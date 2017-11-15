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شاهد:مضاربة جماعية داخل مدرسة بمكة وإصابة عدد من الطلاب..والمتحدث الرسمي يعلق!

شاهد:مضاربة جماعية داخل مدرسة بمكة وإصابة عدد من الطلاب..والمتحدث الرسمي يعلق!
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المرصد 35 4٬015 2 ساعتين

صحيفة المرصد: تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر مشاجرة جماعية عنيفة داخل ساحة إحدى مدارس التعليم في مكة المكرمة.

وأكد شهود عيان أن إدارة المدرسة أخرجت الطلاب من المدرسة في وقت مبكّر حفاظًا على سلامتهم، بعد دخول شباب داخل المدرسة، ووقوع المشاجرة الجماعية.

ووفقا للمتحدث الرسمي لتعليم مكة طلال الردادي، فقد أصيب عدد من الطلاب بإصابات خفيفة جراء المشاجرة، مشيراً إلى أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة تابعت بكل أسف الأحداث السلوكية المرفوضة التي شهدتها ثانوية الإمام النسائي من مضاربة جماعية صباح أمس الثلاثاء بين الطلاب بتأثر من مجموعة خارج المدرسة والذين دخلوا المدرسة لإثارة الفوضى في حدث مرفوض شرعاً ونظاماً.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

