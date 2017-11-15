“الإسكان” و “العقاري” يعلنان تخصيص 30871 منتجاً سكنياً ضمن الدفعة العاشرة

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صحيفة المرصد-واس:أعلنت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، تفاصيل الدفعة العاشرة من برنامج “سكني” حيث بلغ إجمالي المنتجات السكنية والتمويلية المعلن عنها 30871 منتجاً، توزعت على جميع مناطق المملكة، وتنوعت بين أراض مجانية مطورة، ووحدات سكنية عبر برنامج البيع على الخارطة بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، وتمويل مدعوم من صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، ليتجاوز عدد المنتجات السكنية والتمويلية التي أعلن عنها منذ انطلاق البرنامج أكثر من 245 ألف منتج سكني وتمويلي بما يحقق نسبة التزام بمستهدف عام 2017 والبالغ 280 ألف منتج سكني وتمويلي تتجاوز 87%، كما وقعت الوزارة اليوم 6 اتفاقيات مع مطورين عقاريين لتنفيذ أكثر من 15 ألف وحدة سكنية متنوعة الخيارات في مختلف المناطق.

عدد المنتجات السكنية

وبلغ عدد المنتجات السكنية التي تم الإعلان عنها حتى الدفعة العاشرة 96.198 وحدة سكنية تتنوع بين الفلل الجاهزة ومشاريع البيع على الخارطة، فيما تم الإعلان عن تخصيص 72748 أرض مطورة بشكل مجاني، كما تم إعلان 77000 تمويل مدعوم من صندوق التنمية العقارية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي لبرنامج “سكني” الذي عقد اليوم بالمركز الإعلامي في وكالة الأنباء السعودية، حيث بيّنت تفاصيل هذه الدفعة تخصيص 15784 وحدة سكنية عبر برنامج البيع على الخارطة بالشراكة مع شركات التطوير العقاري، و 7387 أرض مجانية في عدد من مناطق المملكة، و 7700 تمويل مدعوم بالشراكة مع المؤسسات التمويلية والبنوك المحلية، ليصل إجمالي عدد المنتجات السكنية والتمويلية التي تم تخصيصها منذ إطلاق البرنامج مطلع العام الجاري إلى 245946 منتجاً سكنياً وتمويلياً .

توزيع الوحدات السكنية

وتوّزعت الوحدات السكنية ضمن برنامج البيع على الخارطة التي تم تخصيصها خلال الدفعة العاشرة على منطقة الرياض بعدد 2729 وحدة، ومنطقة المدينة المنورة بعدد 656 وحدة، ومنطقة حائل 1440 وحدة، ومنطقة القصيم بعدد 564، ومنطقة مكة المكرمة 10.395 وحدة سكنية، فيما توزع التمويل المدعوم على منطقة الرياض 2745، ومنطقة مكة المكرمة 1022، ومنطقة المدينة المنورة 466، والمنطقة الشرقية 806، ومنطقة القصيم 821، ومنطقة عسير 570، ومنطقة حائل 223، ومنطقة تبوك 237، ومنطقة الحدود الشمالية 214، ومنطقة جازان 125، ومنطقة نجران 204، ومنطقة الجوف 170، ومنطقة الباحة 97.

فيما توزّعت الأراضي المطورة المجانية على منطقة الرياض بـ 1276، ومنطقة مكة المكرمة بـ 5000، ومنطقة القصيم بـ 1111.

الدفعة العاشرة

وأكّد المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف بن سالم السويلم، أن الدفعة العاشرة من البرنامج تأتي امتداداً للدفعات السابقة التي تسعى الوزارة من خلالها إلى تحقيق مستهدفها خلال هذا العام بتوفير 280 ألف منتج سكني وتمويلي، لافتاً الانتباه إلى أنه وبالتزامن مع هذه الدفعة تقام العديد من المعارض في عدد من مدن المملكة لتخصيص الوحدات السكنية التي تم الإعلان عنها والتي تتنوع بين الفلل والتاون هاوس والشقق، حيث تجري حالياً عملية الحجز في أربع مشاريع للفلل الجاهزة في إسكان بيش بمنطقة جازان، وإسكان ثادق بمنطقة الرياض، وإسكان رياض الخبراء بمنطقة القصيم، وإسكان طريف بمنطقة الحدود الشمالية، بإجمالي يصل إلى 800 فيلا وبمساحات تصل إلى 500 متر مربع، في حين اكتمل الحجز خلال الشهر الجاري لـ 3 مشاريع ضمن برنامج البيع على الخارطة بعدد 5 آلاف وحدة سكنية في كل من الأحساء وأبها وخميس مشيط، كما سيتم خلال الشهر الجاري الإعلان عن 8 مشاريع أخرى.

