التهميش !
بقلم : عادل التويجري
· التمثيل الآسيوي و ( ممثلونا).
· ثمة أسماء أراها ( متميزة).
· ( قادرة) على تحقيق ما نريد.
· سامي الجابر في المكتب ( التنفيذي).
· هناك حيث ( القرارات) .
· هناك حيث صناعة ( التوجهات).
· بعد ذلك يهيئ لما هو ( أبعد).
· نعيم البكر في لجنة المسابقات.
· نجح البكر في تجربته ( محليا).
· وقدم ( عمله) لا ( كلامه) !
· بهدوء ودون ( ضجيج).
· هو ( الأكفأ) حاليا.
· اللجنة القانونية تحتاج ممثل ( آخر).
· ( قد) يكون خالد با نصر خيارا ( مناسبا).
· لجنة التسويق قد تحتاج لحسن اليامي.
· قد يكون محمد الشيخ مناسبا للجنة الإعلامية الآسيوية.
· في النهاية يجب أن يكون هناك ( مشروع) !
· مشروع ( متكامل).
· كل ( مهمة) فيه توصل للهدف ( النهائي).
· ( الهيمنة) على المناصب ليست ( هدف) !
· ( التأثير) ليس في ( الهيمنة) !
· بل بــ ( قوة التأثير).
· التأثير ( الإيجابي).
· مع تحقيق ( المصالح).
· ذاك حق ( مشروع).
· لتتحول مكانتنا الإقليمية رياضيا لــ ( مشروع).
· بدلا من ( المنهج) القديم !
· ذاك المنهج الذي ( عاملنا) به اتحاد القارة لسنوات!
· سألوا الفـــشّـــار أي ( منهج) !
· استلقى على ظهره ثم كح وعطس وشــــهق وقال (التهميش)!
نقلا عن “عين اليوم”
التعليقات
نريد لجنة توثيق البطولات ( منتدى الهلال) سابقا يكون في احدى لجان اسيا☻
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الدداسن ***يحللون متعوس طاح على خايب الرجاء
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ههههههه طاقية الرياضة الحمراء..(على وزن).. سوسة النخيل الحراء😁
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تعليق 2/1 المفروض تقراء وانت ساكت كما قال رئيسكم احضر الملعب وانت ساكت فقط اذا في كل مقال بتظغط نفسك مع ضغط الفقر والديون والتهبيط والطرد من آسيا تتعب انت وياه اعقل وخل الكبار يشوفون شغلهم
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سألو الداهيه الاعلاميه الزرقاء بطيخه تحديدا بصفتك ايش توزع المناصب الاسيويه تحديدا ؟ خنقته العبره وكح وشهق وزعق تحديدا ثم قال . بصفتي طاقيه في نهاية الامر
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الله لا يسمع منك يا الطاقية الحمراء. ◽لا نريد هيمنه هلالية اسيوية. ◽يكفي الهيمنه الذرقاء على مفاصل الرياضة السعودية❗❗
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