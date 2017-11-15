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الأمير خالد الفيصل يوجه بمنع أي فرق غنائية من العزف في المطاعم بجدة

الأمير خالد الفيصل يوجه بمنع أي فرق غنائية من العزف في المطاعم بجدة
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المرصد 31 1٬111 50 دقيقة

صحيفة المرصد: وجه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بمنع أي فرق غنائية من العزف في المطاعم، حتى ترد توجيهات بهذا الخصوص.
وقالت مصادر أن منع تلك الأنشطة نتيجة لعدم وجود تنظيم واضح يخص هذا النوع من الفعاليات حتى حينه.وفقاً لـ ” عكاظ”
ويأتي المنع على خلفية ملاحظة قيام مطاعم محددة في جدة خلال الفترة الماضية، باستقطاب فرق غنائية وعازفين على آلات العود و«الأورج» و«الغيتار» بهدف ترفيه مرتاديها، دون أخذ التصاريح اللازمة من الجهات المعنية.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

31 - الصقر الجارح
2017-11-15 19:36:38
جزاه الله خيرا / الازعاج ما له داعي الناس جايه تاكل عيش هههه / واللي مصر على الطبول والموسيقى الصاخبة اخرموا له اذنه وعلقوا له ميكرفون خاص به / او سماعة بلتوث فيها وبالعافية عليه
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30 - فهدالجويان
2017-11-15 19:34:26
الرخال مو عاجبه التوجيه من أمير مكه نقول له روح لليمن نظف عرضك وشرفك من المجوس وبعدين تعال تكلم عن أنظمة البلد وبارك الله في خالد الفيصل رجل من ظهر رجل
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29 - القحطاني
2017-11-15 19:33:41
تعليق مخالف
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28 - القحطاني
2017-11-15 19:30:00
انا اشوف مافيها شي خلو العالم تستانس ورسالتي لكل المشغلين والمستمعين خلوكم طبيعيين وسمعونا شي حلو فكونا من الهز وشغل الكبريهات عطونا فن راقي وخلو الوضع طبيعي بدون رفع الاصوات وتحسسونا انه انجاز طبيعي
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( عدد التعليقات 10,206 )
27 - الرحااال
2017-11-15 19:27:54
سمو الأمير لا يبخل ع الشعب السعودي فرحتهم..ومازلت اتذكر عندما كانت الافراح في ابها..وكانت ابها مركزا للفن في عهده..حفظ الله اميرنا الشاعر 💚
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26 -
2017-11-15 19:27:21
جعل عمرك يطول يا بو بندر _ هؤلاء الوافدين خربت ديارهم وجونا يخربون ديارنا ( اجل واحد يغني وانا اكل )
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25 - كلنا أمن 🚔
2017-11-15 19:26:24
امنعها مره يابو بندر عسا عمرك طويل هاذي ماهي بلنا حنا نحتضن الحرمين الشريفين في دولتنا. هذه ليست بعاداتنا ولا نتشرف بها.
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24 - ام خالد
2017-11-15 19:26:15
جزاك الله خير إلى يبغى الازعاج يسمع لوحده ماهو يجبر كل الناس تسمع جايين الناس مطعم ماهي حفله غنائيه الناس تدور الهدوء. بعدين بدل مانشكر الله على نعمه الاكل نسمع اغاني.....
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23 - ابو صالح سكري
2017-11-15 19:25:08
كفوكفو صاحب السموالملكي الامير خالد الفيصل اميرمكة المكرمة حفظة الله
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22 - ابو سعود
2017-11-15 19:24:58
بيض الله وجهك الله يرحم من رباك
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( عدد التعليقات 10,206 )
21 - الرحااال
2017-11-15 19:23:09
ت 5..فال الله ولا فالك..تفائل خير 💚
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20 - الرمش الطويل
2017-11-15 19:22:35
خير منعتوها انا اخاف ما امسك نفسي اذا سمعت موسيقى خاصه ارقص
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19 - واحد مواطن
2017-11-15 19:19:14
بعد نظر وإدراك للواقع .وتبصر .خالد الفيصل الفنان ,مبدع فى قراراته وتوقيته الذكى.نقدر قراره وحكمته ووعيه اللماح.
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( عدد التعليقات 10,206 )
18 - الرحااال
2017-11-15 19:18:42
التنظيم جميل..النظام اجمل..لهذا ، سمو الأمير لم يمنع كليا..بل لتنظيمها فقط واخذ التصاريح اللازمه..وبعد الاجتماع القادم سيقرر التنظيم 💚
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17 -
2017-11-15 19:18:39
تعليق مخالف
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16 - ههه بس متلولو
2017-11-15 19:14:53
بس في تركيا شريعتهم غير
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15 - مابقى غير
2017-11-15 19:11:35
تعليق مخالف
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14 - ولوو
2017-11-15 19:10:47
الشريعة الإسلامية هية اساس لنا وهيه هويتنا وديننا وهيه عزتنا وفخرنا وجمعتنا (ووحدتنا) فبدونها نحن لا شيء. فأرجو أن يكون ديننا الوسطية لا إفراط ولا تفريط
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13 -
2017-11-15 19:09:58
بطللللل هذا الامير شبل من ذاك الاسد ربي يطووووول في عمرك
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12 -
2017-11-15 19:09:54
بطللللل هذا الامير شبل من ذاك الاسد ربي يطووووول في عمرك
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( عدد التعليقات 10,206 )
11 - الرحااال
2017-11-15 19:09:18
يروحون ياخذون تصاريح..ويادار مادخل شر 💚
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10 - محد يطرب
2017-11-15 19:08:45
الا على الشعر🤗
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9 - ما عرفنا
2017-11-15 19:08:14
يعني اوكي بس في جده ممنوع. قالوا عنها جده غير
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8 - عادي
2017-11-15 19:06:58
يسمعون موسيقى في تركيا بس فيذا مايبون🤢
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7 - بدر
2017-11-15 19:06:34
حنا قلنا افتحوا وفرفشوا بس مو للدرجه هذه انا نفسي افهم بس ***
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6 - فهد القحطاني
2017-11-15 19:05:05
سبحان الله بداية كل ***
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5 - afa
2017-11-15 19:04:44
شكلها بنرجع للمربع الاول وحدثهم احدى الثقات🤗
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4 - شايب
2017-11-15 19:03:58
وش تصريحه بعد هذا عمل حر مسؤل عنه صاحب المحل
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3 - يجيب الله المطر 😂
2017-11-15 19:03:24
الموسيقى غذاء الروح يعني لوكنت في المطعم وطفران اسمع الموسيقى تشبع على طول .
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2 - طلال فقط
2017-11-15 18:53:48
جزاك الله خير
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1 - ابو وليد
2017-11-15 18:51:47
الله يجزاك خير
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آخر تعليق
بواسطة : الصقر الجارح

جزاه الله خيرا / الازعاج ما له داعي الناس جايه تاكل عيش هههه / واللي مصر على الط...
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