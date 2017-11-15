التهميش !

بقلم : عادل التويجري

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· التمثيل الآسيوي و ( ممثلونا).

· ثمة أسماء أراها ( متميزة).

· ( قادرة) على تحقيق ما نريد.

· سامي الجابر في المكتب ( التنفيذي).

· هناك حيث ( القرارات) .

· هناك حيث صناعة ( التوجهات).

· بعد ذلك يهيئ لما هو ( أبعد).

· نعيم البكر في لجنة المسابقات.

· نجح البكر في تجربته ( محليا).

· وقدم ( عمله) لا ( كلامه) !

· بهدوء ودون ( ضجيج).

· هو ( الأكفأ) حاليا.

· اللجنة القانونية تحتاج ممثل ( آخر).

· ( قد) يكون خالد با نصر خيارا ( مناسبا).

· لجنة التسويق قد تحتاج لحسن اليامي.

· قد يكون محمد الشيخ مناسبا للجنة الإعلامية الآسيوية.

· في النهاية يجب أن يكون هناك ( مشروع) !

· مشروع ( متكامل).

· كل ( مهمة) فيه توصل للهدف ( النهائي).

· ( الهيمنة) على المناصب ليست ( هدف) !

· ( التأثير) ليس في ( الهيمنة) !

· بل بــ ( قوة التأثير).

· التأثير ( الإيجابي).

· مع تحقيق ( المصالح).

· ذاك حق ( مشروع).

· لتتحول مكانتنا الإقليمية رياضيا لــ ( مشروع).

· بدلا من ( المنهج) القديم !

· ذاك المنهج الذي ( عاملنا) به اتحاد القارة لسنوات!

· سألوا الفـــشّـــار أي ( منهج) !

· استلقى على ظهره ثم كح وعطس وشــــهق وقال (التهميش)!

نقلا عن “عين اليوم”