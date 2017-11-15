رئيس “مناعة” يكشف تفاصيل خطيرة عن إصابة عوائل سعودية كاملة بالإيدز..وهكذا يتصرفون حتى لا يفتضح أمرهم!
صحيفة المرصد: كشف الرئيس التنفيذي لجمعية “مناعة” المختصة بدعم المصابين بفيروس نقص المناعة (الإيدز) حمود القديمي، عن وجود أسر سعودية كاملة (الأب والأم والأطفال)، مصابة بهذا المرض بسبب الإهمال وعدم المعرفة بالمرض”، فيما تأتي إصابة أغلب النساء عن طريق معاشرة أزواج مصابين سلفاً.
الرجال 60 % مقابل 40 % من النساء
ووفقا لـ”عاجل”، أوضح القديمي أن نسبة المرض بين النساء والرجال متقاربة، فالرجال يشكلون تقريبًا 60 % ممن يتواصلون مع الجمعية، مقابل 40 % من النساء، لافتا إلى أن الإيدز ينتشر بين كبار السن، خصوصًا من هم في الخمسينيات والستينيات من أعمارهم، بينما يقل بين الشباب وذلك لوجود وعي في أوساطهم.
صدمة نفسية
وأشار إلى أن بعض المصابين يتعرض لصدمة نفسية بمجرد علمه بحالاته، فلا يعود لمنزله ويرفض إبلاغ أهله، ومنهم من يختار الحياة بالحدائق العامة مشردًا، حتى لا يفتضح أمره.
وبين أن الجمعية، التي تأسست في عام ١٤٣٠هـ بواسطة مجموعة أطباء واستشاريين، بغرض تقديم الدعم المادي والاجتماعي والنفسي للمصابين، تستقبل حالات الإصابة بالإيدز، وتحرص على حماية خصوصية من يطرقون بابها، طلبًا للمساعدة، وأن المصابين الذين لجأوا للجمعية يتوزعون على جميع الفئات، فمنهم رجال ونساء، إضافة إلى أطفال ولدوا فاقدين للمناعة عن طريق الوراثة.
زواج المتعايشين
وتابع: “نحن لا نتدخل بموضوع زواج المتعايشين، لكن المشكلة تكمن في مدى التزام أطرافه بالضوابط”، مضيفًا أن “هناك مصابين بالإيدز يرفضون الدعم المالي، وينحصر مطلبهم في العثور على زوجة متعايشة مع المرض”، مؤكدا وجود احتياطات كثيرة تتصل بزواج المتعايشين، نظرًا لوجود مصابين بالإيدز انتقل إليهم المرض بطريق الإبر المستخدمة في تعاطي المواد المخدرة.
علاقات محرمة تتم خارج المملكة
وأكد أن الجمعية، التي تركز في عملها على السعوديين فقط، كون الأجانب يرحلون بمجرد اكتشاف إصاباتهم، تحافظ على خصوصية المريض فلا تسأل عن أشياء خاصة، متابعًا: “لكن المعلومات التي تصلنا تؤكد أن أغلبية الإصابات ناتجة عن علاقات محرمة تتم خارج المملكة”، حسب قوله.
وأضاف أنه بمقارنة أعداد المصابين الذين يأتون إلى الجمعية بعدد من توفوا، يتضح أن هناك تزايدًا ملحوظًا في نسبة انتشار المرض، خلال السنوات الماضية، قائلًا إن التعامل الطبي مع المصابين بالإيدز يحتاج مستشفيات كبيرة، ولذلك يقتصر دور الجمعية على تقديم الاستشارات، التي توجه المرضى للطريق الصحيح والخطوط الأولى للعلاج.
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التعليقات
فرشاة الأسنان .. مكينة الحلاقة .. ارتداء الحلق في الإذن للزينه .. نقل دم ملوث .. والعلاقات الغير شرعية .. تسبب الإيدز
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وماالذي يمنع من وجود مختبرات خاصة لمن يسافرون لأماكن موبوءة ،بحيث بعد وصوله فورا يتم إجراء اختبار له ،حفاظا على أسرته .
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ومادخل العلمنة والتغريب هنا.العلاقات المحرمة موجودة في كل مجتمع وهي تقل وتكثر حسب طبيعة المجتمع الشاهد ان الفعل في اصله شاذ وفاحش ومن ابتلي به عليه ان يحذر
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مرض غير مخيف وصل المليون او4 مليون كم سيكلف العلاج ومن سيقوم بالاعمال لايبسط لك الغرب فداحة المرض ليفتك بالشعب والاهداف من وراءه نهاية الدين ثم الشعب السعودي
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1 تكون من أهل السفر الدولي وصاحب مشروب هنا تسكر وتجيب العيد دون عازل 2 الحلاقين 3عمليات الأسنان 4وهو أخطر طريق الجسر +طريق البطحا فيه ناس اختصاصاتهم نقل هذا المرض
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من يمارس الحرام هذه عقوبته في الدنيا بأن يستمر معه المرض رغم تناوله العلاج أقصى حد عشرين سنة فقط ،وأما الآخره فله عقابه لأنه لم يطبق حد الرجم والجلد عليه فاتعضو فاتعضو فاتعضو
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الأجانب هم السبب.
