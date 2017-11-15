رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / الإفراج عن السعودي المخطتف في لبنان.. وتسليمه إلى مخابرات الجيش

الإفراج عن السعودي المخطتف في لبنان.. وتسليمه إلى مخابرات الجيش

الإفراج عن السعودي المخطتف في لبنان.. وتسليمه إلى مخابرات الجيش
حجم الخط A A A
المرصد 24 3٬135 2 ساعتين

صحيفة المرصد: أفادت وسائل إعلام لبنانية إن المواطن السعودي المختطف من قبل مجهولين في لبنان، تم إطلاق سراحه. وتسلمته مخابرات الجيش.
وأعلن تليفزيون “الجديد” اللبناني إلى أن المواطن السعودي علي البشراوي، والمختطف في منطقة البقاع تم إطلاق سراحه مضيفا أن الخاطفين اقتادوه بسيارة قبل حاجز للجيش في منطقة حوش السيد في البقاع، وتسلمته مخابرات الجيش.
وكان المواطن تم اختطافه في لبنان قبل 4 أيام بعد أن تم استدراجه إلى خارج منزله, وبعد ذلك اقتيد إلى مكان غير معلوم.وطالب خاطفوه بفدية وصلت إلى 1.5 مليون دولار للإفراج عنه.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

24 - DFK
2017-11-15 21:09:57
الحمد الله على سلامته و ثانياً كم الفدية ؟ و ثالثا على هذا المواطن ان يدفع مبلغ الفدية لصندوق الدولة كونه خالف اوامر وزارة الخارجية و الداخلية بالذهاب لبلد مضطرب سياسيا و الزواج من أجنبية دون موافقه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
23 -
2017-11-15 20:57:25
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
22 - زائر من الكَوْاكَبٌ
2017-11-15 20:51:59
أقول الرجل مُحتجز
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
21 -
2017-11-15 20:45:28
الا والله خافو من زعل الاسد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
20 - عصابات تستحق الإعدام والصلب
2017-11-15 20:26:54
خدوه لكم مانبيه قال اطلقوه؟من اللي اطلقه? ونبي اللي خطفه يجي مكانه ولا خذوه لكم !!يعني تبون فديه?يفتح الله كان زمان وثاني مرة لاتمسكون احد اذا مسكتوًاحد الله يعينكم على الغداء والمصاريف ماحنافاضين لكم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
19 -
2017-11-15 20:26:17
عطوهم فدية ام لم يسلم و الفدية
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
18 -
2017-11-15 20:11:24
شكراً لقيادتنا السعودية
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
17 - مواطن
2017-11-15 20:06:36
الأمر غير واضح ابدا الجيش اللبناني بقواته يذهب للإفراج عن شخص غير معروف او انه شخصيه مؤثره في السعوديه خليك من الكلام الفاضي المختطفين من حزب اللات كيف عاوز افهم جيش لبنان ضد حزب اللات وفي الشارع رموه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
16 - زينب...
2017-11-15 20:06:20
الخاطفين سلموه المخابرات. ثم رحلوا وكان شيئا لم يكن ! وش هالدولة !اين الامن يقبضون عليهم .ام انها مؤامرة ؟
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
15 -
2017-11-15 20:06:15
منهم فيهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
14 - محمد
2017-11-15 20:02:50
مسخرة كيف يعني الملثمون المختطفون سلموه للجيش وراحو
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
13 - واحد مواطن
2017-11-15 19:58:58
هل يوجد إنسان عاقل ,وليس له عمل محدد ودخل ثابت معلوم ,يهاجر ويسكن لبنان.؟؟؟.واللبنانين انفسهم يهاجرون حتى لأفريقيا؟هجرته وسكنه فى لبنان,يثير تساؤلات.خاصة أنه كما نشر ليس له عمل . واضح؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
12 - تهقون
2017-11-15 19:58:22
شكلهم توهقوا وافرجوا عنه. عاد افهموها🤗
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
11 -
2017-11-15 19:57:03
اطلقوه وسلموه الى الجيش من هم اللي اطلقوه ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
10 - واحد مواطن
2017-11-15 19:55:48
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
9 - مسرحية
2017-11-15 19:52:47
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8 - جبال سدير
2017-11-15 19:52:46
تلفزيون الجديد احد اذرع حزب الشيطان الاعلامية عسى الشيعة يتعضون ويتبعون التعليمات بعدم السفر الى لبنان ايران وحزب الشيطان ارادو المساومة عليك ياابن القطيف ولم يهتمو بك أكنت سني اوشيعي المهم انك سعودي
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
7 -
2017-11-15 19:50:15
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
6 - واضح
2017-11-15 19:49:55
*** خنبوقه 🤧😂
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
5 - المهاجـ✈ـر
2017-11-15 19:40:28
وعندنا اللبنانيين عايشين احسن عيشـة ومع ذلك لم يثمر معهم هذا الشي ..!!! الطيبه الزايدة اضرتنا كثيراً .. تباً لكم
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
4 -
2017-11-15 19:40:14
فلافة وفلافون !!!!!!!!!!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 -
2017-11-15 19:35:33
يعني مع زمن هذه التقنية الحديثة لم يصلون إلى الخاطفين عن طريق الاتصال شيء يترك الواحد في حيرة من أمره ***
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
2 - ابو سعود
2017-11-15 19:33:28
الحمد لله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
1 - وش الوضع؟
2017-11-15 19:30:57
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة :

