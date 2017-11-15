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الرئيسية / في أقل من 24 ساعة .. جيش زيمبابوي ينقلب على رئيسه بعد 30 عاما من الحكم” الدكتاتوري”

في أقل من 24 ساعة .. جيش زيمبابوي ينقلب على رئيسه بعد 30 عاما من الحكم” الدكتاتوري”

في أقل من 24 ساعة .. جيش زيمبابوي ينقلب على رئيسه بعد 30 عاما من الحكم” الدكتاتوري”
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المرصد 20 2٬954 3 ساعات

صحيفة المرصد-سكاي نيوز: جاء إعلان جيش زيمبابوي، الأربعاء، سيطرته على حكم البلد الأفريقي، ليثير تساؤلات عدة بشأن مصير رئيس البلاد روبرت موغابي، الطاعن في السن. وقال الجيش في بيان بثه التلفزيون الحكومي المحلي، بأنه استولى على السلطة في البلاد، موضحا أن هذه الأعمال تستهدف الأشخاص الذين “ارتكبوا جرائم وتسببوا بأزمة اقتصادية واجتماعية في البلاد”.

ورغم أن الجيش سارع بالإعلان أن تحركه يستهدف “مجرمين” محيطين بالرئيس، وأن موغابي وأسرته بخير، إلا أن مشهد الانقلاب بدا شديد الأهمية، وعلامة فاصلة في تاريخ زعيم مثير للجدل جلس على مقعد الحكم ما يربو على 3 عقود كاملة.

من هو موغابي؟

روبرت غابريل موغابي، تخرج معلما في سن مبكرة، ودرس في جنوب أفريقيا وبريطانيا، وتأثر بالتوجه الماركسي، أيام عمله في غانا التي كانت أول مستعمرة بريطانية أفريقية تنال استقلالها.

وشكل تحررها مصدر إلهام للرجل، فقرر العودة إلى بلاده ليبدأ نشاطه السياسي. اعتقل موغابي عام 1964، وأطلق سراحه بعد عشر سنوات، توجه بعدها الى العمل العسكري، ضد الحكومة، لكن حزبه شارك في انتخابات عام 1980، وفاز فيها بأغلبية مقاعد البرلمان.

وعين موغابي رئيسا للوزراء، قبل أن يعمل على إنهاء الصراع العرقي في البلاد الذي خلف آلاف القتلى.

انتخب رئيسا للبلاد عام 1987، وبقي في منصبه إلى الآن، رغم دخول البلاد في حالة عدم استقرار خاصة عقب إعادة انتخابه عام 2008.

موغابي بالديكتاتورية

تتهم دول غربية موغابي بالديكتاتورية وبالعنصرية، وتقول إنه ارتكب جرائم ضد شعبه واضطهد معارضيه، وفرضت بريطانيا عقوبات ضد زيمبابوي في إطار مجموعة الكومنولث، والأمر ذاته قامت به الولايات المتحدة.

أما الاتحاد الأوروبي فقرر منع موغابي من دخول أراضيه عام 2002.

وأثار قرار منظمة الصحة العالمية مؤخرا تعيين موغابي سفيرا للنوايا الحسنة، جدلا واسعا وانتقادات دولية، خاصة من جانب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا، وهو ما دفع المنظمة لاحقا إلى التراجع عن قرارها.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

20 - العويد
2017-11-15 16:52:04
اذا الشعب يوماً اراد الحياة،،، فلابد ان يستجيب القدر ،،، الدكتاتورية مرض خبيث في نهضة أي امة من الامم
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19 - ابو تركي
2017-11-15 16:33:49
سبحان الله الدايم ما تدوم لاحد
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18 - حسبنا الله ونعم الوكيل وكفى
2017-11-15 16:02:21
احسن واحد خمرجي متهالك لايوزن تصرفاته ومترنح في كل مناسبه من الخمور اللي يشربها وكمان مستبد ع شعبه ليتهم يعلقوا له المشانق هو ومن معه
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17 - ابو شدا
2017-11-15 15:52:44
93 سنه يادوب يقدر يتنسم وشله في السياسة.
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16 - ابو شدا
2017-11-15 15:50:12
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15 -
2017-11-15 15:45:24
جرحتك بتعليق 14 هذا دليل ان افكارك مثل افكاري وراح اتواصل معك قريباً جداً،،، انتظرني يا عيوني
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14 -
2017-11-15 15:39:48
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13 - sar-al-sa
2017-11-15 15:38:01
عداءه الشيوعي للانسانيه ومنها العرب دفعه للتسلط على ملاك الاراضي الزراعيه لمواطنين بريطانيين من منطلق عداءه للبيض فشردهم وصادر مزارعهم وهاهو اليوم وحزبه يواجهون مصير اسود
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12 - ....
2017-11-15 15:36:35
هذي نهاية الظالمين
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11 - عبادي الهلالي
2017-11-15 15:29:47
الصوره الخامسه يلعن ان المزاج بدله صفراء الخال معجب بالاصفر ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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10 - منتحي
2017-11-15 15:28:05
بقلايع وادرين
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9 - خبير
2017-11-15 15:25:56
نسخة أفريقية عن القذافي في المصير على الأقل .
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8 - خبير
2017-11-15 15:23:56
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7 - بن شاهر
2017-11-15 15:21:13
اشختوووووووووووه ههههههههههههههههههه
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6 - الصاروخπ¶£
2017-11-15 15:20:42
تعليق مخالف
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5 -
2017-11-15 15:14:17
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4 -
2017-11-15 15:12:38
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3 -
2017-11-15 15:10:30
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2 - ابو سعد
2017-11-15 15:10:01
رئيس افقر واسوء بلد في العالم وكان يظن ان زيمبابوي ملكه
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1 - أصيل
2017-11-15 15:09:17
والله اسعدني الخبر لأن زوجة هذا الرئيس ديكتاتورية بكل معنى الكلمة وأكيد ظلمت الكثير من الشعب الزيمبابوي . تابعوا مقاطعها في اليوتيوب .
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آخر تعليق
بواسطة : الحجاج

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