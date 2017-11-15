الإفراج عن السعودي المخطتف في لبنان.. وتسليمه إلى مخابرات الجيش

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صحيفة المرصد: أفادت وسائل إعلام لبنانية إن المواطن السعودي المختطف من قبل مجهولين في لبنان، تم إطلاق سراحه. وتسلمته مخابرات الجيش.

وأعلن تليفزيون “الجديد” اللبناني إلى أن المواطن السعودي علي البشراوي، والمختطف في منطقة البقاع تم إطلاق سراحه مضيفا أن الخاطفين اقتادوه بسيارة قبل حاجز للجيش في منطقة حوش السيد في البقاع، وتسلمته مخابرات الجيش.

وكان المواطن تم اختطافه في لبنان قبل 4 أيام بعد أن تم استدراجه إلى خارج منزله, وبعد ذلك اقتيد إلى مكان غير معلوم.وطالب خاطفوه بفدية وصلت إلى 1.5 مليون دولار للإفراج عنه.