زوينا اعط صديقك الاحمق جرعة ذكاء ثعلبيه🤣...
بواسطة : ولوو

الله يحفظكم ويحميكم واسأل الله ان ينصركم على أعدائكم...
بواسطة : ابويوسف

مشاءالله وصلتو لجميل بثينه ونا اتابع سعد علوش لخوله اطلاله ببرقه ثهمد تلوح كما ي...
بواسطة : نوف الشهري

الله يطول عمرك ياخالد كل مره تقهر الخونه المفسدين...
كتاب الرأي
mm

د. محمد العوين

الانتقام الفارسي من العرب!
156 4
mm

سمر المقرن

استيعاب التغيير الاجتماعي
104 1
mm

قينان الغامدي

تنظيم حسن الإرهابي والأتباع: الخدعة انكشفت وحان وقت الحساب
176 1
mm

أ.د.صالح بن سبعان

الجودة مفهوم كلي لا يقبل التجزئة!
113 0
mm

محمد آل الشيخ

سفراؤنا في الخارج وضرورة التغيير
325 4
mm

هيلة المشوح

الحريري في حمى الكبار !
157 1
mm

عقل العقل

حزب الله.. من مسرحية الممانعة إلى الإرهاب
133 0
mm

أ.د.صالح بن سبعان

ما الذي يحول بيننا وتحقيق أهدافنا !؟
139 1
mm

فهد الأحمري

فساد الوعاظ
334 7
mm

قينان الغامدي

خيارات لبنان مع تنظيم حسن: نهاية إرهاب الولي الفقيه حتمية
283 2
كتاب الرياضة
mm

عادل التويجري

التهميش !
237 8
mm

عادل التويجري

الفساد !
402 7
mm

عادل التويجري

الواقعية !
415 7
mm

صالح الهويريني

الهلال وما عجز عنه الآخرون
509 12
mm

عبد العزيز الدغيثر

ستعود الكرة كما كانت
318 1
mm

أحمد الشمراني

شيك العقار الفضيحة..!
1٬522 16
mm

عادل التويجري

طنش !
350 6
mm

أحمد الشمراني

الموت لـ«حزب الشيطان» الإيراني
312 4
mm

عادل التويجري

الهبوط !
712 4
mm

أحمد الشمراني

معاقبة البرقان وحده لا تكفي
737 10
الاخبار الدولية
الإفراج عن أحد أبناء الأسرة الحاكمة في الكويت بعفو خاص‎‎..وهذة المدة التي قضاها من العقوبة!

الإفراج عن أحد أبناء الأسرة الحاكمة في الكويت بعفو خاص‎‎..وهذة المدة التي قضاها من العقوبة!

 المرصد 8 5٬058 4 ساعات
في أقل من 24 ساعة .. جيش زيمبابوي ينقلب على رئيسه بعد 30 عاما من الحكم” الدكتاتوري”

في أقل من 24 ساعة .. جيش زيمبابوي ينقلب على رئيسه بعد 30 عاما من الحكم” الدكتاتوري”

 المرصد 27 4٬455 7 ساعات
جيش زيمبابوي يسيطر على السلطة.. وموغابي “بخير” ! – فيديو

جيش زيمبابوي يسيطر على السلطة.. وموغابي “بخير” ! – فيديو

 المرصد 6 3٬674 12 ساعة
إسرائيل تقدم عرض “مفاجئ” لإيران !

إسرائيل تقدم عرض “مفاجئ” لإيران !

 المرصد 47 15٬321 18 ساعة
المرصد الرياضي
فضيحة فساد جديدة تطارد مسؤول رفيع بالاتحاد الدولي لكرة القدم ..والسبب قطر!

فضيحة فساد جديدة تطارد مسؤول رفيع بالاتحاد الدولي لكرة القدم ..والسبب قطر!

