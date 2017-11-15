تنفيذ حكم القتل تعزيراً في”منصور العمراني ”أدين بتهريب حبوب الإمفيتامين في تبوك

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صحيفة المرصد-واس:أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في منطقة تبوك فيما يلي نصه :

بفضل من الله تم القبض على المدعو / منصور بن عوض بن سلمان العمراني – سعودي الجنسية – عند قيامه بتهريب كمية كبيرة من حبوب الإمفيتامين المدرج على قائمة المخدرات المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن اعترافه بما نسب إليه، وبإحالته إلى المحكمة الشرعية صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً والحكم بقتله تعزيراً وصدق الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.

وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني / منصور بن عوض بن سلمان العمراني اليوم الأربعاء الموافق 26 / 2 / 1439هـ في منطقة تبوك.

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