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ولاتقربوا الزنا...الحمدلله الذي عافانا وفضلنا على كثيرا مما خلق تفضيلا
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الله لايبلانا والله يشفي كل مريض للأسف اغلب الناس يجيهم هالمرض نتيجة للعلاقات المحرمة الله يحميينا 💞
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استغفر الله لماذا اتيان الممنوع في الاسلام الزنا هي طاعه للشيطان معصية للرحمن في عقل يحمله الزنات اللهم انا نعوذ بك من الزنا و الزلازل و المحن يرحب علينا مراجعة النفس و الابتعاد عن المعاصي و النواهي
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طيب الصحه ايش دورها ماتخاف انتشار المرض ومكلفه باتخاذ اجراءات حيال الامراض المعديه والا صحة المواطن ماتهم الوزاره ولا المسؤلين المهم الوزاره توفر اخر السنه كم 2مليون لشهاده اقتصاديه ***
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مرض عادي جدا وغير مخيف ولا مميت *** ، فالسرطان والوباء الكبدي اخطر منه .
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يا دكتور تعليق:(١٦):هذا المرض يجب أن يستمر في أكل العلاج طوال حياته ،وسمعت أن أقصى حد يعيشه رغم أكله العلاج (٢٠)سنه فقط وادناه رغم أكله العلاج(٥)سنوات هل هذا صحيح؟؟الحرام بين والحلال بين
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من يبحث عن علاقات محرمة ف الخارج المفروض يٌمنع من السفر ولا يٌسمح له بالسفر الا مع والديه او مع زوجته وابناءه ، ف السفر للخارج فتنه وخراب لاخلاق الشباب، لوجود انواع الانحلال والانفلات والتعري ف الخارج
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هناك فرق بين الاصابه بمرض الايدز وان الشخص يكون حامل لمرض الايدز فالاولى خطيره فهي التي ينتج عنها اعراض وغيره اما الثانيه فالشخص المصاب مجرد ان سأخذ الادويه ويبادر بالعلاج فإنه يعيش حياة طبيعيه جدا
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هذا داء العصرالله المستعان المشكله يجيك واحد يعمل حاله فاهم ويقول الايدز مايصيب الاالي جسمه ضعيف اما الي مناعته قويه مايضره لو عاشر الف وحده مصابه
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المرض هذا عقوبه من الله للذين يمارسون الحرام خارج إطار الزواج وإلا الآن لم يجدو له علاج كما ابتلى الله أهل مصر بالقمل والضفادع ابتلى الله الزواني والزانيات بهذا المرض الخطير الذي لا يعالج رغم التطور
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اسال الله لهم الشفاء واسال الله العفو والعافية في الدنيا والاخرة
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الايدز مرض غير مميت وهو مرض مزمن (في الوقت الحالي ) مثله مثل مرض السكر والوباء الكبدي ، واذا تم اكتشافه مبكرا واخذ العلاج المناسب بشكل منتظم ( ٣ حبات باليوم ) فإن المصاب يعيش حياة طبيعيه جدا جدا جدا
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طب ايش الحل الزواج المبكر وطرد الاجانب واللي يتضح عند المرض المفروض مايهمل انشاالله حتى يسجن ويعالج ولكن الطبيب يكتشف المرض ويتجاهل حتى اخبارالمريض اذا اردتم مجتمع معافا اطردوالاجانب
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يقول الله عز وجل ( وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ) وأهل التغريب والعلمنة حسبي الله عليهم يعملون عكس كلام الله ويفعلون كل مايفسد المجتمع ويقرب من حصول ***
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العلاقات المحرمة هي أول ناقل لفيروس (الايدز) ◽ولكنها ليست الوحيده ◽أحذر تسلم👀❗
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اجل النساء اقل ؟ *****
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هذا مايريده المفسدون في الارض وهذه حصيلة التغريب والعلمنة من معصية لله عز وجل وارتكاب كبيرة من الكبائر وهي الزنا إلى العقوبة في الدنيا بالأمراض المستعصي علاجها مثل الإيدز وتكالب الأعداء علينا والزلازل
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كيف جات العلاقات المحرمه داخل السعوديه
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إقامة العلاقات ( خارج إطار الزوجيه )،،،،،،هو السبب الرئيسي،،،،،،،لذا الواجب التوقف فورا،،،،،،،،🕴
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مرض تليف الكبد،،،،،،السرطان،،،،،،اخطر من ،،،،،الإيدز ،،،،،،مع ان الإيدز ممكن التعايش معه بسهوله،،،،،،وكذلك ممكن يتزوج وينجب اولاد أصحاء ،،،،،،تحت إشراف طبي،،،،،،ليش الجزع،،،،،،،🕴
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هذا المرض الفتاك 80%منه نتيجه العلاقات المحرمه والغيرشرعيه نسأل الله لنا ولكم ولكل المسلم السلامه أضف الى ذلك قله الوعي والإدراك لخطوره هذا المرض الفتاك .فنسأل الله العفو والعافيه ..
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ناتجة عن علاقات محرمة تتم خارج المملكة ... قال تعالى : وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا
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الجهل بالمرض مصيبه،،،،،،الإيدز ،،،،،،،مرض مثله مثل بقية الامراض،،،،،،،،لكن حالة الرعب (( الغير مبرره ))،،،،،،،هي السبب ،،،،،والا فيه أمراض أسوأ من (( الإيدز ))،،،،،لم تصاحبها حالة الجزع المرعبة ،،،،🕴
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ناتجة عن علاقات محرمة تتم خارج المملكة... لا حول ولا قوة الا بالله ...قال تعالى : وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ
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حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم ارفع الوباء من بلادنا وعن بلاد المسلمين
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اكثروا من قول : سبحان الله .. والحمد الله .. ولا اله الا الله .. والله اكبر
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يادافع البلا اسمه مخيف
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