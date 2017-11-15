الأمير خالد الفيصل يوجه بمنع أي فرق غنائية من العزف في المطاعم بجدة

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صحيفة المرصد: وجه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بمنع أي فرق غنائية من العزف في المطاعم، حتى ترد توجيهات بهذا الخصوص.

وقالت مصادر أن منع تلك الأنشطة نتيجة لعدم وجود تنظيم واضح يخص هذا النوع من الفعاليات حتى حينه.وفقاً لـ ” عكاظ”

ويأتي المنع على خلفية ملاحظة قيام مطاعم محددة في جدة خلال الفترة الماضية، باستقطاب فرق غنائية وعازفين على آلات العود و«الأورج» و«الغيتار» بهدف ترفيه مرتاديها، دون أخذ التصاريح اللازمة من الجهات المعنية.