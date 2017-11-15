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الجوازات : منع نقل الكفالة لهذه المهنة لمنع إيقاف رسوم المرافقين !
صحيفة المرصد : أكدت المديرية العامة للجوازات أن الأنظمة لا تسمح بنقل كفالة الشخص التابع للمقيم على مهنة سائق خاص، وذلك في ردها على استفسار أحد الأشخاص على حسابها في موقع “تويتر”.
وسأل أحد المقيمين حساب “الجوازات” في موقع “تويتر”، عند الساعة 6:43 مساء الثلاثاء، وقال: “ماهي إجراءات نقل كفالة تابع طالب إلى سائق خاص؟”.
وبعد نحو 4 ساعات، جاء الرد عند الساعة 10:34 مساء، كما يلي: “أهلا بك، التعليمات لا تسمح بذلك. شكرا لتواصلك”.
التعليقات
9 - يمني متجنس وتاجر كبير2017-11-15 13:01:50
كل التحية للإخوة التجار ..اللذين يعملون ليل ونهار من اجل لقمة العيش بالحلال..من دون التسل على رزق العباد بالكفالة
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8 -2017-11-15 12:55:51
عالم تضحك على نفسها يبغى يغير المهنه على أساس مايدفع الرسوم لاكن على مين تلعبها إدارة الجوازات حفظهم الله عارفين هذه الأساليب من قبل الوافدين ومن يتستر عليهم ٠
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7 - الرحيل2017-11-15 12:25:54
قرار ممتاز في مكانه في وزمانه المناسبيين بيض الله وجيهكم
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6 - عفوا تعف نساءكم في المحْرَمِ ****وتجنبـوا مـالا يليق بمسلـم2017-11-15 11:39:04
الله يرزق الجميع
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5 - منصور2017-11-15 11:12:03
الله يعطيكم العافية يالجوازات ماقصرتوا نظفتوا البلد من هالمتخلفين والدليل خفة الزحمة من الشوارع
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4 - عاطل 20 عام من عمري سبب الفساد والفيزا2017-11-15 10:58:44
تعليق ١ تعرف ***؟؟😏😏😏
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3 - مفسر أحلام2017-11-15 10:37:39
اقول شوفوا المخالفين نبي وطن باا مخالف لنا يومين من انتهاء المهله وللحين ماحركت الجوازات ساكنا"
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2 - اليوم الزحمة خافة في شوارع الرياض2017-11-15 10:31:41
الظاهر اليوم تبدا حملة ملاحقة المخالفين والمتخلفين .يعني هذولا الأجانب يختفون وقت الحملات وبعدها يعودون الى المخالفات في شوارعنا وشركاتنا . نتمنى تشديد الحملة على الاسكانات والورش وداخل الحارات وغبرها
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1 - يمني مقيم2017-11-15 10:28:42
اكيد هذا السائل ماهو يمني لان اليمنيين لا يهتمو بالرسوم التي نقدر عليها ولا تمثل لنا اي اهمية في ظروف معيشية هانا ممتازة جدن على اعلى طراز الله يحفظ لنا السعودية بلدنا الاول
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بواسطة : ظامي اليل
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