة يا صاحب التمدن و الحضارة اقول البخ بس
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شركات الاعلان كل الي ماسكينها زلمات من جماعة شوهاظ ودائما يتقمصوا شخصيات الرجال والنساء السعوديين
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لو فيه عيشه في كوكب الزهرة خلينا لك كوكب الارض تشبع فيه 😘
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الي يسمعك يا ابو سلطان انك عايش في كوكب الزهرة
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حساساتك تبي مفك
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حساسيتك حلوه
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الغباء انك تزعل مِن واقع موجود روح تكاسي المطار وتلاقي هاذي العينه بس بنك الرياض بالغ فيها شوي بس موجوده والإعلان جدا جدا جدا ممتاز ☺️☺️☺️☺️ اعلان بطريقة جديدة.
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((((((( البنك خالف التوجهات بالدعاية لسياحة المملكة باظهار الصورة السيئة ))))))
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قمة الوقاحه والهستريا ! هاذا صاحب التاكسي يمثل الشعب السعودي !!
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حساسين
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لا هو صادم ولا شي،،،،،،،،هذا هو واقع الحال،،،،،،،،ليش الزعل،،،،،،،🕴
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هل نرى محاسبة للبنك على هذا الاعلان السيء بكل المقاييس
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هذا نحنا لا فن ولا حتى اعلانات شوفوا دعايات STC مغص وحومة كبد
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(((لوطلبت من شركت الدعاية ...استخدام اوبر او كريم في الدعاية لشخص ذاهب الي الغرب لقالوا يجب ان تدفع تلك الشركات لاظهار مركباتها ولان وزارة المواصلات لاتطالب او تتغافل عن استخدام اللموزين بطريقة سيئة))
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***مشكله وحساسين
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