بعد تكرار بأنه تحت الإقامة الجبرية بالسعودية.. الحريري يرد على “عون”!

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صحيفة المرصد: رد رئيس الوزراء اللبناني المستقيل، سعدالحريري، على رئيس الجمهورية، ميشال عون، مؤكداً أنه بخير، وأنه سيعود إلى لبنان كما وعد.

وقال الحريري على صفحته الرسمية عبر تويتر: “بدي كرر وأكد أنا بألف ألف خير وأنا راجع إن شاء الله على لبنان الحبيب مثل ما وعدتكم”.

وكان عون قد شكك بعودة الحريري إلى لبنان قريباً. وزعم أن رئيس الوزراء الذي استقال فجأة من منصبه من الرياض – “محتجز في السعودية”، وأنه وعائلته مقيدو الحرية والحركة، وتحت المراقبة.