35 - وشك وشك
2017-11-15 13:04:36
بعد إسقاط هيبة المعلم كل شئ متوقع
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34 - شغف
2017-11-15 12:59:00
الانشاهد استقالات إنما (نأسف) لزمن مسؤل لاستقلت وتركت المنصب لاني اعرف اني مقصرالتعليم يرادضبط وربط الأهلية غياب وخروج من المدرسة في الصباح وتسبب والحكومية مضاربات الفراش كبير بالسن وكان متقاعدمن قبل
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33 -
2017-11-15 12:51:03
كيف ثانويه الامام النسائي وكلهم طلاب ذكور كيف تجي
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32 -
2017-11-15 12:36:33
هههههه
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31 -
2017-11-15 12:33:37
رجال مثل الجبال ههههههه😂😂😂😂
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30 -
2017-11-15 12:10:44
هذا يعتبر سطو مسلح ولكن بيطلعون براءة و بتيجي الطوبة في المعطوبة
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29 - ناصر
2017-11-15 12:10:02
تعليق مخالف
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28 -
2017-11-15 12:07:02
التعليم أصبح معاناة و بناء القيم أصبح تحدي فمتى يبلغ البنيان يوما تمامه..إذا كنت تبني وغيرك يهدم، الوزارة تهدم البيت يهدم المجتمع يهدم الامكانات معدومه و بعد هذا يأتيك من يقول فساد المعلم الصبر رباه
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27 -
2017-11-15 12:02:53
يفترض بكل وزير أن يكون له فريق عمل ومستشارين خاصين به وليسوا بقايا السابق وان يقدم خطة تطوير للمقام السامي فإن قبلت وعين يتابع و عند اعفائه او انتهاء مدته يحاسب عندها سيكون التطوير حاصلا ليس خبط عشواء
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26 - كويتي وافتخر
2017-11-15 12:01:54
سبحان الله كلمة حق للتاريخ اسواء مجتمع ثقافة وادب هو المجتمع المكي من تجارب سابقة ومستمرة في الحج والعمرة تجدهم جافين في تعاملاتهم وهناك الكثير من الاجانب والذين لا تستطيع تمييزهم اختلطت الثقافة فولد
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25 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-11-15 12:01:12
نتاج جيل الصحوة والتشدد
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24 - سعد الزهراني
2017-11-15 11:58:06
تركت التدريس وتقاعد مبكر عندي 300 رأس من الغنم يازينهم راحة بال وسعة صدر الله يعينكم يامعلمين على هؤلاء الدرباوية وعلى وزارتكم **
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( عدد التعليقات 24,471 )
23 - إنسان منصف
2017-11-15 11:58:01
لابد من تعيين ،،،،،رجال أمن في المدارس،،،،،،على غرار المدارس الامريكية ،،،،،،،،🕴
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22 - ابو سليمان
2017-11-15 11:57:22
فيه خلل في البشر في الجين في التربية في الثقافه والله اعلم الطالب يبدا تعليمه من الروضة ومع ذلك لا يتغير فكره يبقى على وضعه الطبيعي بحب المشاكل والمضاربات والهياط انك تنفخ في رماد
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21 - سعودي قديم
2017-11-15 11:52:20
تعليق 18 فضلا راجع مصحة نفسية
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20 - مواطن
2017-11-15 11:50:09
التعليم على أصوله فى جمهوريه مصر الى عندنا خنبقه
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19 - قاهرهم
2017-11-15 11:50:07
تعليق مخالف
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18 - محمد الجعيد
2017-11-15 11:48:48
المدارس صارت تخرج جيل فاشل والسبب في المدرسين
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17 - علي محمد
2017-11-15 11:37:14
استمروا في المسار بارك الله فيكم هذا تعليمنا وهذا حاله اما التربيه فلاشيء صفر مكعب يازين مدارس الاجانب طلاب جايه تتعلم وتربيه واخلاق تمر سبع حصص دون ان تشعر بها كان الله في عون المعلمين معاناة مابعدها
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16 -
2017-11-15 11:37:10
ذلحين يطلع لك يقول لك ~ فسااااد المعلمين
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15 -
2017-11-15 11:34:12
بتلف وتلف وتلف وترجع في راس المدير والمعلمين هذي الطريقة الوحيدة التي تبرئ ساحة المكتب عمركم شفتم واحد يدين نفسه
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14 - صلاح
2017-11-15 11:32:32
من أمن العقوبة أساء الأدب لقد أخذوا الضوء الأخضر من الوزارة عندما منعت العقاب وشجعت الطلاب على الفوضى وزارة ***
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13 -
2017-11-15 11:31:52
هل تعتقدون أن لو كانت للمعلم صلاحيات كان سيحصل ما حصل وهم يرون طلابهم يضربون؟ اليوم طالب ابن ست سنوات يدري انه يقدر يخش اي مدرسة يسوي اللي يبي وما يقدر المعلم يرده مافيه نظام. المعلم صقر منزوع الريش
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12 -
2017-11-15 11:28:03
تابعت بكل أسف الأحداث السلوكية المرفوضة التي شهدتها ثانوية الإمام النسائي من مضاربة جماعية صباح أمس الثلاثاء بين الطلاب بتأثر من مجموعة خارج المدرسة والذين دخلوا المدرسة التي ليس لها حارس
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11 -
2017-11-15 11:23:30
4 المعلم على المحك هو يقدر يضربهم ويكسر روسهم لكن النظام يصيبه بالشلل فلوا حاول التدخل علطول يحطوه طرف وتوصل للفصل ولو تفرج قالوا مقصر الحالة الوحيدة اللي ما حد يدور وراه إذا انضرب بس
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10 - ابوابراهيم
2017-11-15 11:23:05
لايوجد إجراء حازم ابحث عن السبب .. ياقلب لاتحزن ..
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9 - واضح
2017-11-15 11:21:31
*** مجنسين *** يمانيين اجانب مناطق تحتاج فعلا اعادة غربلة الصالح يبقى والطالح يرحل الى ديارة ليعرف الجوع على اصوله
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8 - سلطان القانون
2017-11-15 11:21:14
الأولاد إنفلتوا و البنات إنفلتوا ، لا أسر تربي والمعلم بدون صلاحيات ، إلا ما رحم ربك !!!!
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7 - عفوا تعف نساءكم في المحْرَمِ ****وتجنبـوا مـالا يليق بمسلـم
2017-11-15 11:20:29
لا حول ولا قوة إلا بالله
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6 -
2017-11-15 11:20:13
رفضت الوزارة أن تنشئ وظيفة بمسمى حارس بوابة يعني يحرسون المعلمين! ورفضت إيجاد قوانين تجرم من يعتدي على منسوب مدرسة وقت الدوام كبقية الادارات الحكومية ورفضت تحويل الطلاب العدائيين ليكملوا سنة بالاحداث
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5 - ولد زهران
2017-11-15 11:17:05
الموضوع زاد عن حده كثرت الملاحظات*** وماعاد فيه ظبط فى المدراس الحكومية لأمن رحم الله
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4 - محب المرصد
2017-11-15 11:15:59
يالتيني مدرس ولا مدير قسم بالله لافرشهم فررررش وعلمهم الادب اذا ابوهم وامهم عجزوا يربوهم فخلوا المدرسة تربيهم حسبي الله على التربية التي لا تؤمن على رعيتها مفلوت بالشارع والاب سهران والام عن الجيران
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( عدد التعليقات 10,174 )
3 - الرحااال
2017-11-15 11:12:52
معظم الذين يدخلون في مضاربه جماعيها تجده مهزوز الشخصيه، ليس شجاعا، يستغل مثل هذه المواقف حتى يثبت ل الآخرين انه شجاع..الكثير من الخبثاء يستغلون شخصا مثله حتى يبدأون في اي مضاربه 💚
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2 - يجيب الله المطر 😂
2017-11-15 11:06:55
الأمور ماشيه على البركه مشيء حالك .
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1 - بعد دخول شباب داخل المدرسة
2017-11-15 11:06:19
يمكن اللي دخلوا من جماعة أصحاب الدبابات اللي حاولوا يدعسون رجل الامن بالدبابات قبل سنه في مكة . المتخلفين وبدون هوية متكدسين داخل البلد بالملايين
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