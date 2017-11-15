الجوازات : منع نقل الكفالة لهذه المهنة لمنع إيقاف رسوم المرافقين !

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صحيفة المرصد : أكدت المديرية العامة للجوازات أن الأنظمة لا تسمح بنقل كفالة الشخص التابع للمقيم على مهنة سائق خاص، وذلك في ردها على استفسار أحد الأشخاص على حسابها في موقع “تويتر”.

وسأل أحد المقيمين حساب “الجوازات” في موقع “تويتر”، عند الساعة 6:43 مساء الثلاثاء، وقال: “ماهي إجراءات نقل كفالة تابع طالب إلى سائق خاص؟”.

وبعد نحو 4 ساعات، جاء الرد عند الساعة 10:34 مساء، كما يلي: “أهلا بك، التعليمات لا تسمح بذلك. شكرا لتواصلك”.