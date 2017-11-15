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“المساحة الجيولوجية”ترصد هزة أرضية شمال البدع بتبوك..وتكشف عن قوتها!
صحيفة المرصد: رصدت المساحة الجيولوجية صباح اليوم هزة أرضية على بعد 42 كم شمال البدع التابعة لمنطقة تبوك بقوة 3,1 درجات على مقياس ريختر وعمق 6كم.
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التعليقات
15 - م2017-11-15 13:04:27
من الان فصاعدا سوف تزاد الهزات الارضيه ثم يليها براكين
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14 - الغربية2017-11-15 13:04:09
يارب لطفك ورحمتك يا كريم
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13 - الله فوووووق2017-11-15 12:58:58
تعليق مخالف
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12 - ؟؟2017-11-15 12:57:57
لتعرف قدر ***!!
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11 - ؟؟2017-11-15 12:57:07
1 - ولد حصه ... .. صدق محمد بن عبدالله /// والأخونجية الخونة كما الصفوية المجوس يكذبون كما يتنفسون
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10 - ؟؟2017-11-15 12:55:05
1 - ولد حصه كل امتي معافى الا المجاهرون // وماذا عن الخائنون وبتقية مستترون ؟! هل تعرفهم ؟
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9 - ؟؟2017-11-15 12:52:36
1 - ولد حصه // محمد قطب الاخونجي يحمل اسم المصطفى المختار
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( عدد التعليقات 14,158 )8 - العنيد
روى البخاري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لاتقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل وحتى يكثر فيكم المال فيفيض )
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7 - ؟؟2017-11-15 12:51:16
1 - ولد حصه // ولك أن تفسر ***ما شئت !!
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6 - ؟؟2017-11-15 12:49:58
1 - ولد حصه// الخيانة تجري في دم الخونة حتى لو حمل اسم الاسلام ***!!
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5 - خالد2017-11-15 12:41:29
انا لله وانا الية راجعون
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4 - خالد2017-11-15 12:40:48
اكثرو من الاستغفار يارب ارحمنا برحمته يارب انك لا ترنا بمكروه سواك واحفظنا يارب العالمين
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3 - عبدالرحمن2017-11-15 12:36:38
لاحول ولا قوة الا بالله اكثرو من الاستغفار واجعلو السنتكم دائم رطبه بذكر الله لرحمة الله بالبلاد و العباد
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2 - ابوفهد العنزي2017-11-15 12:32:53
كثرة الهزات في المدن السعوديه !! نسئل الله السلامه .. ماتنزل عقوبه الا بذنب ولاترفع الا بتوبه
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1 - ولد حصه2017-11-15 12:32:27
كل امتي معافى الا المجاهرون .. صدق محمد بن عبدالله وصدق كل من تسمى بمحمد ***
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