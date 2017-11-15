شاهد:مضاربة جماعية داخل مدرسة بمكة وإصابة عدد من الطلاب..والمتحدث الرسمي يعلق!

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صحيفة المرصد: تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر مشاجرة جماعية عنيفة داخل ساحة إحدى مدارس التعليم في مكة المكرمة.

وأكد شهود عيان أن إدارة المدرسة أخرجت الطلاب من المدرسة في وقت مبكّر حفاظًا على سلامتهم، بعد دخول شباب داخل المدرسة، ووقوع المشاجرة الجماعية.

ووفقا للمتحدث الرسمي لتعليم مكة طلال الردادي، فقد أصيب عدد من الطلاب بإصابات خفيفة جراء المشاجرة، مشيراً إلى أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة تابعت بكل أسف الأحداث السلوكية المرفوضة التي شهدتها ثانوية الإمام النسائي من مضاربة جماعية صباح أمس الثلاثاء بين الطلاب بتأثر من مجموعة خارج المدرسة والذين دخلوا المدرسة لإثارة الفوضى في حدث مرفوض شرعاً ونظاماً.

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