 المرصد 7 2٬346 4 ساعات
الجابر يقترب من أحد المناصب الآسيوية

الجابر يقترب من أحد المناصب الآسيوية

 المرصد 43 5٬778 23 ساعة
بعد هزيمة السعودية من بلغاريا.. آل الشيخ يثير الجدل حول مستقبل المدرب: باوزا تحت المجهر

بعد هزيمة السعودية من بلغاريا.. آل الشيخ يثير الجدل حول مستقبل المدرب: باوزا تحت المجهر

 المرصد 56 4٬268 يوم واحد
مع اقتراب دخولهم للملاعب الرياضية.. شاهد: العباءات النسائية الملونة بألوان الأندية تغزو الأسواق.. وهذا سعرها!

مع اقتراب دخولهم للملاعب الرياضية.. شاهد: العباءات النسائية الملونة بألوان الأندية تغزو الأسواق.. وهذا سعرها!

 المرصد 205 8٬630 يوم واحد
اخبار فنية
سعد لمجرد يتحدث للمرة الأولى عن تفاصيل حياته في السجن ومحاولة انتحاره

سعد لمجرد يتحدث للمرة الأولى عن تفاصيل حياته في السجن ومحاولة انتحاره

 المرصد 5 1٬188 3 ساعات
هنا شيحة تكشف تفاصيل خلعها لزوجها وأزمة أبنائها-صور

هنا شيحة تكشف تفاصيل خلعها لزوجها وأزمة أبنائها-صور

 المرصد 8 4٬461 7 ساعات
بسبب سخريتها من نهر النيل .. إيقاف الفنانة “شيرين” عن الغناء

بسبب سخريتها من نهر النيل .. إيقاف الفنانة “شيرين” عن الغناء

 المرصد 86 12٬549 يوم واحد
هل يعود إمام المسجد “عبدالله السالم” للغناء؟

هل يعود إمام المسجد “عبدالله السالم” للغناء؟

 المرصد 152 12٬025 يوم واحد
اخبار منوعة
شاهد .. جويل ماردينيان تنشر فيديو وصور لها بالحجاب في السعودية

شاهد .. جويل ماردينيان تنشر فيديو وصور لها بالحجاب في السعودية

 المرصد 27 2٬450 2 ساعتين
طلاق المصممة “نجلاء عبدالعزيز” يثير التساؤلات على مواقع التواصل!

طلاق المصممة “نجلاء عبدالعزيز” يثير التساؤلات على مواقع التواصل!

 المرصد 74 7٬434 6 ساعات
شاهد .. لحظة سقوط “مضيفة” من طائرة ركاب صينية !

شاهد .. لحظة سقوط “مضيفة” من طائرة ركاب صينية !

 المرصد 15 10٬392 12 ساعة
ملكة جمال العراق تنشر صورة لها مع منافستها الإسرائيلية وتعلق عليها

ملكة جمال العراق تنشر صورة لها مع منافستها الإسرائيلية وتعلق عليها

 المرصد 76 7٬967 20 ساعة
يوتيوب المرصد
فيديو .. حقيقة تخصيص لوحات لسيارات النساء بالسعودية

فيديو .. حقيقة تخصيص لوحات لسيارات النساء بالسعودية

 المرصد 1 447 14 دقيقة
شاهد.. لص أراد أن يسرق “منزل” فكانت المفاجأة الصادمة في انتظاره!

شاهد.. لص أراد أن يسرق “منزل” فكانت المفاجأة الصادمة في انتظاره!

 المرصد 38 15٬953 20 ساعة
شاهد لحظة إحتراق استديو قناة العدالة الكويتية على الهواء مباشرة وردة فعل الضيف والمذيع

شاهد لحظة إحتراق استديو قناة العدالة الكويتية على الهواء مباشرة وردة فعل الضيف والمذيع

 المرصد 18 12٬449 24 ساعة
بالفيديو .. هكذا أثبتت الإعلامية “بولا يعقوبيان” أن مقابلة الحريري على الهواء وليست مسجلة ؟

بالفيديو .. هكذا أثبتت الإعلامية “بولا يعقوبيان” أن مقابلة الحريري على الهواء وليست مسجلة ؟

 المرصد 1 4٬530 يومين
اخبار ثقافية
تعرف على مكانة الغناء والرقص في عهد الخليفة هارون الرشيد..وهذا هو أول موسيقي وثق الغناء في العصر الأموي

تعرف على مكانة الغناء والرقص في عهد الخليفة هارون الرشيد..وهذا هو أول موسيقي وثق الغناء في العصر الأموي

 المرصد 149 4٬803 يوم واحد
1000 دولار بداية الصيد .. ناشر مصري نصّاب يشارك في “كتاب جدة” بعالمية “محفوظ” ويصطاد الأدباء السعوديين!

