الزكاة والدخل توضح كيفية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على قطاع النقل
صحيفة المرصد-واس:أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن النقل الدولي للركاب والبضائع، خاضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 0%، وذلك بموجب الاتفاقية الموحّدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي واللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة .
أحكام اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة
وأوضحت الهيئة أنه وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، تخضع الخدمات ذات الصلة بنقل الركاب والبضائع دولياً للضريبة بنسبة 0% ، بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر، رسوم وزن الأمتعة الزائدة وحجز المقاعد، إضافة إلى صيانة وإصلاح وتعديل وسائل النقل الدولي المؤهلة، خدمات التخزين، الرسوم المتعلّقة بالموانئ ورسوم المواقف، والرسوم الجمركية ورسوم التخليص الجمركي والهجرة المتعلقة بالنقل، ورسوم خدمات الملاحة الجويّة، وأغراض طواقم الطائرات، مما يعني أن المنشآت والمؤسسات التي توفر تلك الخدمات لن تتأثر بضريبة القيمة المضافة.
النقل المحلي للركاب والبضائع
وفي المقابل بيّنت الهيئة أن النقل المحلي للركاب والبضائع – أي داخل المملكة – وما يرتبط به من خدمات سيكون خاضعاً لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، وستقوم الشركات بتحصيلها مباشرة من المسافر عند شرائه تذكرة السفر.
استرداد مبلغ الضريبة
وقد فصّلت اللائحة التنفيذية الحالات الخاضعة للضريبة بنسبة 5% والخاضعة للضريبة بنسبة الصفر، أو المعفاة، أو الواقعة خارج نطاق الضريبة، حيث يحق للمنشآت التي تزاول نشاطاً اقتصادياً خاضعا للضريبة استرداد مبلغ ضريبة القيمة المضافة الذي سددته على مدخلاتها الخاضعة للضريبة والمرتبطة فقط بالأنشطة الاقتصادية الخاضعة للضريبة بنسبة 5% أو بنسبة 0% ، بينما لا يحق للمنشآت التي تزاول نشاطاً اقتصادياً معفياً استرداد مبلغ ضريبة القيمة المضافة الذي سددته على مدخلاتها الخاضعة للضريبة.
وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل قد دعت جميع المنشآت إلى التسجيل في ضريبة القيمة المضافة من خلال الموقع الإلكتروني (VAT.GOV.SA)، الذي يتميز بتوفيره مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي تعد مرجعاً داعماً للمنشآت لتحقيق جاهزيتها، إلى جانب المواد المرئية الإرشادية، وجميع المعلومات والأسئلة الشائعة العامة والتقنية التي تشمل جوانب عملية التسجيل والاستعداد لتطبيق الضريبة.
يذكر أنه سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية في 1 يناير 2018، كجزء من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
التعليقات
ليش متاخذون ضريبة استنشاق الهواء مالكم حق .. المواطن معكم حتى لو ختو سروالة وفنيلتة حنا معكم ومع لبنان والمسارات حنا معكم .. عاش الوطن عاش عاش ..
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
وين ماتروح ضرائب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الضاهر حتى الي يكد على سيارته بياخذوا عليه ضريبه***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
😧😧😥😣😧😧😥😣😧😧😥😣😧😧😥😣😧😧😥😣😧😧😥😣😧🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻😧😧😥😣😧😧😥😣😧😧😥😣😧😧😥😣😧😧😥😣😧😧😥😣😧🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
كيف اتهرب من دفع الضرايب انا ما ابغا ادفع لانها حرام شرعا ودرسنا ذلك في مدارسنا حتى برنامج فتاوي ع الهواء كان يستقبل اتصالات الان فقط رسايل يقرأ المقدم احكام الطواف والحيض والوضوء والزكان ويتجاهل هذه
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم -
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أضف تعليق