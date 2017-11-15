الإفراج عن أحد أبناء الأسرة الحاكمة في الكويت بعفو خاص..وهذة المدة التي قضاها من العقوبة!
صحيفة المرصد:أفرجت السلطات في الكويت اليوم الأربعاء عن الشيخ عبد الله السالم الصباح، بعفو خاص، بعد أن قضى عامًا واحدًا في السجن من أصل 3 أعوام هي مدة الحكم القضائي الصادر ضده بتهمة “العيب بالذات الأميرية”.
وتعود القضية إلى عام 2015 عندما نشر الشيخ عبد الله، وهو حفيد الشيخ عبد الله الأحمد الصباح الأخ غير الشقيق لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مقطعًا مصورًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انتقد فيه الحكومة الكويتية وعددًا من وزرائها، واعتبرت المحكمة أن المقطع يتضمن “إساءة لأمير الكويت وأعضاء آخرين في الأسرة الحاكمة”.
ولا تعتبر هذه القضية الوحيدة للشيخ عبد الله مع السلطات، ففي عام 2012 تعرض للاستجواب بسبب نشره تغريدات عبر حسابه في “تويتر” اعتبرت السلطات أنها تحوي “تعاطفًا مع المعارضة الكويتية وتنتقد أمير الكويت”، إضافة إلى اعتقاله عام 2015 لمدة عشرة أيام على خلفية التحقيق في تهمة مماثلة.
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التعليقات
** بديرتهم وبعيالهم.لكن التعاطف مع المعارضه أجدها صعبه.خاصة أن المعارضه عندهم حسب ما نقرأ معظمها ***؟؟فكيف يتعاطف معهم؟
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الله يحفظ حكام السعودية والله يحفظ حكام الكويت والله يحفظ حكام الامارات من الظلم والفتن الله يجعلهم عزوفخر وفزعة ودعم لشعب السعودية وشعب الكويت وشعب الامارات والحمدلله الله يحفظ الجميع في الخليج
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طيب والهدف من الموضع اش ؟
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حفظ الله عائلة ال الضباح والشيطان حريص واتمنی تكون له توبه ويعود لرشده بلدك واميرها فوق كل اهتمام شكرا لامير الكويت علی مساعدة المساجين 99% من المساجين يعودون لرشدهم بعد اخضاعهم لدورات ضبط النفس
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طيب ايش المطلوب
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ماعلينا منهم ... امور عائلية
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