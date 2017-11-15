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الإفراج عن السعودي المخطتف في لبنان.. وتسليمه إلى مخابرات الجيش
صحيفة المرصد: أفادت وسائل إعلام لبنانية إن المواطن السعودي المختطف من قبل مجهولين في لبنان، تم إطلاق سراحه. وتسلمته مخابرات الجيش.
وأعلن تليفزيون “الجديد” اللبناني إلى أن المواطن السعودي علي البشراوي، والمختطف في منطقة البقاع تم إطلاق سراحه مضيفا أن الخاطفين اقتادوه بسيارة قبل حاجز للجيش في منطقة حوش السيد في البقاع، وتسلمته مخابرات الجيش.
وكان المواطن تم اختطافه في لبنان قبل 4 أيام بعد أن تم استدراجه إلى خارج منزله, وبعد ذلك اقتيد إلى مكان غير معلوم.وطالب خاطفوه بفدية وصلت إلى 1.5 مليون دولار للإفراج عنه.
التعليقات
24 - DFK2017-11-15 21:09:57
الحمد الله على سلامته و ثانياً كم الفدية ؟ و ثالثا على هذا المواطن ان يدفع مبلغ الفدية لصندوق الدولة كونه خالف اوامر وزارة الخارجية و الداخلية بالذهاب لبلد مضطرب سياسيا و الزواج من أجنبية دون موافقه
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23 -2017-11-15 20:57:25
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22 - زائر من الكَوْاكَبٌ2017-11-15 20:51:59
أقول الرجل مُحتجز
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21 -2017-11-15 20:45:28
الا والله خافو من زعل الاسد
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20 - عصابات تستحق الإعدام والصلب2017-11-15 20:26:54
خدوه لكم مانبيه قال اطلقوه؟من اللي اطلقه? ونبي اللي خطفه يجي مكانه ولا خذوه لكم !!يعني تبون فديه?يفتح الله كان زمان وثاني مرة لاتمسكون احد اذا مسكتوًاحد الله يعينكم على الغداء والمصاريف ماحنافاضين لكم
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19 -2017-11-15 20:26:17
عطوهم فدية ام لم يسلم و الفدية
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18 -2017-11-15 20:11:24
شكراً لقيادتنا السعودية
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17 - مواطن2017-11-15 20:06:36
الأمر غير واضح ابدا الجيش اللبناني بقواته يذهب للإفراج عن شخص غير معروف او انه شخصيه مؤثره في السعوديه خليك من الكلام الفاضي المختطفين من حزب اللات كيف عاوز افهم جيش لبنان ضد حزب اللات وفي الشارع رموه
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16 - زينب...2017-11-15 20:06:20
الخاطفين سلموه المخابرات. ثم رحلوا وكان شيئا لم يكن ! وش هالدولة !اين الامن يقبضون عليهم .ام انها مؤامرة ؟
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15 -2017-11-15 20:06:15
منهم فيهم
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14 - محمد2017-11-15 20:02:50
مسخرة كيف يعني الملثمون المختطفون سلموه للجيش وراحو
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13 - واحد مواطن2017-11-15 19:58:58
هل يوجد إنسان عاقل ,وليس له عمل محدد ودخل ثابت معلوم ,يهاجر ويسكن لبنان.؟؟؟.واللبنانين انفسهم يهاجرون حتى لأفريقيا؟هجرته وسكنه فى لبنان,يثير تساؤلات.خاصة أنه كما نشر ليس له عمل . واضح؟
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12 - تهقون2017-11-15 19:58:22
شكلهم توهقوا وافرجوا عنه. عاد افهموها🤗
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11 -2017-11-15 19:57:03
اطلقوه وسلموه الى الجيش من هم اللي اطلقوه ***
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10 - واحد مواطن2017-11-15 19:55:48
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9 - مسرحية2017-11-15 19:52:47
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8 - جبال سدير2017-11-15 19:52:46
تلفزيون الجديد احد اذرع حزب الشيطان الاعلامية عسى الشيعة يتعضون ويتبعون التعليمات بعدم السفر الى لبنان ايران وحزب الشيطان ارادو المساومة عليك ياابن القطيف ولم يهتمو بك أكنت سني اوشيعي المهم انك سعودي
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7 -2017-11-15 19:50:15
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6 - واضح2017-11-15 19:49:55
*** خنبوقه 🤧😂
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5 - المهاجـ✈ـر2017-11-15 19:40:28
وعندنا اللبنانيين عايشين احسن عيشـة ومع ذلك لم يثمر معهم هذا الشي ..!!! الطيبه الزايدة اضرتنا كثيراً .. تباً لكم
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4 -2017-11-15 19:40:14
فلافة وفلافون !!!!!!!!!!
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3 -2017-11-15 19:35:33
يعني مع زمن هذه التقنية الحديثة لم يصلون إلى الخاطفين عن طريق الاتصال شيء يترك الواحد في حيرة من أمره ***
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2 - ابو سعود2017-11-15 19:33:28
الحمد لله
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1 - وش الوضع؟2017-11-15 19:30:57
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