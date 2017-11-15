“المساحة الجيولوجية”ترصد هزة أرضية شمال البدع بتبوك..وتكشف عن قوتها!

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صحيفة المرصد: رصدت المساحة الجيولوجية صباح اليوم هزة أرضية على بعد 42 كم شمال البدع التابعة لمنطقة تبوك بقوة 3,1 درجات على مقياس ريختر وعمق 6كم.

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