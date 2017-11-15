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بعد تكرار بأنه تحت الإقامة الجبرية بالسعودية.. الحريري يرد على “عون”!
صحيفة المرصد: رد رئيس الوزراء اللبناني المستقيل، سعدالحريري، على رئيس الجمهورية، ميشال عون، مؤكداً أنه بخير، وأنه سيعود إلى لبنان كما وعد.
وقال الحريري على صفحته الرسمية عبر تويتر: “بدي كرر وأكد أنا بألف ألف خير وأنا راجع إن شاء الله على لبنان الحبيب مثل ما وعدتكم”.
وكان عون قد شكك بعودة الحريري إلى لبنان قريباً. وزعم أن رئيس الوزراء الذي استقال فجأة من منصبه من الرياض – “محتجز في السعودية”، وأنه وعائلته مقيدو الحرية والحركة، وتحت المراقبة.
بدي كرر وأكد أنا بألف الف خير وانا راجع ان شاء الله على لبنان الحبيب مثل ما وعدتكم، وحا تشوفوا.
— Saad Hariri (@saadhariri) ١٥ نوفمبر، ٢٠١٧
التعليقات
26 - راجع قدام2017-11-15 15:23:44
350 الف لبناني في السعودية يحولون 8 مليار دولار سنويا و 60 % من صادرات لبنان للسعودية ... وايران لا تهتم الا بحزب الله والباقين في حريقة .. اذا نقطع علاقاتنا معهم اقل رد لعون وحلفائه ..وفي ستين داهية
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25 - Rima ريما🙇°•🗨2017-11-15 15:23:05
اي يرى ويرى بل كل شيء واضح لهم ويدرون اننا بلد مسالم ومالنا اطماع لكن الروافض والحوثه ونصر الآت ينفذون ماتطلبه إيران المجوسية كذلك الاخونجي والسروري وداعش القاعدة النصره خونه ارهابيين مع إيران
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24 - خبير2017-11-15 15:21:06
الحقيقة هو أن عون هو المحتجز في لبنان على يد حزب الله والعصابات الإيرانية بل أن لبنان كله مختطف والوحيد الحر هو الحريري .
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23 - راجع قدام2017-11-15 15:19:46
(النار تاكل بعضها) الحل مع لبنان هو قطع العلاقات زيها زي قطر وعدم التجديد لاي لبناني انتهت اقامته .. وكذا بيخرجو اللبنانيين عن بكرة ابيهم في لبنان يطالبون بأنهاء مايسمى حزب الشيطان
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22 - Rima ريما🙇°•🗨2017-11-15 15:19:35
قبل الذهاب للبنان خذ ضمانات بعدم التعرض لك بأي نوع من الأذى بالذات"من فرنسا اللي تبي تعيط تبيك ترجع!😂 "على اساس محبه بل محبه لأبو عمامة نصر ابليس
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21 - عبدالرحمن بن فهد2017-11-15 15:19:09
والله العظيم الدعم لهؤلاء لن يجلب لنا الا المتاعب . اتركوهم ما تركوكم نصيحة لله. الخيانة تمشي في دمهم..
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20 - عبدالرحمن بن فهد2017-11-15 15:17:58
بشار الأسد هو من كان يجند الإرهابيين و يرسلهم الى العراق. واليوم العراكي يدافع عن بشار 😂😂😂 اللبناني يرى أن إيران تحارب إسرائيل و أن السعودية متحالفة مع إسرائيل .
