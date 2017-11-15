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“سوفت بنك” تعتزم استثمار 25 مليار دولار بالسعودية .. تعرف على مجالات اهتمامها

“سوفت بنك” تعتزم استثمار 25 مليار دولار بالسعودية .. تعرف على مجالات اهتمامها
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المرصد 1 399 51 دقيقة

صحيفة المرصد : كشفت مصادر أن شركة سوفت بنك اليابانية تخطط لاستثمار ما يصل ِإلى 25 مليار دولار في السعودية، خلال السنوات الـ 3 أو الـ 4 المقبلة، حيث تقوم الشركة اليابانية التي يديرها “ماسايوشي سون” بتعميق العلاقات الاستثمارية مع المملكة.

ووفقا لـ “العربية” تهدف شركة سوفت بنك إلى استثمار ما يصل إلى 15 مليار دولار في مشروع مدينة نيوم العملاق على ساحل البحر الأحمر شمال غربي السعودية.

كما يخطط صندوق رؤية سوفت بنك الذي يضم استثمارات من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، إلى استثمار نحو 10 مليارات دولار في الشركة السعودية للكهرباء المملوكة بأغلبية للدولة.

وتأتي استثمارات الطاقة في المملكة، بهدف تنويع مصادر الدخل، وتنويع المرافق في مصادر الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية، حيث يخطط لمدينة نيوم أن تكون أكبر حاضن لاستثمارات الطاقة الشمسية بالعالم.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

1 - صنديد جهينة
2017-11-15 19:33:55
هدا الكلام لسنع الله يحفض بلادنا ويوفق ولات امرنا يارب ويابلادي واصلي والله معاكي
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