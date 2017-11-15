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قصيدة جديدة لـ”تركي آل الشيخ” عن السياسة القطرية: ما عرفنا يا قطر.. وش وضعكم؟ ..وشكنا..تأكد باليقين
صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم قصيدة شعرية جديدة نشرها المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ,انتقد من خلالها السياسة القطرية تجاه دول الخليج والدول العربية الأخرى.
وقال “آل الشيخ” في مطلع أبيات القصيدة:
ماعرفنا يا قطر.. وش وضعكم
وشكنا فيكم.. تأكد باليقين
يوم شفنا.. في العروبة وقعكم
يا خيانات لها.. يندى الجبين.
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التعليقات
15 - يمني مملوح2017-11-15 17:29:55
أناديكم أشد علي أياديكم و أبوس الارض تحت نعالكم وأقول أفديكم وأهديكم ضياء عيني ودفئ القلب أعطيكم فماسآتي التي أحيا نصيبي من مآسيكم أنا ماهنت في وطني ولا صغرت أكتافي وقفت بوجه ظلامي يتيماً عاريا حافي
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14 - مواطن2017-11-15 17:26:44
يقول المثل الشعبي (الضرب في الميت حرام) وهذه معروفه الخيانه عندهم عادي وبلدة خطر ارتحنا منهم و الله يفكنا من اذاهم كل يوم بوطربوش اوردوغان الاخونجي عندهم يسليهم ويأخذ الفلوس ضريبه التركي عندهم
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13 - الصراحة راحة2017-11-15 17:26:20
أقول إيه
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( عدد التعليقات 4,343 )12 - ابن الوطن
صح لسانك يا مستشار تركي
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11 - ابو صالح سكري2017-11-15 17:21:09
كفوكفو معالي الشيخ تركي ال الشيخ
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10 - Mwaten2017-11-15 17:19:08
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9 - الفيفي2017-11-15 16:57:14
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8 - الثقفي2017-11-15 16:50:47
نطالبك يا ال الشيخ بالرد على اساءات الذنب والعبد الايراني عبدالحميد دشتي 🤠
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7 - الثقفي2017-11-15 16:49:58
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6 - زائر من الكَوْاكَبٌ2017-11-15 16:41:05
ما خلاص 10 يوم إنتهت
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5 - نظارة شمسية2017-11-15 16:38:46
أفضل القصائد في المملكة هو تركي آل الشيخ حفظه الله
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4 -2017-11-15 16:36:34
......... ماعرفنا ياقطر وش وضعكم .. حتى شفنا كل ماخفيتم يبين .........
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3 - saeed2017-11-15 16:34:49
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2 - سامي2017-11-15 16:34:27
من أفضل القصائد التي سمعتها
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1 - قوودي2017-11-15 16:30:38
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