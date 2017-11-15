هنا شيحة تكشف تفاصيل خلعها لزوجها وأزمة أبنائها-صور

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صحيفة المرصد:لسنوات طويلة حاولت الفنانة المصرية هنا شيحة أن تفصل بين ظهورها كفنانة وما يدور في حياتها الخاصة، إلا أنها لم تستطع الصمود بسبب الأزمة التي تحاصرها هي وولديها في السنوات الأخيرة.

تلك الأزمة التي جاءت على إثر انفصالها عن زوجها مهندس الديكور فوزي العوامري، وما ترتب عليه من حرمان ولديها من السفر قبل 3 سنوات بسبب الدعوى القضائية التي أقامها الأب.

ووفقاً لـ”العربية”تحدثت “هنا شيحة”في لقاء تلفزيوني مساء الثلاثاء، عن أزمتها بعدما انفصلت عن زوجها قبل 10 سنوات، مشيرة إلى كونها قامت بخلعه، بعدما رفض زوجها تطليقها، إلا أنها لم تكن ترغب في استكمال حياتها بصحبته، لذلك قررت رفع قضية خلع وحصلت على ما تريده.

وأوضحت الفنانة المصرية أنها لم ترغب في أن يرى ولداها أزمات وعدم توافق بين والدتهم ووالدهم، لذلك لجأت إلى قضية الخلع حتى لا تظل في المنزل وهي غير سعيدة ويقال إنها خائفة من الطلاق.

وحول منع أبنائها من السفر، أكدت هنا شيحة أنها فوجئت بذلك في المطار قبل 3 سنوات، معتبرة أن طليقها يفعل ذلك فقط من أجل مضايقتها ولكنه لا يعلم أن ذلك الأمر يعود بالسلب على أبنائه، مشيرة إلى كونهما منذ أكثر من شهر يرفضان الذهاب إلى مكان الرؤية الخاص بوالدهما.

أما ما يخص الأمور المادية فهي تتولاها من الألف إلى الياء معتبرة أن ذلك أمر يشرفها، لكنها في الوقت نفسه حصلت على حكم بالنفقة، قبل أن يستأنف طليقها على الحكم ويخفض النفقة لـ1400 جنيه مصري بعد أن كانت 2000 جنيه، وهي الخطوة التي تهكمت عليها هنا شيحة.

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