وأوضح السويلم أن: “الوزارة تسعى من خلال الإجراءات التي تعتمدها إلى إتاحة الفرصة أمام المستفيدين من الدعم السكني لاختيار المنتج المناسب لهم، مع ضمانات السعر المناسب والجودة العالية للوحدات السكنية”، مؤكداً أن هنالك العديد من الخيارات أمام المستفيدين، ورفض أي منتج سكني أو تمويلي لا يعني إلغاء الاستحقاق بل يتم من خلاله إعادة المستفيد إلى قوائم الانتظار ما يعني امكانية الحصول على المنتج في أي دفعة قادمة .

ثمار الشراكة مع القطاع الخاص

من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد بن صالح البطي، أن من ثمار الشراكة مع القطاع الخاص البدء في بناء آلاف الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة والجودة العالية والسعر المناسب، حيث تستهدف توفير مزيد من المنتجات السكنية تتناسب مع القدرة الشرائية للمتقدمين على بوابة الدعم السكني وبأسعار تتراوح بين 250 ألف إلى 700 ألف ريـال، مؤكداً أن الوحدات التي يتم توفيرها عن طريق معارض البيع على الخارطة سيكون لها دور في توفير السكن الملائم للمواطنين، إذ يتم تسليمها خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة أعوام من تاريخ التخصيص وتوقيع العقود، إضافة إلى أثرها في تقليص فترات الانتظار وتحقيق المستهدف الرئيسي برفع نسبة التملك تماشياً مع رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020.

صندوق التنمية العقارية

وبدوره، أشار المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد بن محمد العمودي، إلى أن الصندوق يواصل من خلال دفعات برنامج “سكني” تقليص قوائم الانتظار وتسريع الحصول على التمويل المدعوم بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، الذي سيتحقق من خلاله تقليص مدة الانتظار من 11 عام إلى 5 أعوام كحد أقصى، مبيّناً أن الآلية الجديدة للتمويل المدعوم تعمل على تحقيق الدعم لـ 6 مواطنين في مقابل مواطن واحد بالآلية السابقة.

المميزات للتمويل المدعوم

وأفاد العمودي أن هناك عدد من المميزات للتمويل المدعوم، الذي يعدّ مجازاً من الهيئات الشرعية، إضافة إلى تحقيق نسبة دعم تصل إلى 100% لأصحاب الدخل الشهري الأقل من 14 ألف ريال، كما أنه يمكن الاستفادة من منتج الرهن الميسر لتخفيض الدفعة المقدمة من 15% إلى 10%، مع إمكانية التنازل عن طلب القرض لأحد الأقارب من الدرجة الأولى، وإمكانية تمويل المستفيد من جهة التمويل لمبلغ يتجاوز 500 ألف ريال.

توقيع 6 اتفاقيات

وشهد حفل الإعلان توقيع 6 اتفاقيات مع مطورين عقاريين لتنفيذ الوحدات السكنية التي تم الإعلان عنها في هذه الدفعة بإجمالي 15784 وحدة سكنية، وفي السياق ذاته تدعو وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية المواطنين إلى زيارة البوابة الالكترونية لبرنامج سكني (sakani.housing.gov.sa) للاطلاع على قائمة الأسماء المخصص لها لهذا الشهر، وكذلك زيارة بوابة الدعم السكني “اسكان” (eskan.gov.sa) والبوابة الالكترونية لصندوق التنمية العقارية (redf.gov.sa)، لاستكمال الاجراءات اللازمة وتحديث البيانات والموافقة على المنتج المخصص .

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