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19 - راجع قدام2017-11-15 15:15:58
وفي القريب العاجل بيرجع الحريري الى لبنان وبيرجعو يقولو انه ان السعودية محتجزة عائلة الحريري رهاين .. هذا لا يريد مصلحة بلده هذا يسير خلف حزب الله وايران وهو مغمض
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18 - عبدالرحمن بن فهد2017-11-15 15:15:33
الجميع لديه ثأر ضد السعودية على حسب مفهومهم. اليمني يرى أن السعودية أخذت أرضه فهويرى أن أرضه حتى الطائف العراقي يرى أن الإرهاب في بلده السعودية المسؤولة عنه رغم أن بشار الأسد هو من كان يرسل الإرهابيين
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17 - Rima ريما🙇°•🗨2017-11-15 15:14:29
ما عون😂
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16 - راجع قدام2017-11-15 15:14:06
عون وحزب الله في حلف واحد اسمه 8 اذار .. سياستهم واحدة .. ولكن هذه السياسة نجحت في تحويل الرأي العام العالمي من اسباب استقالة الحريري الى الحريري محتجز ورهينة
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15 - Rima ريما🙇°•🗨2017-11-15 15:13:57
هذه العراق احتلتها إيران وضعت حشد شيعي ونهبت ثرواتهم ووضعت حكومة مع إيران وانتشر الجوع الفقر الطائفية الأمراض
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14 - Rima ريما🙇°•🗨2017-11-15 15:11:17
شعب لبنان اللي ضد إيران اخرجو للشوارع وارفضو حزب الشيطان نصرالات هو قال لبنان جزء من الجمهورية الإيرانية وكذلك المسؤولين بلبنان اللي ضد إيران ارفعو صوتكم بالداخل والخارج عبرو عن رفضكم لنصر الات و
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13 - Rima ريما🙇°•🗨2017-11-15 15:07:06
عون لو هو عنده حكمه ونواياه طيبه كان اتى للسعودية وقال سنذهب للأمم ونشكي على نصرالات وذهب او على الأقل اتى وقال سنحاول بمنع نصرالات وتدخلاته باليمن زي كذا مو يهدد ع طول قال إذا لم يأتي سعد نشكيكم!
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12 - ابو سعد2017-11-15 15:02:00
حزب ايران هو من اتى ب ميشال عون رئيس ومتحالف معه وقال قبل فترة ان لبنان يحتاج سلاح حزب الله وهذه صفعة للجيش اللبناني
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11 - Rima ريما🙇°•🗨2017-11-15 15:01:36
عون هذا من يوم اختاروه رئيس وانا ضده تذكرون يوم عون يسقط على الأرض 😂😂 يبي يشكينا عند الأمم المتحده هزلت مدام تقدر تذهب للأمم وتصارخ وليه ماذهبت ضد نصرالات حزب الشيطان واشتكيت ع جرائمه وارهابه؟!
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10 - Rima ريما🙇°•🗨2017-11-15 14:58:54
وكذلك اكيد يبون يسجنونه او يغتالونه لانه سني ومحب للسعودية كما هو محب للبنان
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9 - Rima ريما🙇°•🗨2017-11-15 14:57:44
هو غصب يعني ماتبونه يستقيل وماتبونه يجلس بالسعودية!!!هزلت والله مو غلى من عون وحزب الآت بل يبونه رئيس للحكومة لكي يفيدهم 💸 ويبونه يصمت على افعالهم ليجعلونه امام السنه كنه موافق ع افعال حزب الشيطان😠
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8 - جبال سدير2017-11-15 14:51:03
رشحناك لرئاسة لبنان الي جالس ثلاث سنين بدون رئيس وفي الاخير قلبت علينا وصرت حاتم في يد حزب الشيطان
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7 - رصد2017-11-15 14:50:58
غريبه بدات تتكشف امور لبنان الظاهر ان ميشيل عون اما تابع لحزب الشيطان الايراني المجوسي اللطمي او تحت تهديدهم مجبر على الكلام ولكن الاولى اقرب من الثانيه
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6 - مواطن2017-11-15 14:50:57
تعليق مخالف
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5 - واضح2017-11-15 14:49:21
عون مثل العجوز الي راح سوقها مصمم انه يبقى سياسي وهو ضربة الخرف وصار لعبة بيد حسن نصر المتعه احترم شيبتك واجلس تعبد في خشبتك اصرف لك امسك لك صليب واجلس روكع له ليل نهار وهذا وجي لو رحت الجنه
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4 - قاهرهم2017-11-15 14:48:54
وهو كذالك
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3 - من هناك2017-11-15 14:44:16
اللهم طهر لبنان من المجووس وجعلها دوله امنه خاليه من كل مجوسي نجس
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2 -2017-11-15 14:44:08
الله يوفقك قول وفعل يالحريري انت لبنان ولبنان لك
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1 - من هناك2017-11-15 14:43:10
يبقى بالسعوديه اامن له ولعائلته من لبنان التي صارت كلها ميليشيات حزب الات المجوسي قتل وغدر وشرك وفجور
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بواسطة : خبير
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