رئيس “مناعة” يكشف تفاصيل خطيرة عن إصابة عوائل سعودية كاملة بالإيدز..وهكذا يتصرفون حتى لا يفتضح أمرهم!

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صحيفة المرصد: كشف الرئيس التنفيذي لجمعية “مناعة” المختصة بدعم المصابين بفيروس نقص المناعة (الإيدز) حمود القديمي، عن وجود أسر سعودية كاملة (الأب والأم والأطفال)، مصابة بهذا المرض بسبب الإهمال وعدم المعرفة بالمرض”، فيما تأتي إصابة أغلب النساء عن طريق معاشرة أزواج مصابين سلفاً.

الرجال 60 % مقابل 40 % من النساء

ووفقا لـ”عاجل”، أوضح القديمي أن نسبة المرض بين النساء والرجال متقاربة، فالرجال يشكلون تقريبًا 60 % ممن يتواصلون مع الجمعية، مقابل 40 % من النساء، لافتا إلى أن الإيدز ينتشر بين كبار السن، خصوصًا من هم في الخمسينيات والستينيات من أعمارهم، بينما يقل بين الشباب وذلك لوجود وعي في أوساطهم.

صدمة نفسية

وأشار إلى أن بعض المصابين يتعرض لصدمة نفسية بمجرد علمه بحالاته، فلا يعود لمنزله ويرفض إبلاغ أهله، ومنهم من يختار الحياة بالحدائق العامة مشردًا، حتى لا يفتضح أمره.

وبين أن الجمعية، التي تأسست في عام ١٤٣٠هـ بواسطة مجموعة أطباء واستشاريين، بغرض تقديم الدعم المادي والاجتماعي والنفسي للمصابين، تستقبل حالات الإصابة بالإيدز، وتحرص على حماية خصوصية من يطرقون بابها، طلبًا للمساعدة، وأن المصابين الذين لجأوا للجمعية يتوزعون على جميع الفئات، فمنهم رجال ونساء، إضافة إلى أطفال ولدوا فاقدين للمناعة عن طريق الوراثة.

زواج المتعايشين

وتابع: “نحن لا نتدخل بموضوع زواج المتعايشين، لكن المشكلة تكمن في مدى التزام أطرافه بالضوابط”، مضيفًا أن “هناك مصابين بالإيدز يرفضون الدعم المالي، وينحصر مطلبهم في العثور على زوجة متعايشة مع المرض”، مؤكدا وجود احتياطات كثيرة تتصل بزواج المتعايشين، نظرًا لوجود مصابين بالإيدز انتقل إليهم المرض بطريق الإبر المستخدمة في تعاطي المواد المخدرة.

علاقات محرمة تتم خارج المملكة

وأكد أن الجمعية، التي تركز في عملها على السعوديين فقط، كون الأجانب يرحلون بمجرد اكتشاف إصاباتهم، تحافظ على خصوصية المريض فلا تسأل عن أشياء خاصة، متابعًا: “لكن المعلومات التي تصلنا تؤكد أن أغلبية الإصابات ناتجة عن علاقات محرمة تتم خارج المملكة”، حسب قوله.

وأضاف أنه بمقارنة أعداد المصابين الذين يأتون إلى الجمعية بعدد من توفوا، يتضح أن هناك تزايدًا ملحوظًا في نسبة انتشار المرض، خلال السنوات الماضية، قائلًا إن التعامل الطبي مع المصابين بالإيدز يحتاج مستشفيات كبيرة، ولذلك يقتصر دور الجمعية على تقديم الاستشارات، التي توجه المرضى للطريق الصحيح والخطوط الأولى للعلاج.

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