1000 دولار بداية الصيد .. ناشر مصري نصّاب يشارك في “كتاب جدة” بعالمية “محفوظ” ويصطاد الأدباء السعوديين!

 المرصد 22 4٬574 5 أيام
صحيفة “اميس تريبيون” تكشف عن قصة صورة لفتاة أمريكية كانت مقيمة في الرياض قبل 40 عاما

صحيفة “اميس تريبيون” تكشف عن قصة صورة لفتاة أمريكية كانت مقيمة في الرياض قبل 40 عاما

 المرصد 37 5٬695 أسبوع واحد
بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟

بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟

 المرصد 31 3٬313 أسبوعين
اخبار صحية
ما هي الفياغرا المغربية ؟

ما هي الفياغرا المغربية ؟

 المرصد 42 14٬703 يومين
ارتفاع ضحايا «الطاعون» في مدغشقر .. والصحة العالمية قد تعلنه كـ”وباء عالمي” في غضون الأيام القادمة

ارتفاع ضحايا «الطاعون» في مدغشقر .. والصحة العالمية قد تعلنه كـ”وباء عالمي” في غضون الأيام القادمة

 المرصد 23 2٬701 يومين
توقف عن التدخين على الطريقة السويدية!

توقف عن التدخين على الطريقة السويدية!

 المرصد 20 5٬549 3 أيام
عن طريق الجوع .. علماء يكتشفون طريقة مبتكرة لعلاج السرطان !

عن طريق الجوع .. علماء يكتشفون طريقة مبتكرة لعلاج السرطان !

 المرصد 34 4٬775 4 أيام
اخبار اقتصادية
“سوفت بنك” تعتزم استثمار 25 مليار دولار بالسعودية .. تعرف على مجالات اهتمامها

“سوفت بنك” تعتزم استثمار 25 مليار دولار بالسعودية .. تعرف على مجالات اهتمامها

 المرصد 6 991 3 ساعات
“الإسكان” و “العقاري” يعلنان تخصيص 30871 منتجاً سكنياً ضمن الدفعة العاشرة

“الإسكان” و “العقاري” يعلنان تخصيص 30871 منتجاً سكنياً ضمن الدفعة العاشرة

 المرصد 41 2٬655 8 ساعات
الإدارية تلزم “الصندوق العقاري” بإقراض المتقدمين مبلغ 500 ألف ريال .. والأخير يعلق

الإدارية تلزم “الصندوق العقاري” بإقراض المتقدمين مبلغ 500 ألف ريال .. والأخير يعلق

 المرصد 28 6٬947 يوم واحد
المنشآت المتخلفة عن دفع الضريبة المضافة مهددة بالحجز على أصولها وبيعها في المزاد العلني !

المنشآت المتخلفة عن دفع الضريبة المضافة مهددة بالحجز على أصولها وبيعها في المزاد العلني !

 المرصد 15 1٬886 يومين
أخبار مناسبات
بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنموية

بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنموية

 واس 4 3٬730 6 أيام
بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

 واس 21 6٬676 7 أيام
بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

 المرصد 10 4٬706 أسبوع واحد
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

 المرصد 9 2٬567 شهر واحد
الاخيرة
القحطاني تعليقاً على خطاب أمير قطر : خيال المآتة خائف من سحب كأس العالم

القحطاني تعليقاً على خطاب أمير قطر : خيال المآتة خائف من سحب كأس العالم

 المرصد 59 7٬087 16 ساعة
كشف ملابسات غموض مقتل أربعيني عثر على جثته في أحد أحياء تبوك .. وهذه جنسية الجناة

كشف ملابسات غموض مقتل أربعيني عثر على جثته في أحد أحياء تبوك .. وهذه جنسية الجناة

 المرصد 22 7٬862 يوم واحد
الحوثي هدد أمن السعودية بـ79 صاروخاً «باليستياً» إيرانياً – صور

الحوثي هدد أمن السعودية بـ79 صاروخاً «باليستياً» إيرانياً – صور

 المرصد 20 3٬332 يومين
شاهد .. أسد يباغت “خنزير” قبل هروبه في اللحظة الأخيرة

شاهد .. أسد يباغت “خنزير” قبل هروبه في اللحظة الأخيرة

 المرصد 36 7٬006 يومين
كاريكاتير
شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الأربعاء

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الأربعاء

 المرصد 300 2٬865 11 ساعة