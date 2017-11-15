شاهد .. لحظة سقوط مقذوف حوثي بالقرب من جندي بالحد الجنوبي .. وهكذا جاءت ردة فعله!

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صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر لحظة سقوط مقذوف حوثي بالقرب من جندي سعودي بالحد الجنوبي.

وأبان المقطع الجندي وهو يجلس مع عددٍ من زملائه على منحدر صخري، عندما سقط مقذوف حوثي على بعد أمتار منهم.

وأطلق الجندي رداً ساخراً وهو يبتسم تعبيراً منه عن ضعف الحوثيين حيث قال ” خفنا , يا قلبي”. ونال رد الجندي استحسان رواد التواصل ودعوا للجنود بالنصر والعزة.

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